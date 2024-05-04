МВД России объявило в розыск президента Украины Зеленского
В России объявили в розыск президента Украины Владимира Зеленского.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.
В базе розыска министерства внутренних дел России указано, что, Зеленский, 1978 года рождения, уроженец г. Кривой Рог Днепропетровской области, разыскивается по статье УК РФ.
Деталей относительно того, по какой статье Зеленский разыскивается, в ведомстве не привели.
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+71 Pan Lipko
показать весь комментарий04.05.2024 15:45
+66 belge
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+52 Марина Нєчаєва #561431
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Бакай з Кучмою, можуть це підтвердити….
Щось на московії, перемудрили оті Оманські…
- його не можна
(це б, як Пу чи шойгу).
СПАСТИ РЯДОВОГО ЗЕЛЕНСЬКОГО.
Строки піджимають- 20 травня на носу
Цікаво, у які країни Зе не зможе тепер їздити, і чи є такі взагалі?