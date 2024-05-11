Загострення на Харківщині показує, наскільки важливі вчасно збудовані фортифікації, - Порошенко. ВIДЕО

Петро Порошенко в інтерв’ю журналісту Пітеру Залмаєву сказав, що лінія кордону на Харківщині, де зараз відбуваються спроби росіян захопити території, мала бути укріплена фортифікаціями і мінними загородженнями. Він зауважив, що з вересня минулого року вимагав від влади розпочати активне будівництво фортифікацій, в тому числі і вздовж українсько-російського кордону.

Про це повідомляє пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

"Що погано? Що ми не маємо можливості перекинути туди багато військ і ми мали укріпити цей кордон інженерними засобами. Інженерні засоби економлять боєприпаси, економлять зброю, в першу чергу вони захищають територію і рятують життя воїнів. З вересня минулого року я дуже жорстко ставив питання по початку будівництва фортифікаційних споруд. Ще раз наголошую, я маю право про це казати, кому цікаво – можете погуглити, ні, ми готові самі надати інформацію про рівень якості фортифікаційних споруд, які були побудовані за моїм наказом в 2015 році", – нагадав Порошенко.

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"Це були і габіони, це були бетонні перекриття, це були облаштування деревом, ніяких відкритих траншей, ніяких просто викопаних ям. На сьогоднішній день це просто шкідливо. Там стояли так звані "зуби дракона", організовано це було так, що, я навіть пам’ятаю цифру, що 3,5 млн коштував блок, який мав захищати відповідну відстань і на кожну область припадало від 15 до 20 км фронту", – говорить Порошенко.

"Причому будували, а я був безпосередньо на будівництві, на відстані 1 км від російських військ, ми бачили на власні очі російські війська. До речі, ті, хто зривав строки, були звільнені – як мінімум заступник глави адміністрації. Обласні адміністрації мали побудувати за три місяці. Ті, хто перевитрачав кошти, якщо там не було корупційної складової, доплачували за рахунок місцевого бюджету, тому що все фінансувалося з бюджету державного. І таким чином були побудовані фортифікаційні споруди", – розповідає пʼятий Президент.

"Я готовий показати вам фото, відео, якої якості тоді ці фортифікаційні споруди були побудовані. Причому це була і друга лінія, і третя лінія оборони. Наприклад, Тернопільська область будувала в районі Золотого, були розподілені всі аж до Вугледара. Саме завдяки фортифікаційним спорудам нам вдалося утримати десять років цю лінію оборони. Десять років, бо наш успіх в районі Мар’їнки, Авдіївки, тоді ще Водяного, Часового Яра, це були якісно побудовані фортифікаційні споруди", – зазначає Порошенко.

"Додатково до цього ми посилали інженерні частини, які забезпечили скрізне мінування. І якби ворог через таку лінію споруд спробував наступати, він би не прорвав цю лінію і отримав би величезні втрати", – зазначає Порошенко.

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"Нас зараз годують обіцянками, що, слухайте, чого Порошенко б’є на сполох. Вже все там побудовано. І ситуація, яка розгортається на російському кордоні в Харківській області демонструє, що це брехня. Ситуація, яка була після штурму і взяття Авдіївки противником, було видно, що нашим військам просто фізично не було де зачепитися", – зауважує Порошенко.

Він наголошує: будівництво фортифікацій не потребує допомоги західних партнерів, це завдання органів влади.

"Я запропонував парламенту створити ще в січні ТСК з фортифікаційних споруд. На кожному засіданні парламенту політична сила "Європейської Солідарності" ставить питання обов’язково включити питання створення слідчої комісії. Розібратися. Це – конституційна функція парламенту – контролювати дії виконавчої влади. І представити всім, хто має можливість приймати рішення, на суд", – зазначає Порошенко. Він також повідомив, що за власні кошти купив майже 50 одиниць будівельної техніки і передає їх в інженерні підрозділи, щоб прискорити будівництво фортифікацій.

"Ми доб’ємося цього, фортифікаційні споруди ми маємо побудувати. Ми маємо забезпечити, щоб за кожну спробу атаки ворог платив кров’ю", – говорить Порошенко.