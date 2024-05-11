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Новости Война
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Широкомасштабного наступления на севере Харьковщины нет, - ОСГВ "Хортица"

окупанти наступають на Харківщину

Наступлением на приграничье Харьковщины войска РФ преследуют цель посеять панику и помешать перебрасыванию украинских резервов на другие более "жаркие" направления фронта на востоке Украины.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Он также рассказал, что попытка наступления оккупантов в приграничье Харьковской области направлена на оттягивание сил и резервов украинских войск на новое направление линии фронта, чтобы Вооруженные Силы Украины не смогли усилить собственные ресурсы.

"Есть все основания полагать, что мы имеем дело с вражеской ИПСО, которая намерена посеять панику и помешать нашему командованию перебрасывать резервы на другие более "жаркие" направления фронта на востоке Украины. Широкомасштабного наступления на севере Харьковщины нет", - отметил Волошин.

Спикер также отметил, что 10 мая подразделения Национальной гвардии Украины уничтожили в Харьковской области группу российских оккупантов (четыре БМП вместе с личным составом и грузовик "Урал"). Группу ликвидировали еще на подходе во время попытки штурма после пересечения границы Украины.

Также читайте: Сейчас продолжаются оборонительные бои за населенные пункты Харьковщины, расположенные в "серой зоне" приграничья, - ОСГВ "Хортица"

Ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов отмечал, что по состоянию на 11 мая 2024 года продвижение российских войск остановлено на рубежах 2-5 км от границы на Харьковщине.

Атаки войск РФ на Харьковщине

Накануне в Минобороны подтвердили, что утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

Смотрите также: Бойцы 42-й ОМБр дронами уничтожили три российских БМП с десантом, которые пытались наступать на Харьковщине. ВИДЕО

Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генштаб ВСУ о ситуации на Харьковщине: Враг атакует в направлении Липцев и Волчанска, продолжаются бои за 5 населенных пунктов, которые находились в серой зоне

По данным ОСГВ "Хортица", по состоянию на утро 11 мая в Харьковской области продолжаются бои за приграничные населенные пункты, которые расположены в "серой зоне" - Стрелечья, Пыльная и Борисовка.

Автор: 

Харьковщина (5577) ОСГВ Хортица (338)


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Топ комментарии
+7
Поліціянти вже прапори ХНР дістали, а тут облом.
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11.05.2024 13:55
+7
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11.05.2024 14:11
+6
Типа "ничего страшного,мы все предвидели",территории сдаются врагу,а сотни тысяч госслужащих продолжают спокойно сидеть на брони в офисах с кондиционерами и получать бешенные зарплаты и жирные премии.
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11.05.2024 13:41
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Але майке ніхто не сумнівається, що скоро буде..
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11.05.2024 13:33 Ответить
Більш цікаво - чи поповзуть на Київ.
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11.05.2024 13:35 Ответить
Почнуть щури з верховної ради втікати, головна прикмета!!!
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11.05.2024 13:53 Ответить
сам пишеш- сам відповідаєш... ти що - дурко чи бот?
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11.05.2024 17:10 Ответить
Ты дурко. Тут нельзя сообщения редактировать.
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11.05.2024 17:45 Ответить
гівноїд, чого ти відповідаєш за свого коханця?
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11.05.2024 20:02 Ответить
Вузькомаштабний?
На пів шишечки?
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11.05.2024 13:36 Ответить
Ждуни не повірять......
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11.05.2024 13:40 Ответить
Типа "ничего страшного,мы все предвидели",территории сдаются врагу,а сотни тысяч госслужащих продолжают спокойно сидеть на брони в офисах с кондиционерами и получать бешенные зарплаты и жирные премии.
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11.05.2024 13:41 Ответить
Поліціянти вже прапори ХНР дістали, а тут облом.
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11.05.2024 13:55 Ответить
Буферну зону?!… західні смі?… ну, ну….
Їм з погребу відніше…

Хто може гарантувати що це е не « розвідка боем»?

Прогнеться оборона України як у перший день наступу 2.5-5 км, капапи можуть кинуть ще підкріплення.

До Харківа 40 км. Це може бути 7 - 10 днів ходу…

Не треба заспокойлівих слів. Більше діла.

Слава воїнам ЗСУ
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11.05.2024 13:46 Ответить
Москалі на цій території 2-5 км проведуть «референдум» і завтра запишуть дві області України собі в Конституцію.
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11.05.2024 13:56 Ответить
На той территории людей давно нет, да и поселки те разрушены
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11.05.2024 14:55 Ответить
кацапська гидота,твоя "та сторона",відгребає зараз по повній.
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11.05.2024 14:20 Ответить
В бан, кацапка.
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11.05.2024 14:57 Ответить
Послухати кацапів, то вони уже Київ три рази взяли, а по факту в рот!
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11.05.2024 15:59 Ответить
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11.05.2024 14:11 Ответить
...війська РФ, в районi харкiвщини, мають на меті посіяти у нас панiку- Назар Волошин, інформує із посиланням на https://news.liga.net/ua/politics/news/rechnyk-zsu-shyrokomasshtabnoho-nastupu-na-pivnochi-kharkivshchyny-nemaie Лігу . Блин, ще б мосейчучку сюда присовокупили (з цими ж посиланнями)... Кста, нафиг Н.Гуменюк убрали , а цю губошлепку держат. Вон , она оправдывает своего сына уклониста(втiкача за бугор), мол, он свалил до войны. Кто бы курице вправыв мiзкы, адже , согласно нашей Конституции даже ее сын обязан защищать Родину. Уберите нафиг 'ту дурочку-мосейчучку, с нее даже ведущие-смежники прикалываются. Ой-ц, а как та мосейчучка включает дыбильный наивняк - обезъянничает, гримасничает всеми желваками и ртом. Это просто чмошный сюр. Верните Гуменюк обратно.
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11.05.2024 14:27 Ответить
А в остальном, прєкрасная маркіза...
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11.05.2024 14:45 Ответить
ІПСО це інформаційно-психологічна операція, а захоплення ворогом одразу кількох населених пунктів - це геть інше.
Заберіть вже невігласів подалі від оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".
Бо їхні хаотичні заяви, дії та бездіяльність мабуть погано впливають на "політморсос".
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11.05.2024 16:47 Ответить
"ШИРОКОМАСШТАБНОГО наступу на півночі Харківщини немає...". Є але такий собі звичайний наступ, до яких ми вже всі звикли. Маріуполь, Северодонецьк, Солєдар, Бахмут, Авдєєвка.... Все як і завжди.
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11.05.2024 18:29 Ответить
 
 