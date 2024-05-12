В Волчанске на Харьковщине остается около 300-400 жителей

Российские захватчики стремятся захватить Волчанск Харьковской области. Сейчас в городе остается почти 400 жителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Суспільному" сообщил начальник Волчанского отдела полиции Максим Стецына.

По состоянию на 11 мая в Волчанске остается около 300-400 жителей. За городом, между Волчанском и селом Гатище, продолжаются артобстрелы. Слышно, что работает артиллерия. Самолеты пускают от двух до трех бомб за раз, бьют хаотично в частный сектор". За день россияне выпустили по городу не менее 20 управляемых авиабомб", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 мая из Волчанской громады и окружающих населенных пунктов на Харьковщине начали эвакуацию населения.

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