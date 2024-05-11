Продвижение российских войск остановлено на рубежах 2-5 км от границы на Харьковщине, - Бутусов

На Харьковщине продвижение российских войск остановлено на рубежах 2-5 км от границы, наша оборона развернута и эффективно работает по россиянам.

Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его словам, на данный момент российские атаки отбиты.

"На одном из направлений, где врагу удалось продвинуться, разворачиваются наши резервы", - отмечает Бутусов.

Также он информирует, что россияне пытаются применить тактику инфильтрации, то есть ищут разрывы в наших боевых порядках силами самостоятельных групп пехоты, которые должны обтекать наши узлы сопротивления при поддержке ударов авиации и артиллерии.

"Но далеко противнику пройти не удалось, все попытки просочиться обнаружены, по врагу активно работают наши артиллерия и дроны. Наша артиллерия боеприпасами пока обеспечена", - пишет журналист.

По словам Бутусова, за сутки российского наступления на северных границах Харьковской области уничтожено до 20 единиц российской бронетехники, речь идет только о том, что подтверждено на видео.

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"Стоит отметить, что главнокомандующий Александр Сырский назначил командующим ОТГ "Харьков" одного из компетентных и энергичных наших командующих, поэтому оценки обстановки с нашей стороны объективные, комбриги получают реалистичные задачи и действуют уверенно. Там, где в некоторых подразделениях есть проблемы с боеспособностью, проводится усиление. Битва продолжается, с обеих сторон подтягиваются резервы, будем наблюдать за развитием событий", - резюмирует Бутусов.

Атаки войск РФ на Харьковщине

Накануне в Минобороны подтвердили, что утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

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Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

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