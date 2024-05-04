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МВД России объявило в розыск президента Украины Зеленского

володимир,зеленський

В России объявили в розыск президента Украины Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

В базе розыска министерства внутренних дел России указано, что, Зеленский, 1978 года рождения, уроженец г. Кривой Рог Днепропетровской области, разыскивается по статье УК РФ.

Деталей относительно того, по какой статье Зеленский разыскивается, в ведомстве не привели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бывшего министра юстиции Украины Петренко объявили в розыск в РФ

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) розыск (840)


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Топ комментарии
+71
Недолуга операція прикриття. Ще б Козиря почали шукати
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04.05.2024 15:45
+66
Поддерживаю. Предлагаю обменять на азовцев.
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04.05.2024 15:51
+52
А винагорода є??
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04.05.2024 15:48
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Страница 3 из 3
Тільки в обмін на азовців.
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04.05.2024 20:50 Ответить
Дивно, сівкович з мертвечуком та деркачем, можуть самостійно вивезти зелю, куди там захочуть.
Бакай з Кучмою, можуть це підтвердити….
Щось на московії, перемудрили оті Оманські…
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04.05.2024 19:37 Ответить
А що дєрьмак не потрібен
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04.05.2024 20:30 Ответить
дЄрмак там двічі герой роzziї

- його не можна

(це б, як Пу чи шойгу).
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04.05.2024 20:36 Ответить
У Росії оголосили в розшук президента України Володимира Зеленського. Джерело:
СПАСТИ РЯДОВОГО ЗЕЛЕНСЬКОГО.

Строки піджимають- 20 травня на носу
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04.05.2024 20:49 Ответить
Нехай забирають
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04.05.2024 21:25 Ответить
воно ж волало колись: владим владимч заберите меня отсюда
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04.05.2024 21:29 Ответить
Нормально. Рейтинг Зе від цього тільки зросте.
Цікаво, у які країни Зе не зможе тепер їздити, і чи є такі взагалі?
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04.05.2024 22:17 Ответить
де он растёт у зепреда? бо не втік. часть вторая
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04.05.2024 23:06 Ответить
Це "вчора" він був Боневтік, а "сьогодні" вже Хренпіду ...
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05.05.2024 00:06 Ответить
"хто читає офіційні постанови рашистів-той в циркі не сміється"
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04.05.2024 23:13 Ответить
Приплыли. Сушите вёсла
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04.05.2024 23:58 Ответить
Та забирайте вже свого агента...він тут нах не всрався...
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05.05.2024 05:32 Ответить
Їх бандит і злочинець Путлер. Виправдовують кровопивцю кацапи..
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05.05.2024 12:34 Ответить
Кацапськi Курви дорікають, що Зараз Зеленський має імунітет як глава держави, але після 20 травня формально його втратить.
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05.05.2024 12:48 Ответить
Усі коментарі - лише з передової. Якщо на дивані, то відпочивайте!
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05.05.2024 12:58 Ответить
Пытаются поднять рейтинг своего сослуживца... Благо 73% + 23% это схавают...
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05.05.2024 17:40 Ответить
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