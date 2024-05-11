Сутки на Харьковщине: под огнем 30 населенных пунктов, в Волчанске много поврежденных домов, есть раненые
За минувшие сутки ударов по Харькову не зафиксировано.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, артиллерийских и минометных ударов врага подверглись 30 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Петропавловка, Степная Новоселовка, Берестовое и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Глубокое, Лукьянцы, Огирцево, Волчанск, Волчанские Хутора, Веселое, Вильча, Липцы, Слобожанское, Сосновый Бор, Украинское.
Обстрелы Харьковщины по данным ОВА:
- 11 мая 00:45 с. Одноробовка Богодуховского района. Вследствие обстрела врага зафиксировано повреждение четырех домов и автомобиля.
- 23:40 с. Липцы Харьковский район. В результате обстрела получили ранения 53-летняя женщина и 38-летний мужчина.
- 17:00 с. Андреевка Изюмского района. В поле трактор наехал на неизвестное взрывное устройство. Пострадавших нет.
- 12:50 с. Черкасские Тишки Харьковского района. В результате артобстрела повреждены частные дома. Погиб 55-летний мужчина.
Обстановка в Волчанске
По словам Синегубова, 10 мая в результате серии массированных обстрелов г. Волчанск из различного вида вооружения повреждены десятки частных домов. Получили ранения 52-летний и 42-летний мужчины, 60-летняя женщина, еще трое раненых гражданских.
Он также напоминает, что за минувшие сутки украинские войска на Купянском направлении отбили 13 атак, в частности в районах н.п. Синьковка, Берестовое Харьковской области;
На Слобожанском направлении отбили 9 атак, в частности в районах н.п. Красное, Мороховец, Олейниково, Гатище и др. Харьковской области;
В ОВА также информируют, что из Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов эвакуированы 1775 человек.
Как информировал ранее Цензор.НЕТ, ночью Синегубов сообщал, что враг наносит удары по Харькову.
Атаки войск РФ на Харьковщине
Накануне в Минобороны подтвердили, что утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.
Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.
Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.
В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.
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Еле нашли на него управу в Вашингтонском Обкоме.
Весьма зашквареный тип,
там де йшли підари мало бути все заміновано...
то як вони за кілька годин захопили 4 села???
Наступ виродків на Харківщині зараз викликає в багатьох занепокоєння.
На відміну від рейдів РДК, дані дії містять не диверсійний, а лінійних характер. Кацапи ставлять задачу мінімум - витягування на себе сил і це буде можливим лише з постійним контролем наших сіл на Харківщині, адже це провокуватиме розтягувати такі потрібні фронту ресурси. Тенденцію 2023-го року поки не можуть зупинити наявні рішення керівництва. Станом на зараз вже не стоїть питання звільнити території, а стоїть питання як зупинити цю кляту машину з безлімітними виродками, які йдуть на смерть як на свято.
так несподівано.
рік, копали копали, а все у сраку.
то може, не копали?
то може, розміновували?
Кацапня буде воювати до останнього.
Легкої Перемоги не буде. Щоб перемогти нам потрібно ВСІ РЕСУРСИ кидати на оборону - зрозумійте це вже нарешті ***** !
Я читав згадування одного військового , що коли ЗСУ зайшло в вересні 2022 року в Вовчанськ , то деякі місцеві підходили до наших воїнів та виявляли незадоволення - "Зачем вы к нам пришли . Нам при руских былА хАрАшо" . І всі поліцаї місцеві після заходу Орди в Вовчанськ 24 лютого одразу пішли на службу до Орды ... та ще багато місцевих чиновників перебігли до нових господарів. А голосували всі вони 21 квітня 2019 року звичайно за Вову Квартального , бо Вова так гарно обсиRав зі сцени та в серіалах Україну, а їм так це подобалось , що інакше вони проголосувати не могли.
Так що , як голосували ці вовчанці тоді , так зараз і мають сьогодні від своєї улюбленої Мацковії!