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МВС Росії оголосило в розшук президента України Зеленського

володимир,зеленський

У Росії оголосили в розшук президента України Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

У базі розшуку міністерства внутрішніх справ Росії зазначено, що, Зеленський, 1978 року народження, уродженець м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, розшукується за статтею КК РФ.

Деталей щодо того, за якою саме статтею Зеленський розшукується, у відомстві не навели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колишнього міністра юстиції України Петренка оголосили в розшук в РФ

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) розшук (650)


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Топ коментарі
+71
Недолуга операція прикриття. Ще б Козиря почали шукати
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04.05.2024 15:45
+66
Поддерживаю. Предлагаю обменять на азовцев.
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04.05.2024 15:51
+52
А винагорода є??
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04.05.2024 15:48
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Тільки в обмін на азовців.
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04.05.2024 20:50 Відповісти
Дивно, сівкович з мертвечуком та деркачем, можуть самостійно вивезти зелю, куди там захочуть.
Бакай з Кучмою, можуть це підтвердити….
Щось на московії, перемудрили оті Оманські…
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04.05.2024 19:37 Відповісти
А що дєрьмак не потрібен
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04.05.2024 20:30 Відповісти
дЄрмак там двічі герой роzziї

- його не можна

(це б, як Пу чи шойгу).
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04.05.2024 20:36 Відповісти
У Росії оголосили в розшук президента України Володимира Зеленського. Джерело:
СПАСТИ РЯДОВОГО ЗЕЛЕНСЬКОГО.

Строки піджимають- 20 травня на носу
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04.05.2024 20:49 Відповісти
Нехай забирають
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04.05.2024 21:25 Відповісти
воно ж волало колись: владим владимч заберите меня отсюда
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04.05.2024 21:29 Відповісти
Нормально. Рейтинг Зе від цього тільки зросте.
Цікаво, у які країни Зе не зможе тепер їздити, і чи є такі взагалі?
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04.05.2024 22:17 Відповісти
де он растёт у зепреда? бо не втік. часть вторая
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04.05.2024 23:06 Відповісти
Це "вчора" він був Боневтік, а "сьогодні" вже Хренпіду ...
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05.05.2024 00:06 Відповісти
"хто читає офіційні постанови рашистів-той в циркі не сміється"
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04.05.2024 23:13 Відповісти
Приплыли. Сушите вёсла
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04.05.2024 23:58 Відповісти
Та забирайте вже свого агента...він тут нах не всрався...
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05.05.2024 05:32 Відповісти
Їх бандит і злочинець Путлер. Виправдовують кровопивцю кацапи..
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05.05.2024 12:34 Відповісти
Кацапськi Курви дорікають, що Зараз Зеленський має імунітет як глава держави, але після 20 травня формально його втратить.
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05.05.2024 12:48 Відповісти
Усі коментарі - лише з передової. Якщо на дивані, то відпочивайте!
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05.05.2024 12:58 Відповісти
Пытаются поднять рейтинг своего сослуживца... Благо 73% + 23% это схавают...
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05.05.2024 17:40 Відповісти
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