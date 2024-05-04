Украинские воины на востоке получили 1200 FPV-дронов, детекторы и передвижной шиномонтаж, а военные строители - два экскаватора. ФОТОРЕПОРТАЖ

Петр Порошенко во время поездки на Донетчину встретился с представителями бригад ДШВ, артиллеристами и военными инженерами и помог военным с закрытием насущных потребностей.

"На этот раз наша команда приехала на восток в шесть подразделений: здесь и 25-тка, и 46-я бригада, и ребята из 82-й, военные инженеры из 23-го полка, а также 45-я и 148-я артиллерийские бригады", - рассказывает пятый президент, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Первое, что просят военные, - дроны, дроны и еще раз дроны. Средств поражения, снарядов на фронте до сих пор не хватает, поэтому ситуацию спасают маленькие летающие "камикадзе". На этот раз Порошенко привез в бригады ВСУ 1200 "Мольфаров" и полсотни "Мавиков".

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"Во времена, когда воюют в основном артой и беспилотниками, постоянными запросами, которые прилетают нам от ребят, являются именно "птички". Сегодня закрыли потребности бригад и передали FPV-дроны "Мольфар 8" и "Мольфар 10", а также "Мавики", которые до сих пор остаются незаменимыми для разведки", - объясняет Порошенко.







А чтобы наши ребята избегали российских "Ланцетов", "Орланов", "Суперкамов" и FPV-дронов, им также передали три сотни детекторов "Ванільний цукорок", которые на разных частотах распознают вражеские разведывательные и атакующие беспилотники.







"Продолжаем доставлять военным дефицитные шины на грузовики: 24 колеса на УРАЛы, 54 - на КрАЗы, 30 - на КамАЗы. Десантникам из 46-й бригады в дополнение к колесам передали еще и передвижной шиномонтаж", - говорит Порошенко.

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Передвижной шиномонтаж на фронте - крайне необходимая опция, говорят бойцы. "Шиномонтажный комплекс для того, чтобы ремонтировать колеса на машинах, это очень необходимо. Потому что осколки попадают по колесам. Колеса спускаются. Восстановить на месте очень тяжело. Надо куда-то везти технику. А так у нас будет уже свой шиномонтажный комплекс. И мы будем сами все делать", - объясняет представитель 46-й бригады.

Петр Порошенко, который еще с прошлого года подчеркивает необходимость срочно возводить несколько линий фортификаций, на этот раз снова привез на фронт строительную технику - два экскаватора.

"Военные инженеры теперь под крепкой опекой нашей команды - передали им еще один экскаватор и 30 бензопил для строительства линий обороны. Еще одного великана получила от нас 148-я артиллерийская бригада", - объясняет пятый президент. Строителям также привезли детекторы "Ванільний цукорок", потому что оккупанты атакуют их дронами прямо во время работы.

82-я бригада, где воюет ветеран АТО, военный блогер Алексей Петров, получила стирально-душевой комплекс. Петр Порошенко шутит: "82-я должна быть самой чистой на фронте, потому что это уже 8-й комплекс, который передают бригаде". А также партию дронов и "Цукорків". Алексей Петров говорит, что FPV очень хорошего качества, ребята довольны их результатами, поэтому просят еще.

"Военные говорят, что несмотря на все сложности, выход только один - бороться и побеждать. А мы продолжаем работать - вместе к победе!" - резюмирует Петр Порошенко.