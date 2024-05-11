В течение дня россияне уже 12 раз обстреляли Волчанск КАБами: продолжается эвакуация мирного населения. ФОТОРЕПОРТАЖ
Волчанск находится под постоянным обстрелом российской армии. По состоянию на 14.00 11 мая в безопасные места доставили 970 жителей приграничных населенных пунктов Харьковщины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУ Национальной полиции Украины в Харьковской области.
Как сообщают правоохранители, сейчас ряд населенных пограничных пунктов фактически непригодны для жизни. Полицейские эвакуируют гражданских из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных громад.
На 14:00 11 мая полицейские вывезли 970 человек: 299 граждан из Циркуновской громады, 183 - из Липецкой и 441 - из Волчанской.
"Эвакуационные экипажи полиции Харьковской области работают в сверхтяжелых условиях. Россияне значительно усилили бомбардировки прифронтовых районов. По состоянию на 12:00 11 мая 2024 года зафиксировано 12 прилетов управляемыми бомбами по городу Волчанск и окрестностям. Остальные населенные пункты приграничья также находятся под постоянными артиллерийскими, ракетными и бомбовыми ударами", - сказано в сообщении.
Атаки армии РФ в Харьковской области
Минобороны заявило, что утром рашисты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупационные войска наносят удары по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова пока нет.
Западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что оккупанты планируют создать буферную зону и отбросить ВСУ на 10 км от границы с РФ.
Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.
В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.
Также председатель Харьковской ОВА уверял, что оснований для объявления и проведения эвакуации из Харькова пока нет.
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чому на критичних кордонах прохідний двір?
Як вже заїбала ця біполярка в тих говорящих щілин.
Як після таких заяв можна вірити хоч одному слову?
Коли вони перестануть *******?
Журба...
Ну і звісно, що нема куди евакуйовувати людей, бо ж гроші тратяться на озеленення парків і перекладання асвальту бруківкою і навпаки. А так то та:" знаємо, але робити нічого не хочемо, бо западло, якось само собою буде... "