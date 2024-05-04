МВС Росії оголосило в розшук президента України Зеленського
У Росії оголосили в розшук президента України Володимира Зеленського.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.
У базі розшуку міністерства внутрішніх справ Росії зазначено, що, Зеленський, 1978 року народження, уродженець м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, розшукується за статтею КК РФ.
Деталей щодо того, за якою саме статтею Зеленський розшукується, у відомстві не навели.
Топ коментарі
+71 Pan Lipko
показати весь коментар04.05.2024 15:45
+66 belge
показати весь коментар04.05.2024 15:51
+52 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар04.05.2024 15:48
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Бакай з Кучмою, можуть це підтвердити….
Щось на московії, перемудрили оті Оманські…
- його не можна
(це б, як Пу чи шойгу).
СПАСТИ РЯДОВОГО ЗЕЛЕНСЬКОГО.
Строки піджимають- 20 травня на носу
Цікаво, у які країни Зе не зможе тепер їздити, і чи є такі взагалі?