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Новости
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Продвижение российских войск остановлено на рубежах 2-5 км от границы на Харьковщине, - Бутусов

На Харьковщине продвижение российских войск остановлено на рубежах 2-5 км от границы, наша оборона развернута и эффективно работает по россиянам.

Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его словам, на данный момент российские атаки отбиты.

"На одном из направлений, где врагу удалось продвинуться, разворачиваются наши резервы", - отмечает Бутусов.

Также он информирует, что россияне пытаются применить тактику инфильтрации, то есть ищут разрывы в наших боевых порядках силами самостоятельных групп пехоты, которые должны обтекать наши узлы сопротивления при поддержке ударов авиации и артиллерии.

"Но далеко противнику пройти не удалось, все попытки просочиться обнаружены, по врагу активно работают наши артиллерия и дроны. Наша артиллерия боеприпасами пока обеспечена", - пишет журналист.

По словам Бутусова, за сутки российского наступления на северных границах Харьковской области уничтожено до 20 единиц российской бронетехники, речь идет только о том, что подтверждено на видео.

Также смотрите: Наступление на Харьков. Обстрелы, ДРГ, бои в приграничье | Юрий Бутусов. ВИДЕО

"Стоит отметить, что главнокомандующий Александр Сырский назначил командующим ОТГ "Харьков" одного из компетентных и энергичных наших командующих, поэтому оценки обстановки с нашей стороны объективные, комбриги получают реалистичные задачи и действуют уверенно. Там, где в некоторых подразделениях есть проблемы с боеспособностью, проводится усиление. Битва продолжается, с обеих сторон подтягиваются резервы, будем наблюдать за развитием событий", - резюмирует Бутусов.

Атаки войск РФ на Харьковщине

Накануне в Минобороны подтвердили, что утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

Смотрите также: Бойцы 42-й ОМБр дронами уничтожили три российских БМП с десантом, которые пытались наступать на Харьковщине. ВИДЕО

Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генштаб ВСУ о ситуации на Харьковщине: Враг атакует в направлении Липцев и Волчанска, продолжаются бои за 5 населенных пунктов, которые находились в серой зоне

Автор: 

Харьковщина (5577) Бутусов Юрий (4349)


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Топ комментарии
+32
Бить надо не только по оккупированной территории, но и ровно по столько же км вглубь по территории самой параши. Это как для собаки Павлова- каждый удар током по е#альнику заходил ей понятливее.
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11.05.2024 11:50
+24
А де той РДК? Самий час на білгород йти...
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11.05.2024 11:57
+19
Кацапи отримали на горіхи і відправились до пекла

Дякуємо нашим хлопцям 👍🏼🙏🏼❤️
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11.05.2024 11:56
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Правила форума Совет форумчан
Бить надо не только по оккупированной территории, но и ровно по столько же км вглубь по территории самой параши. Это как для собаки Павлова- каждый удар током по е#альнику заходил ей понятливее.
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11.05.2024 11:50 Ответить
Голове-бити.А як ми узнаєм? Я і прізвище міністра оборони забув....
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11.05.2024 12:08 Ответить
Просто яйцекрад. Фамилия значения не имеет.
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11.05.2024 13:04 Ответить
загалом це правильно, але є одна проблема - х...лу по...уй.
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11.05.2024 13:59 Ответить
А я считаю, что последовательность и способы уничтожения свинособак не так важны, как конечный результат- НОЛЬ свинособак на планете Земля.
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11.05.2024 19:00 Ответить
Хапнули шматок, тепер окопаються через тиждень ще хапнуть. Нічо страшного. Донт лук ап...
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11.05.2024 11:53 Ответить
вони так і роблять і це працює
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11.05.2024 14:00 Ответить
День два і на сумщину полізуть, але нюанс, їх там вже чекають
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11.05.2024 11:55 Ответить
https://t.me/suspilnesumy Суспільне Суми

🫂З Білопілля, що на Сумщині, готують тимчасову евакуацію населення. Розселятимуть у місця компактного проживання терміном на один місяць у Сумах. Про це https://suspilne.media/sumy/743591-meskanciv-bilopilla-timcasovo-evakuuvatimut-do-sum-so-vidomo/ повідомив міський голова Юрій Зарко.
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11.05.2024 16:45 Ответить
Кацапи отримали на горіхи і відправились до пекла

Дякуємо нашим хлопцям 👍🏼🙏🏼❤️
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11.05.2024 11:56 Ответить
Док, ти ж сам служив на флоті совка, вже якщо пруть, то це ......... МОЖЛИВО частина чогось більшого? флот совка ніколи взагалі не пер на когось, бо знав що будуть проблеми, так що не дуже смійся, марафонствуючи - ооо, чмобіки побігли брать Лісабон, ой Харків і получили і втекли, ха-ха. пеклун блін. йди і допоможи там армії, а не писати туфту. яке в "біса" "пекло"? якраз, судячи по "подвигах" Яхве, то "пекло" якраз для наших - мішають оркам радувати\тішити Яхве. І до речі, я суто по Піплії кажу - Яхве це ж божок всякої жорстокості і т.д., що і робл*ть орки, так що смішно з вірунів і совків, сорі.
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11.05.2024 13:01 Ответить
Добре, якщо 2-5км. їх просування і закінчиться. А ще краще, якщо буде "сіра зона" зі сторони рашистів.
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11.05.2024 11:56 Ответить
Треба щось думати з їхньої авіацією, зокрема носіями кабів. Останні новини, по Вовчанську з ранку вдарили вже близько 30 кабів.
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11.05.2024 11:57 Ответить
А де той РДК? Самий час на білгород йти...
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11.05.2024 11:57 Ответить
То вони розгулювали, коли там все діряве було. А зараз 50 тисяч орди "розмазано" вздовж кордону, РДК там як курчат переб'ють.
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11.05.2024 12:40 Ответить
З'явиться до виборів у орків, пофоткається і зникне.
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11.05.2024 12:42 Ответить
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11.05.2024 12:03 Ответить
Щось нічого не чути про РДК. Це ж їхня зона відповідальності
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11.05.2024 12:08 Ответить
Буданов жив з Гогілашвілі.(Бігус робив, пише розслідування)
висадки ССО де їх орки чекали, знехотя перекурюючи.
РДК ...... ну, то скоріше шоб путін закричало - Нонаснопалє!!!!1111ната!!111
і т.д.
тобі воно треба? то РДК?
виглядає шо рашці від РДК більше користі. ше й додумався рдк-шник на відео пишуть, сказати шо там слава і т.д.
типу тупо дав "піщу" пропаганді шо ЗСУ напали на парашку і - Вот відітє, ані напалє, дідов посрамляєм, вставай лапоть, вон бабло і іді защіщать Харьков.
тьху!
але так виглядає. паскудненько
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11.05.2024 13:06 Ответить
Кілька сотень проти 50 тисяч кацапів? рдк відігрували тільки роль ДРГ.
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11.05.2024 18:55 Ответить
Droni otrabotajet po kacapo- fasistam,glavnoje stob tam dronov bylo dostatocno
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11.05.2024 12:10 Ответить
Стерненко сказав, що про наступ знали давно, тому на той напрямок навезли запасів, перший час буде достатньо.
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11.05.2024 16:13 Ответить
Там все заміновано, дзоти, ДОТи, лінія Мажино, зуби дракона, друга китайська стіна, антлантичний вал №2 був збудований за 2 роки.
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11.05.2024 12:10 Ответить
Mini teper zabrasyvajet s puskami SAU na 15 kilometrov gde uvidet dvyzenije RAAMS nazyvajetsia,eto dlia tankov ili poxoze
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11.05.2024 12:19 Ответить
40 brigada nedavno takoje zdelala podbyla tank i BMp ,fars tam ostalsia s kacapov.
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11.05.2024 12:33 Ответить
Prosytsia teper zabrosat etimi minami (9 ix v odnom snariade_) puti snabzenija i otrezat ot podkreplenija kacapov kotoryje uze vosli
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11.05.2024 13:09 Ответить
Був збудований за 2 роки до...! А будівництво маскували під асфальтування доріг...
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11.05.2024 12:35 Ответить
Не нада ляля! Проект Стена это от контрабандистов и не очень качественных диверсантов - наблюдение, датчики, сигналка.
Против прямой агрессии бесполезна как арбалет против танка.
А вот линия Рояль'жено это Потужно!! Дороги дороги дороги. Но не для эвакуации населения а там где удобно было нападать. Очень неразгаданный таинственный стратехический план там чувствую я
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11.05.2024 15:13 Ответить
Так і є наче як, але не під самим кордоном, трохи далі.
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11.05.2024 18:56 Ответить
5км - наче и не багато - але це ж вони застовбили - завтра знову полізуть
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11.05.2024 12:12 Ответить
Вони не окопалися і не зафіксували позиції бо арта і дрони роблять з сірої зони Авдіївку чи Бахмут. Тільки випалена земля
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11.05.2024 12:16 Ответить
Абиж то...
Если от пианиноМарафона то не верится. Если от военных инфа - тогда другое дело
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11.05.2024 15:14 Ответить
Це сама важлива інформація на сьогодні, бо витікає досить позитивна інформація як відносно БК так і компетенції ЗСУ.
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11.05.2024 12:13 Ответить
де там позитив...
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11.05.2024 15:54 Ответить
А мені сумно від ікспєрдунів диванних на цензорі, щасрані ублюдки все знають а на фронт не хочуть
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11.05.2024 20:31 Ответить
Так це проблема усієї України, що пишуть про тих хто в інших країнах, сидячи на диванах і дивлячись на війну через марафон. Поки зе віщав про контрнаступ, смі сміялися з чмобіків і мобіків,ворог наростив силу,а що зробила Україна? Зробили винними усіх за свій вибір асфальт, шашлики, видовища
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11.05.2024 22:04 Ответить
у мене питання:
наша розвідка не бачила, як кацапи накопичувались?
чому не можна було вдарити на випередження?
стандарти нато забороняють?
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11.05.2024 12:18 Ответить
президент сказав,що ми все знали і були готові
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11.05.2024 12:29 Ответить
президенту на його криптогаманець тільки замахнутись шоб він "знав" і "був готовий" - то почнеться така істерика, порвані(ззаду) штани, падуча і піна з клавіатури як він буде пересилати "чесний заробіток" в\на інші гаманці.
а "лохи" хай будуть типу готові, не президент же загине під снарядами, максимум як було коли Сунак приїздив - президент скорбну рожу скорчив а через 2 хв. - весело ржав і щось показував йому на телефоні, фотографії є.
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11.05.2024 13:11 Ответить
саме цікаво: прямо зараз кацапів достобіса накопичилось у шебекіно (шмякіно) для наступу на Вовчанськ...і 0 реакції, хоч ніби дістаємо і є чим діставати.
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11.05.2024 12:54 Ответить
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11.05.2024 16:21 Ответить
Только только снаряды касетные подошли от Вашингтонского Обкома.
Цапы хотели успеть , побольше застолбить земли , пока арта на голодном пайке была
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11.05.2024 15:15 Ответить
В день по 5 км,сколько там до Харькова расстояние и сколько мин и заграждений там установил командир родом из роззии?
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11.05.2024 12:30 Ответить
Сирський, Хомча, Умеров, Єрмак - всі кацапи
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11.05.2024 12:32 Ответить
Ви тільки погляньте на ті бурятсько ватні морди
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11.05.2024 12:34 Ответить
дуже не покоїть, де безмозгла, чому вона не вимагає план оборони харківської громади та сумської ?
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11.05.2024 12:34 Ответить
Вы не поверите, но она поехала "на фронт"... После таких ее поездок, мы теряем территории.

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Певний час взагалі не писатиму тут та не завжди буду на зв'язку. На фронті збираюся ознайомитися із станом справ щодо:

- фортифікацій, побудованих як військовими, так і місцевою владою;

- забезпеченням підрозділів (перш за все, зброя, техніка, а також харчування; інше);

- загальною ситуацією та відгуками щодо адекватності прийняття рішень військовим керівництвом різних рівнів, помилками, здобутками, повторенням того, що вже ставалося; чи робиться та як аналіз проведених дій аби уникнути кривавих "граблів"; що змінилося накраще і що стало гірше;

- психологічним станом військових, місцевого цивільного населення;

- кількістю та причинами відмовників, порівнянням успішних підрозділів з неуспішними, перш за все, - щодо методів роботи з колективом, адаптації до реалій, забезпечення результату;

- зібрати та оновити пропозиції, зауваження щодо наявного законодавчого забезпечення сил безпеки та оборони, знайти аргументацію, конкретні приклади для адвокації та для боротьби за зміни в українській армії;

- інше.

Прошу бути відвертими.
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11.05.2024 12:39 Ответить
Ви тільки вдумайтесь, Безмозгла буде оцінювати адекватність ріщень військового керівництва
Загальною ситуацією та відгуками щодо адекватності прийняття рішень військовим керівництвом
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11.05.2024 12:47 Ответить
я думаю, цууе заслана кркмлівська хх--войда, здає позиції ЗСУ у своїх поїздках, ермаку
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11.05.2024 15:45 Ответить
безмозгла така ж ікспєрдуняра як і коментатори цензору
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11.05.2024 20:34 Ответить
Ось пуля пролетіла і ага….
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11.05.2024 12:49 Ответить
Це я про вояж безмозглоі на фронт, але марно сподіватися, воно в огні не горить і у воді не тоне.
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11.05.2024 12:57 Ответить
"Пуля" - це позивний Надьки Савченко.

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11.05.2024 18:32 Ответить
Неадекватне чмо буде оцінювати адекватність військового керівництва…. Все що треба знати про цих депутатів. Щоб те керівництво не вирішило, вона не взмозі це оцінювати взагалі, бо неосвічена і тупа особина. Головне -побільше нахабства, за фахівця зійде. Горбатого могила виправить.
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11.05.2024 12:56 Ответить
Щодо неприкаянної. В роки 1 світової варнак Гришка Распутін, духівник царицкі, вирішив поїхати на фронт "для поднятія баєвого духа ратніков", царська челядь оформила запит Верховному главкому Ніколаю Ніколаєвічу (дядькові царя) на дозвіл відвідати фронт. Передали по телеграфу з самого Царського Села. І надійшла лаконічна відповідь - "ПОВЄШУ". Варнак засцяв і утік на родіну на болота. Їй з психіатрами потрібно спілкуватись а не з фронтовиками.
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11.05.2024 13:37 Ответить
Мар'яна на нуль,і в психічну атаку,від її морди,кацапи зразу втечуть.
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11.05.2024 15:30 Ответить
Розчарую Вас. Їхні манькі на морду лиця точнісінько такі ж, як і Мар'яша.
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11.05.2024 15:38 Ответить
⚡️Бійці ЗСУ відійшли з деяких позицій на Харківщині через великий натиск росіян, повідомив підрозділ "Гострі картузи" ЦСП НГУ "Омега".

Як там ліга сміху, розміши коміка та евробачення?
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12.05.2024 07:24 Ответить
 
 