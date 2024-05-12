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На українському кордоні мали бути бетонні укріплення в мінус 3 поверхи, а не було навіть мін, - командир підрозділу ЗСУ Ярославський

війна,зсу

Ворог стягує резерви навколо Вовчанська, намагається оточити місто. Росіяни вільно увійшли у "сіру зону" на Харківщині: першої лінії фортифікацій і мін просто не було.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй Facebook-сторінці написав командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський.

"Вовчанськ... складно. Сьогодні ударна аеророзвідка 1 СБ 57 бригади зупинила просування "Шторм Z", бригадна арта спрацювала чудово і добила роту Z разом з їхньою технікою вогневої підтримки. Але ворог стягує резерви. Почалися вуличні бої, місто оточують. Кажу це, тому що ми можемо загинути і правду ніхто не почує. А навіщо тоді все?!" - йдеться у дописі.

Ярославський зазначає, що на цій ділянці фронту не було першої лінії фортифікацій і мін. Тому ворог вільно увійшов у сіру зону, по всій лінії кордону, яка в принципі не повинна була бути сірою.

"За 2 роки на українському кордоні повинні були стояти бетонні укріплення в мінус 3 поверхи! А не було навіть мін. Ми приходимо до думки, що це або шалене злодійство, або навмисний саботаж", - наголосив Ярославський.

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Він зазначив, що через відсутність фортифікацій знову ЗСУ втрачають людей та території, як це було у вересні 2022 року.

"Знаю, що 125 ТРО, які покинули позиції, вже дає розклад про те, що їм впарювали на підпис акти приймання передачі фортифікацій, які навіть на 30% були не готові як завершене будівництво. Сподіваюся, що винні понесуть покарання", -  додав Ярославський.

Автор: 

Харківщина (6054) бойові дії (3722) Вовчанськ (414) фортифікації (144)


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Топ коментарі
+74
зате у когось плюс три поверхи.
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12.05.2024 13:52
+70
"Сподіваюся, що винні понесуть покарання"
Покарання власним життям понесуть бійці, яких кинули у ці фейкові укріплення, а по факту в чисте поле.
Ось вам і цінність життя - пів року вигадували як карати ухилянтів, а перевірити укріплення не вистачило часу.
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12.05.2024 13:55
+66
Мені вже просто фізично дурно від того, що це тупориле імпотентне керівництво робить з Україною. Третій рік війни - одна брехня за брехнею, дерибан бабла і "потьомкінські дєрєвні"! Це свідомий саботаж для повного пргограшу війни - і ні до кого немає жодних питань!
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12.05.2024 14:08
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Знайти винних і розстріляти ПОКАЗОВО.
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14.05.2024 10:38 Відповісти
Про 125 брехня - хлопці усі на позиціях. Скоріш за все переплутали з 120
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14.05.2024 18:27 Відповісти
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