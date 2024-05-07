Россия разрушила международное право, и единственный механизм, позволяющий сохранить мир - это членство Украины в НАТО, - Порошенко
Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, который сейчас находится с визитом в Берлине, во время встречи с председателем комитета по иностранным делам Бундестага Михаэлем Ротом призвал Германию поддержать приглашение Украины в НАТО на Вашингтонском саммите.
Об этом он также заявил во время своего выступления и дискуссии, организованной Фондом Конрада Аденауэра, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".
По мнению Порошенко, Бундестаг должен принять специальную резолюцию и обратиться к другим странам-членам НАТО относительно поддержки приглашения Украины в Альянс.
"Хотел бы подчеркнуть принципиальный вопрос - он принципиальный именно в Германии - относительно вступления Украины в НАТО и подготовки очень важной позиции по Вашингтонскому саммиту. Я делаю все, что от меня зависит, для того, чтобы приблизить вероятность получения приглашения для Украины. Это еще не членство. Но принципиально важно, что мы не поддаемся на шантаж Путина. И что мы сохраняем единство внутри НАТО", - сказал Порошенко в комментарии журналистам.
"Потому что Россия разрушила международное право, и единственный механизм, который позволяет сохранить мир - это членство Украины в НАТО. Мне кажется, что мы очень удачно провели эти переговоры. Я предлагаю, чтобы Бундестаг принял резолюцию, которая призывает все страны-члены НАТО принять Украину, пригласить ее. Чтобы никто не кивал на позицию Германии", - объясняет пятый президент.
"Тем более, что Германия имеет уникальный опыт, потому что сама она стала членом НАТО по инициативе и под руководством канцлера Конрада Аденауэра тогда, когда часть ее территории была оккупирована. И это ей не помешало. Поэтому мы категорические противники двойных стандартов и боремся за то, чтобы Украина в конце концов начала этот процесс", - отмечает Порошенко.
Порошенко также призвал Германию передать Украине ракеты "Таурус" и средства противовоздушной обороны.
"Первый вопрос - это поставки ракет "Таурус". Потому что дальнобойные ракеты "Таурус" позволят нам давать достойный ответ на разрушение российскими агрессорами нашей инфраструктуры, гражданских зданий. Дополнительно обсудили вопросы обеспечения воздушной защиты, противовоздушной обороны. Я знаю, как нам важно иметь от "Iris-T" до "Гепардов", которые на сегодняшний день являются одними из самых эффективных против "Шахедов", против ракет, которыми русня атакует наше государство", - подчеркнул Порошенко.
Он также обсудил финансовую поддержку Украины - в частности, в контексте предстоящего проведения в Берлине конференции доноров. "Речь идет о сотнях миллиардов евро, которые мы должны привлечь в поддержку Украины", - отмечает Порошенко.
Еще одна принципиальная позиция - это начало переговоров о членстве Украины в ЕС до выборов в Европарламент. "Мы очень надеемся, что это решение в конце концов будет принято до выборов в Европарламент - для того, чтобы не иметь каких-то упущенных возможностей", - отмечает Порошенко.
Он также констатировал, что немецкие партнеры хорошо знакомы с внутриполитическими вопросами Украины. "Принципиальным для Германии является сохранение демократии, парламентаризма, свободы слова, очень решительной антикоррупционной политики, верховенства права, децентрализации. Я был поражен, насколько глубоко немецкие коллеги знают ситуацию в Украине", - говорит Порошенко.
"Мы договорились скоординировать наши действия, я пригласил их посетить Украину. В том числе, возможно, поехать на линию фронта. Для того, чтобы увидели они украинских солдат и жителей, которые живут в прифронтовых территориях. Сегодня для нас это важно", - резюмирует Петр Порошенко
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А що зараз наробили??? Абізяна-Голограма по марахвону. ZE-гевара
а не "пилип з конопель" типу теперішнього
от, допустім, одеситка на третьому році війни, яка твердить, шо Путін не напав на Україну, вона адекватна ?
Не потрібно перекручувати, я достатньо зрозуміло висловився.
Але час іде і життя ставить все на свої місця, брехня і обіцянки слуг потроху розвіюються
Чи може ще й досі хтось вірить у обіцянки ЗЄ типу "епоха бідності закінчилася"?
Серіал "Слуга народу" саме це і зробив
А той, що вперся до влади, це той, що вам "нічего нє должен"
Порох вже вклав у ЗСУ майже 5 мілліардів.
А бізнесюк ЗЄ досі годує українців помийним антиукраїнським Кварталом
Дай Боже хоча б вижити
Україні потрібен Гетьман !
ду-май-тє !
невже САМ, ну той самий, який ..... ?
Беруть країну за здобутки, розвиток.
А не щоб воювати. Ніхто не шукає приводу прямого залучення. Бо суперечить основним напрямкам збереження миру для своїх народів.
Хочеш миру - готуйся до війни. А не воюй щоб був мир.
С Польшей вообще не смысла сравнивать. Много изменилось после Евросоюза, автобанов, трудовая миграция в более развитые страны ускорило их развитие.
Эстония маленькая, там легче делать изменения - допустим удаленное голосование.
Венгрия - это чемодан без ручки, но там разве были военные события при вступлении?
Я про то, что на данном этапе не будут брать проблемных.
Ради зерна? Так его и так везут по демпинговым ценам.
Ради людей? Миграция происходит, вербовка кадров, привлечение студенческими программами.
Газопровод ? Почти отжил свою важность.
Интеллектуальная собственность? под тип кольчуги и так продадут. Как и ядерку.
Экспорт электроэнергии? уже нет опций.
Что остаётся титан, янтарь, никель, дерево. Ну, она и бес союзов будет выезжать. Как карьеры , купленные турками.
А не щоб воювати"
А хіба Україна розпочала війну?! Чи ви тільки сьогодні проснулися від летаргіного сну і взнали про війну?
Ви пропонуєте Україні здатися рашистам?
То тоді не буде ні здобутків, ні країни
Так кривава раша за те й воює, щоб не стало українців
Ще й воюють пагано.
може спочатку навчитесь сміття в посадки не вивозить)))))))))
і то я маю сумніви)))
шоколядний Барига..Ліпєцка фабрика..офшорник.. що там ще ?
А тепер ? Гетьман
Як казав поет "Большое видится на расстояньи"
"На расстояньи " можна зробити висновок "что такое хорошо и что такое плохо"
Это во-первых, во-вторых, неужели вы думаете, что человек,
который вкладывает миллиарды в ВСУ, позарится на бюджетный квиток?
Прямо смешно.
Ну а третьих, вы
думаете, что он находится в "командировке" от власти?
Опять смешно.