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Путін не зупиниться в Україні, - Порошенко в Берліні назвав 7 передумов для перемоги над агресором

Петро Порошенко у Берліні під час виступу на спеціальному заході Фонду Конрада Аденауера представив план спільної перемоги Вільного світу над російською агресією

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".

В обговоренні, як зазначається, взяли участь керівники партії ХДС Німеччини, Міжнародного демократичного союзу (IDU), депутати Європейського парламенту. За словами Порошенка, Путін не планує зупинятися в Україні і в разі успіху агресії проти нашої держави він піде далі, в країни Євросоюзу.

"Мій головний меседж сьогодні дипломатам-партнерам у Берліні: якщо путін візьме Україну, він ніколи не зупиниться. Він - як маніяк, який повертається на місце злочину. Або як вампір, який вже спробував крові. Ніхто не зможе його зупинити, крім нас", - наголошує п’ятий президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія зруйнувала міжнародне право, і єдиний механізм, який дозволяє зберегти світ - це є членство України в НАТО, - Порошенко

За його словами, для перемоги є 7 передумов.

"Перше - бути разом з Україною не "скільки потрібно", а до нашої перемоги. Крапка. Треба бути оптимістом. Ні в кого не повинно бути сумнівів у нашій перемозі. Я п’ять років був президентом країни у воєнному стані - жодної години я не сумнівався, що буде перемога. Ми не повинні дати путіну зруйнувати наш оптимізм за його сценарієм - мовляв, "не все так однозначно". Ми маємо бути разом, поки не переможемо. Тому один відсоток ВВП усього Вільного світу має йти в Україну у вигляді зброї, техніки. У путіна в десятки разів більше солдатів, а ми маємо бути сильнішими та ефективнішими", - пояснює Порошенко.

Друге - це підтримка України зброєю, наголошує Порошенко. Потрібна мобілізація європейської військової промисловості. Потрібна зброя, техніка, снаряди, ППО, ракети "Таурус". Кожен день затримки - це життя українських воїнів.

Третє - пекельні санкції проти росії. Треба остаточно припинити купувати російський газ, зупинити шляхи обходу санкцій та тіньового логістичного шахрайства. Європа має позбавити росію здатності фінансувати війну, вважає п’ятий Президент.

Четверте - фінансова допомога. Це має бути 20% державних коштів і 80% грошей приватних інвесторів та конфісковані російські активи. Заради цього Україна готова проводити реформи, поліпшувати бізнес-клімат та захищати верховенство права. "Я сподіваюсь, що донорська конференція для відновлення, яка відбудеться в Берліні наступного місяця, донесе саме ці повідомлення", - зазначив Порошенко.

Також читайте: Якби переміг Порошенко, то повномасштабного вторгнення не було б, - "слуга народу" Безугла

П’яте - це вступ України до Європейського Союзу.

"Україна отримала статус кандидата, Україна робить важливі кроки для відповідності критеріям і має оцінку. У нас є багато домашньої роботи, але ми маємо шанс у червні почати переговори про вступ", – говорить лідер партії.

Шосте - членство України в НАТО.

"Це єдиний спосіб закінчити війну і забезпечити стабільну безпекову ситуацію на континенті. Зараз нам особливо важливо відчути підтримку США та Німеччини, тому я закликав Бундестаг ухвалити резолюцію, в якій буде підтримано запрошення України до НАТО. Це був би дуже потужний сигнал путіну, що ми не дозволяємо шантажувати континент, глобальний світ і Україну", – наголошує Порошенко.

Сьоме - це демократія та боротьба з корупцією в Україні.

"Демократія означає єдність, політичну єдність всередині країни. Це ключовий фактор нашої перемоги. Пункт номер два - це боротьба з корупцією. Ми не будемо відрізнятися від росії, якщо у нас корупція всередині країни. І Європейський Союз має унікальний інструмент через програму в 50 мільярдів, ця програма має умови. Це мотивація, як реформувати Україну", - зауважує Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Якщо б зараз був Порошенко, то у січні 2022 він підписав би Мінськ-3", - "слуга народу" Богуцька

"А найбільш переконливим переговорником є один із найкращих дипломатів у світі, який забезпечує ефективні переговори з путіним ще з 2014 року, — Збройні сили України. Ми знайшли достатньо аргументів, щоб відкинути путіна від Києва, Харкова, Сум, з Херсона. Тепер нам потрібно просто дати інструмент, щоб цей дипломат був ще ефективнішим", - наголосив Петро Порошенко.

Автор: 

Порошенко Петро (15173) путін володимир (23811) членство в НАТО (1720) членство в ЄС (1248)


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Топ коментарі
+42
Порох вміє працювати а не вимагати....відосики в Європі не проканують
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08.05.2024 12:16
+35
Бережи Вас Боже шановний ПП! Міцного здоров'я, завзяття та наснаги Вам!
Не зупиняйтеся!
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08.05.2024 12:19
+32
Ліпше з мудрим загубити, ніж з дурним знайти...
Українчики захотіли знайти... Ну і як, весело, па-пріколу...
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08.05.2024 12:22
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Відколи його випускають? Що змінилося в ОП?
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08.05.2024 12:14 Відповісти
Из обкома, наверное, звякнули))
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08.05.2024 12:20 Відповісти
Світу потрібен Гетьман !

досить "з Україною до кінця" !
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08.05.2024 12:52 Відповісти
Господи ! Матір Божа ! Як можно виправити те шо українці себе зробили з 🤡 разом ...?!!!
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08.05.2024 12:16 Відповісти
Ніяк. Коломойський добре мізки промив.
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08.05.2024 12:51 Відповісти
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08.05.2024 12:56 Відповісти
Порох вміє працювати а не вимагати....відосики в Європі не проканують
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08.05.2024 12:16 Відповісти
Він був міністром закордонних справ, й це найкраще, що він вміє. На цьому пості замість дурня кулєби, Порошенко зараз міг би зробити багато корисного для країн
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08.05.2024 14:06 Відповісти
Бережи Вас Боже шановний ПП! Міцного здоров'я, завзяття та наснаги Вам!
Не зупиняйтеся!
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08.05.2024 12:19 Відповісти
Коли зелене бидлячество не спрацьовує доводиться повертатися до класичної дипломатії.
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08.05.2024 12:19 Відповісти
Ліпше з мудрим загубити, ніж з дурним знайти...
Українчики захотіли знайти... Ну і як, весело, па-пріколу...
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08.05.2024 12:22 Відповісти
Як тільки читаю про допомогу то це або ПП або Кличко. Україна тримається на ваших плечах і плечах ЗСУ
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08.05.2024 12:23 Відповісти
Не треба тут. Ставити Пєдаля в один ряд з Порохом - це образа для останнього.
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08.05.2024 12:27 Відповісти
Ставив хрестик у 2019 за ПП, але бачив що більшість людей навколо подуріла тоді. І нічого це вже не вирішить.
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08.05.2024 12:25 Відповісти
А шо там гундосий прогундосив з ранку?проспали фашизм? 24 лютого 22 року? Клован є клован. В мозку війну закінчив....
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08.05.2024 12:30 Відповісти
Был в стране вменяемый президент , так зелёные утырки решили что страной может управлять писькограй . Результат все видим.
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08.05.2024 12:32 Відповісти
"Был в стране вменяемый президент" - це який?
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08.05.2024 12:53 Відповісти
А як на вашу думку?
За часів якого президента не грабувалась, а відбудовувалась армія?
За часів якого президента воююча країна почала налагоджувати ВПК?
За часів якого президента воююча країна отримала безвіз?
За часів якого президента у воюючу країну зайшли західні інвестори?
За часів якого президента у воюючій країні держскарбниця пововнилась з 108 тис до 130 млрд гривень?
За часів якого президента Україна отримала Томос?
За часів якого президента в Конституцію записали ЄС та НАТО?
І т.д.
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08.05.2024 13:04 Відповісти
- упоротий зеб, адепт ЄрЗек, антиПП/ЄС
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08.05.2024 13:40 Відповісти


А як на вашу думку?
За часів якого президента грабувалась, а не відбудовувалась армія?
За часів якого президента воююча країна почала знищувати ВПК (Нептун, Стугна, Іскра )?
За часів якого президента перекрили кордони, заборонили виїзд за кордон та почали торгувати життям людей?
За часів якого президента керівництво висміювало Томос ходило в церкви МП?
За часів якого президента з Конституції хотіли видалити ЄС та НАТО?
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08.05.2024 14:27 Відповісти
якщо у твоїй зеленій голові гемає мізків, то з дупи брати не треба-не допоможе.
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08.05.2024 13:22 Відповісти
Ну якщо Ви вже перевіряли, то добре. Дякую за пораду.
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08.05.2024 13:23 Відповісти
Янукович мабуть)))
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08.05.2024 14:07 Відповісти
Одразу видно дорослу людину і справжнього державника, Гетьмана, а не оце хрипате опудало і його кривляння з відосиками. Боже, що ж ми такого зробили в минулому житті, що Ти нас так покарав - відібрав розум одразу у 73%??
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08.05.2024 12:34 Відповісти
Комуняки постаралися,вони давно їх позбавили розуму,А зе такий же,тільки ще невіглас і хам.
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08.05.2024 15:06 Відповісти
Хороший план. Жаль, ни один из пунктов не реализуем на практике Ну разве что вступление в ЕС, и то лет через 5-10 после войны.
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08.05.2024 12:43 Відповісти
альтернатива для Європи:

концтабори буча-сінцзянського типу



.
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08.05.2024 12:57 Відповісти
Те ж саме казали про безвіз. Як бачите, все вийшло. Було б бажання.
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08.05.2024 13:05 Відповісти
крім бажання треба Гетьман України, а не півториметровий піськограй на роялі.
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08.05.2024 13:24 Відповісти
доречі так, Меркель тоді прямо казала що це неможливо в 2015...в 2017 приїхали в Київ на підписання)
дипломатія - мистецтво можливого
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08.05.2024 13:35 Відповісти
Все зрозуміло, аргументовано і виважено, без ілюзій і недосяжних очікувань. нормальні люди підтримають, а свідкам халяви по пріколу ніколи не дійде, хвороба невиліковна на жаль
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08.05.2024 13:37 Відповісти
І оце все розказав без папірця? Мабуть читати не вміє, куди йому до найвеличнівшивого!
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08.05.2024 14:14 Відповісти
і розказав не українською, а англійською....
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08.05.2024 14:20 Відповісти
 
 