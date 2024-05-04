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Новости Фото Война
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Украинские воины на востоке получили 1200 FPV-дронов, детекторы и передвижной шиномонтаж, а военные строители - два экскаватора. ФОТОРЕПОРТАЖ

Петр Порошенко во время поездки на Донетчину встретился с представителями бригад ДШВ, артиллеристами и военными инженерами и помог военным с закрытием насущных потребностей.

"На этот раз наша команда приехала на восток в шесть подразделений: здесь и 25-тка, и 46-я бригада, и ребята из 82-й, военные инженеры из 23-го полка, а также 45-я и 148-я артиллерийские бригады", - рассказывает пятый президент, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Військові будівельники отримали від Порошенка ще два екскаватора

Первое, что просят военные, - дроны, дроны и еще раз дроны. Средств поражения, снарядов на фронте до сих пор не хватает, поэтому ситуацию спасают маленькие летающие "камикадзе". На этот раз Порошенко привез в бригады ВСУ 1200 "Мольфаров" и полсотни "Мавиков".

Бригади на Сході отримали від Порошенка 1200 FPV-дронів

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"Во времена, когда воюют в основном артой и беспилотниками, постоянными запросами, которые прилетают нам от ребят, являются именно "птички". Сегодня закрыли потребности бригад и передали FPV-дроны "Мольфар 8" и "Мольфар 10", а также "Мавики", которые до сих пор остаются незаменимыми для разведки", - объясняет Порошенко.

Порошенко привіз воїнам допомогу

А чтобы наши ребята избегали российских "Ланцетов", "Орланов", "Суперкамов" и FPV-дронов, им также передали три сотни детекторов "Ванільний цукорок", которые на разных частотах распознают вражеские разведывательные и атакующие беспилотники.

Військовим передали шини на вантажівки

"Продолжаем доставлять военным дефицитные шины на грузовики: 24 колеса на УРАЛы, 54 - на КрАЗы, 30 - на КамАЗы. Десантникам из 46-й бригады в дополнение к колесам передали еще и передвижной шиномонтаж", - говорит Порошенко.

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Українські воїни отримали від Порошенка пересувний шиномонтаж

Передвижной шиномонтаж на фронте - крайне необходимая опция, говорят бойцы. "Шиномонтажный комплекс для того, чтобы ремонтировать колеса на машинах, это очень необходимо. Потому что осколки попадают по колесам. Колеса спускаются. Восстановить на месте очень тяжело. Надо куда-то везти технику. А так у нас будет уже свой шиномонтажный комплекс. И мы будем сами все делать", - объясняет представитель 46-й бригады.

Екскаватори для військових будівельників

Петр Порошенко, который еще с прошлого года подчеркивает необходимость срочно возводить несколько линий фортификаций, на этот раз снова привез на фронт строительную технику - два экскаватора.

"Военные инженеры теперь под крепкой опекой нашей команды - передали им еще один экскаватор и 30 бензопил для строительства линий обороны. Еще одного великана получила от нас 148-я артиллерийская бригада", - объясняет пятый президент. Строителям также привезли детекторы "Ванільний цукорок", потому что оккупанты атакуют их дронами прямо во время работы.

82-я бригада, где воюет ветеран АТО, военный блогер Алексей Петров, получила стирально-душевой комплекс. Петр Порошенко шутит: "82-я должна быть самой чистой на фронте, потому что это уже 8-й комплекс, который передают бригаде". А также партию дронов и "Цукорків". Алексей Петров говорит, что FPV очень хорошего качества, ребята довольны их результатами, поэтому просят еще.

"Военные говорят, что несмотря на все сложности, выход только один - бороться и побеждать. А мы продолжаем работать - вместе к победе!" - резюмирует Петр Порошенко.

Автор: 

благотворительность (612) помощь (7800) Порошенко Петр (19600) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (156) 46 отдельная десантно-штурмовая бригада (58) 45 артиллерийская бригада (53)


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Топ комментарии
+55
не читаючі - Порох!
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04.05.2024 18:45
+53
От навіть без згадки у заголовку:
Якщо вже отримали - Порох.
Якщо ******* та обіцянки - МО та ЗЄрмаки.
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04.05.2024 18:48
+31
От клятий Порох! На війні піариться, робить все, щоб найвеличнішого підкузьмити. Але наш зелений геній не такий, щоб піддатись на провокацію, і далі буде потужно красти.
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04.05.2024 19:05
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не читаючі - Порох!
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04.05.2024 18:45 Ответить
От клятий Порох! На війні піариться, робить все, щоб найвеличнішого підкузьмити. Але наш зелений геній не такий, щоб піддатись на провокацію, і далі буде потужно красти.
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04.05.2024 19:05 Ответить
Порох з Кличками - вирішили зе! затроліти))

Давайте ще))

Зепадло
потім всім "подякує".
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04.05.2024 18:47 Ответить
От навіть без згадки у заголовку:
Якщо вже отримали - Порох.
Якщо ******* та обіцянки - МО та ЗЄрмаки.
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04.05.2024 18:48 Ответить
А що робить Умеров?!

Де поставки МО? Де єксковатори?
Де укріплення із залізобетону?
Де мінні поля для захисту оборони?

Знову усе вивозять на своїх плечах волонтери?! Від трусів до дронів та єксковаторів?!

Ганьба та сором!
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04.05.2024 19:29 Ответить
Умеров торгаш,як "зе" .Вчасі війни як і послиця в штатах і багато "зелених" торгашів в часі війни шукають власної вигоди .а не користі і допомоги Україні.та її народу....
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04.05.2024 19:39 Ответить
Цікаво, чи постачаються щоденно 2 747 дрончиків з "того" мільйону? І якщо ні, то чому?
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04.05.2024 18:49 Ответить
Звісно, як мільярд дерев, 4 тис $ вчителям і багато чого обіцяного.
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04.05.2024 18:52 Ответить
Так то ж "вумні" вчителя, що отримують по 4 тис. ЗЕлених і купують оті 2747 дронів щоденно, а після "трудов праведньіх" йдуть і...саджають дерева, бідосі. А ще вони встигають підняти випуск ракет...в 100 разів! Он, вони навіть спини не розгинають від зайнятості. Так і переможемо....гундосіками.
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04.05.2024 19:11 Ответить
Вони ще виділили 15 мільярдів на дрони, бо вже гроші вкрали закінчилися.
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04.05.2024 19:32 Ответить
Шоб да так нет.
Встречал в каналах вообще информацию, что на волонтерские дроны тупо наклейку лепят, вроде как от членоквартала . Это шок и цинизм 100 лвл
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04.05.2024 20:15 Ответить
Ні, щоб відосік запиляти, так він дрони якісь і екскаватори... Знову піариться...
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04.05.2024 18:49 Ответить
Куда ему до Потужного Гундосика!
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04.05.2024 20:26 Ответить
Піариться, чоколадний "барІга".
І тільки фонд найвЯличайшага Вови Зелегського без зайвого піару 3,14здить бюджетні гроши та допомогу партнерів.
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04.05.2024 18:51 Ответить
Мені тут одна думка прийшла, а може найвеличніший зі своїми дружками не краде гроші та допомогу, а виготовляє ядерну зброю. Дурня, напевно, дивлячись на їхні пики яка там ядерна зброя, вони навіть одного на всіх шолома чи бронежилета не купили.
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04.05.2024 19:01 Ответить
Звісно за ЯЗ дурня.
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04.05.2024 19:23 Ответить
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04.05.2024 19:51 Ответить
Гарні ''пасочки'' для наших Витязів. Матимуть чим ''святити'' кацапопітеків.
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04.05.2024 18:54 Ответить
А що скажуть гардони , прутили , стерненки , і інші лосі , які донатать на дрони а такої гонорової передачі як у Порошенка не має . Не переживайте від скромності не помрете .
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04.05.2024 19:01 Ответить
хлопці, охорона, бережіть Пороха.
бо маленький ****** здатен на все...
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04.05.2024 19:03 Ответить
Доречі, Ви в цьому дуже праві.
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05.05.2024 04:24 Ответить
знаю - і ви це знаєте..
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05.05.2024 04:28 Ответить
шо він і родина їсть, шо вони пьють повинно бути перепровувано до *** раз...
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04.05.2024 19:17 Ответить
* перепровіряно малося на увазі...
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04.05.2024 22:24 Ответить
ну от і знову впечатлітельний...
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04.05.2024 19:23 Ответить
Прочитав заголовок, подумав:невже нарешті Вова-мільярдер?
А ні, знов президент Порошенко
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04.05.2024 19:27 Ответить
Мабуть Зеля схаменувся, і таємно, щоб єрмак не наніс йому «інвестицій по Оманські», через Пороха, почав ВОЛОНТЕРИТИ, щоб встигнути до 20 травня!!
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04.05.2024 19:28 Ответить
Дякуємо, Петре Олексійновичу.
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04.05.2024 19:38 Ответить
От клятий барига - накрав, а тепер віддає
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04.05.2024 19:56 Ответить
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04.05.2024 19:58 Ответить
Нещодавно дивився на ютибі документалку - Битва за Миколаїв - так от - головним захисником, у томі кіно виставляють - так, кіма. Генералу Марченко там, з сорока хвилин, десь секунд 40 приділено - от так зелені гниди вже зараз починають свою пропаганду про замовчування подвигів патріотів та відбілюючи свою здачу Півдяня. Держава - гнида.
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04.05.2024 20:10 Ответить
Там ще був Роман Костенко, до речі, і зараз допомагає дронщикам на півдні.
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04.05.2024 22:09 Ответить
Не держава, а очільники.
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05.05.2024 09:26 Ответить
Дякуємо ПЕТРУ! А про те лайно навіть згадувати не треба...
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04.05.2024 20:29 Ответить
Війна вже десятий рік, а бригада ще не має свого шиномонтажу?
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04.05.2024 20:54 Ответить
Дякую, шновний пане Президенте, оббріханий зеленими вівцями і їх Лідером Вовкою Херпіду Боневтіковичем.
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04.05.2024 20:54 Ответить
да,як ніколи сьогодні Україні потрібен ПОРОХ.
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04.05.2024 23:51 Ответить
Молодчина, Порох! Дякую!
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05.05.2024 05:41 Ответить
 
 