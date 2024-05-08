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Путин не остановится в Украине, - Порошенко в Берлине назвал 7 предпосылок для победы над агрессором

Петр Порошенко в Берлине во время выступления на специальном мероприятии Фонда Конрада Аденауэра представил план совместной победы Свободного мира над российской агрессией

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".

В обсуждении, как отмечается, приняли участие руководители партии ХДС Германии, Международного демократического союза (IDU), депутаты Европейского парламента. По словам Порошенко, Путин не планирует останавливаться в Украине и, в случае успеха агрессии против нашего государства, пойдет дальше, в страны Евросоюза.

"Мой главный месседж сегодня дипломатам-партнерам в Берлине: если путин возьмет Украину, он никогда не остановится. Он - как маньяк, возвращащийся на место преступления. Или как вампир, уже попробовавший крови. Никто не сможет его остановить, кроме нас", - отмечает пятый президент.

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По его словам, для победы есть 7 предпосылок.

"Первое - быть вместе с Украиной не "сколько нужно", а до нашей победы. Точка. Надо быть оптимистом. Ни у кого не должно быть сомнений в нашей победе. Я пять лет был президентом страны в военном положении - ни одного часа я не сомневался, что будет победа. Мы не должны дать Путину разрушить наш оптимизм по его сценарию - мол, "не все так однозначно". Мы должны быть вместе, пока не победим. Поэтому один процент ВВП всего Свободного мира должен идти в Украину в виде оружия, техники. У путина в десятки раз больше солдат, а мы должны быть сильнее и эффективнее", - объясняет Порошенко.

Второе - это поддержка Украины оружием, отмечает Порошенко. Нужна мобилизация европейской военной промышленности. Нужно оружие, техника, снаряды, ПВО, ракеты "Таурус". Каждый день задержки - это жизни украинских воинов.

Третье - адские санкции против России. Надо окончательно прекратить покупать российский газ, остановить пути обхода санкций и теневого логистического мошенничества. Европа должна лишить Россию способности финансировать войну, считает пятый Президент.

Четвертое - финансовая помощь. Это должно быть 20% государственных средств и 80% денег частных инвесторов и конфискованные российские активы. Ради этого Украина готова проводить реформы, улучшать бизнес-климат и защищать верховенство права. "Я надеюсь, что донорская конференция для восстановления, которая состоится в Берлине в следующем месяце, донесет именно эти сообщения", - отметил Порошенко.

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Пятое - это вступление Украины в Европейский Союз.

"Украина получила статус кандидата, Украина делает важные шаги для соответствия критериям и имеет оценку. У нас - много домашней работы, но мы имеем шанс в июне начать переговоры о вступлении", - говорит лидер партии.

Шестое - членство Украины в НАТО.

"Это - единственный способ закончить войну и обеспечить стабильную ситуацию с безопасностью на континенте. Сейчас нам особенно важно почувствовать поддержку США и Германии, поэтому я призвал Бундестаг принять резолюцию, в которой будет поддержано приглашение Украины в НАТО. Это был бы очень мощный сигнал Путину, что мы не позволяем шантажировать континент, глобальный мир и Украину", - отмечает Порошенко.

Седьмое - это демократия и борьба с коррупцией в Украине.

"Демократия означает единство, политическое единство внутри страны. Это ключевой фактор нашей победы. Пункт номер два - это борьба с коррупцией. Мы не будем отличаться от России, если у нас коррупция внутри страны. И Европейский Союз имеет уникальный инструмент через программу в 50 миллиардов, эта программа имеет условия. Это мотивация, как реформировать Украину", - отмечает Порошенко.

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"А наиболее убедительным переговорщиком является один из лучших дипломатов в мире, который обеспечивает эффективные переговоры с путиным еще с 2014 года, - Вооруженные силы Украины. Мы нашли достаточно аргументов, чтобы отбросить путина от Киева, Харькова, Сум, из Херсона. Теперь нам нужно просто дать инструмент, чтобы этот дипломат был еще более эффективным", - подчеркнул Петр Порошенко.

Автор: 

Порошенко Петр (19600) путин владимир (31260) членство в НАТО (1511) членство в ЕС (1012)


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Топ комментарии
+42
Порох вміє працювати а не вимагати....відосики в Європі не проканують
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08.05.2024 12:16
+35
Бережи Вас Боже шановний ПП! Міцного здоров'я, завзяття та наснаги Вам!
Не зупиняйтеся!
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08.05.2024 12:19
+32
Ліпше з мудрим загубити, ніж з дурним знайти...
Українчики захотіли знайти... Ну і як, весело, па-пріколу...
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08.05.2024 12:22
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Правила форума Совет форумчан
Відколи його випускають? Що змінилося в ОП?
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08.05.2024 12:14 Ответить
Из обкома, наверное, звякнули))
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08.05.2024 12:20 Ответить
Світу потрібен Гетьман !

досить "з Україною до кінця" !
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08.05.2024 12:52 Ответить
Господи ! Матір Божа ! Як можно виправити те шо українці себе зробили з 🤡 разом ...?!!!
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08.05.2024 12:16 Ответить
Ніяк. Коломойський добре мізки промив.
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08.05.2024 12:51 Ответить
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08.05.2024 12:56 Ответить
Порох вміє працювати а не вимагати....відосики в Європі не проканують
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08.05.2024 12:16 Ответить
Він був міністром закордонних справ, й це найкраще, що він вміє. На цьому пості замість дурня кулєби, Порошенко зараз міг би зробити багато корисного для країн
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08.05.2024 14:06 Ответить
Бережи Вас Боже шановний ПП! Міцного здоров'я, завзяття та наснаги Вам!
Не зупиняйтеся!
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08.05.2024 12:19 Ответить
Коли зелене бидлячество не спрацьовує доводиться повертатися до класичної дипломатії.
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08.05.2024 12:19 Ответить
Ліпше з мудрим загубити, ніж з дурним знайти...
Українчики захотіли знайти... Ну і як, весело, па-пріколу...
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08.05.2024 12:22 Ответить
Як тільки читаю про допомогу то це або ПП або Кличко. Україна тримається на ваших плечах і плечах ЗСУ
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08.05.2024 12:23 Ответить
Не треба тут. Ставити Пєдаля в один ряд з Порохом - це образа для останнього.
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08.05.2024 12:27 Ответить
Ставив хрестик у 2019 за ПП, але бачив що більшість людей навколо подуріла тоді. І нічого це вже не вирішить.
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08.05.2024 12:25 Ответить
А шо там гундосий прогундосив з ранку?проспали фашизм? 24 лютого 22 року? Клован є клован. В мозку війну закінчив....
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08.05.2024 12:30 Ответить
Был в стране вменяемый президент , так зелёные утырки решили что страной может управлять писькограй . Результат все видим.
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08.05.2024 12:32 Ответить
"Был в стране вменяемый президент" - це який?
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08.05.2024 12:53 Ответить
А як на вашу думку?
За часів якого президента не грабувалась, а відбудовувалась армія?
За часів якого президента воююча країна почала налагоджувати ВПК?
За часів якого президента воююча країна отримала безвіз?
За часів якого президента у воюючу країну зайшли західні інвестори?
За часів якого президента у воюючій країні держскарбниця пововнилась з 108 тис до 130 млрд гривень?
За часів якого президента Україна отримала Томос?
За часів якого президента в Конституцію записали ЄС та НАТО?
І т.д.
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08.05.2024 13:04 Ответить
- упоротий зеб, адепт ЄрЗек, антиПП/ЄС
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08.05.2024 13:40 Ответить


А як на вашу думку?
За часів якого президента грабувалась, а не відбудовувалась армія?
За часів якого президента воююча країна почала знищувати ВПК (Нептун, Стугна, Іскра )?
За часів якого президента перекрили кордони, заборонили виїзд за кордон та почали торгувати життям людей?
За часів якого президента керівництво висміювало Томос ходило в церкви МП?
За часів якого президента з Конституції хотіли видалити ЄС та НАТО?
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08.05.2024 14:27 Ответить
якщо у твоїй зеленій голові гемає мізків, то з дупи брати не треба-не допоможе.
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08.05.2024 13:22 Ответить
Ну якщо Ви вже перевіряли, то добре. Дякую за пораду.
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08.05.2024 13:23 Ответить
Янукович мабуть)))
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08.05.2024 14:07 Ответить
Одразу видно дорослу людину і справжнього державника, Гетьмана, а не оце хрипате опудало і його кривляння з відосиками. Боже, що ж ми такого зробили в минулому житті, що Ти нас так покарав - відібрав розум одразу у 73%??
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08.05.2024 12:34 Ответить
Комуняки постаралися,вони давно їх позбавили розуму,А зе такий же,тільки ще невіглас і хам.
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08.05.2024 15:06 Ответить
Хороший план. Жаль, ни один из пунктов не реализуем на практике Ну разве что вступление в ЕС, и то лет через 5-10 после войны.
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08.05.2024 12:43 Ответить
альтернатива для Європи:

концтабори буча-сінцзянського типу



.
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08.05.2024 12:57 Ответить
Те ж саме казали про безвіз. Як бачите, все вийшло. Було б бажання.
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08.05.2024 13:05 Ответить
крім бажання треба Гетьман України, а не півториметровий піськограй на роялі.
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08.05.2024 13:24 Ответить
доречі так, Меркель тоді прямо казала що це неможливо в 2015...в 2017 приїхали в Київ на підписання)
дипломатія - мистецтво можливого
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08.05.2024 13:35 Ответить
Все зрозуміло, аргументовано і виважено, без ілюзій і недосяжних очікувань. нормальні люди підтримають, а свідкам халяви по пріколу ніколи не дійде, хвороба невиліковна на жаль
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08.05.2024 13:37 Ответить
І оце все розказав без папірця? Мабуть читати не вміє, куди йому до найвеличнівшивого!
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08.05.2024 14:14 Ответить
і розказав не українською, а англійською....
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08.05.2024 14:20 Ответить
 
 