Експрезидента України Порошенка оголосили в розшук у РФ (оновлено)

У Росії оголосили в розшук колишнього президента України Петра Порошенка.

Про це повідомляють росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Росіяни оголосили в розшук колишнього президента України Петра Порошенка. Зазначається, що його розшукують за статтею Кримінального кодексу РФ. За якою саме - не вказано.

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Своєю чергою Петро Порошенко, коментуючи це повідомлення, оприлюднив своє фото на тлі трофейного російського танка.

"Сьогодні "МВД" на росії оголосило мене в розшук. Чи то їм наші FPV-дрони не сподобалися, чи то наша система протидії їхнім розвідкам, яка працює зараз проти російських безпілотників. А може, броня та інша зброя. Достеменно не знаю. Зате нашим ЗСУ і мені особисто поки що все це дуже навіть до вподоби. Все те, що нищить російського окупанта на нашій українській землі. Ми не зупинялися і не зупинимося ні на день, аж доки не визволимо всю нашу країну.

До речі, стаття не зазначена, тому сподіваюся, що за патріотизм і любов до України.

Це визнання і майже бойова нагорода. Зрештою, все, що робив в останні роки, здобуло високу оцінку", - заявив Порошенко.

Петро Порошенко на фоні трофейного російського танку

Нагадаємо, сьогодні, 4 травня, росіяни також оголосили в розшук Володимира Зеленського - нинішнього президента України.