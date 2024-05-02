Бывшего министра юстиции Украины Петренко объявили в розыск в РФ

Министерство внутренних дел России объявило в розыск экс-министра юстиции Украины Павла Петренко. Он возглавлял ведомство с 2014 по 2019 год.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

По какой именно статье уголовного кодекса разыскивают Петренко, российские издания не сообщают.

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Кто такой Павел Петренко

Павел Петренко - активный участник Революции Достоинства. 27 февраля 2014 года вошел в состав Кабмина под председательством Арсения Яценюка, возглавив Министерство юстиции. 28 февраля был утвержден и.о. президента Украины Александром Турчиновым как постоянный член Совета национальной безопасности и обороны Украины. Затем был министром при президентстве Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Ранее в розыск объявили Буданова

Напомним, в декабре 2023 года МВД РФ объявило в розыск главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. В ГУР тогда призвали не искать в действиях россиян логики.