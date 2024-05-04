Экс-президента Украины Порошенко объявили в розыск в РФ (обновлено)

В России объявили в розыск экс-президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщают росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Россияне объявили в розыск экс-президента Украины Петра Порошенко. Статья, по которой его разыскивают, не известна.

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В свою очередь Петр Порошенко, комментируя данное сообщение, обнародовал свое фото на фоне трофейного российского танка.

"Сегодня "МВД" на России объявило меня в розыск. То ли им наши FPV-дроны не понравились, то ли наша система противодействия их разведкам, которая работает сейчас против российских беспилотников. А может, броня и другое оружие. Точно не знаю. Зато нашим ВСУ и мне лично пока все это очень даже нравится. Все то, что уничтожает российского оккупанта на нашей украинской земле.

Кстати, статья не отмечена, поэтому надеюсь, что за патриотизм и любовь к Украине.

Это признание и почти боевая награда. В конце концов все, что делал в последние годы, получило высокую оценку", - заявил Порошенко.

Петр Порошенко на фоне трофейного российского танка

Напомним, сегодня, 4 мая, россияне также объявили в розыск Владимира Зеленского - нынешнего президента Украины