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У Вовчанську на Харківщині лишається близько 300-400 жителів

вовчанськ

Російські загарбники прагнуть захопити Вовчанськ Харківської області. Наразі у місті залишається майже 400 жителів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Суспільному" повідомив начальник Вовчанського відділу поліції Максим Стецина.

Станом на 11 травня у Вовчанську лишається близько 300-400 жителів. За містом, між Вовчанськом та селом Гатище, тривають артобстріли. Чутно, що працює артилерія. Літаки пускають від двох до трьох бомб за раз, б'ють хаотично в приватний сектор" За день росіяни випустили по місту щонайменше 20 керованих авіабомб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 травня з Вовчанської громади та навколишніх населених пунктів на Харківщині розпочали евакуацію  населення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Харківщині окупанти утворили два плацдарми, за дві доби захопили біля 100 квадратних кілометрів прикордонної смуги вздовж кордону

Автор: 

Харківщина (6054) наступ (229) Вовчанськ (414)


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Топ коментарі
+10
Відколи призначили Сирського, не було жодного позитиву для нас із фронту...Просто факт.
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12.05.2024 09:10
+6
І 100 відсотків ані "мужніх" тцкашніків, ані мусаров там вже немає.
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12.05.2024 09:40
+3
Судячи по тому як під.ари пішком йдуть на Харків почалася тиха капітуляція
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12.05.2024 09:07
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Судячи по тому як під.ари пішком йдуть на Харків почалася тиха капітуляція
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12.05.2024 09:07 Відповісти
Відколи призначили Сирського, не було жодного позитиву для нас із фронту...Просто факт.
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12.05.2024 09:10 Відповісти
Без снарядів, під півторатонними КАБами - не думаю, що Залужний чимось би допоміг.
До речі, БЕЗ ЖОДНИХ ЗАПЕРЕЧЕНЬ, готує валізи до Лондона...
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12.05.2024 09:25 Відповісти
А які заперечення ти пропонуєш ?
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12.05.2024 09:42 Відповісти
Согласен.Не то что успехов не было а даже наоборот , он каждый день по украинскому селу сдает. Ермак доволен Путин тоже.
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12.05.2024 11:51 Відповісти
а чомусь ніхто не пише де Вовчанська поліція, сбу прокуратура та тцк????
бо я чув що здриснули всі!!!!
ще в перший день
хто може підтвердити чи зпростувати??
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12.05.2024 11:06 Відповісти
І 100 відсотків ані "мужніх" тцкашніків, ані мусаров там вже немає.
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12.05.2024 09:40 Відповісти
Пофігісти ? Зрозуміло.
Ждуни ? Отримають, що чекали. Здивуються.
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12.05.2024 10:07 Відповісти
Багато військовозобов'язаних, а не тільки людей СТАРШОГО ВІКУ…
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12.05.2024 10:22 Відповісти
 
 