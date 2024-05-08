Путин не остановится в Украине, - Порошенко в Берлине назвал 7 предпосылок для победы над агрессором
Петр Порошенко в Берлине во время выступления на специальном мероприятии Фонда Конрада Аденауэра представил план совместной победы Свободного мира над российской агрессией
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".
В обсуждении, как отмечается, приняли участие руководители партии ХДС Германии, Международного демократического союза (IDU), депутаты Европейского парламента. По словам Порошенко, Путин не планирует останавливаться в Украине и, в случае успеха агрессии против нашего государства, пойдет дальше, в страны Евросоюза.
"Мой главный месседж сегодня дипломатам-партнерам в Берлине: если путин возьмет Украину, он никогда не остановится. Он - как маньяк, возвращащийся на место преступления. Или как вампир, уже попробовавший крови. Никто не сможет его остановить, кроме нас", - отмечает пятый президент.
По его словам, для победы есть 7 предпосылок.
"Первое - быть вместе с Украиной не "сколько нужно", а до нашей победы. Точка. Надо быть оптимистом. Ни у кого не должно быть сомнений в нашей победе. Я пять лет был президентом страны в военном положении - ни одного часа я не сомневался, что будет победа. Мы не должны дать Путину разрушить наш оптимизм по его сценарию - мол, "не все так однозначно". Мы должны быть вместе, пока не победим. Поэтому один процент ВВП всего Свободного мира должен идти в Украину в виде оружия, техники. У путина в десятки раз больше солдат, а мы должны быть сильнее и эффективнее", - объясняет Порошенко.
Второе - это поддержка Украины оружием, отмечает Порошенко. Нужна мобилизация европейской военной промышленности. Нужно оружие, техника, снаряды, ПВО, ракеты "Таурус". Каждый день задержки - это жизни украинских воинов.
Третье - адские санкции против России. Надо окончательно прекратить покупать российский газ, остановить пути обхода санкций и теневого логистического мошенничества. Европа должна лишить Россию способности финансировать войну, считает пятый Президент.
Четвертое - финансовая помощь. Это должно быть 20% государственных средств и 80% денег частных инвесторов и конфискованные российские активы. Ради этого Украина готова проводить реформы, улучшать бизнес-климат и защищать верховенство права. "Я надеюсь, что донорская конференция для восстановления, которая состоится в Берлине в следующем месяце, донесет именно эти сообщения", - отметил Порошенко.
Пятое - это вступление Украины в Европейский Союз.
"Украина получила статус кандидата, Украина делает важные шаги для соответствия критериям и имеет оценку. У нас - много домашней работы, но мы имеем шанс в июне начать переговоры о вступлении", - говорит лидер партии.
Шестое - членство Украины в НАТО.
"Это - единственный способ закончить войну и обеспечить стабильную ситуацию с безопасностью на континенте. Сейчас нам особенно важно почувствовать поддержку США и Германии, поэтому я призвал Бундестаг принять резолюцию, в которой будет поддержано приглашение Украины в НАТО. Это был бы очень мощный сигнал Путину, что мы не позволяем шантажировать континент, глобальный мир и Украину", - отмечает Порошенко.
Седьмое - это демократия и борьба с коррупцией в Украине.
"Демократия означает единство, политическое единство внутри страны. Это ключевой фактор нашей победы. Пункт номер два - это борьба с коррупцией. Мы не будем отличаться от России, если у нас коррупция внутри страны. И Европейский Союз имеет уникальный инструмент через программу в 50 миллиардов, эта программа имеет условия. Это мотивация, как реформировать Украину", - отмечает Порошенко.
"А наиболее убедительным переговорщиком является один из лучших дипломатов в мире, который обеспечивает эффективные переговоры с путиным еще с 2014 года, - Вооруженные силы Украины. Мы нашли достаточно аргументов, чтобы отбросить путина от Киева, Харькова, Сум, из Херсона. Теперь нам нужно просто дать инструмент, чтобы этот дипломат был еще более эффективным", - подчеркнул Петр Порошенко.
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