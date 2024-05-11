Доба на Харківщині: під вогнем 30 населених пунктів, у Вовчанську багато пошкоджених будинків, є поранені
За минулу добу ударів Харкову не зафіксовано.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали 30 населених пунктів Харківщини, зокрема: Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Глибоке, Лукʼянці, Огірцеве, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Веселе, Вільча, Липці, Слобожанське, Сосновий Бір, Українське.
Обстріли Харківщини за даними ОВА:
- 11 травня 00:45 с. Одноробівка Богодухівський району. Внаслідок обсрілу ворога зафіксовано пошкодження чотирьох будинків та автівки.
- 23:40 с. Липці Харківський район. Внаслідок обстрілу дістали поранення 53-річна жінка та 38-річний чоловік.
- 17:00 с. Андріївка Ізюмського району. У полі трактор наїхав на невідомий вибуховий пристрій. Постраждалих немає.
- 12:50 с. Черкаські Тишки Харківського району. Внаслідок артобстрілу пошкоджено приватні будинки. Загинув 55-річний чоловік.
Обстановка у Вовчанську
За словами Синєгубова, 10 травня внаслідок серії масованих обстрілів м. Вовчанськ з різного виду озброєння пошкоджені десятки приватних будинків. Зазнали поранення 52-річний та 42-річний чоловіки, 60-річна жінка, ще троє поранених цивільних.
Він також нагадує, що за минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 13 атак, зокрема у районах н.п. Синьківка, Берестове Харківської області;
На Слобожанському напрямку відбили 9 атак, зокрема у районах н.п. Красне, Мороховець, Олійникове, Гатище та ін. Харківської області;
В ОВА також інформують, що з Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів евакуйовано 1775 людей.
Як інформував раніше Цензор.НЕТ, вночі Синєгубов повідомляв, що ворог завдає ударів по Харкову.
Атаки військ РФ на Харківщині
Напередоду у Міноборони підтвердили, що вранці 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.
Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.
Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.
У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.
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Еле нашли на него управу в Вашингтонском Обкоме.
Весьма зашквареный тип,
там де йшли підари мало бути все заміновано...
то як вони за кілька годин захопили 4 села???
Наступ виродків на Харківщині зараз викликає в багатьох занепокоєння.
На відміну від рейдів РДК, дані дії містять не диверсійний, а лінійних характер. Кацапи ставлять задачу мінімум - витягування на себе сил і це буде можливим лише з постійним контролем наших сіл на Харківщині, адже це провокуватиме розтягувати такі потрібні фронту ресурси. Тенденцію 2023-го року поки не можуть зупинити наявні рішення керівництва. Станом на зараз вже не стоїть питання звільнити території, а стоїть питання як зупинити цю кляту машину з безлімітними виродками, які йдуть на смерть як на свято.
так несподівано.
рік, копали копали, а все у сраку.
то може, не копали?
то може, розміновували?
Кацапня буде воювати до останнього.
Легкої Перемоги не буде. Щоб перемогти нам потрібно ВСІ РЕСУРСИ кидати на оборону - зрозумійте це вже нарешті ***** !
Я читав згадування одного військового , що коли ЗСУ зайшло в вересні 2022 року в Вовчанськ , то деякі місцеві підходили до наших воїнів та виявляли незадоволення - "Зачем вы к нам пришли . Нам при руских былА хАрАшо" . І всі поліцаї місцеві після заходу Орди в Вовчанськ 24 лютого одразу пішли на службу до Орды ... та ще багато місцевих чиновників перебігли до нових господарів. А голосували всі вони 21 квітня 2019 року звичайно за Вову Квартального , бо Вова так гарно обсиRав зі сцени та в серіалах Україну, а їм так це подобалось , що інакше вони проголосувати не могли.
Так що , як голосували ці вовчанці тоді , так зараз і мають сьогодні від своєї улюбленої Мацковії!