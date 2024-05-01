Фонд Порошенко вложил 400 млн грн в производство модулей для военных на фронте. ФОТО

Фонд Порошенко, вместе с волонтерами ОО "Справа Громад", финансирует производство необходимых в войсках модулей - командно-штабных пунктов, передвижных мастерских, шиномонтажей и бытовых комплексов. Все это производят украинские предприятия в разных городах. Сумма, вложенная в производство техники для ВСУ с начала полномасштабного вторжения, уже превысила 400 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Как рассказывает Порошенко, над разработкой каждого нового модуля работает команда инженеров, логистов и конструкторов. Они исследуют потребности военных и особенности работы в полевых условиях. Именно поэтому каждая единица техники - не только функциональная, но и удобная и комфортная для военных. Здесь продумывают каждую мелочь: от надежной кофеварки - до индивидуального сейфа для вещей. Инструменты в передвижных мастерских - новые, технику обязательно обеспечивают автономным питанием - генераторами или зарядными станциями, в зависимости от потребности и условий работы.

Внешне модули вроде похожи, но внутри - разная начинка в зависимости от назначения.

Командно-штабные пункты операторов БПЛА оснащены так, чтобы можно было планировать и осуществлять разведку или атаки. Для экипажей новейших РЭБ-систем "Ай-Петрі СВ" также созданы все условия, чтобы оперативно развернуть работу и так же оперативно изменить дислокацию. "Пункты управления "Ай-Петрі" и "Посейдон" - место, где выполняют свои боевые задачи операторы наших самых современных технологических разработок. В общем, изготовили уже 32 штуки", - говорит Порошенко.

"Это наш знаменитый ПАРМ - передвижная авторемонтная мастерская. Это - от первого чертежа наших конструкторов, сделано нашей командой. Как и шиномонтаж. Он дает возможность сегодня не гнать автомобили для того, чтобы "переобуться" за 400-500 км, а непосредственно, на линии фронта, любые типы шин и колес мы "переобуваем", - говорит Порошенко. Таких мастерских для фронта сделали уже 60.

"Шиномонтаж - уникальный проект, который позволяет возвращать к жизни и быстро "переобувать" грузовики и боевую технику, в частности - КрАЗы, КаМАЗы, УРАЛы и Хамви. В общем, изготовили вместе с харьковскими партнерами 5 штук", - рассказывает лидер "ЕС".

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Стирально-душевые комплексы - абсолютный хит на фронте. Поэтому их уже изготовили 165 единиц. Здесь есть баки для воды, твердотопливный котел, который быстро нагревает воду, душевые точки, а также - стиральные и сушильные машины. Ток обеспечивает мощный генератор. Такой бытовой бокс при необходимости легко перевозить.

"Только на эту программу мы потратили уже более 130 млн. Почти 200 тысяч военнослужащих еженедельно имеют возможность постирать, принять душ, обеспечить чистоту, здоровье и хороший боевой настрой для того, чтобы мочить врага", - отметил Порошенко.

Еще один проект - мобильная столовая - создан, чтобы обеспечить достойные условия для солдат, разработанный по заказу бойцов, которые постоянно находятся в полевых условиях и должны часто переезжать. В общем, изготовили уже 3 таких вагончика.





А мобильных штабных пунктов, которые начали делать по просьбе военных летчиков, уже изготовили 6 единиц.

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