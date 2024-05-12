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На украинской границе должны были быть бетонные укрепления в минус 3 этажа, а не было даже мин, - командир подразделения ВСУ Ярославский

війна,зсу

Враг стягивает резервы вокруг Волчанска, пытается окружить город. Россияне свободно вошли в "серую зону" на Харьковщине: первой линии фортификаций и мин просто не было.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей Facebook-странице написал командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский.

"Волчанск... сложно. Сегодня ударная аэроразведка 1 СБ 57 бригады остановила продвижение "Шторм Z", бригадная арта сработала прекрасно и добила роту Z вместе с их техникой огневой поддержки. Но враг стягивает резервы. Начались уличные бои, город окружают. Говорю это, потому что мы можем погибнуть и правду никто не услышит. А зачем тогда все?!", - говорится в заметке.

Ярославский отмечает, что на этом участке фронта не было первой линии фортификаций и мин. Поэтому враг свободно вошел в серую зону, по всей линии границы, которая в принципе не должна была быть серой.

"За 2 года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус 3 этажа! А не было даже мин. Мы приходим к мысли, что это или безумное воровство, или умышленный саботаж", - подчеркнул Ярославский.

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Он отметил, что из-за отсутствия фортификаций снова ВСУ теряют людей и территории, как это было в сентябре 2022 года.

"Знаю, что 125 ТРО, которые покинули позиции, уже дает расклад о том, что им впаривали на подпись акты приема передачи фортификаций, которые даже на 30% были не готовы как завершенное строительство. Надеюсь, что виновные понесут наказание", - добавил Ярославский.

Автор: 

Харьковщина (5577) боевые действия (3967) Волчанск (386) фортификации (118)


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Топ комментарии
+74
зате у когось плюс три поверхи.
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12.05.2024 13:52
+70
"Сподіваюся, що винні понесуть покарання"
Покарання власним життям понесуть бійці, яких кинули у ці фейкові укріплення, а по факту в чисте поле.
Ось вам і цінність життя - пів року вигадували як карати ухилянтів, а перевірити укріплення не вистачило часу.
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12.05.2024 13:55
+66
Мені вже просто фізично дурно від того, що це тупориле імпотентне керівництво робить з Україною. Третій рік війни - одна брехня за брехнею, дерибан бабла і "потьомкінські дєрєвні"! Це свідомий саботаж для повного пргограшу війни - і ні до кого немає жодних питань!
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12.05.2024 14:08
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Знайти винних і розстріляти ПОКАЗОВО.
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14.05.2024 10:38 Ответить
Про 125 брехня - хлопці усі на позиціях. Скоріш за все переплутали з 120
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14.05.2024 18:27 Ответить
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