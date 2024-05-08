Путін не зупиниться в Україні, - Порошенко в Берліні назвав 7 передумов для перемоги над агресором
Петро Порошенко у Берліні під час виступу на спеціальному заході Фонду Конрада Аденауера представив план спільної перемоги Вільного світу над російською агресією
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".
В обговоренні, як зазначається, взяли участь керівники партії ХДС Німеччини, Міжнародного демократичного союзу (IDU), депутати Європейського парламенту. За словами Порошенка, Путін не планує зупинятися в Україні і в разі успіху агресії проти нашої держави він піде далі, в країни Євросоюзу.
"Мій головний меседж сьогодні дипломатам-партнерам у Берліні: якщо путін візьме Україну, він ніколи не зупиниться. Він - як маніяк, який повертається на місце злочину. Або як вампір, який вже спробував крові. Ніхто не зможе його зупинити, крім нас", - наголошує п’ятий президент.
За його словами, для перемоги є 7 передумов.
"Перше - бути разом з Україною не "скільки потрібно", а до нашої перемоги. Крапка. Треба бути оптимістом. Ні в кого не повинно бути сумнівів у нашій перемозі. Я п’ять років був президентом країни у воєнному стані - жодної години я не сумнівався, що буде перемога. Ми не повинні дати путіну зруйнувати наш оптимізм за його сценарієм - мовляв, "не все так однозначно". Ми маємо бути разом, поки не переможемо. Тому один відсоток ВВП усього Вільного світу має йти в Україну у вигляді зброї, техніки. У путіна в десятки разів більше солдатів, а ми маємо бути сильнішими та ефективнішими", - пояснює Порошенко.
Друге - це підтримка України зброєю, наголошує Порошенко. Потрібна мобілізація європейської військової промисловості. Потрібна зброя, техніка, снаряди, ППО, ракети "Таурус". Кожен день затримки - це життя українських воїнів.
Третє - пекельні санкції проти росії. Треба остаточно припинити купувати російський газ, зупинити шляхи обходу санкцій та тіньового логістичного шахрайства. Європа має позбавити росію здатності фінансувати війну, вважає п’ятий Президент.
Четверте - фінансова допомога. Це має бути 20% державних коштів і 80% грошей приватних інвесторів та конфісковані російські активи. Заради цього Україна готова проводити реформи, поліпшувати бізнес-клімат та захищати верховенство права. "Я сподіваюсь, що донорська конференція для відновлення, яка відбудеться в Берліні наступного місяця, донесе саме ці повідомлення", - зазначив Порошенко.
П’яте - це вступ України до Європейського Союзу.
"Україна отримала статус кандидата, Україна робить важливі кроки для відповідності критеріям і має оцінку. У нас є багато домашньої роботи, але ми маємо шанс у червні почати переговори про вступ", – говорить лідер партії.
Шосте - членство України в НАТО.
"Це єдиний спосіб закінчити війну і забезпечити стабільну безпекову ситуацію на континенті. Зараз нам особливо важливо відчути підтримку США та Німеччини, тому я закликав Бундестаг ухвалити резолюцію, в якій буде підтримано запрошення України до НАТО. Це був би дуже потужний сигнал путіну, що ми не дозволяємо шантажувати континент, глобальний світ і Україну", – наголошує Порошенко.
Сьоме - це демократія та боротьба з корупцією в Україні.
"Демократія означає єдність, політичну єдність всередині країни. Це ключовий фактор нашої перемоги. Пункт номер два - це боротьба з корупцією. Ми не будемо відрізнятися від росії, якщо у нас корупція всередині країни. І Європейський Союз має унікальний інструмент через програму в 50 мільярдів, ця програма має умови. Це мотивація, як реформувати Україну", - зауважує Порошенко.
"А найбільш переконливим переговорником є один із найкращих дипломатів у світі, який забезпечує ефективні переговори з путіним ще з 2014 року, — Збройні сили України. Ми знайшли достатньо аргументів, щоб відкинути путіна від Києва, Харкова, Сум, з Херсона. Тепер нам потрібно просто дати інструмент, щоб цей дипломат був ще ефективнішим", - наголосив Петро Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
досить "з Україною до кінця" !
Не зупиняйтеся!
Українчики захотіли знайти... Ну і як, весело, па-пріколу...
За часів якого президента не грабувалась, а відбудовувалась армія?
За часів якого президента воююча країна почала налагоджувати ВПК?
За часів якого президента воююча країна отримала безвіз?
За часів якого президента у воюючу країну зайшли західні інвестори?
За часів якого президента у воюючій країні держскарбниця пововнилась з 108 тис до 130 млрд гривень?
За часів якого президента Україна отримала Томос?
За часів якого президента в Конституцію записали ЄС та НАТО?
І т.д.
А як на вашу думку?
За часів якого президента грабувалась, а не відбудовувалась армія?
За часів якого президента воююча країна почала знищувати ВПК (Нептун, Стугна, Іскра )?
За часів якого президента перекрили кордони, заборонили виїзд за кордон та почали торгувати життям людей?
За часів якого президента керівництво висміювало Томос ходило в церкви МП?
За часів якого президента з Конституції хотіли видалити ЄС та НАТО?
концтабори буча-сінцзянського типу
.
дипломатія - мистецтво можливого