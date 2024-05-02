Бывшего министра юстиции Украины Петренко объявили в розыск в РФ
Министерство внутренних дел России объявило в розыск экс-министра юстиции Украины Павла Петренко. Он возглавлял ведомство с 2014 по 2019 год.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.
По какой именно статье уголовного кодекса разыскивают Петренко, российские издания не сообщают.
Кто такой Павел Петренко
Павел Петренко - активный участник Революции Достоинства. 27 февраля 2014 года вошел в состав Кабмина под председательством Арсения Яценюка, возглавив Министерство юстиции. 28 февраля был утвержден и.о. президента Украины Александром Турчиновым как постоянный член Совета национальной безопасности и обороны Украины. Затем был министром при президентстве Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Ранее в розыск объявили Буданова
Напомним, в декабре 2023 года МВД РФ объявило в розыск главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. В ГУР тогда призвали не искать в действиях россиян логики.
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До чого тут Зеленський?
він закінчився після невдалого києва за три дні.
але б, воно ніколи не полізло, як що б українці обрали українця, а не малороса с поглядами в плєшивоє очко.
тут важливий фактор, українського суспільства.
але, з таким керівництвом, ми кожного дня програємо.
кулєбу не шукають.