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Новости Война
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Ночью оккупанты били по Харькову

Росія обстріляла Харків

В ночь на 11 мая 2024 года войска РФ в очередной раз наносили удары по Харькову.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Харьков и Харьковский район: находитесь в укрытиях! Оккупанты наносят удары", - писал он в 2.51.

Пока нет никаких подробностей относительно обстрела оккупантами города.

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Атаки войск РФ на Харьковщине

Накануне в Минобороны подтвердили, что утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

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Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

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Автор: 

обстрел (26961) Харьков (7459)


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Тоб то обстріли це не загроза для міста , так пане Синегубов ?
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11.05.2024 07:48 Ответить
Кацапстан і його фашистське , кремлівське одоробало - є основною
загрозою для Украіни , допоки не отримають по зубах 🙁
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11.05.2024 08:21 Ответить
Ты підор зелёный конечно знал и был готовый!!!!!! Ты все делаешь чтоб враг не терщал Україну! Строишь стадіони і дорогі в 20 км от линии фронта, озеленяешь **** прифронтрвие города!!!! Буть ты проклят, ****!!!!
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11.05.2024 08:31 Ответить
Та ви на #бальник цього Сінєгубова тільки подивиться((:
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11.05.2024 09:21 Ответить
 
 