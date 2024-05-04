МВС Росії оголосило в розшук президента України Зеленського

У Росії оголосили в розшук президента України Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

У базі розшуку міністерства внутрішніх справ Росії зазначено, що, Зеленський, 1978 року народження, уродженець м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, розшукується за статтею КК РФ.

Деталей щодо того, за якою саме статтею Зеленський розшукується, у відомстві не навели.

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