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Експрезидента України Порошенка оголосили в розшук у РФ (оновлено)

порошенко,реб

У Росії оголосили в розшук колишнього президента України Петра Порошенка.

Про це повідомляють росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Росіяни оголосили в розшук колишнього президента України Петра Порошенка. Зазначається, що його розшукують за статтею Кримінального кодексу РФ. За якою саме - не вказано.

Читайте: Колишнього міністра юстиції України Петренка оголосили в розшук в РФ

Своєю чергою Петро Порошенко, коментуючи це повідомлення, оприлюднив своє фото на тлі трофейного російського танка.

"Сьогодні "МВД" на росії оголосило мене в розшук. Чи то їм наші FPV-дрони не сподобалися, чи то наша система протидії їхнім розвідкам, яка працює зараз проти російських безпілотників. А може, броня та інша зброя. Достеменно не знаю. Зате нашим ЗСУ і мені особисто поки що все це дуже навіть до вподоби. Все те, що нищить російського окупанта на нашій українській землі. Ми не зупинялися і не зупинимося ні на день, аж доки не визволимо всю нашу країну.

До речі, стаття не зазначена, тому сподіваюся, що за патріотизм і любов до України.

Це визнання і майже бойова нагорода. Зрештою, все, що робив в останні роки, здобуло високу оцінку", - заявив Порошенко.

Петро Порошенко на фоні трофейного російського танку
Петро Порошенко на фоні трофейного російського танку

Нагадаємо, сьогодні, 4 травня, росіяни також оголосили в розшук Володимира Зеленського - нинішнього президента України. 

Автор: 

Порошенко Петро (15161) розшук (650)


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Топ коментарі
+42
А це, щоб зробити достовірнішою операцію з прикриття зеленського?
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04.05.2024 16:47
+34
От так вам, хахли!
Наступний у розшук буде оголошений Степан Бандера!
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04.05.2024 16:50
+31
Ну то за убийство брата наконец прилетело.
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04.05.2024 16:47
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..губернскій розиск разсилаєт тєлєграмми,
Що вся Адєсса пєрєполнєна варамі,
І,шо настала кріктічєскій момєнт,
Шо заєдаєт тьомний елємєнт..
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04.05.2024 18:24 Відповісти
Это шанс для нынешней власти избавиться от назойливого конкурента.
МЗС всерьез рассматривает вопрос выдачи Порошенко РФ!
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04.05.2024 18:26 Відповісти
Цікаво, а чому спершу Зеленського, а потім Порошенка, а не в зворотному порядку ? Тоді третім треба оголосити в розшук януковича !
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04.05.2024 18:36 Відповісти
Ну у цьому ***** абсолютно солідарне зі своїм ***********.
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04.05.2024 18:41 Відповісти
Дарма ви тут іронізуєте! Підлість і підступність москалів безмежна! тут є якийсь хитрий план. Може підкосити конкурента ЗЕ!, Залужного він вже вирубав, розшук ЗЕ! може для підняття рейтингу ЗЕ!.
Тут подлянка на кожному кроці. А може одночасно деактивувати Пороха і ЗЕ!, створити тут хаос і поставити свого холуя, може тричі несудимого, може Мертвечука і т.д.
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04.05.2024 18:43 Відповісти
Нажаль опозиція і сам Порох пішли на договоір з Зе гнідами і підписали відмову від виборів 2024
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04.05.2024 20:54 Відповісти
тому що в умовах активних воєних дій вибори нездійснені
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05.05.2024 00:12 Відповісти
Війна іде з 2014 рокі на Донбасі, і вибори проводились 4 рази, чи у тебе під проксі по іншому.
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05.05.2024 15:47 Відповісти
цензор, чому експрезидент? Порошенко є п'ятим президентом України.
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04.05.2024 19:39 Відповісти
Тому що,їм Порох поперек горлянки стоїть!
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04.05.2024 22:41 Відповісти
Це тіпа для того щоб розшук у суд Зеленського кацапами не був підозрілим 😆
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04.05.2024 20:52 Відповісти
Це явно аби відволікти бидло перед ящиком від чогось поза ящиком. Від подорожчання продуктів. Від подорожчання бензину та соляри. Від інфляції загалом. Від скорочення асортименту на полках. Від наростаючого бандитизма "героїв СВО". Від похоронок. Від кількості інвалідів на вулицях.

А сам спосіб - каже про істерику у відповідних колах. Всі інші приводи для відвернення уваги та "щєкотанія бидла", схоже - вичерпались.
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04.05.2024 21:52 Відповісти
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04.05.2024 22:04 Відповісти
Я б віддав би всіх президентів. Один помер,інший і так там, а решту хай ****₴@%ть , нахер вони потрібні. І додати судей,прокурорів,мкнтів і раду. Ніхто не пожалкує.
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04.05.2024 22:06 Відповісти
типовий 73/43%зебіл сорту анархіст під проксі
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05.05.2024 00:15 Відповісти
Наглые московиты.
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04.05.2024 22:09 Відповісти
Русня шукає Порошенка .

.
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04.05.2024 23:18 Відповісти
А ***** потрібно переобрати, подлюку ногами уперед
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05.05.2024 12:54 Відповісти
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