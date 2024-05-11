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Новости Фото Война
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В течение дня россияне уже 12 раз обстреляли Волчанск КАБами: продолжается эвакуация мирного населения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Волчанск находится под постоянным обстрелом российской армии. По состоянию на 14.00 11 мая в безопасные места доставили 970 жителей приграничных населенных пунктов Харьковщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУ Национальной полиции Украины в Харьковской области.

Как сообщают правоохранители, сейчас ряд населенных пограничных пунктов фактически непригодны для жизни. Полицейские эвакуируют гражданских из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных громад.

На 14:00 11 мая полицейские вывезли 970 человек: 299 граждан из Циркуновской громады, 183 - из Липецкой и 441 - из Волчанской.

Читайте также: Оснований для объявления и проведения эвакуации из Харькова пока нет, - Синегубов

"Эвакуационные экипажи полиции Харьковской области работают в сверхтяжелых условиях. Россияне значительно усилили бомбардировки прифронтовых районов. По состоянию на 12:00 11 мая 2024 года зафиксировано 12 прилетов управляемыми бомбами по городу Волчанск и окрестностям. Остальные населенные пункты приграничья также находятся под постоянными артиллерийскими, ракетными и бомбовыми ударами", - сказано в сообщении.

Поліцейські евакуйовують людей з обстрілюваних громад Харківщини

Читайте также: Широкомасштабного наступления на севере Харьковщины нет, - ОСГВ "Хортица"


Поліцейські евакуйовують людей з обстрілюваних громад Харківщини
Поліцейські евакуйовують людей з обстрілюваних громад Харківщини
Поліцейські евакуйовують людей з обстрілюваних громад Харківщини
Поліцейські евакуйовують людей з обстрілюваних громад Харківщини
Поліцейські евакуйовують людей з обстрілюваних громад Харківщини
Поліцейські евакуйовують людей з обстрілюваних громад Харківщини

Атаки армии РФ в Харьковской области

Минобороны заявило, что утром рашисты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупационные войска наносят удары по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что оккупанты планируют создать буферную зону и отбросить ВСУ на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

Также председатель Харьковской ОВА уверял, что оснований для объявления и проведения эвакуации из Харькова пока нет.

Автор: 

Нацполиция (16459) Харьковщина (5577) эвакуация (2072) Волчанск (388) КАБ (356)


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Топ комментарии
+2
Голова Харківської ОВА Синєгубов запевняв, що підстав наразі немає. Джерело: . Так само розказували і про відсутність сил для наступу орків, а виявилося що сил треба небагато.
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11.05.2024 17:14
+2
Це іПсо чи іКото. *** зрозумієш. Якийсь тиждень тому рвали на собі сорочку, що "ситуація контрольована", а сьогодні "чомусь" евакуація.
Як вже заїбала ця біполярка в тих говорящих щілин.
Як після таких заяв можна вірити хоч одному слову?
Коли вони перестануть *******?
Журба...
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11.05.2024 17:20
+1
Це означає: "ми настільки недолугі і немічні, що навіть завчасно не можем провести евакуацію цивільного населення, хоч на 101% відсоток обізнані, що буде наступ і спроба прориву".
Ну і звісно, що нема куди евакуйовувати людей, бо ж гроші тратяться на озеленення парків і перекладання асвальту бруківкою і навпаки. А так то та:" знаємо, але робити нічого не хочемо, бо западло, якось само собою буде... "
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11.05.2024 17:47
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Правила форума Совет форумчан
А у нас КАБ не вміють зробити чи що? Риторичне питання.
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11.05.2024 17:03 Ответить
А чим скидувать той КАБ будемо?
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11.05.2024 17:10 Ответить
Ти,чим скидають Storm Shadow і SCALP.
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11.05.2024 17:50 Ответить
дальність Storm Shadow більше 500км. каб - 30-70 км в залежності від висоти. наш літак можуть сбити
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11.05.2024 18:41 Ответить
А кацапські літаки чому не збивають?
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12.05.2024 00:36 Ответить
нема чим
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12.05.2024 14:33 Ответить
Але ж рік тому збили п'ять штук в білородській області. Можеш навіть не відповідати. Не в'яжеться.
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12.05.2024 14:47 Ответить
відомо що це були спланованні засідки, як такі самі випадки в курській області, як на донетчині. це не постійна протиповітрянна оорона. Збили - та зникли з району. також відомо що ми втратили кілька пу патріотів на донетчині. Тобто якось разово вдавалося щось збити, але цього замало щоб зупинити використання кабів, тому что патріотів десь до десятка. їх не вистачає для надійного захисту.
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12.05.2024 14:59 Ответить
🥴Реально ліньки розжовувати🥴.
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12.05.2024 15:06 Ответить
Голова Харківської ОВА Синєгубов запевняв, що підстав наразі немає. Джерело: . Так само розказували і про відсутність сил для наступу орків, а виявилося що сил треба небагато.
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11.05.2024 17:14 Ответить
і де ж та 5км зона, чи разеянці не виписали дозволи на перебування в прикордонній зоні... і мене ще цікавить а міни за рік поржавіли там, та й де лінії фортифікаційні?
чому на критичних кордонах прохідний двір?
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11.05.2024 17:47 Ответить
як завжди. хтось робив вигляд що будує, хотсь робив вигляд що збудовано.
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12.05.2024 15:00 Ответить
Це іПсо чи іКото. *** зрозумієш. Якийсь тиждень тому рвали на собі сорочку, що "ситуація контрольована", а сьогодні "чомусь" евакуація.
Як вже заїбала ця біполярка в тих говорящих щілин.
Як після таких заяв можна вірити хоч одному слову?
Коли вони перестануть *******?
Журба...
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11.05.2024 17:20 Ответить
А ви колись замислювались над тим, що означають слова "ситуація контрольована"? Мені здається це означає: "ми все знаємо, але зробити нічого не можемо".
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11.05.2024 17:29 Ответить
контрольована - якраз можемо щось заподіяти
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11.05.2024 17:44 Ответить
Це означає: "ми настільки недолугі і немічні, що навіть завчасно не можем провести евакуацію цивільного населення, хоч на 101% відсоток обізнані, що буде наступ і спроба прориву".
Ну і звісно, що нема куди евакуйовувати людей, бо ж гроші тратяться на озеленення парків і перекладання асвальту бруківкою і навпаки. А так то та:" знаємо, але робити нічого не хочемо, бо западло, якось само собою буде... "
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11.05.2024 17:47 Ответить
У собаки морда совсем не веселая..
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11.05.2024 18:02 Ответить
Дві останні фотки, то просто триндець… і тут шоу, пальчикі до верху, ************.
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11.05.2024 20:18 Ответить
100 % Это какими надо быть кончеными ушлёпками, чтобы устраивать шоу из ТРАГЕДИИ людей, которые едт в НИКУДА и НАВСЕГДА потеряли свои трудом нажитые дома и имущество.
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11.05.2024 22:03 Ответить
 
 