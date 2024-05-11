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Новини Війна
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Широкомасштабного наступу на півночі Харківщини немає, - ОСУВ "Хортиця"

окупанти наступають на Харківщину

Пішовши у наступ на прикордоння Харківщини, війська РФ мають на меті посіяти паніку та завадити перекиданню українських резервів на інші більш "спекотні" напрямки фронту на сході України.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу

Він також розповів, що спроба наступу окупантів у прикордонні Харківської області спрямована на відтягування сил і резервів українських військ на новий напрямок лінії фронту, щоб Збройні Сили України не змогли посилити власні ресурси.

"Є всі підстави вважати, що ми маємо справу з ворожою ІПСО, яка має намір посіяти паніку і завадити нашому командуванню перекидати резерви на інші більш "спекотні" напрямки фронту на сході України. Широкомасштабного наступу на півночі Харківщини немає", - зазначив Волошин.

Речник також зазначив, що 10 травня підрозділи Національної гвардії України знищили в Харківській області групу російських окупантів (чотири БМП разом з особовим складом та вантажівку "Урал"). Групу ліквідували ще на підході під час спроби штурму після перетину кордону України.

Також читайте: Наразі тривають оборонні бої за населені пункти Харківщини, що розташовані у "сірій зоні" прикордоння, - ОСУВ "Хортиця"

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов зазначав, що станом на 11 травня 2024 року просування російських військ зупинено на рубежах 2-5 км від кордону на Харківщині.

Атаки військ РФ на Харківщині

Напередоду у Міноборони підтвердили, що вранці 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними ОСУВ "Хортиця", станом на ранок 11 травня у Харківській області тривають бої за прикордонні населені пункти, які розташовані у "сірій зоні" - Стрілеча, Пильна та Борисівка.

Автор: 

Харківщина (6054) ОСУВ Хортиця (348) Волошин Назар (101)


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Топ коментарі
+7
Поліціянти вже прапори ХНР дістали, а тут облом.
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11.05.2024 13:55
+7
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11.05.2024 14:11
+6
Типа "ничего страшного,мы все предвидели",территории сдаются врагу,а сотни тысяч госслужащих продолжают спокойно сидеть на брони в офисах с кондиционерами и получать бешенные зарплаты и жирные премии.
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11.05.2024 13:41
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Але майке ніхто не сумнівається, що скоро буде..
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11.05.2024 13:33 Відповісти
Більш цікаво - чи поповзуть на Київ.
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11.05.2024 13:35 Відповісти
Почнуть щури з верховної ради втікати, головна прикмета!!!
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11.05.2024 13:53 Відповісти
сам пишеш- сам відповідаєш... ти що - дурко чи бот?
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11.05.2024 17:10 Відповісти
Ты дурко. Тут нельзя сообщения редактировать.
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11.05.2024 17:45 Відповісти
гівноїд, чого ти відповідаєш за свого коханця?
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11.05.2024 20:02 Відповісти
Вузькомаштабний?
На пів шишечки?
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11.05.2024 13:36 Відповісти
Ждуни не повірять......
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11.05.2024 13:40 Відповісти
Типа "ничего страшного,мы все предвидели",территории сдаются врагу,а сотни тысяч госслужащих продолжают спокойно сидеть на брони в офисах с кондиционерами и получать бешенные зарплаты и жирные премии.
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11.05.2024 13:41 Відповісти
Поліціянти вже прапори ХНР дістали, а тут облом.
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11.05.2024 13:55 Відповісти
Буферну зону?!… західні смі?… ну, ну….
Їм з погребу відніше…

Хто може гарантувати що це е не « розвідка боем»?

Прогнеться оборона України як у перший день наступу 2.5-5 км, капапи можуть кинуть ще підкріплення.

До Харківа 40 км. Це може бути 7 - 10 днів ходу…

Не треба заспокойлівих слів. Більше діла.

Слава воїнам ЗСУ
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11.05.2024 13:46 Відповісти
Москалі на цій території 2-5 км проведуть «референдум» і завтра запишуть дві області України собі в Конституцію.
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11.05.2024 13:56 Відповісти
На той территории людей давно нет, да и поселки те разрушены
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11.05.2024 14:55 Відповісти
кацапська гидота,твоя "та сторона",відгребає зараз по повній.
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11.05.2024 14:20 Відповісти
В бан, кацапка.
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11.05.2024 14:57 Відповісти
Послухати кацапів, то вони уже Київ три рази взяли, а по факту в рот!
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11.05.2024 15:59 Відповісти
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11.05.2024 14:11 Відповісти
...війська РФ, в районi харкiвщини, мають на меті посіяти у нас панiку- Назар Волошин, інформує із посиланням на https://news.liga.net/ua/politics/news/rechnyk-zsu-shyrokomasshtabnoho-nastupu-na-pivnochi-kharkivshchyny-nemaie Лігу . Блин, ще б мосейчучку сюда присовокупили (з цими ж посиланнями)... Кста, нафиг Н.Гуменюк убрали , а цю губошлепку держат. Вон , она оправдывает своего сына уклониста(втiкача за бугор), мол, он свалил до войны. Кто бы курице вправыв мiзкы, адже , согласно нашей Конституции даже ее сын обязан защищать Родину. Уберите нафиг 'ту дурочку-мосейчучку, с нее даже ведущие-смежники прикалываются. Ой-ц, а как та мосейчучка включает дыбильный наивняк - обезъянничает, гримасничает всеми желваками и ртом. Это просто чмошный сюр. Верните Гуменюк обратно.
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11.05.2024 14:27 Відповісти
А в остальном, прєкрасная маркіза...
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11.05.2024 14:45 Відповісти
ІПСО це інформаційно-психологічна операція, а захоплення ворогом одразу кількох населених пунктів - це геть інше.
Заберіть вже невігласів подалі від оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".
Бо їхні хаотичні заяви, дії та бездіяльність мабуть погано впливають на "політморсос".
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11.05.2024 16:47 Відповісти
"ШИРОКОМАСШТАБНОГО наступу на півночі Харківщини немає...". Є але такий собі звичайний наступ, до яких ми вже всі звикли. Маріуполь, Северодонецьк, Солєдар, Бахмут, Авдєєвка.... Все як і завжди.
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11.05.2024 18:29 Відповісти
 
 