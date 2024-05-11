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Новости Война
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Сутки на Харьковщине: под огнем 30 населенных пунктов, в Волчанске много поврежденных домов, есть раненые

Обстріл Вовчанська

За минувшие сутки ударов по Харькову не зафиксировано.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, артиллерийских и минометных ударов врага подверглись 30 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Петропавловка, Степная Новоселовка, Берестовое и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Глубокое, Лукьянцы, Огирцево, Волчанск, Волчанские Хутора, Веселое, Вильча, Липцы, Слобожанское, Сосновый Бор, Украинское.

Также читайте: Генштаб ВСУ о ситуации на Харьковщине: Враг атакует в направлении Липцов и Волчанска, продолжаются бои за 5 населенных пунктов, которые находились в серой зоне

Обстрелы Харьковщины по данным ОВА:

  • 11 мая 00:45 с. Одноробовка Богодуховского района. Вследствие обстрела врага зафиксировано повреждение четырех домов и автомобиля.
  • 23:40 с. Липцы Харьковский район. В результате обстрела получили ранения 53-летняя женщина и 38-летний мужчина.
  • 17:00 с. Андреевка Изюмского района. В поле трактор наехал на неизвестное взрывное устройство. Пострадавших нет.
  • 12:50 с. Черкасские Тишки Харьковского района. В результате артобстрела повреждены частные дома. Погиб 55-летний мужчина.

Обстановка в Волчанске

По словам Синегубова, 10 мая в результате серии массированных обстрелов г. Волчанск из различного вида вооружения повреждены десятки частных домов. Получили ранения 52-летний и 42-летний мужчины, 60-летняя женщина, еще трое раненых гражданских.

Он также напоминает, что за минувшие сутки украинские войска на Купянском направлении отбили 13 атак, в частности в районах н.п. Синьковка, Берестовое Харьковской области;

На Слобожанском направлении отбили 9 атак, в частности в районах н.п. Красное, Мороховец, Олейниково, Гатище и др. Харьковской области;

В ОВА также информируют, что из Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов эвакуированы 1775 человек.

Также читайте: Не ожидаем серьезных прорывов от попыток армии РФ наступать на Харьковщину, - Белый дом

Как информировал ранее Цензор.НЕТ, ночью Синегубов сообщал, что враг наносит удары по Харькову.

Атаки войск РФ на Харьковщине

Накануне в Минобороны подтвердили, что утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

Автор: 

обстрел (26961) Харьков (7459) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+20
По факту ніхто, а мали б відповідати вівці 73%, це все справа їх рук. А Президент, який ще ввжається Верховним, то наслідок тих дій. Ця особа не знає, як заряджається автомат, що таке солдатська каша, наряд і як рити окопи, але він віддає команди генералам, тасує цих генералів і не може усвідомити, що армія це не "95 квартал" і не "свати", тут вбивають, тут потрібне озброєння і захист військових, а не брехня і рейтинги.
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11.05.2024 09:25
+17
Зруйноване управління ВСУ дається в знаки
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11.05.2024 09:14
+12
Напевно ні, бо не всі віддали свій голос за головного барановода. Мої, за свою смерть і смерть держави не голосували, вони могли думати, а не піддаватися на брехню і казочку, придумну для них Бенею і Херпіду про бідного вчителя Голобородьку. Нук як, Голобородько їздить на лісапеді "Укрїна", і всіх корупціонерів знищив? Ні, він знищив опозицію, дітак "Мрію" і пів України.
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11.05.2024 11:22
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В плен кацапов небрать, всех на фарш.
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11.05.2024 09:10 Ответить
Зруйноване управління ВСУ дається в знаки
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11.05.2024 09:14 Ответить
И Трумп працюе
Еле нашли на него управу в Вашингтонском Обкоме.
Весьма зашквареный тип,
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11.05.2024 09:35 Ответить
а ще питання,
там де йшли підари мало бути все заміновано...
то як вони за кілька годин захопили 4 села???
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11.05.2024 09:39 Ответить
Хто буде відповідати за прорив і за розширення сірої зони?
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11.05.2024 09:16 Ответить
По факту ніхто, а мали б відповідати вівці 73%, це все справа їх рук. А Президент, який ще ввжається Верховним, то наслідок тих дій. Ця особа не знає, як заряджається автомат, що таке солдатська каша, наряд і як рити окопи, але він віддає команди генералам, тасує цих генералів і не може усвідомити, що армія це не "95 квартал" і не "свати", тут вбивають, тут потрібне озброєння і захист військових, а не брехня і рейтинги.
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11.05.2024 09:25 Ответить
Напевно ні, бо не всі віддали свій голос за головного барановода. Мої, за свою смерть і смерть держави не голосували, вони могли думати, а не піддаватися на брехню і казочку, придумну для них Бенею і Херпіду про бідного вчителя Голобородьку. Нук як, Голобородько їздить на лісапеді "Укрїна", і всіх корупціонерів знищив? Ні, він знищив опозицію, дітак "Мрію" і пів України.
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11.05.2024 11:22 Ответить
А де пан прочитав, що ті, хто не голосували за зелене лайно мають право не йти захищати Україну? Я написав, що ті бовдури, які в 2019 році вибрали свою смерть винні у цьому, що сталося сьогодні і 24.02.2022 року. Повторюся, що це ще не кінець, попереду самі важні бої. Але кацапи за цих три роки попри санкції, перевели свою економіку на військові рейки і нарощують потужність, а наш Херпіду зі своєю командою гальмують цей процес і розвивають тільки лайномети - марафон і фрідом на російській мові, хоча згідно "мовного зкону" ворожої мови тут не має бути. Але Володя Херпіду заграє з залишками лохторату ригів і комуняк і донищує Україну.
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11.05.2024 13:45 Ответить
Ставлю тЯбе ЛАЙК , ЗЕЛЯбобику - іспит на отримання рюзьгі аусвайс здав на "відмінно" ... хамити добре вмієш - справжній рюзьгі!
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11.05.2024 15:17 Ответить
А ще була купа інфантільних індівідуумів які не пішли на вибори ,тому що після першого туру іхні кандидати не пройшли . Хоча ці персоналіі щас з гордістью кажуть ми не голосували за Зеленского таким чіном знімаючі з себе відповідальність . Але відповідальність заключаеться в тому що кожен повинен був зробити свій вибір для збереження УКРАІНИ .
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11.05.2024 12:09 Ответить
Аналітична записка від DeepState.
 Наступ виродків на Харківщині зараз викликає в багатьох занепокоєння.
На відміну від рейдів РДК, дані дії містять не диверсійний, а лінійних характер. Кацапи ставлять задачу мінімум - витягування на себе сил і це буде можливим лише з постійним контролем наших сіл на Харківщині, адже це провокуватиме розтягувати такі потрібні фронту ресурси. Тенденцію 2023-го року поки не можуть зупинити наявні рішення керівництва. Станом на зараз вже не стоїть питання звільнити території, а стоїть питання як зупинити цю кляту машину з безлімітними виродками, які йдуть на смерть як на свято.
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11.05.2024 09:20 Ответить
ой.
так несподівано.
рік, копали копали, а все у сраку.

то може, не копали?
то може, розміновували?
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11.05.2024 09:26 Ответить
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11.05.2024 10:06 Ответить
Казалося вам - потрібно мобілізувати 500 тис. !???? Та нє - нам не потрібно так багато - у нас є !
Кацапня буде воювати до останнього.
Легкої Перемоги не буде. Щоб перемогти нам потрібно ВСІ РЕСУРСИ кидати на оборону - зрозумійте це вже нарешті ***** !
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11.05.2024 10:28 Ответить
Але це не по плану Оманському . У них по плану - вкрасти все , здати Україну , і втекти десь подалі .
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11.05.2024 11:23 Ответить
" ... 10 травня внаслідок серії масованих обстрілів м. Вовчанськ з різного виду озброєння пошкоджені десятки приватних будинків. Зазнали поранення 52-річний та 42-річний чоловіки, 60-річна жінка, ще троє поранених цивільних ...".

Я читав згадування одного військового , що коли ЗСУ зайшло в вересні 2022 року в Вовчанськ , то деякі місцеві підходили до наших воїнів та виявляли незадоволення - "Зачем вы к нам пришли . Нам при руских былА хАрАшо" . І всі поліцаї місцеві після заходу Орди в Вовчанськ 24 лютого одразу пішли на службу до Орды ... та ще багато місцевих чиновників перебігли до нових господарів. А голосували всі вони 21 квітня 2019 року звичайно за Вову Квартального , бо Вова так гарно обсиRав зі сцени та в серіалах Україну, а їм так це подобалось , що інакше вони проголосувати не могли.

Так що , як голосували ці вовчанці тоді , так зараз і мають сьогодні від своєї улюбленої Мацковії!
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11.05.2024 15:30 Ответить
Тоді,-- має включати в себе на тільки голосування за бубенчіка, квартальну братію попсовиків і агентуру 3.14дорахи, але також їх про..оби, на протязі більше 30 років, після розпаду великого гнійника в 90 році.
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11.05.2024 22:42 Ответить
Докерувалися Зеля та єрмак. Знов пів року всі хто можливо попереджали про напад на Харківщині і знов як і в 2022 не готувалися
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12.05.2024 09:00 Ответить
А як це нас так брехливо інформують? Через кордон від Вовчанська знаходиться Шебекино! Нам 100 разів писали, що і РДК, і Свобода Росії контролюють Шебекино вздовж і впоперек! І тут ця ***** поперла збоку Шебекино! То нас ті курви найобують?
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13.05.2024 00:13 Ответить
Коротко про Головного зеленого осла - долбодятел!!!
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13.05.2024 00:27 Ответить
 
 