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Новини
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Колишнього міністра юстиції України Петренка оголосили в розшук в РФ

Павла Петренка оголосили в розшук в РФ

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук ексміністра юстиції України Павла Петренка. Він очолював відомство з 2014 по 2019 рік.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

За якою саме статтею кримінального кодексу розшукують Петренка, російські видання не повідомляють.

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Хто такий Павло Петренко

Павло Петренко - активний учасник Революції гідності. 27 лютого 2014 року увійшов до складу Кабміну під головуванням Арсенія Яценюка, очоливши Міністерство юстиції. 28 лютого був затверджений в. о. президента України Олександром Турчиновим як постійний член Ради національної безпеки та оборони України. Потім був міністром за президентства Петра Порошенка й Володимира Зеленського.

Раніше в розшук оголосили Буданова

Нагадаємо, в грудні 2023 року МВС РФ оголосило в розшук очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. В ГУР тоді закликали не шукти в діях росіян логіки.

Автор: 

розшук (650) росія (64935) Петренко Павло (470)


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Топ коментарі
+10
А рєзнікова з бакановим не шукають...
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02.05.2024 16:01
+6
хіба щоб нагороди вручити і премії видати...
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02.05.2024 16:06
+4
зе!поц, це, найстрашніша помилка українців, ціною в життя, для багатьох, нажаль.
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02.05.2024 16:22
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А рєзнікова з бакановим не шукають...
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02.05.2024 16:01 Відповісти
хіба щоб нагороди вручити і премії видати...
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02.05.2024 16:06 Відповісти
саме так, за успішний саботаж проти України ! 👿
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02.05.2024 16:19 Відповісти
так може й вручили
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02.05.2024 16:43 Відповісти
Він очолював відомство з 2014 по 2019 рік.
До чого тут Зеленський?
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02.05.2024 16:15 Відповісти
До того, що Зеленський розігнав і ВР і уряд, до складу якого він входив. Тобто, якийсь час, до "великих перемін" найвеличнішого лідора. До 29 серпня 2019-го, якщо що...
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02.05.2024 16:21 Відповісти
зе!поц, це, найстрашніша помилка українців, ціною в життя, для багатьох, нажаль.
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02.05.2024 16:22 Відповісти
Здається, що ви зовсім зневажаєте фактор пуйла. Бо йому було взагалі до сраки, кого ми тут собі вибрали. І в іншому різниця була б не велика +-.
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06.05.2024 13:09 Відповісти
фактор плєшивого взагалі не важливий!
він закінчився після невдалого києва за три дні.
але б, воно ніколи не полізло, як що б українці обрали українця, а не малороса с поглядами в плєшивоє очко.
тут важливий фактор, українського суспільства.
але, з таким керівництвом, ми кожного дня програємо.
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06.05.2024 14:51 Відповісти
Ви досить суб'єктивні. пуйло готувався до війни з 2004 року і виродив би її у будь-якому випадку, бо дохлому йому ці перемоги ні до чого. Можливо це було запобігти у 2010-му, але після 2014 року - це питання було вирішене. Пропаганда та закручування гайок в кацапії йшли до кульмінації. Ось вона і сталась. Від складу керівництва України майже нічого не залежало. Зеленський робив спроби якимись політичними реверансами (так, реверанси, а не зрада чи вилизування дупи, як вам вважається) якось попередити вторгнення , але пуйло на те й пуйло.
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06.05.2024 17:05 Відповісти
тому й шукають, що міністр Гетьмана
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02.05.2024 16:20 Відповісти
Вы вообще читаете перед тем,как писать?В РФ его в розыск объявили,*****.
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02.05.2024 16:20 Відповісти
нєнє.
кулєбу не шукають.
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02.05.2024 16:24 Відповісти
Даже заголовой вже не можуть прочитать, писаки.
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02.05.2024 16:26 Відповісти
Виходить так , що багато гарного та доброго зробив для Неньки . Честь і подяка цьому чоловікові .
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02.05.2024 17:18 Відповісти
 
 