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Новини Війна
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На Харківщині окупанти утворили два плацдарми, за дві доби захопили близько 100 кв. км прикордонної смуги, - Бутусов

зсу

Обстановка по російському наступу у Харківській області станом на 1.00 12 травня.

Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Російські війська утворили два плацдарми у Харківській області вздовж кордону. Глибина просування противника невелика, становить до 5-6 км, але фронт наступу росіяни розширили. Загалом за дві доби ворог захопив біля 100 квадратних кілометрів прикордонної смуги вздовж кордону", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перший напрямок просування противника під Харковом - гряда висот в районі сіл Липці, Тернове, Стариця.

Другий напрямок просування противника - місто Вовчанськ. Ворог вийшов безпосередньо на околиці Вовчанська, це приблизно 5 км від державного кордону.

Задум російського командування очевидний:

  1. Скувати наші війська та відтягнути резерви на локалізацію наступу.
  2. Вийти на гряду панівних висот вздовж кордону для створення буферної зони, щоб створити плацдарм для подальших наступальних дій в районі Харкова.
  3. У випадку успішного просування та закріплення - створити плацдарми для атаки в глибину, в першу чергу на напрямку Вовчанська, для охоплення нашого купʼянського угруповання.

На ці напрямки ворог перекидає резерви та застосовує значні сили піхоти та бронетехніку, значну кількість дронів.

"Попри це російські війська просуваються повільно, і не намагаються прорватись великими силами на якійсь вузькій ділянці. Вони створюють тиск на широкому фронті й точково концентрують сили для атаки окремих вузлів оборони, там, де вона організована.

Українські війська також діють розосереджено на широкому фронті. Ситуація складна, ворог володіє тактичною ініціативою. Але наш фронт посилюється. Є проблеми в управлінні, в організації на рівні вищого командування, адже далеко не все було належним чином підготовлено та перевірено для відбиття очікуваного ворожого наступу. Все намагаються зараз виправляти", - зазначає Бутусов.

Він додав, що наразі загрози наступу на Харків немає. Ворог достатньо далеко, його сили обмежені, просування швидкого нема. Подальше просування ворога залежить від того, наскільки важкі втрати будуть завдані росіянам у цій прикордонній битві. Але противник перевіряє діяльність нашої оборони, і має можливість маневрувати резервами, і загрозу ні в якому разі не можна недооцінювати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 2,5 тисячі людей евакуювали з прикордонних населених пунктів на півночі Харківщини

Нагадаємо, вранці 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.  Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога. У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

Автор: 

Харківщина (6054) Бутусов Юрій (3580) наступ (229)


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Топ коментарі
+76
за дві доби захопили біля 100 квадратних кілометрів
зає***бісь.....
як вам Єврозбочення?
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12.05.2024 08:13
+71
Гаразд, в 2022 в Потужного було не менш потужне пояснення - "підступний Путін обманув, я будував дороги, і вабче Порошенко....". Яке пояснення тепер? Шольц не дав лопати? Байден затримав відправку екскаваторів? Джонсон заблокував постачання бетону? Що ще буде вигадано для пояснення? З нетерпінням чекаю 73 відсоткових з поясненнями дій (їх відсутності) свого кумира.
І питання №2, якщо рашисти застосовують "обмежені піхотні сили", і з ходу окупували ще 100кв.км., то де звільнені від рашистів території, на яких заходили різного роду російські добровольці? Чому рашисти змогли (обмеженими силами), а такіж "успішні" дії різних Легіонів практично в тій же місцевості, ні?
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12.05.2024 08:24
+68
Безтолковий ішак "потужно докерувався". Далі буде..., на черзі уряд.
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12.05.2024 08:13
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Все як в зелених, спочатку не бачать ударних угрупувань ворога, а потім бац-окуповані ворогом території. Пора вже владу виносити, бо буде ще більша біда!
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12.05.2024 09:27 Відповісти
+++++
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12.05.2024 09:39 Відповісти
Вибори? Чи самогубний заколот?
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12.05.2024 12:04 Відповісти
Ванька, а ти ще мрієш про свою " богиню" при владі? Забудь, Юлька всьо. Вона вже мертва для політики.
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16.05.2024 14:31 Відповісти
"...президент Зеленський заявив що укр війська були готові..."
Так само як були готові в гостомель, на чонгарі, в бахмуті, авдіївці ....
Цю істоту потрібно виводити з банкової за вухо і вести в СІЗО за всю шкоду що він завдав країні.
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12.05.2024 09:27 Відповісти
Пол херсонщины на наших глазах за день захватили. Причем менты и беушники смылись заранее (начальство)
А тут у нас мостов и каналов орошения мама не горюй. Без предателей не обошлось, это ШОК просто был, что такую местность не подготовили к обороне. ТРО с автоматами и коктейлями против танков в "бузковом парке"...
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12.05.2024 09:38 Відповісти
Так, правда.
А каховське ГЕС як можно було не захистити. А Маріуполь? Всюди зайшли за пару годин, бо виродки зелені побудували дороги і розмінували для руських всі шляхи.
Сподіваюсь, що вся зелена гидота не втече і понесе справедливе покарання від українського народу.
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16.05.2024 14:35 Відповісти
Чому ви брешете, про відсутьність влади?
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12.05.2024 09:42 Відповісти
Спакуха ребята, ситуция напружена але контролёвана...Бубосику некогда такой ****** как война заниматься, не царское ето дело, он в обнимку с дермаком собираются на вселенный саммит мира...План простой как три копейки, приезжаем все ******** он нашей менеджерской потужности, сфоткаемся с голубем Немо, договариваемся годоровариваться и всё в шоколаде....А насчёт каких то жалких 100 кв.км территории незалежной, ну што поделаешь, опять солдаты с лопатами подвели, упорно нехотят быстро копать...Ведь лучше востановить какую нибудь разрушенную школу или амбулаторию, так совсем другой кошсторис так сказать...а если повезёт и ети объекты повторно разрушат так ето вообче лафа, все концы в воду...А што возмёш с какого нибудь ВОПа? Ровным счётом ничего, поскольку военные могут быть недовольны, а с ними надо осторожно, нервы у них на пределе...И вообше виноват и Залужный, всё бросил на произвол судьбы и смотался в Лондон...Ето же он воноват за всё што просрали за полгода...На месте пересидента я срочно отозвал его и дал бы наказ всё поправить и всё исправить...И не надо очередной раз спрашивать у зебанды где **** мины, фортификация, дроны, пополнение личного состава, они же не при делах....
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12.05.2024 09:38 Відповісти
ну шо попили кави в ялті? А поряд мілйон дронів і малюк! І буданов таке відево сурйозне робив ще, і да - русня шо з їбалом?! Давайте роз'їбемо в белгороде зупинку і спалимо "каліну"!

І вкраїнчикі такі, пофіг-нафіг та війна!
Оно під новиною з евробачення 16 тис. переглядів. тут під новиною про захоплення 100 кв.км харьківської області 12тис. переглядів. КушайТЕ
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12.05.2024 09:53 Відповісти
В мене вже таке відчуття, що Україна, крім маленької купки патріотів, вже взагалі нікому не потрібна. Ну окупують кацапи - какаяразніца! Сайдьомся пасєрєдінє! Усталі ат вайни!
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12.05.2024 17:47 Відповісти
та люди зневірились, кого не щапитаю всі тільки і чекають щоб відкрили кордони і свалили би.....
Чесно ніяк не розумію, яким чином зелена шобла змогла перетворити загальне піднесення проукраїнського духу і патріотизм серед народу на ненависть?
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12.05.2024 21:36 Відповісти
С 90 відсотковою вірогідністю можна сказати що саме так ця жахлива війна і закінчиться. Буде багаторічна заморозка конфлікту на якійсь певній лінії розмежування, як це зараз відбувається між Північною та Південною Кореєю, які формально знаходяться у стані війни, проте безпосередньо бойових дій між ними не має вже років 30.....
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12.05.2024 22:41 Відповісти
Довбойоби посміхалися над лінією кордону Яценюка... А зебіли і цього не зробили.. те що тероборона накопала вручну - те і є... А пріорітети Зє-влади - купівля барабанів в бомбосховища та дерев для Краматроського лісницьтва.. Зє-рмаків безуглих треба вже на дурку відправляти... А результати ви всі самі бачите на мапі... нажаль.
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12.05.2024 09:59 Відповісти
Мабуть не на дурку, а на гілляку.
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12.05.2024 10:28 Відповісти
Нда уж... Сейчас вот те турецкие договорняки в 2022-м по территориальному вопросу уже фантастикой выглядят.
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12.05.2024 10:03 Відповісти
Какие договорняки? То была официальная сдача страны оккупанту. Это никогда не поздно сделать.
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12.05.2024 10:26 Відповісти
Зелень впевнено працює над цим.
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12.05.2024 17:48 Відповісти
не пізно, але ми навіть на переговори немаємо з чим йти(((
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12.05.2024 21:37 Відповісти
Сдача страны это не переговоры. Технически говоря туда и являться не нужно. А любые переговоры это просто отсрочка от войны на несколько лет. Сильно вы думаете они приготовится если и сейчас не особо хотят даже окопы копать за бюджетные средства?
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13.05.2024 00:29 Відповісти
Мабуть за 100кв.км, за дві доби, де-хто із "зелено-сирського" складу отримає непогані "куйлопреміальні" ???
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12.05.2024 10:12 Відповісти
на що натякаємо, що у нас погані генерали-палковніки-майори в армії? як так? це ж кістяк ЗСУ? як же тепер вірити в ЗСУ ?
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12.05.2024 10:15 Відповісти
Як і до того вірили. Віра не передбачає доказів і критичного мислення як такого.
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12.05.2024 11:40 Відповісти
Знову, просрали, молодці ,нещодавно розповідали ,що ніяких ознак наступу не має Зеленского и легітимного Єрмака ( в КПЗ) в отставку
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12.05.2024 10:21 Відповісти
А говорили 3 БМП приехали и на минах подорвались
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12.05.2024 10:22 Відповісти
Так наче ж США вже поставляє проголосований пакет допомоги, де зелена банда їх складує? Чи рашистам переганяє? Щось геть не помітно ні найменщого результату, крім вечірніх гундосів про потужні плани якісь колись та підписані найпотужніші папірці.
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12.05.2024 10:26 Відповісти
Рашисти розкрутили свою військову машину на максимум. Поки з тим пакетом возилися пів року, вже треба на порядок більші пакети...
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12.05.2024 11:34 Відповісти
Але ж хоча б тримати оборону повинно було б вистачити, твкі заявки мільярдні були, була велика надія…
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12.05.2024 12:53 Відповісти
Повинно...

На українському кордоні мали бути бетонні укріплення в мінус 3 поверхи, а не було навіть мін, - командир підрозділу ЗСУ Ярославський Джерело:
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12.05.2024 18:05 Відповісти
Надоел уже весь этот скулеж и догадки о какой то некомпетентности власти ликвидаторов Украины. Здесь уже давно было понятно что это новая пророссийская партия регионов которую пора сковырнуть иначе Украина останется только в воспоминаниях...
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12.05.2024 20:46 Відповісти
неначасі.....!!!!
п.с- Про це багато говорили в 22, що хрипатого і 5-6 голубих тре міняти бо буде біда. Ну казали неначасі, тож хаваєм(((
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12.05.2024 21:39 Відповісти
А что там минные поля не поставили,по всей стране понатыкали камер на дорогах,а останавливать врага нечем.
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12.05.2024 10:32 Відповісти
Тут желательно зайти РДК и белорусскому полку в Брянскую область что бы сбить наступление.
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12.05.2024 10:37 Відповісти
за півтора роки ніхера не зробити на кордоні так може тільки зе влада.А всякі сенегубові будуть чесати що все потужно укріплено а по факту пшик.І знову тілами люди мають зупиняти орду...!?
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12.05.2024 10:43 Відповісти
Піду марафон дивитись, там все добре
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12.05.2024 10:47 Відповісти
Надіюся всі пам'ятають минулий рік як будували музеї, клали асфальт та змінювали герби на пам'ятниках? І 2019 рік пам'ятають, за кого голосували (Зе+1), як вам?
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12.05.2024 10:50 Відповісти
Єдиний вищий офіцер в Ставці, який міг висловлювати та відстоювати свою думку був Главком Залужний. Після його звільнення фактично війною керують особисто зе-лідОр з єрмаком. Результати всі ми чудово бачимо. Після звільнення Залужного на фронті все сиплеться, здаємо території за територіями, пройоби за пройобами, в турборежимі, креативно, з пустопорожніми брехливими щоденними відосиками, все як мріяв Владімірссанич ... Оманські партнери задоволені.
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12.05.2024 11:16 Відповісти
Все вирішилось в Нормандії.
Журналіст спитав ссанича про що була зустріч з ****** віч на віч за дверима в 2019 року, Париж.
Про цю зустріч відомо дуже мало. Лише факт.
Воно ржало і сказало , що вже не пам'ятає. Махнуло ручкою. Мовляв було в іншому житті. І дуже довго.
https://twitter.com/i/status/1788428669339242853
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12.05.2024 21:06 Відповісти
та вже плювати на території, укріплення щоб не класти впусту людей!!!!
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12.05.2024 21:41 Відповісти
Щось мені пригадалося... А хіба ВЕСЬ кордон України не був замінован, укріплен, підготовлені лінії оборони (3шт)?
То такий саме кордон і з білоруссю, я так розумію?
Навіщо Залужного прибрали?
Безкутна, *****, де твій план?
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12.05.2024 11:17 Відповісти
Ні не був. Те, що орки не під Києвом це не заслуга військово-політичного керівництва України, це недопрацювання мордорського військово-політичного керівництва.
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12.05.2024 11:43 Відповісти
Зеля з Єрмаком рік "робили" захист електростанцій- довели до загрози реальних блекаутів, гірше, чим в 2022. 2,5 роки "робили" оборонні споруди, довели до загрози захоплення Харкову.
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12.05.2024 11:32 Відповісти
Про це знають пересічні громадяни, які приймали в цьому участь. Але чомусь не били на сполох. Сподівались, що якось буде? Ну це 2 роки працювало, але зараз починає вилазити боком. Дуже вчасно "залізний гєнєраль" спетляв до Лондону
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12.05.2024 11:48 Відповісти
Неправда, Залужний не спетляв. Його Зеля звільнив проти його волі. І разом з ним ще 20 генералів і вищих офіцерів з команди Залужного. Зараз замість них совкові генерали, яки кажуть слухаюсь, ситуація контрольована. І дозволяють красти мільярди на оборонних спорудах.

На українському кордоні мали бути бетонні укріплення в мінус 3 поверхи, а не було навіть мін, - командир підрозділу ЗСУ Ярославський Джерело:
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12.05.2024 18:15 Відповісти
Мабуть зєля знову вирішив розмінувати кордони з рашкою, як на Чонгарі у Лютому 2022го
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12.05.2024 11:44 Відповісти
А їх не мінували, не було стільки мін. Дороги в основному і мости. Москалі зайшли малими піхотними групами. Дуже очікувано, якщо у нас обмаль людей і декілька чоловік сидить на опорнику, який можна обійти з двох боків.
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12.05.2024 11:51 Відповісти
Жодного набоя, жодного снаряду, жодної міни, цілих 2(дві) ракети українська влада виробила за 10 років війни. Але по рівню корупції ми попереду усіх на планеті
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12.05.2024 12:09 Відповісти
не було мін... зато гроші на будивніцтво стадіонів та басейнів були
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13.05.2024 03:47 Відповісти
Далеко не далеко, але в мicтi все чутно i це напружує не аби як....
Кожен км до мicта - це важливо. Не дай Бог будет арта добивати.
До ракет там каб ми вже звикли. Зараз вже розмова про градацiю небезпечностi.
В 22 роцi долiтало все....ну його нафiг. Навiть цiєї весни уламки града вигрiбав з трави бiля будинку.
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12.05.2024 11:45 Відповісти
Зеопа сдаёт Украину
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12.05.2024 11:47 Відповісти
Не тільки сирнік. Вся влада - рафіновані російські шпигуни. Але українців переконали, що вибори тільки після перемоги.
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12.05.2024 12:11 Відповісти
думаєте до українців дойде?
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12.05.2024 21:43 Відповісти
ніколи до цьго і от знову... як так можна було знову лажанути...
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12.05.2024 12:10 Відповісти
Сирський молодець,підготувався гарно для зливу Харківщини.
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12.05.2024 12:10 Відповісти
От скажіть, тількі чесно, хто з вас просрочені продукти вживає? для кого з вас це "какаяразніца", аби було що жерти?
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12.05.2024 12:29 Відповісти
А Стерненко казав "там нічого не вийшло у рашистов"..... тобто 100км² це "нічого". Ніяк Сергія телемарофон вразив.
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12.05.2024 12:31 Відповісти
Сирожа позитивный блогер.
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12.05.2024 12:59 Відповісти
Он работает на ОП, давно не секрет. Ручная собачка, которая отрабатывает то, что её по уголовному делу не посадили.
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12.05.2024 13:17 Відповісти
Вже давно вразив...Стерненко розміняв совість на відмазку від тюряги...
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12.05.2024 15:45 Відповісти
Сірьожа нічого критичного про владу не говорить і співає з голосу опи. До того, як справу в суді проти нього закрили, теж поганого нічого не говорив, але зараз ну дуже позитивний до влади.
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12.05.2024 17:47 Відповісти
А ЗСУ мінні поля встановили вже?
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12.05.2024 13:46 Відповісти
Добровольці та мотивовані, на жаль закінчились в Україні. рашисти вчаться. Військово-політичне керівництво деградує. Саміт миру, який хоче зібрати гнида - це спроба віддати все що хоче х...ло зеленским. Так за шо тоді стіки загиблих та поранених.
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12.05.2024 13:49 Відповісти
Залужного неслухняного зняли, лишились "чего изволите"
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12.05.2024 17:49 Відповісти
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12.05.2024 14:33 Відповісти
І традиційний коментар Міноборони "Українські військові були готові до таких дій ворога, ситуація напружена але все під контролем"
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12.05.2024 14:36 Відповісти
Московиты заявляют о больших победах.
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12.05.2024 14:51 Відповісти
Зато не Залужный, да?

Уверен - х**ло доволен работой агента козыря.
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12.05.2024 15:44 Відповісти
Багато, багато вільного місця в кошельках ЗЕбанутої срані, є куди класти вкрадене бабло. А грошики держава виділила. На все, як ЗЕбануті кукурікали з кожного утюга. І тактика у цих шакалів провірена ******. Все прекрасно працює. Як на півдні в 2022 році, коли ЗЕбануті тварюки здали майже без бою весь південь, тому що були відведені майже всі війська і розміновано 4 мости і 6 гребель.
Ну шо, дебіли, хоть поржоте, як ви, паскуди, в 19 році вибрали блазня на радостях, від того, що ***** захоплює наші території?
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12.05.2024 16:30 Відповісти
Усе очікувано, кацапи вчаться, людського ресурсу достатньо, озброєння також.
А у нас великий лідор вирішив, що знає краще за Залужного як керувати, от і отримуємо🤦
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12.05.2024 16:54 Відповісти
Мали на увазі -підор?
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12.05.2024 20:47 Відповісти
100 кв. км - это 10 кв. км х 10 кв. км, может, это и немного, в серой зоне, а может, и много..
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12.05.2024 18:28 Відповісти
Залишати при владі ЗЄвладу - смерть України! ЗЄвлада - вороги.
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12.05.2024 20:45 Відповісти
Ці зелені редиски за 2 роки щось з фортифікаціі зробили, чи накидали там мін ні, нафіга наступу не буде. А тепер скільки наших людей треба покласти щоб повернути ці територіі....
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12.05.2024 20:53 Відповісти
Нахіба передана штатівська зброя яка вже на фронті? Мабуть щоб кацапи по 100км української землі захоплювали. Тоді зрозуміло.
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12.05.2024 22:38 Відповісти
Це дебіли за 2 роки не змогли побудувати укріплення?
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13.05.2024 03:44 Відповісти
Быстро возвращайте обратно Залужного а гавнокомандкющего пана бубочку и всю его шоблу к стенке
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13.05.2024 07:06 Відповісти
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