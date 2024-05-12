На українському кордоні мали бути бетонні укріплення в мінус 3 поверхи, а не було навіть мін, - командир підрозділу ЗСУ Ярославський

Ворог стягує резерви навколо Вовчанська, намагається оточити місто. Росіяни вільно увійшли у "сіру зону" на Харківщині: першої лінії фортифікацій і мін просто не було.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй Facebook-сторінці написав командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський.

"Вовчанськ... складно. Сьогодні ударна аеророзвідка 1 СБ 57 бригади зупинила просування "Шторм Z", бригадна арта спрацювала чудово і добила роту Z разом з їхньою технікою вогневої підтримки. Але ворог стягує резерви. Почалися вуличні бої, місто оточують. Кажу це, тому що ми можемо загинути і правду ніхто не почує. А навіщо тоді все?!" - йдеться у дописі.

Ярославський зазначає, що на цій ділянці фронту не було першої лінії фортифікацій і мін. Тому ворог вільно увійшов у сіру зону, по всій лінії кордону, яка в принципі не повинна була бути сірою.

"За 2 роки на українському кордоні повинні були стояти бетонні укріплення в мінус 3 поверхи! А не було навіть мін. Ми приходимо до думки, що це або шалене злодійство, або навмисний саботаж", - наголосив Ярославський.

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Він зазначив, що через відсутність фортифікацій знову ЗСУ втрачають людей та території, як це було у вересні 2022 року.

"Знаю, що 125 ТРО, які покинули позиції, вже дає розклад про те, що їм впарювали на підпис акти приймання передачі фортифікацій, які навіть на 30% були не готові як завершене будівництво. Сподіваюся, що винні понесуть покарання", - додав Ярославський.