Ночью оккупанты били по Харькову
В ночь на 11 мая 2024 года войска РФ в очередной раз наносили удары по Харькову.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"Харьков и Харьковский район: находитесь в укрытиях! Оккупанты наносят удары", - писал он в 2.51.
Пока нет никаких подробностей относительно обстрела оккупантами города.
Атаки войск РФ на Харьковщине
Накануне в Минобороны подтвердили, что утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.
Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.
Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.
В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.
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загрозою для Украіни , допоки не отримають по зубах 🙁