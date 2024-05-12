У Вовчанську на Харківщині лишається близько 300-400 жителів

Російські загарбники прагнуть захопити Вовчанськ Харківської області. Наразі у місті залишається майже 400 жителів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Суспільному" повідомив начальник Вовчанського відділу поліції Максим Стецина.

Станом на 11 травня у Вовчанську лишається близько 300-400 жителів. За містом, між Вовчанськом та селом Гатище, тривають артобстріли. Чутно, що працює артилерія. Літаки пускають від двох до трьох бомб за раз, б'ють хаотично в приватний сектор" За день росіяни випустили по місту щонайменше 20 керованих авіабомб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 травня з Вовчанської громади та навколишніх населених пунктів на Харківщині розпочали евакуацію населення.

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