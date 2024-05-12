На Харківщині окупанти утворили два плацдарми, за дві доби захопили близько 100 кв. км прикордонної смуги, - Бутусов

Обстановка по російському наступу у Харківській області станом на 1.00 12 травня.

Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Російські війська утворили два плацдарми у Харківській області вздовж кордону. Глибина просування противника невелика, становить до 5-6 км, але фронт наступу росіяни розширили. Загалом за дві доби ворог захопив біля 100 квадратних кілометрів прикордонної смуги вздовж кордону", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перший напрямок просування противника під Харковом - гряда висот в районі сіл Липці, Тернове, Стариця.

Другий напрямок просування противника - місто Вовчанськ. Ворог вийшов безпосередньо на околиці Вовчанська, це приблизно 5 км від державного кордону.

Задум російського командування очевидний:

Скувати наші війська та відтягнути резерви на локалізацію наступу. Вийти на гряду панівних висот вздовж кордону для створення буферної зони, щоб створити плацдарм для подальших наступальних дій в районі Харкова. У випадку успішного просування та закріплення - створити плацдарми для атаки в глибину, в першу чергу на напрямку Вовчанська, для охоплення нашого купʼянського угруповання.

На ці напрямки ворог перекидає резерви та застосовує значні сили піхоти та бронетехніку, значну кількість дронів.

"Попри це російські війська просуваються повільно, і не намагаються прорватись великими силами на якійсь вузькій ділянці. Вони створюють тиск на широкому фронті й точково концентрують сили для атаки окремих вузлів оборони, там, де вона організована.

Українські війська також діють розосереджено на широкому фронті. Ситуація складна, ворог володіє тактичною ініціативою. Але наш фронт посилюється. Є проблеми в управлінні, в організації на рівні вищого командування, адже далеко не все було належним чином підготовлено та перевірено для відбиття очікуваного ворожого наступу. Все намагаються зараз виправляти", - зазначає Бутусов.

Він додав, що наразі загрози наступу на Харків немає. Ворог достатньо далеко, його сили обмежені, просування швидкого нема. Подальше просування ворога залежить від того, наскільки важкі втрати будуть завдані росіянам у цій прикордонній битві. Але противник перевіряє діяльність нашої оборони, і має можливість маневрувати резервами, і загрозу ні в якому разі не можна недооцінювати.

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Нагадаємо, вранці 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині. Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога. У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.