Просування російських військ зупинено на рубежах 2-5 км від кордону на Харківщині, - Бутусов
На Харківщині просування російських військ зупинено на рубежах 2-5 км від кордону, наша оборона розгорнута та ефективно працює по росіянах.
Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
За його словами, на цей момент російські атаки відбиті.
"На одному з напрямків, де ворогу вдалось просунутись, розгортаються наші резерви", - зазначає Бутусов.
Також він інформує, що росіяни намагаються застосувати тактику інфільтрації, тобто шукають розриви у наших бойових порядках силами самостійних груп піхоти, які мають обтікати наші вузли спротиву за підтримки ударів авіації та артилерії.
"Але далеко противнику пройти не вдалось, усі спроби просочитись виявлені, по ворогу активно працюють наші артилерія та дрони. Наша артилерія боєприпасами наразі забезпечена", - пише журналіст.
За словами Бутусова, за добу російського наступу на північних кордонах Харківської області знищено до 20 одиниць російської бронетехніки, йдеться тільки про те, що підтверджено на відео.
"Варто відмітити, що головнокомандувач Олександр Сирський призначив командувачем ОТУ "Харків" одного з компетентних та енергійних наших командувачів, тому оцінки обстановки з нашого боку обʼєктивні, комбриги отримують реалістичні завдання та діють впевнено. Там, де в деяких підрозділах є проблеми з боєздатністю, проводиться посилення. Битва продовжується, з обох сторін підтягуються резерви, будемо спостерігати за розвитком подій", - резюмує Бутусов.
Атаки військ РФ на Харківщині
Напередоду у Міноборони підтвердили, що вранці 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.
Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.
Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.
У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.
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🫂З Білопілля, що на Сумщині, готують тимчасову евакуацію населення. Розселятимуть у місця компактного проживання терміном на один місяць у Сумах. Про це https://suspilne.media/sumy/743591-meskanciv-bilopilla-timcasovo-evakuuvatimut-do-sum-so-vidomo/ повідомив міський голова Юрій Зарко.
Дякуємо нашим хлопцям 👍🏼🙏🏼❤️
висадки ССО де їх орки чекали, знехотя перекурюючи.
РДК ...... ну, то скоріше шоб путін закричало - Нонаснопалє!!!!1111ната!!111
і т.д.
тобі воно треба? то РДК?
виглядає шо рашці від РДК більше користі. ше й додумався рдк-шник на відео пишуть, сказати шо там слава і т.д.
типу тупо дав "піщу" пропаганді шо ЗСУ напали на парашку і - Вот відітє, ані напалє, дідов посрамляєм, вставай лапоть, вон бабло і іді защіщать Харьков.
тьху!
але так виглядає. паскудненько
Против прямой агрессии бесполезна как арбалет против танка.
А вот линия Рояль'жено это Потужно!! Дороги дороги дороги. Но не для эвакуации населения а там где удобно было нападать. Очень неразгаданный таинственный стратехический план там чувствую я
Если от пианиноМарафона то не верится. Если от военных инфа - тогда другое дело
наша розвідка не бачила, як кацапи накопичувались?
чому не можна було вдарити на випередження?
стандарти нато забороняють?
а "лохи" хай будуть типу готові, не президент же загине під снарядами, максимум як було коли Сунак приїздив - президент скорбну рожу скорчив а через 2 хв. - весело ржав і щось показував йому на телефоні, фотографії є.
Цапы хотели успеть , побольше застолбить земли , пока арта на голодном пайке была
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Певний час взагалі не писатиму тут та не завжди буду на зв'язку. На фронті збираюся ознайомитися із станом справ щодо:
- фортифікацій, побудованих як військовими, так і місцевою владою;
- забезпеченням підрозділів (перш за все, зброя, техніка, а також харчування; інше);
- загальною ситуацією та відгуками щодо адекватності прийняття рішень військовим керівництвом різних рівнів, помилками, здобутками, повторенням того, що вже ставалося; чи робиться та як аналіз проведених дій аби уникнути кривавих "граблів"; що змінилося накраще і що стало гірше;
- психологічним станом військових, місцевого цивільного населення;
- кількістю та причинами відмовників, порівнянням успішних підрозділів з неуспішними, перш за все, - щодо методів роботи з колективом, адаптації до реалій, забезпечення результату;
- зібрати та оновити пропозиції, зауваження щодо наявного законодавчого забезпечення сил безпеки та оборони, знайти аргументацію, конкретні приклади для адвокації та для боротьби за зміни в українській армії;
- інше.
Прошу бути відвертими.
Загальною ситуацією та відгуками щодо адекватності прийняття рішень військовим керівництвом
Як там ліга сміху, розміши коміка та евробачення?