На Харківщині окупанти утворили два плацдарми, за дві доби захопили близько 100 кв. км прикордонної смуги, - Бутусов
Обстановка по російському наступу у Харківській області станом на 1.00 12 травня.
Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Російські війська утворили два плацдарми у Харківській області вздовж кордону. Глибина просування противника невелика, становить до 5-6 км, але фронт наступу росіяни розширили. Загалом за дві доби ворог захопив біля 100 квадратних кілометрів прикордонної смуги вздовж кордону", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що перший напрямок просування противника під Харковом - гряда висот в районі сіл Липці, Тернове, Стариця.
Другий напрямок просування противника - місто Вовчанськ. Ворог вийшов безпосередньо на околиці Вовчанська, це приблизно 5 км від державного кордону.
Задум російського командування очевидний:
- Скувати наші війська та відтягнути резерви на локалізацію наступу.
- Вийти на гряду панівних висот вздовж кордону для створення буферної зони, щоб створити плацдарм для подальших наступальних дій в районі Харкова.
- У випадку успішного просування та закріплення - створити плацдарми для атаки в глибину, в першу чергу на напрямку Вовчанська, для охоплення нашого купʼянського угруповання.
На ці напрямки ворог перекидає резерви та застосовує значні сили піхоти та бронетехніку, значну кількість дронів.
"Попри це російські війська просуваються повільно, і не намагаються прорватись великими силами на якійсь вузькій ділянці. Вони створюють тиск на широкому фронті й точково концентрують сили для атаки окремих вузлів оборони, там, де вона організована.
Українські війська також діють розосереджено на широкому фронті. Ситуація складна, ворог володіє тактичною ініціативою. Але наш фронт посилюється. Є проблеми в управлінні, в організації на рівні вищого командування, адже далеко не все було належним чином підготовлено та перевірено для відбиття очікуваного ворожого наступу. Все намагаються зараз виправляти", - зазначає Бутусов.
Він додав, що наразі загрози наступу на Харків немає. Ворог достатньо далеко, його сили обмежені, просування швидкого нема. Подальше просування ворога залежить від того, наскільки важкі втрати будуть завдані росіянам у цій прикордонній битві. Але противник перевіряє діяльність нашої оборони, і має можливість маневрувати резервами, і загрозу ні в якому разі не можна недооцінювати.
Нагадаємо, вранці 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині. Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.
Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога. У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.
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Так само як були готові в гостомель, на чонгарі, в бахмуті, авдіївці ....
Цю істоту потрібно виводити з банкової за вухо і вести в СІЗО за всю шкоду що він завдав країні.
А тут у нас мостов и каналов орошения мама не горюй. Без предателей не обошлось, это ШОК просто был, что такую местность не подготовили к обороне. ТРО с автоматами и коктейлями против танков в "бузковом парке"...
А каховське ГЕС як можно було не захистити. А Маріуполь? Всюди зайшли за пару годин, бо виродки зелені побудували дороги і розмінували для руських всі шляхи.
Сподіваюсь, що вся зелена гидота не втече і понесе справедливе покарання від українського народу.
І вкраїнчикі такі, пофіг-нафіг та війна!
Оно під новиною з евробачення 16 тис. переглядів. тут під новиною про захоплення 100 кв.км харьківської області 12тис. переглядів. КушайТЕ
Чесно ніяк не розумію, яким чином зелена шобла змогла перетворити загальне піднесення проукраїнського духу і патріотизм серед народу на ненависть?
На українському кордоні мали бути бетонні укріплення в мінус 3 поверхи, а не було навіть мін, - командир підрозділу ЗСУ Ярославський Джерело:
п.с- Про це багато говорили в 22, що хрипатого і 5-6 голубих тре міняти бо буде біда. Ну казали неначасі, тож хаваєм(((
Журналіст спитав ссанича про що була зустріч з ****** віч на віч за дверима в 2019 року, Париж.
Про цю зустріч відомо дуже мало. Лише факт.
Воно ржало і сказало , що вже не пам'ятає. Махнуло ручкою. Мовляв було в іншому житті. І дуже довго.
https://twitter.com/i/status/1788428669339242853
То такий саме кордон і з білоруссю, я так розумію?
Навіщо Залужного прибрали?
Безкутна, *****, де твій план?
На українському кордоні мали бути бетонні укріплення в мінус 3 поверхи, а не було навіть мін, - командир підрозділу ЗСУ Ярославський Джерело:
Кожен км до мicта - це важливо. Не дай Бог будет арта добивати.
До ракет там каб ми вже звикли. Зараз вже розмова про градацiю небезпечностi.
В 22 роцi долiтало все....ну його нафiг. Навiть цiєї весни уламки града вигрiбав з трави бiля будинку.
Уверен - х**ло доволен работой агента козыря.
Ну шо, дебіли, хоть поржоте, як ви, паскуди, в 19 році вибрали блазня на радостях, від того, що ***** захоплює наші території?
А у нас великий лідор вирішив, що знає краще за Залужного як керувати, от і отримуємо🤦