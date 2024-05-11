Широкомасштабного наступления на севере Харьковщины нет, - ОСГВ "Хортица"

Наступлением на приграничье Харьковщины войска РФ преследуют цель посеять панику и помешать перебрасыванию украинских резервов на другие более "жаркие" направления фронта на востоке Украины.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Он также рассказал, что попытка наступления оккупантов в приграничье Харьковской области направлена на оттягивание сил и резервов украинских войск на новое направление линии фронта, чтобы Вооруженные Силы Украины не смогли усилить собственные ресурсы.

"Есть все основания полагать, что мы имеем дело с вражеской ИПСО, которая намерена посеять панику и помешать нашему командованию перебрасывать резервы на другие более "жаркие" направления фронта на востоке Украины. Широкомасштабного наступления на севере Харьковщины нет", - отметил Волошин.

Спикер также отметил, что 10 мая подразделения Национальной гвардии Украины уничтожили в Харьковской области группу российских оккупантов (четыре БМП вместе с личным составом и грузовик "Урал"). Группу ликвидировали еще на подходе во время попытки штурма после пересечения границы Украины.

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Ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов отмечал, что по состоянию на 11 мая 2024 года продвижение российских войск остановлено на рубежах 2-5 км от границы на Харьковщине.

Атаки войск РФ на Харьковщине

Накануне в Минобороны подтвердили, что утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

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Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

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По данным ОСГВ "Хортица", по состоянию на утро 11 мая в Харьковской области продолжаются бои за приграничные населенные пункты, которые расположены в "серой зоне" - Стрелечья, Пыльная и Борисовка.