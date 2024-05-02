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Бывшего министра юстиции Украины Петренко объявили в розыск в РФ

Павла Петренка оголосили в розшук в РФ

Министерство внутренних дел России объявило в розыск экс-министра юстиции Украины Павла Петренко. Он возглавлял ведомство с 2014 по 2019 год.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

По какой именно статье уголовного кодекса разыскивают Петренко, российские издания не сообщают.

Также смотрите: МВД России объявило Буданова в розыск. ФОТО

Кто такой Павел Петренко

Павел Петренко - активный участник Революции Достоинства. 27 февраля 2014 года вошел в состав Кабмина под председательством Арсения Яценюка, возглавив Министерство юстиции. 28 февраля был утвержден и.о. президента Украины Александром Турчиновым как постоянный член Совета национальной безопасности и обороны Украины. Затем был министром при президентстве Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Ранее в розыск объявили Буданова

Напомним, в декабре 2023 года МВД РФ объявило в розыск главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. В ГУР тогда призвали не искать в действиях россиян логики.

Автор: 

розыск (840) россия (95372) Петренко Павел (736)


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Топ комментарии
+10
А рєзнікова з бакановим не шукають...
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02.05.2024 16:01
+6
хіба щоб нагороди вручити і премії видати...
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02.05.2024 16:06
+4
зе!поц, це, найстрашніша помилка українців, ціною в життя, для багатьох, нажаль.
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02.05.2024 16:22
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А рєзнікова з бакановим не шукають...
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02.05.2024 16:01 Ответить
хіба щоб нагороди вручити і премії видати...
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02.05.2024 16:06 Ответить
саме так, за успішний саботаж проти України ! 👿
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02.05.2024 16:19 Ответить
так може й вручили
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02.05.2024 16:43 Ответить
Він очолював відомство з 2014 по 2019 рік.
До чого тут Зеленський?
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02.05.2024 16:15 Ответить
До того, що Зеленський розігнав і ВР і уряд, до складу якого він входив. Тобто, якийсь час, до "великих перемін" найвеличнішого лідора. До 29 серпня 2019-го, якщо що...
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02.05.2024 16:21 Ответить
зе!поц, це, найстрашніша помилка українців, ціною в життя, для багатьох, нажаль.
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02.05.2024 16:22 Ответить
Здається, що ви зовсім зневажаєте фактор пуйла. Бо йому було взагалі до сраки, кого ми тут собі вибрали. І в іншому різниця була б не велика +-.
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06.05.2024 13:09 Ответить
фактор плєшивого взагалі не важливий!
він закінчився після невдалого києва за три дні.
але б, воно ніколи не полізло, як що б українці обрали українця, а не малороса с поглядами в плєшивоє очко.
тут важливий фактор, українського суспільства.
але, з таким керівництвом, ми кожного дня програємо.
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06.05.2024 14:51 Ответить
Ви досить суб'єктивні. пуйло готувався до війни з 2004 року і виродив би її у будь-якому випадку, бо дохлому йому ці перемоги ні до чого. Можливо це було запобігти у 2010-му, але після 2014 року - це питання було вирішене. Пропаганда та закручування гайок в кацапії йшли до кульмінації. Ось вона і сталась. Від складу керівництва України майже нічого не залежало. Зеленський робив спроби якимись політичними реверансами (так, реверанси, а не зрада чи вилизування дупи, як вам вважається) якось попередити вторгнення , але пуйло на те й пуйло.
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06.05.2024 17:05 Ответить
тому й шукають, що міністр Гетьмана
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02.05.2024 16:20 Ответить
Вы вообще читаете перед тем,как писать?В РФ его в розыск объявили,*****.
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02.05.2024 16:20 Ответить
нєнє.
кулєбу не шукають.
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02.05.2024 16:24 Ответить
Даже заголовой вже не можуть прочитать, писаки.
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02.05.2024 16:26 Ответить
Виходить так , що багато гарного та доброго зробив для Неньки . Честь і подяка цьому чоловікові .
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02.05.2024 17:18 Ответить
 
 