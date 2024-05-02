Колишнього міністра юстиції України Петренка оголосили в розшук в РФ

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук ексміністра юстиції України Павла Петренка. Він очолював відомство з 2014 по 2019 рік.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

За якою саме статтею кримінального кодексу розшукують Петренка, російські видання не повідомляють.

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Хто такий Павло Петренко

Павло Петренко - активний учасник Революції гідності. 27 лютого 2014 року увійшов до складу Кабміну під головуванням Арсенія Яценюка, очоливши Міністерство юстиції. 28 лютого був затверджений в. о. президента України Олександром Турчиновим як постійний член Ради національної безпеки та оборони України. Потім був міністром за президентства Петра Порошенка й Володимира Зеленського.

Раніше в розшук оголосили Буданова

Нагадаємо, в грудні 2023 року МВС РФ оголосило в розшук очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. В ГУР тоді закликали не шукти в діях росіян логіки.