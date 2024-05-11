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Новини Війна
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Вночі окупанти били по Харкову

Росія обстріляла Харків

У ніч на 11 травня 2024 року війська РФ вчергове завдавали ударів по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Харків та Харківський район: перебувайте в укриттях! Окупанти завдають удари", - писав він о 2.51.

Наразі немає жодних подробиць щодо обстрілу окупантами міста.

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Атаки військ РФ на Харківщині

Напередоду у Міноборони підтвердили, що вранці 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

Автор: 

обстріл (28284) Харків (5572)


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Тоб то обстріли це не загроза для міста , так пане Синегубов ?
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11.05.2024 07:48 Відповісти
Кацапстан і його фашистське , кремлівське одоробало - є основною
загрозою для Украіни , допоки не отримають по зубах 🙁
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11.05.2024 08:21 Відповісти
Ты підор зелёный конечно знал и был готовый!!!!!! Ты все делаешь чтоб враг не терщал Україну! Строишь стадіони і дорогі в 20 км от линии фронта, озеленяешь **** прифронтрвие города!!!! Буть ты проклят, ****!!!!
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11.05.2024 08:31 Відповісти
Та ви на #бальник цього Сінєгубова тільки подивиться((:
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11.05.2024 09:21 Відповісти
 
 