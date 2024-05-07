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Россия разрушила международное право, и единственный механизм, позволяющий сохранить мир - это членство Украины в НАТО, - Порошенко

порошенко у німеччині

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, который сейчас находится с визитом в Берлине, во время встречи с председателем комитета по иностранным делам Бундестага Михаэлем Ротом призвал Германию поддержать приглашение Украины в НАТО на Вашингтонском саммите.

Об этом он также заявил во время своего выступления и дискуссии, организованной Фондом Конрада Аденауэра, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".

По мнению Порошенко, Бундестаг должен принять специальную резолюцию и обратиться к другим странам-членам НАТО относительно поддержки приглашения Украины в Альянс.

"Хотел бы подчеркнуть принципиальный вопрос - он принципиальный именно в Германии - относительно вступления Украины в НАТО и подготовки очень важной позиции по Вашингтонскому саммиту. Я делаю все, что от меня зависит, для того, чтобы приблизить вероятность получения приглашения для Украины. Это еще не членство. Но принципиально важно, что мы не поддаемся на шантаж Путина. И что мы сохраняем единство внутри НАТО", - сказал Порошенко в комментарии журналистам.

"Потому что Россия разрушила международное право, и единственный механизм, который позволяет сохранить мир - это членство Украины в НАТО. Мне кажется, что мы очень удачно провели эти переговоры. Я предлагаю, чтобы Бундестаг принял резолюцию, которая призывает все страны-члены НАТО принять Украину, пригласить ее. Чтобы никто не кивал на позицию Германии", - объясняет пятый президент.

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"Тем более, что Германия имеет уникальный опыт, потому что сама она стала членом НАТО по инициативе и под руководством канцлера Конрада Аденауэра тогда, когда часть ее территории была оккупирована. И это ей не помешало. Поэтому мы категорические противники двойных стандартов и боремся за то, чтобы Украина в конце концов начала этот процесс", - отмечает Порошенко.

Порошенко также призвал Германию передать Украине ракеты "Таурус" и средства противовоздушной обороны.

"Первый вопрос - это поставки ракет "Таурус". Потому что дальнобойные ракеты "Таурус" позволят нам давать достойный ответ на разрушение российскими агрессорами нашей инфраструктуры, гражданских зданий. Дополнительно обсудили вопросы обеспечения воздушной защиты, противовоздушной обороны. Я знаю, как нам важно иметь от "Iris-T" до "Гепардов", которые на сегодняшний день являются одними из самых эффективных против "Шахедов", против ракет, которыми русня атакует наше государство", - подчеркнул Порошенко.

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Он также обсудил финансовую поддержку Украины - в частности, в контексте предстоящего проведения в Берлине конференции доноров. "Речь идет о сотнях миллиардов евро, которые мы должны привлечь в поддержку Украины", - отмечает Порошенко.

Еще одна принципиальная позиция - это начало переговоров о членстве Украины в ЕС до выборов в Европарламент. "Мы очень надеемся, что это решение в конце концов будет принято до выборов в Европарламент - для того, чтобы не иметь каких-то упущенных возможностей", - отмечает Порошенко.

Он также констатировал, что немецкие партнеры хорошо знакомы с внутриполитическими вопросами Украины. "Принципиальным для Германии является сохранение демократии, парламентаризма, свободы слова, очень решительной антикоррупционной политики, верховенства права, децентрализации. Я был поражен, насколько глубоко немецкие коллеги знают ситуацию в Украине", - говорит Порошенко.

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"Мы договорились скоординировать наши действия, я пригласил их посетить Украину. В том числе, возможно, поехать на линию фронта. Для того, чтобы увидели они украинских солдат и жителей, которые живут в прифронтовых территориях. Сегодня для нас это важно", - резюмирует Петр Порошенко

Автор: 

Германия (6930) Порошенко Петр (19590) членство в НАТО (1506)


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Топ комментарии
+23
ех.... Колись у нас був Президент. Головнокомандувач.
А що зараз наробили??? Абізяна-Голограма по марахвону. ZE-гевара
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07.05.2024 10:26
+15
Погоджуюся з кожним словом, але нинішньою владою ми в НАТО точно не будемо.

Дай Боже хоча б вижити
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07.05.2024 10:28
+14
Були часи коли в Україні був ПРЕЗИДЕНТ.
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07.05.2024 10:46
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ех.... Колись у нас був Президент. Головнокомандувач.
А що зараз наробили??? Абізяна-Голограма по марахвону. ZE-гевара
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07.05.2024 10:26 Ответить
В Норвегії є король і прем`єр-міністр, посади президента не існує.
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07.05.2024 10:39 Ответить
Можна і в Україні прибрати посаду президента, але тоді прем"єром всеодно повинна бути адекватна людина,
а не "пилип з конопель" типу теперішнього
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07.05.2024 10:57 Ответить
А якщо в Україні не знайдеться адекватних людей?
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07.05.2024 11:00 Ответить
Дай Боже , щоб знайшлися адекватні виборці
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07.05.2024 11:09 Ответить
тобто ти заперечуєш існування неадекватних виборців ?

от, допустім, одеситка на третьому році війни, яка твердить, шо Путін не напав на Україну, вона адекватна ?
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07.05.2024 11:42 Ответить
"Не тикай та не тикнутим будеш".

Не потрібно перекручувати, я достатньо зрозуміло висловився.
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07.05.2024 11:50 Ответить
Достатньо з твого погляду. А якшо в тебе перепитують, то шось може не достатньо. Ти даси відповідь на моє питання ?
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07.05.2024 12:21 Ответить
Як можна заперечувати 73% проценти неадекватів у 2019році?

Але час іде і життя ставить все на свої місця, брехня і обіцянки слуг потроху розвіюються

Чи може ще й досі хтось вірить у обіцянки ЗЄ типу "епоха бідності закінчилася"?
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07.05.2024 12:35 Ответить
Ну, якщо в державі 73% - неадеквати, то немає сенсу існувати такій державі. Амінь.
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07.05.2024 13:28 Ответить
як казав дядько Геббельс, дайте мені срєдства інформації і я з людей зроблю скот.

Серіал "Слуга народу" саме це і зробив
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07.05.2024 14:53 Ответить
Тогда пригласить как сделал электрик Валенса--- реформатора с запада. С Канады, США и со своей командой. Это особо важно. Именно внешнее управление и спасет Украину. И ясно было давно. Последний шанс был такой у Ющенко. И у нас. Но хуторянские жрали окорочка, причмокивая сильно. Жизнь удалась.
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07.05.2024 16:05 Ответить
Кращого президента, ніж Порох , в Україні поки що не було.

А той, що вперся до влади, це той, що вам "нічего нє должен"

Порох вже вклав у ЗСУ майже 5 мілліардів.

А бізнесюк ЗЄ досі годує українців помийним антиукраїнським Кварталом
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07.05.2024 11:14 Ответить
Погоджуюся з кожним словом, але нинішньою владою ми в НАТО точно не будемо.

Дай Боже хоча б вижити
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07.05.2024 10:28 Ответить
НАТА гарно, а українське ЯО то краще

Україні потрібен Гетьман !
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07.05.2024 10:35 Ответить
Якщо буде Гетьман, а не вазелін, ми переможемо і без ЯО
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07.05.2024 11:06 Ответить
Так если было бы свое Яо, то и НАТО не нужно. Франция однажды выходила из НАТО. Хотя там были иные причины. Потом обратно. Сильные такое могут себе позволить. Речь о нации. Мы пока народ, население. Может война научит? Или заставит.
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07.05.2024 16:09 Ответить
А де воно те українське ЯО?
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07.05.2024 11:19 Ответить
Україна пьята у світі за покладами урана..

ду-май-тє !
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07.05.2024 13:01 Ответить
Средства доставки проблема у нас. Остальное почти запросто. Хотя бы 500---600 км. Для тактического Яо. Мы имеем даже юридическое право именно восстановить статус страны с ЯО. А не стать. Ведь меморандум не выполнил никто из подписантов гарантов. Только мы остались в правовом поле отказавшись от такого оружия.
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07.05.2024 16:15 Ответить
Цей сіндікат мерзоти🤢🤡🤬МАФІЇ ,МЕГАМАРодерів на крові ЗСУ , вже - НЕЛЕГЕТИМНИЙ ! ПНХ!
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07.05.2024 12:42 Ответить
хто в ОПі здох, що Пороха випустили за кордон ?

невже САМ, ну той самий, який ..... ?
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07.05.2024 10:33 Ответить
Який вміє на піаніні?
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07.05.2024 10:58 Ответить
Чекайте тепер у вечірньому відосику якусь херню...
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07.05.2024 10:37 Ответить
Там суцільна безкінечна ерня, хіба щось зміниться?
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07.05.2024 10:59 Ответить
Маніпуляції.
Беруть країну за здобутки, розвиток.
А не щоб воювати. Ніхто не шукає приводу прямого залучення. Бо суперечить основним напрямкам збереження миру для своїх народів.
Хочеш миру - готуйся до війни. А не воюй щоб був мир.
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07.05.2024 10:38 Ответить
Не всегда. Весь СЭВ и Варшавский договор плюс прибалтов взяли хором за считанные годы подряд. Исключительно по политической причине. А потом уже вложили кучу, сотни лярдов евро! Например только в 2008 г после финансового кризиса в банковские системы недавно принятых вложили в Эстонию 4 миллиарда, Венгрии 20, Польше 40, итд. Только в банковский сектор. Я по памяти, копайте, есть точные цифры. Там сильно.
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07.05.2024 16:23 Ответить
Вы так галопом, всё в кучу.
С Польшей вообще не смысла сравнивать. Много изменилось после Евросоюза, автобанов, трудовая миграция в более развитые страны ускорило их развитие.
Эстония маленькая, там легче делать изменения - допустим удаленное голосование.
Венгрия - это чемодан без ручки, но там разве были военные события при вступлении?

Я про то, что на данном этапе не будут брать проблемных.
Ради зерна? Так его и так везут по демпинговым ценам.
Ради людей? Миграция происходит, вербовка кадров, привлечение студенческими программами.
Газопровод ? Почти отжил свою важность.
Интеллектуальная собственность? под тип кольчуги и так продадут. Как и ядерку.
Экспорт электроэнергии? уже нет опций.
Что остаётся титан, янтарь, никель, дерево. Ну, она и бес союзов будет выезжать. Как карьеры , купленные турками.
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07.05.2024 18:42 Ответить
із нинішнім прорашистським агентом "штольцом",котрий "керманить фатерляндом" , це майже марна справа
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07.05.2024 10:44 Ответить
Були часи коли в Україні був ПРЕЗИДЕНТ.
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07.05.2024 10:46 Ответить
Не прикидуйтесь. Ви знаєте хто це.
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07.05.2024 11:16 Ответить
Ніхто в нато те не візьме і треба перестати лялякати на цю тему. Ядерний арсенал- це єдиний вихід скільки б це не коштувало.
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07.05.2024 10:47 Ответить
Ви, налякане на цю тему?
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07.05.2024 10:53 Ответить
"Беруть країну за здобутки, розвиток.
А не щоб воювати"

А хіба Україна розпочала війну?! Чи ви тільки сьогодні проснулися від летаргіного сну і взнали про війну?

Ви пропонуєте Україні здатися рашистам?
То тоді не буде ні здобутків, ні країни
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07.05.2024 10:52 Ответить
кому потрібна буде країна, коли скінчаться українці?
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07.05.2024 10:56 Ответить
"кому потрібна буде країна, коли скінчаться українці?"

Так кривава раша за те й воює, щоб не стало українців
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07.05.2024 11:02 Ответить
а зеленський і ермак за що воюють?
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07.05.2024 11:11 Ответить
За свої і своїх протеже кишені.
Ще й воюють пагано.
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07.05.2024 11:18 Ответить
як можна було в 2019 замість досвіченого політика, українця, дипломата і державника обрати дібільного актора дешевого шоу? який зараз взагалі протрапив в повну залежность від дрібних злодіїв і аферистів з свого оточення і вчепився за владу, бо ссить відповідальності за все, що накоїв?
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07.05.2024 10:55 Ответить
як до неба рачки...
може спочатку навчитесь сміття в посадки не вивозить)))))))))
і то я маю сумніви)))
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07.05.2024 11:23 Ответить
А "какая разніца" куди вивозити, якщо це лозунг теперішньої влади
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07.05.2024 12:38 Ответить
Зеленого виродка буде страчено.
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07.05.2024 11:30 Ответить
Ви про це мрієте?
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07.05.2024 12:39 Ответить
А не так давно...на цьому ж сайті...
шоколядний Барига..Ліпєцка фабрика..офшорник.. що там ще ?
А тепер ? Гетьман
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07.05.2024 11:42 Ответить
А не так давно, були плакати ЗЄ про закінчення епохи бідності і що?

Як казав поет "Большое видится на расстояньи"
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07.05.2024 12:29 Ответить
тобто...вашими словами-поета...через деякий час,і ЗЕ буде хорошим..
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07.05.2024 12:38 Ответить
Ні.

"На расстояньи " можна зробити висновок "что такое хорошо и что такое плохо"
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07.05.2024 12:44 Ответить
, если вы о Порохе, то он всегда ездит за свои.

Это во-первых, во-вторых, неужели вы думаете, что человек,

который вкладывает миллиарды в ВСУ, позарится на бюджетный квиток?
Прямо смешно.

Ну а третьих, вы
думаете, что он находится в "командировке" от власти?
Опять смешно.
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07.05.2024 12:23 Ответить
 
 