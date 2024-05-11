УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3875 відвідувачів онлайн
Новини Війна
10 113 27

Доба на Харківщині: під вогнем 30 населених пунктів, у Вовчанську багато пошкоджених будинків, є поранені

Обстріл Вовчанська

За минулу добу ударів Харкову не зафіксовано.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали 30 населених пунктів Харківщини, зокрема: Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Глибоке, Лукʼянці, Огірцеве, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Веселе, Вільча, Липці, Слобожанське, Сосновий Бір, Українське.

Також читайте: Генштаб ЗСУ про ситуацію на Харківщині: Ворог атакує в напрямку Липців та Вовчанська, тривають бої за 5 населених пунктів, що перебували у сірій зоні

Обстріли Харківщини за даними ОВА:

  • 11 травня 00:45 с. Одноробівка Богодухівський району. Внаслідок обсрілу ворога зафіксовано пошкодження чотирьох будинків та автівки.
  • 23:40 с. Липці Харківський район. Внаслідок обстрілу дістали поранення 53-річна жінка та 38-річний чоловік.
  • 17:00 с. Андріївка Ізюмського району. У полі трактор наїхав на невідомий вибуховий пристрій. Постраждалих немає.
  • 12:50 с. Черкаські Тишки Харківського району. Внаслідок артобстрілу пошкоджено приватні будинки. Загинув 55-річний чоловік.

Обстановка у Вовчанську 

За словами Синєгубова, 10 травня внаслідок серії масованих обстрілів м. Вовчанськ з різного виду озброєння пошкоджені десятки приватних будинків. Зазнали поранення 52-річний та 42-річний чоловіки, 60-річна жінка, ще троє поранених цивільних.

Він також нагадує, що за минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 13 атак, зокрема у районах н.п. Синьківка, Берестове Харківської області;

На Слобожанському напрямку відбили 9 атак, зокрема у районах н.п. Красне, Мороховець, Олійникове, Гатище та ін. Харківської області;

В ОВА також інформують, що з Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів евакуйовано 1775 людей.

Також читайте: Не очікуємо серйозних проривів від спроб армії РФ наступати на Харківщину, - Білий дім

Як інформував раніше Цензор.НЕТ, вночі Синєгубов повідомляв, що ворог завдає ударів по Харкову.

Атаки військ РФ на Харківщині

Напередоду у Міноборони підтвердили, що вранці 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

Автор: 

обстріл (28284) Харків (5572) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+20
По факту ніхто, а мали б відповідати вівці 73%, це все справа їх рук. А Президент, який ще ввжається Верховним, то наслідок тих дій. Ця особа не знає, як заряджається автомат, що таке солдатська каша, наряд і як рити окопи, але він віддає команди генералам, тасує цих генералів і не може усвідомити, що армія це не "95 квартал" і не "свати", тут вбивають, тут потрібне озброєння і захист військових, а не брехня і рейтинги.
показати весь коментар
11.05.2024 09:25
+17
Зруйноване управління ВСУ дається в знаки
показати весь коментар
11.05.2024 09:14
+12
Напевно ні, бо не всі віддали свій голос за головного барановода. Мої, за свою смерть і смерть держави не голосували, вони могли думати, а не піддаватися на брехню і казочку, придумну для них Бенею і Херпіду про бідного вчителя Голобородьку. Нук як, Голобородько їздить на лісапеді "Укрїна", і всіх корупціонерів знищив? Ні, він знищив опозицію, дітак "Мрію" і пів України.
показати весь коментар
11.05.2024 11:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В плен кацапов небрать, всех на фарш.
показати весь коментар
11.05.2024 09:10 Відповісти
Зруйноване управління ВСУ дається в знаки
показати весь коментар
11.05.2024 09:14 Відповісти
И Трумп працюе
Еле нашли на него управу в Вашингтонском Обкоме.
Весьма зашквареный тип,
показати весь коментар
11.05.2024 09:35 Відповісти
а ще питання,
там де йшли підари мало бути все заміновано...
то як вони за кілька годин захопили 4 села???
показати весь коментар
11.05.2024 09:39 Відповісти
Хто буде відповідати за прорив і за розширення сірої зони?
показати весь коментар
11.05.2024 09:16 Відповісти
По факту ніхто, а мали б відповідати вівці 73%, це все справа їх рук. А Президент, який ще ввжається Верховним, то наслідок тих дій. Ця особа не знає, як заряджається автомат, що таке солдатська каша, наряд і як рити окопи, але він віддає команди генералам, тасує цих генералів і не може усвідомити, що армія це не "95 квартал" і не "свати", тут вбивають, тут потрібне озброєння і захист військових, а не брехня і рейтинги.
показати весь коментар
11.05.2024 09:25 Відповісти
Напевно ні, бо не всі віддали свій голос за головного барановода. Мої, за свою смерть і смерть держави не голосували, вони могли думати, а не піддаватися на брехню і казочку, придумну для них Бенею і Херпіду про бідного вчителя Голобородьку. Нук як, Голобородько їздить на лісапеді "Укрїна", і всіх корупціонерів знищив? Ні, він знищив опозицію, дітак "Мрію" і пів України.
показати весь коментар
11.05.2024 11:22 Відповісти
А де пан прочитав, що ті, хто не голосували за зелене лайно мають право не йти захищати Україну? Я написав, що ті бовдури, які в 2019 році вибрали свою смерть винні у цьому, що сталося сьогодні і 24.02.2022 року. Повторюся, що це ще не кінець, попереду самі важні бої. Але кацапи за цих три роки попри санкції, перевели свою економіку на військові рейки і нарощують потужність, а наш Херпіду зі своєю командою гальмують цей процес і розвивають тільки лайномети - марафон і фрідом на російській мові, хоча згідно "мовного зкону" ворожої мови тут не має бути. Але Володя Херпіду заграє з залишками лохторату ригів і комуняк і донищує Україну.
показати весь коментар
11.05.2024 13:45 Відповісти
Ставлю тЯбе ЛАЙК , ЗЕЛЯбобику - іспит на отримання рюзьгі аусвайс здав на "відмінно" ... хамити добре вмієш - справжній рюзьгі!
показати весь коментар
11.05.2024 15:17 Відповісти
А ще була купа інфантільних індівідуумів які не пішли на вибори ,тому що після першого туру іхні кандидати не пройшли . Хоча ці персоналіі щас з гордістью кажуть ми не голосували за Зеленского таким чіном знімаючі з себе відповідальність . Але відповідальність заключаеться в тому що кожен повинен був зробити свій вибір для збереження УКРАІНИ .
показати весь коментар
11.05.2024 12:09 Відповісти
Аналітична записка від DeepState.
 Наступ виродків на Харківщині зараз викликає в багатьох занепокоєння.
На відміну від рейдів РДК, дані дії містять не диверсійний, а лінійних характер. Кацапи ставлять задачу мінімум - витягування на себе сил і це буде можливим лише з постійним контролем наших сіл на Харківщині, адже це провокуватиме розтягувати такі потрібні фронту ресурси. Тенденцію 2023-го року поки не можуть зупинити наявні рішення керівництва. Станом на зараз вже не стоїть питання звільнити території, а стоїть питання як зупинити цю кляту машину з безлімітними виродками, які йдуть на смерть як на свято.
показати весь коментар
11.05.2024 09:20 Відповісти
ой.
так несподівано.
рік, копали копали, а все у сраку.

то може, не копали?
то може, розміновували?
показати весь коментар
11.05.2024 09:26 Відповісти
показати весь коментар
11.05.2024 10:06 Відповісти
Казалося вам - потрібно мобілізувати 500 тис. !???? Та нє - нам не потрібно так багато - у нас є !
Кацапня буде воювати до останнього.
Легкої Перемоги не буде. Щоб перемогти нам потрібно ВСІ РЕСУРСИ кидати на оборону - зрозумійте це вже нарешті ***** !
показати весь коментар
11.05.2024 10:28 Відповісти
Але це не по плану Оманському . У них по плану - вкрасти все , здати Україну , і втекти десь подалі .
показати весь коментар
11.05.2024 11:23 Відповісти
" ... 10 травня внаслідок серії масованих обстрілів м. Вовчанськ з різного виду озброєння пошкоджені десятки приватних будинків. Зазнали поранення 52-річний та 42-річний чоловіки, 60-річна жінка, ще троє поранених цивільних ...".

Я читав згадування одного військового , що коли ЗСУ зайшло в вересні 2022 року в Вовчанськ , то деякі місцеві підходили до наших воїнів та виявляли незадоволення - "Зачем вы к нам пришли . Нам при руских былА хАрАшо" . І всі поліцаї місцеві після заходу Орди в Вовчанськ 24 лютого одразу пішли на службу до Орды ... та ще багато місцевих чиновників перебігли до нових господарів. А голосували всі вони 21 квітня 2019 року звичайно за Вову Квартального , бо Вова так гарно обсиRав зі сцени та в серіалах Україну, а їм так це подобалось , що інакше вони проголосувати не могли.

Так що , як голосували ці вовчанці тоді , так зараз і мають сьогодні від своєї улюбленої Мацковії!
показати весь коментар
11.05.2024 15:30 Відповісти
Тоді,-- має включати в себе на тільки голосування за бубенчіка, квартальну братію попсовиків і агентуру 3.14дорахи, але також їх про..оби, на протязі більше 30 років, після розпаду великого гнійника в 90 році.
показати весь коментар
11.05.2024 22:42 Відповісти
Докерувалися Зеля та єрмак. Знов пів року всі хто можливо попереджали про напад на Харківщині і знов як і в 2022 не готувалися
показати весь коментар
12.05.2024 09:00 Відповісти
А як це нас так брехливо інформують? Через кордон від Вовчанська знаходиться Шебекино! Нам 100 разів писали, що і РДК, і Свобода Росії контролюють Шебекино вздовж і впоперек! І тут ця ***** поперла збоку Шебекино! То нас ті курви найобують?
показати весь коментар
13.05.2024 00:13 Відповісти
Коротко про Головного зеленого осла - долбодятел!!!
показати весь коментар
13.05.2024 00:27 Відповісти
 
 