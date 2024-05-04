Экс-президента Украины Порошенко объявили в розыск в РФ (обновлено)
В России объявили в розыск экс-президента Украины Петра Порошенко.
Об этом сообщают росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
Россияне объявили в розыск экс-президента Украины Петра Порошенко. Статья, по которой его разыскивают, не известна.
В свою очередь Петр Порошенко, комментируя данное сообщение, обнародовал свое фото на фоне трофейного российского танка.
"Сегодня "МВД" на России объявило меня в розыск. То ли им наши FPV-дроны не понравились, то ли наша система противодействия их разведкам, которая работает сейчас против российских беспилотников. А может, броня и другое оружие. Точно не знаю. Зато нашим ВСУ и мне лично пока все это очень даже нравится. Все то, что уничтожает российского оккупанта на нашей украинской земле.
Кстати, статья не отмечена, поэтому надеюсь, что за патриотизм и любовь к Украине.
Это признание и почти боевая награда. В конце концов все, что делал в последние годы, получило высокую оценку", - заявил Порошенко.
Напомним, сегодня, 4 мая, россияне также объявили в розыск Владимира Зеленского - нынешнего президента Украины
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Що вся Адєсса пєрєполнєна варамі,
І,шо настала кріктічєскій момєнт,
Шо заєдаєт тьомний елємєнт..
МЗС всерьез рассматривает вопрос выдачи Порошенко РФ!
Тут подлянка на кожному кроці. А може одночасно деактивувати Пороха і ЗЕ!, створити тут хаос і поставити свого холуя, може тричі несудимого, може Мертвечука і т.д.
А сам спосіб - каже про істерику у відповідних колах. Всі інші приводи для відвернення уваги та "щєкотанія бидла", схоже - вичерпались.
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