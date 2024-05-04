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Экс-президента Украины Порошенко объявили в розыск в РФ (обновлено)

порошенко,реб

В России объявили в розыск экс-президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщают росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Россияне объявили в розыск экс-президента Украины Петра Порошенко. Статья, по которой его разыскивают, не известна.

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В свою очередь Петр Порошенко, комментируя данное сообщение, обнародовал свое фото на фоне трофейного российского танка.

"Сегодня "МВД" на России объявило меня в розыск. То ли им наши FPV-дроны не понравились, то ли наша система противодействия их разведкам, которая работает сейчас против российских беспилотников. А может, броня и другое оружие. Точно не знаю. Зато нашим ВСУ и мне лично пока все это очень даже нравится. Все то, что уничтожает российского оккупанта на нашей украинской земле.

Кстати, статья не отмечена, поэтому надеюсь, что за патриотизм и любовь к Украине.

Это признание и почти боевая награда. В конце концов все, что делал в последние годы, получило высокую оценку", - заявил Порошенко.

Петро Порошенко на фоні трофейного російського танку
Петр Порошенко на фоне трофейного российского танка

Напомним, сегодня, 4 мая, россияне также объявили в розыск Владимира Зеленского - нынешнего президента Украины

Автор: 

Порошенко Петр (19589) розыск (840)


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Топ комментарии
+42
А це, щоб зробити достовірнішою операцію з прикриття зеленського?
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04.05.2024 16:47
+34
От так вам, хахли!
Наступний у розшук буде оголошений Степан Бандера!
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04.05.2024 16:50
+31
Ну то за убийство брата наконец прилетело.
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04.05.2024 16:47
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..губернскій розиск разсилаєт тєлєграмми,
Що вся Адєсса пєрєполнєна варамі,
І,шо настала кріктічєскій момєнт,
Шо заєдаєт тьомний елємєнт..
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04.05.2024 18:24 Ответить
Это шанс для нынешней власти избавиться от назойливого конкурента.
МЗС всерьез рассматривает вопрос выдачи Порошенко РФ!
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04.05.2024 18:26 Ответить
Цікаво, а чому спершу Зеленського, а потім Порошенка, а не в зворотному порядку ? Тоді третім треба оголосити в розшук януковича !
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04.05.2024 18:36 Ответить
Ну у цьому ***** абсолютно солідарне зі своїм ***********.
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04.05.2024 18:41 Ответить
Дарма ви тут іронізуєте! Підлість і підступність москалів безмежна! тут є якийсь хитрий план. Може підкосити конкурента ЗЕ!, Залужного він вже вирубав, розшук ЗЕ! може для підняття рейтингу ЗЕ!.
Тут подлянка на кожному кроці. А може одночасно деактивувати Пороха і ЗЕ!, створити тут хаос і поставити свого холуя, може тричі несудимого, може Мертвечука і т.д.
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04.05.2024 18:43 Ответить
Нажаль опозиція і сам Порох пішли на договоір з Зе гнідами і підписали відмову від виборів 2024
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04.05.2024 20:54 Ответить
тому що в умовах активних воєних дій вибори нездійснені
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05.05.2024 00:12 Ответить
Війна іде з 2014 рокі на Донбасі, і вибори проводились 4 рази, чи у тебе під проксі по іншому.
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05.05.2024 15:47 Ответить
цензор, чому експрезидент? Порошенко є п'ятим президентом України.
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04.05.2024 19:39 Ответить
Тому що,їм Порох поперек горлянки стоїть!
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04.05.2024 22:41 Ответить
Це тіпа для того щоб розшук у суд Зеленського кацапами не був підозрілим 😆
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04.05.2024 20:52 Ответить
Це явно аби відволікти бидло перед ящиком від чогось поза ящиком. Від подорожчання продуктів. Від подорожчання бензину та соляри. Від інфляції загалом. Від скорочення асортименту на полках. Від наростаючого бандитизма "героїв СВО". Від похоронок. Від кількості інвалідів на вулицях.

А сам спосіб - каже про істерику у відповідних колах. Всі інші приводи для відвернення уваги та "щєкотанія бидла", схоже - вичерпались.
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04.05.2024 21:52 Ответить
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04.05.2024 22:04 Ответить
Я б віддав би всіх президентів. Один помер,інший і так там, а решту хай ****₴@%ть , нахер вони потрібні. І додати судей,прокурорів,мкнтів і раду. Ніхто не пожалкує.
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04.05.2024 22:06 Ответить
типовий 73/43%зебіл сорту анархіст під проксі
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05.05.2024 00:15 Ответить
Наглые московиты.
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04.05.2024 22:09 Ответить
Русня шукає Порошенка .

.
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04.05.2024 23:18 Ответить
А ***** потрібно переобрати, подлюку ногами уперед
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05.05.2024 12:54 Ответить
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