Експрезидента України Порошенка оголосили в розшук у РФ (оновлено)
У Росії оголосили в розшук колишнього президента України Петра Порошенка.
Про це повідомляють росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Росіяни оголосили в розшук колишнього президента України Петра Порошенка. Зазначається, що його розшукують за статтею Кримінального кодексу РФ. За якою саме - не вказано.
Своєю чергою Петро Порошенко, коментуючи це повідомлення, оприлюднив своє фото на тлі трофейного російського танка.
"Сьогодні "МВД" на росії оголосило мене в розшук. Чи то їм наші FPV-дрони не сподобалися, чи то наша система протидії їхнім розвідкам, яка працює зараз проти російських безпілотників. А може, броня та інша зброя. Достеменно не знаю. Зате нашим ЗСУ і мені особисто поки що все це дуже навіть до вподоби. Все те, що нищить російського окупанта на нашій українській землі. Ми не зупинялися і не зупинимося ні на день, аж доки не визволимо всю нашу країну.
До речі, стаття не зазначена, тому сподіваюся, що за патріотизм і любов до України.
Це визнання і майже бойова нагорода. Зрештою, все, що робив в останні роки, здобуло високу оцінку", - заявив Порошенко.
Нагадаємо, сьогодні, 4 травня, росіяни також оголосили в розшук Володимира Зеленського - нинішнього президента України.
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Що вся Адєсса пєрєполнєна варамі,
І,шо настала кріктічєскій момєнт,
Шо заєдаєт тьомний елємєнт..
МЗС всерьез рассматривает вопрос выдачи Порошенко РФ!
Тут подлянка на кожному кроці. А може одночасно деактивувати Пороха і ЗЕ!, створити тут хаос і поставити свого холуя, може тричі несудимого, може Мертвечука і т.д.
А сам спосіб - каже про істерику у відповідних колах. Всі інші приводи для відвернення уваги та "щєкотанія бидла", схоже - вичерпались.
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