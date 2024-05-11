Просування російських військ зупинено на рубежах 2-5 км від кордону на Харківщині, - Бутусов

На Харківщині просування російських військ зупинено на рубежах 2-5 км від кордону, наша оборона розгорнута та ефективно працює по росіянах.

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його словами, на цей момент російські атаки відбиті.

"На одному з напрямків, де ворогу вдалось просунутись, розгортаються наші резерви", - зазначає Бутусов.

Також він інформує, що росіяни намагаються застосувати тактику інфільтрації, тобто шукають розриви у наших бойових порядках силами самостійних груп піхоти, які мають обтікати наші вузли спротиву за підтримки ударів авіації та артилерії.

"Але далеко противнику пройти не вдалось, усі спроби просочитись виявлені, по ворогу активно працюють наші артилерія та дрони. Наша артилерія боєприпасами наразі забезпечена", - пише журналіст.

За словами Бутусова, за добу російського наступу на північних кордонах Харківської області знищено до 20 одиниць російської бронетехніки, йдеться тільки про те, що підтверджено на відео.

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"Варто відмітити, що головнокомандувач Олександр Сирський призначив командувачем ОТУ "Харків" одного з компетентних та енергійних наших командувачів, тому оцінки обстановки з нашого боку обʼєктивні, комбриги отримують реалістичні завдання та діють впевнено. Там, де в деяких підрозділах є проблеми з боєздатністю, проводиться посилення. Битва продовжується, з обох сторін підтягуються резерви, будемо спостерігати за розвитком подій", - резюмує Бутусов.

Атаки військ РФ на Харківщині

Напередоду у Міноборони підтвердили, що вранці 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.