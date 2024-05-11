Широкомасштабного наступу на півночі Харківщини немає, - ОСУВ "Хортиця"

Пішовши у наступ на прикордоння Харківщини, війська РФ мають на меті посіяти паніку та завадити перекиданню українських резервів на інші більш "спекотні" напрямки фронту на сході України.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Він також розповів, що спроба наступу окупантів у прикордонні Харківської області спрямована на відтягування сил і резервів українських військ на новий напрямок лінії фронту, щоб Збройні Сили України не змогли посилити власні ресурси.

"Є всі підстави вважати, що ми маємо справу з ворожою ІПСО, яка має намір посіяти паніку і завадити нашому командуванню перекидати резерви на інші більш "спекотні" напрямки фронту на сході України. Широкомасштабного наступу на півночі Харківщини немає", - зазначив Волошин.

Речник також зазначив, що 10 травня підрозділи Національної гвардії України знищили в Харківській області групу російських окупантів (чотири БМП разом з особовим складом та вантажівку "Урал"). Групу ліквідували ще на підході під час спроби штурму після перетину кордону України.

Також читайте: Наразі тривають оборонні бої за населені пункти Харківщини, що розташовані у "сірій зоні" прикордоння, - ОСУВ "Хортиця"

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов зазначав, що станом на 11 травня 2024 року просування російських військ зупинено на рубежах 2-5 км від кордону на Харківщині.

Атаки військ РФ на Харківщині

Напередоду у Міноборони підтвердили, що вранці 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними ОСУВ "Хортиця", станом на ранок 11 травня у Харківській області тривають бої за прикордонні населені пункти, які розташовані у "сірій зоні" - Стрілеча, Пильна та Борисівка.