Продвижение российских войск остановлено на рубежах 2-5 км от границы на Харьковщине, - Бутусов
На Харьковщине продвижение российских войск остановлено на рубежах 2-5 км от границы, наша оборона развернута и эффективно работает по россиянам.
Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
По его словам, на данный момент российские атаки отбиты.
"На одном из направлений, где врагу удалось продвинуться, разворачиваются наши резервы", - отмечает Бутусов.
Также он информирует, что россияне пытаются применить тактику инфильтрации, то есть ищут разрывы в наших боевых порядках силами самостоятельных групп пехоты, которые должны обтекать наши узлы сопротивления при поддержке ударов авиации и артиллерии.
"Но далеко противнику пройти не удалось, все попытки просочиться обнаружены, по врагу активно работают наши артиллерия и дроны. Наша артиллерия боеприпасами пока обеспечена", - пишет журналист.
По словам Бутусова, за сутки российского наступления на северных границах Харьковской области уничтожено до 20 единиц российской бронетехники, речь идет только о том, что подтверждено на видео.
"Стоит отметить, что главнокомандующий Александр Сырский назначил командующим ОТГ "Харьков" одного из компетентных и энергичных наших командующих, поэтому оценки обстановки с нашей стороны объективные, комбриги получают реалистичные задачи и действуют уверенно. Там, где в некоторых подразделениях есть проблемы с боеспособностью, проводится усиление. Битва продолжается, с обеих сторон подтягиваются резервы, будем наблюдать за развитием событий", - резюмирует Бутусов.
Атаки войск РФ на Харьковщине
Накануне в Минобороны подтвердили, что утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.
Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.
Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.
В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.
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🫂З Білопілля, що на Сумщині, готують тимчасову евакуацію населення. Розселятимуть у місця компактного проживання терміном на один місяць у Сумах. Про це https://suspilne.media/sumy/743591-meskanciv-bilopilla-timcasovo-evakuuvatimut-do-sum-so-vidomo/ повідомив міський голова Юрій Зарко.
Дякуємо нашим хлопцям 👍🏼🙏🏼❤️
висадки ССО де їх орки чекали, знехотя перекурюючи.
РДК ...... ну, то скоріше шоб путін закричало - Нонаснопалє!!!!1111ната!!111
і т.д.
тобі воно треба? то РДК?
виглядає шо рашці від РДК більше користі. ше й додумався рдк-шник на відео пишуть, сказати шо там слава і т.д.
типу тупо дав "піщу" пропаганді шо ЗСУ напали на парашку і - Вот відітє, ані напалє, дідов посрамляєм, вставай лапоть, вон бабло і іді защіщать Харьков.
тьху!
але так виглядає. паскудненько
Против прямой агрессии бесполезна как арбалет против танка.
А вот линия Рояль'жено это Потужно!! Дороги дороги дороги. Но не для эвакуации населения а там где удобно было нападать. Очень неразгаданный таинственный стратехический план там чувствую я
Если от пианиноМарафона то не верится. Если от военных инфа - тогда другое дело
наша розвідка не бачила, як кацапи накопичувались?
чому не можна було вдарити на випередження?
стандарти нато забороняють?
а "лохи" хай будуть типу готові, не президент же загине під снарядами, максимум як було коли Сунак приїздив - президент скорбну рожу скорчив а через 2 хв. - весело ржав і щось показував йому на телефоні, фотографії є.
Цапы хотели успеть , побольше застолбить земли , пока арта на голодном пайке была
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Певний час взагалі не писатиму тут та не завжди буду на зв'язку. На фронті збираюся ознайомитися із станом справ щодо:
- фортифікацій, побудованих як військовими, так і місцевою владою;
- забезпеченням підрозділів (перш за все, зброя, техніка, а також харчування; інше);
- загальною ситуацією та відгуками щодо адекватності прийняття рішень військовим керівництвом різних рівнів, помилками, здобутками, повторенням того, що вже ставалося; чи робиться та як аналіз проведених дій аби уникнути кривавих "граблів"; що змінилося накраще і що стало гірше;
- психологічним станом військових, місцевого цивільного населення;
- кількістю та причинами відмовників, порівнянням успішних підрозділів з неуспішними, перш за все, - щодо методів роботи з колективом, адаптації до реалій, забезпечення результату;
- зібрати та оновити пропозиції, зауваження щодо наявного законодавчого забезпечення сил безпеки та оборони, знайти аргументацію, конкретні приклади для адвокації та для боротьби за зміни в українській армії;
- інше.
Прошу бути відвертими.
Загальною ситуацією та відгуками щодо адекватності прийняття рішень військовим керівництвом
Як там ліга сміху, розміши коміка та евробачення?