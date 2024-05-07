Россия разрушила международное право, и единственный механизм, позволяющий сохранить мир - это членство Украины в НАТО, - Порошенко

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, который сейчас находится с визитом в Берлине, во время встречи с председателем комитета по иностранным делам Бундестага Михаэлем Ротом призвал Германию поддержать приглашение Украины в НАТО на Вашингтонском саммите.

Об этом он также заявил во время своего выступления и дискуссии, организованной Фондом Конрада Аденауэра, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".

По мнению Порошенко, Бундестаг должен принять специальную резолюцию и обратиться к другим странам-членам НАТО относительно поддержки приглашения Украины в Альянс.

"Хотел бы подчеркнуть принципиальный вопрос - он принципиальный именно в Германии - относительно вступления Украины в НАТО и подготовки очень важной позиции по Вашингтонскому саммиту. Я делаю все, что от меня зависит, для того, чтобы приблизить вероятность получения приглашения для Украины. Это еще не членство. Но принципиально важно, что мы не поддаемся на шантаж Путина. И что мы сохраняем единство внутри НАТО", - сказал Порошенко в комментарии журналистам.

"Потому что Россия разрушила международное право, и единственный механизм, который позволяет сохранить мир - это членство Украины в НАТО. Мне кажется, что мы очень удачно провели эти переговоры. Я предлагаю, чтобы Бундестаг принял резолюцию, которая призывает все страны-члены НАТО принять Украину, пригласить ее. Чтобы никто не кивал на позицию Германии", - объясняет пятый президент.

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"Тем более, что Германия имеет уникальный опыт, потому что сама она стала членом НАТО по инициативе и под руководством канцлера Конрада Аденауэра тогда, когда часть ее территории была оккупирована. И это ей не помешало. Поэтому мы категорические противники двойных стандартов и боремся за то, чтобы Украина в конце концов начала этот процесс", - отмечает Порошенко.

Порошенко также призвал Германию передать Украине ракеты "Таурус" и средства противовоздушной обороны.

"Первый вопрос - это поставки ракет "Таурус". Потому что дальнобойные ракеты "Таурус" позволят нам давать достойный ответ на разрушение российскими агрессорами нашей инфраструктуры, гражданских зданий. Дополнительно обсудили вопросы обеспечения воздушной защиты, противовоздушной обороны. Я знаю, как нам важно иметь от "Iris-T" до "Гепардов", которые на сегодняшний день являются одними из самых эффективных против "Шахедов", против ракет, которыми русня атакует наше государство", - подчеркнул Порошенко.

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Он также обсудил финансовую поддержку Украины - в частности, в контексте предстоящего проведения в Берлине конференции доноров. "Речь идет о сотнях миллиардов евро, которые мы должны привлечь в поддержку Украины", - отмечает Порошенко.

Еще одна принципиальная позиция - это начало переговоров о членстве Украины в ЕС до выборов в Европарламент. "Мы очень надеемся, что это решение в конце концов будет принято до выборов в Европарламент - для того, чтобы не иметь каких-то упущенных возможностей", - отмечает Порошенко.

Он также констатировал, что немецкие партнеры хорошо знакомы с внутриполитическими вопросами Украины. "Принципиальным для Германии является сохранение демократии, парламентаризма, свободы слова, очень решительной антикоррупционной политики, верховенства права, децентрализации. Я был поражен, насколько глубоко немецкие коллеги знают ситуацию в Украине", - говорит Порошенко.

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"Мы договорились скоординировать наши действия, я пригласил их посетить Украину. В том числе, возможно, поехать на линию фронта. Для того, чтобы увидели они украинских солдат и жителей, которые живут в прифронтовых территориях. Сегодня для нас это важно", - резюмирует Петр Порошенко