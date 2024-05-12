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Новости
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В Волчанске на Харьковщине остается около 300-400 жителей

вовчанськ

Российские захватчики стремятся захватить Волчанск Харьковской области. Сейчас в городе остается почти 400 жителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Суспільному" сообщил начальник Волчанского отдела полиции Максим Стецына.

По состоянию на 11 мая в Волчанске остается около 300-400 жителей. За городом, между Волчанском и селом Гатище, продолжаются артобстрелы. Слышно, что работает артиллерия. Самолеты пускают от двух до трех бомб за раз, бьют хаотично в частный сектор". За день россияне выпустили по городу не менее 20 управляемых авиабомб", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 мая из Волчанской громады и окружающих населенных пунктов на Харьковщине начали эвакуацию населения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине оккупанты образовали два плацдарма, за двое суток захватили около 100 квадратных километров пограничной полосы вдоль границы

Автор: 

Харьковщина (5577) наступление (208) Волчанск (386)


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Топ комментарии
+10
Відколи призначили Сирського, не було жодного позитиву для нас із фронту...Просто факт.
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12.05.2024 09:10
+6
І 100 відсотків ані "мужніх" тцкашніків, ані мусаров там вже немає.
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12.05.2024 09:40
+3
Судячи по тому як під.ари пішком йдуть на Харків почалася тиха капітуляція
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12.05.2024 09:07
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Судячи по тому як під.ари пішком йдуть на Харків почалася тиха капітуляція
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12.05.2024 09:07 Ответить
Відколи призначили Сирського, не було жодного позитиву для нас із фронту...Просто факт.
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12.05.2024 09:10 Ответить
Без снарядів, під півторатонними КАБами - не думаю, що Залужний чимось би допоміг.
До речі, БЕЗ ЖОДНИХ ЗАПЕРЕЧЕНЬ, готує валізи до Лондона...
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12.05.2024 09:25 Ответить
А які заперечення ти пропонуєш ?
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12.05.2024 09:42 Ответить
Согласен.Не то что успехов не было а даже наоборот , он каждый день по украинскому селу сдает. Ермак доволен Путин тоже.
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12.05.2024 11:51 Ответить
а чомусь ніхто не пише де Вовчанська поліція, сбу прокуратура та тцк????
бо я чув що здриснули всі!!!!
ще в перший день
хто може підтвердити чи зпростувати??
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12.05.2024 11:06 Ответить
І 100 відсотків ані "мужніх" тцкашніків, ані мусаров там вже немає.
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12.05.2024 09:40 Ответить
Пофігісти ? Зрозуміло.
Ждуни ? Отримають, що чекали. Здивуються.
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12.05.2024 10:07 Ответить
Багато військовозобов'язаних, а не тільки людей СТАРШОГО ВІКУ…
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12.05.2024 10:22 Ответить
 
 