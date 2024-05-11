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Новини
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Просування російських військ зупинено на рубежах 2-5 км від кордону на Харківщині, - Бутусов

На Харківщині просування російських військ зупинено на рубежах 2-5 км від кордону, наша оборона розгорнута та ефективно працює по росіянах.

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його словами, на цей момент російські атаки відбиті.

"На одному з напрямків, де ворогу вдалось просунутись, розгортаються наші резерви", - зазначає Бутусов.

Також він інформує, що росіяни намагаються застосувати тактику інфільтрації, тобто шукають розриви у наших бойових порядках силами самостійних груп піхоти, які мають обтікати наші вузли спротиву за підтримки ударів авіації та артилерії.

"Але далеко противнику пройти не вдалось, усі спроби просочитись виявлені, по ворогу активно працюють наші артилерія та дрони. Наша артилерія боєприпасами наразі забезпечена", - пише журналіст.

За словами Бутусова, за добу російського наступу на північних кордонах Харківської області знищено до 20 одиниць російської бронетехніки, йдеться тільки про те, що підтверджено на відео.

Також дивіться: Наступ на Харків. Обстріли, ДРГ, бої у прикордонні | Юрій Бутусов. ВIДЕО

"Варто відмітити, що головнокомандувач Олександр Сирський призначив командувачем ОТУ "Харків" одного з компетентних та енергійних наших командувачів, тому оцінки обстановки з нашого боку обʼєктивні, комбриги отримують реалістичні завдання та діють впевнено. Там, де в деяких підрозділах є проблеми з боєздатністю, проводиться посилення. Битва продовжується, з обох сторін підтягуються резерви, будемо спостерігати за розвитком подій", - резюмує Бутусов.

Атаки військ РФ на Харківщині

Напередоду у Міноборони підтвердили, що вранці 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

Автор: 

Харківщина (6054) Бутусов Юрій (3580)


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Топ коментарі
+32
Бить надо не только по оккупированной территории, но и ровно по столько же км вглубь по территории самой параши. Это как для собаки Павлова- каждый удар током по е#альнику заходил ей понятливее.
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11.05.2024 11:50
+24
А де той РДК? Самий час на білгород йти...
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11.05.2024 11:57
+19
Кацапи отримали на горіхи і відправились до пекла

Дякуємо нашим хлопцям 👍🏼🙏🏼❤️
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11.05.2024 11:56
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Бить надо не только по оккупированной территории, но и ровно по столько же км вглубь по территории самой параши. Это как для собаки Павлова- каждый удар током по е#альнику заходил ей понятливее.
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11.05.2024 11:50 Відповісти
Голове-бити.А як ми узнаєм? Я і прізвище міністра оборони забув....
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11.05.2024 12:08 Відповісти
Просто яйцекрад. Фамилия значения не имеет.
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11.05.2024 13:04 Відповісти
загалом це правильно, але є одна проблема - х...лу по...уй.
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11.05.2024 13:59 Відповісти
А я считаю, что последовательность и способы уничтожения свинособак не так важны, как конечный результат- НОЛЬ свинособак на планете Земля.
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11.05.2024 19:00 Відповісти
Хапнули шматок, тепер окопаються через тиждень ще хапнуть. Нічо страшного. Донт лук ап...
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11.05.2024 11:53 Відповісти
вони так і роблять і це працює
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11.05.2024 14:00 Відповісти
День два і на сумщину полізуть, але нюанс, їх там вже чекають
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11.05.2024 11:55 Відповісти
https://t.me/suspilnesumy Суспільне Суми

🫂З Білопілля, що на Сумщині, готують тимчасову евакуацію населення. Розселятимуть у місця компактного проживання терміном на один місяць у Сумах. Про це https://suspilne.media/sumy/743591-meskanciv-bilopilla-timcasovo-evakuuvatimut-do-sum-so-vidomo/ повідомив міський голова Юрій Зарко.
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11.05.2024 16:45 Відповісти
Кацапи отримали на горіхи і відправились до пекла

Дякуємо нашим хлопцям 👍🏼🙏🏼❤️
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11.05.2024 11:56 Відповісти
Док, ти ж сам служив на флоті совка, вже якщо пруть, то це ......... МОЖЛИВО частина чогось більшого? флот совка ніколи взагалі не пер на когось, бо знав що будуть проблеми, так що не дуже смійся, марафонствуючи - ооо, чмобіки побігли брать Лісабон, ой Харків і получили і втекли, ха-ха. пеклун блін. йди і допоможи там армії, а не писати туфту. яке в "біса" "пекло"? якраз, судячи по "подвигах" Яхве, то "пекло" якраз для наших - мішають оркам радувати\тішити Яхве. І до речі, я суто по Піплії кажу - Яхве це ж божок всякої жорстокості і т.д., що і робл*ть орки, так що смішно з вірунів і совків, сорі.
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11.05.2024 13:01 Відповісти
Добре, якщо 2-5км. їх просування і закінчиться. А ще краще, якщо буде "сіра зона" зі сторони рашистів.
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11.05.2024 11:56 Відповісти
Треба щось думати з їхньої авіацією, зокрема носіями кабів. Останні новини, по Вовчанську з ранку вдарили вже близько 30 кабів.
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11.05.2024 11:57 Відповісти
А де той РДК? Самий час на білгород йти...
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11.05.2024 11:57 Відповісти
То вони розгулювали, коли там все діряве було. А зараз 50 тисяч орди "розмазано" вздовж кордону, РДК там як курчат переб'ють.
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11.05.2024 12:40 Відповісти
З'явиться до виборів у орків, пофоткається і зникне.
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11.05.2024 12:42 Відповісти
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11.05.2024 12:03 Відповісти
Щось нічого не чути про РДК. Це ж їхня зона відповідальності
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11.05.2024 12:08 Відповісти
Буданов жив з Гогілашвілі.(Бігус робив, пише розслідування)
висадки ССО де їх орки чекали, знехотя перекурюючи.
РДК ...... ну, то скоріше шоб путін закричало - Нонаснопалє!!!!1111ната!!111
і т.д.
тобі воно треба? то РДК?
виглядає шо рашці від РДК більше користі. ше й додумався рдк-шник на відео пишуть, сказати шо там слава і т.д.
типу тупо дав "піщу" пропаганді шо ЗСУ напали на парашку і - Вот відітє, ані напалє, дідов посрамляєм, вставай лапоть, вон бабло і іді защіщать Харьков.
тьху!
але так виглядає. паскудненько
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11.05.2024 13:06 Відповісти
Кілька сотень проти 50 тисяч кацапів? рдк відігрували тільки роль ДРГ.
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11.05.2024 18:55 Відповісти
Droni otrabotajet po kacapo- fasistam,glavnoje stob tam dronov bylo dostatocno
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11.05.2024 12:10 Відповісти
Стерненко сказав, що про наступ знали давно, тому на той напрямок навезли запасів, перший час буде достатньо.
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11.05.2024 16:13 Відповісти
Там все заміновано, дзоти, ДОТи, лінія Мажино, зуби дракона, друга китайська стіна, антлантичний вал №2 був збудований за 2 роки.
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11.05.2024 12:10 Відповісти
Mini teper zabrasyvajet s puskami SAU na 15 kilometrov gde uvidet dvyzenije RAAMS nazyvajetsia,eto dlia tankov ili poxoze
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11.05.2024 12:19 Відповісти
40 brigada nedavno takoje zdelala podbyla tank i BMp ,fars tam ostalsia s kacapov.
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11.05.2024 12:33 Відповісти
Prosytsia teper zabrosat etimi minami (9 ix v odnom snariade_) puti snabzenija i otrezat ot podkreplenija kacapov kotoryje uze vosli
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11.05.2024 13:09 Відповісти
Був збудований за 2 роки до...! А будівництво маскували під асфальтування доріг...
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11.05.2024 12:35 Відповісти
Не нада ляля! Проект Стена это от контрабандистов и не очень качественных диверсантов - наблюдение, датчики, сигналка.
Против прямой агрессии бесполезна как арбалет против танка.
А вот линия Рояль'жено это Потужно!! Дороги дороги дороги. Но не для эвакуации населения а там где удобно было нападать. Очень неразгаданный таинственный стратехический план там чувствую я
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11.05.2024 15:13 Відповісти
Так і є наче як, але не під самим кордоном, трохи далі.
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11.05.2024 18:56 Відповісти
5км - наче и не багато - але це ж вони застовбили - завтра знову полізуть
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11.05.2024 12:12 Відповісти
Вони не окопалися і не зафіксували позиції бо арта і дрони роблять з сірої зони Авдіївку чи Бахмут. Тільки випалена земля
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11.05.2024 12:16 Відповісти
Абиж то...
Если от пианиноМарафона то не верится. Если от военных инфа - тогда другое дело
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11.05.2024 15:14 Відповісти
Це сама важлива інформація на сьогодні, бо витікає досить позитивна інформація як відносно БК так і компетенції ЗСУ.
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11.05.2024 12:13 Відповісти
де там позитив...
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11.05.2024 15:54 Відповісти
А мені сумно від ікспєрдунів диванних на цензорі, щасрані ублюдки все знають а на фронт не хочуть
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11.05.2024 20:31 Відповісти
Так це проблема усієї України, що пишуть про тих хто в інших країнах, сидячи на диванах і дивлячись на війну через марафон. Поки зе віщав про контрнаступ, смі сміялися з чмобіків і мобіків,ворог наростив силу,а що зробила Україна? Зробили винними усіх за свій вибір асфальт, шашлики, видовища
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11.05.2024 22:04 Відповісти
у мене питання:
наша розвідка не бачила, як кацапи накопичувались?
чому не можна було вдарити на випередження?
стандарти нато забороняють?
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11.05.2024 12:18 Відповісти
президент сказав,що ми все знали і були готові
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11.05.2024 12:29 Відповісти
президенту на його криптогаманець тільки замахнутись шоб він "знав" і "був готовий" - то почнеться така істерика, порвані(ззаду) штани, падуча і піна з клавіатури як він буде пересилати "чесний заробіток" в\на інші гаманці.
а "лохи" хай будуть типу готові, не президент же загине під снарядами, максимум як було коли Сунак приїздив - президент скорбну рожу скорчив а через 2 хв. - весело ржав і щось показував йому на телефоні, фотографії є.
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11.05.2024 13:11 Відповісти
саме цікаво: прямо зараз кацапів достобіса накопичилось у шебекіно (шмякіно) для наступу на Вовчанськ...і 0 реакції, хоч ніби дістаємо і є чим діставати.
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11.05.2024 12:54 Відповісти
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11.05.2024 16:21 Відповісти
Только только снаряды касетные подошли от Вашингтонского Обкома.
Цапы хотели успеть , побольше застолбить земли , пока арта на голодном пайке была
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11.05.2024 15:15 Відповісти
В день по 5 км,сколько там до Харькова расстояние и сколько мин и заграждений там установил командир родом из роззии?
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11.05.2024 12:30 Відповісти
Сирський, Хомча, Умеров, Єрмак - всі кацапи
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11.05.2024 12:32 Відповісти
Ви тільки погляньте на ті бурятсько ватні морди
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11.05.2024 12:34 Відповісти
дуже не покоїть, де безмозгла, чому вона не вимагає план оборони харківської громади та сумської ?
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11.05.2024 12:34 Відповісти
Вы не поверите, но она поехала "на фронт"... После таких ее поездок, мы теряем территории.

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Певний час взагалі не писатиму тут та не завжди буду на зв'язку. На фронті збираюся ознайомитися із станом справ щодо:

- фортифікацій, побудованих як військовими, так і місцевою владою;

- забезпеченням підрозділів (перш за все, зброя, техніка, а також харчування; інше);

- загальною ситуацією та відгуками щодо адекватності прийняття рішень військовим керівництвом різних рівнів, помилками, здобутками, повторенням того, що вже ставалося; чи робиться та як аналіз проведених дій аби уникнути кривавих "граблів"; що змінилося накраще і що стало гірше;

- психологічним станом військових, місцевого цивільного населення;

- кількістю та причинами відмовників, порівнянням успішних підрозділів з неуспішними, перш за все, - щодо методів роботи з колективом, адаптації до реалій, забезпечення результату;

- зібрати та оновити пропозиції, зауваження щодо наявного законодавчого забезпечення сил безпеки та оборони, знайти аргументацію, конкретні приклади для адвокації та для боротьби за зміни в українській армії;

- інше.

Прошу бути відвертими.
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11.05.2024 12:39 Відповісти
Ви тільки вдумайтесь, Безмозгла буде оцінювати адекватність ріщень військового керівництва
Загальною ситуацією та відгуками щодо адекватності прийняття рішень військовим керівництвом
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11.05.2024 12:47 Відповісти
я думаю, цууе заслана кркмлівська хх--войда, здає позиції ЗСУ у своїх поїздках, ермаку
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11.05.2024 15:45 Відповісти
безмозгла така ж ікспєрдуняра як і коментатори цензору
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11.05.2024 20:34 Відповісти
Ось пуля пролетіла і ага….
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11.05.2024 12:49 Відповісти
Це я про вояж безмозглоі на фронт, але марно сподіватися, воно в огні не горить і у воді не тоне.
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11.05.2024 12:57 Відповісти
"Пуля" - це позивний Надьки Савченко.

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11.05.2024 18:32 Відповісти
Неадекватне чмо буде оцінювати адекватність військового керівництва…. Все що треба знати про цих депутатів. Щоб те керівництво не вирішило, вона не взмозі це оцінювати взагалі, бо неосвічена і тупа особина. Головне -побільше нахабства, за фахівця зійде. Горбатого могила виправить.
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11.05.2024 12:56 Відповісти
Щодо неприкаянної. В роки 1 світової варнак Гришка Распутін, духівник царицкі, вирішив поїхати на фронт "для поднятія баєвого духа ратніков", царська челядь оформила запит Верховному главкому Ніколаю Ніколаєвічу (дядькові царя) на дозвіл відвідати фронт. Передали по телеграфу з самого Царського Села. І надійшла лаконічна відповідь - "ПОВЄШУ". Варнак засцяв і утік на родіну на болота. Їй з психіатрами потрібно спілкуватись а не з фронтовиками.
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11.05.2024 13:37 Відповісти
Мар'яна на нуль,і в психічну атаку,від її морди,кацапи зразу втечуть.
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11.05.2024 15:30 Відповісти
Розчарую Вас. Їхні манькі на морду лиця точнісінько такі ж, як і Мар'яша.
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11.05.2024 15:38 Відповісти
⚡️Бійці ЗСУ відійшли з деяких позицій на Харківщині через великий натиск росіян, повідомив підрозділ "Гострі картузи" ЦСП НГУ "Омега".

Як там ліга сміху, розміши коміка та евробачення?
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12.05.2024 07:24 Відповісти
 
 