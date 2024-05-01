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Фонд Порошенко вложил 400 млн грн в производство модулей для военных на фронте. ФОТО

Фонд Порошенко, вместе с волонтерами ОО "Справа Громад", финансирует производство необходимых в войсках модулей - командно-штабных пунктов, передвижных мастерских, шиномонтажей и бытовых комплексов. Все это производят украинские предприятия в разных городах. Сумма, вложенная в производство техники для ВСУ с начала полномасштабного вторжения, уже превысила 400 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

модулі для військових від Порошенка

Как рассказывает Порошенко, над разработкой каждого нового модуля работает команда инженеров, логистов и конструкторов. Они исследуют потребности военных и особенности работы в полевых условиях. Именно поэтому каждая единица техники - не только функциональная, но и удобная и комфортная для военных. Здесь продумывают каждую мелочь: от надежной кофеварки - до индивидуального сейфа для вещей. Инструменты в передвижных мастерских - новые, технику обязательно обеспечивают автономным питанием - генераторами или зарядными станциями, в зависимости от потребности и условий работы.

Внешне модули вроде похожи, но внутри - разная начинка в зависимости от назначения.

Командно-штабные пункты операторов БПЛА оснащены так, чтобы можно было планировать и осуществлять разведку или атаки. Для экипажей новейших РЭБ-систем "Ай-Петрі СВ" также созданы все условия, чтобы оперативно развернуть работу и так же оперативно изменить дислокацию. "Пункты управления "Ай-Петрі" и "Посейдон" - место, где выполняют свои боевые задачи операторы наших самых современных технологических разработок. В общем, изготовили уже 32 штуки", - говорит Порошенко.

пересувна авторемонтна майстерня ПАРМ

"Это наш знаменитый ПАРМ - передвижная авторемонтная мастерская. Это - от первого чертежа наших конструкторов, сделано нашей командой. Как и шиномонтаж. Он дает возможность сегодня не гнать автомобили для того, чтобы "переобуться" за 400-500 км, а непосредственно, на линии фронта, любые типы шин и колес мы "переобуваем", - говорит Порошенко. Таких мастерских для фронта сделали уже 60.

шиномонтаж для військових від Порошенка

"Шиномонтаж - уникальный проект, который позволяет возвращать к жизни и быстро "переобувать" грузовики и боевую технику, в частности - КрАЗы, КаМАЗы, УРАЛы и Хамви. В общем, изготовили вместе с харьковскими партнерами 5 штук", - рассказывает лидер "ЕС".

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Прально-душовий комплекс для військових від Порошенка

Стирально-душевые комплексы - абсолютный хит на фронте. Поэтому их уже изготовили 165 единиц. Здесь есть баки для воды, твердотопливный котел, который быстро нагревает воду, душевые точки, а также - стиральные и сушильные машины. Ток обеспечивает мощный генератор. Такой бытовой бокс при необходимости легко перевозить.

"Только на эту программу мы потратили уже более 130 млн. Почти 200 тысяч военнослужащих еженедельно имеют возможность постирать, принять душ, обеспечить чистоту, здоровье и хороший боевой настрой для того, чтобы мочить врага", - отметил Порошенко.

модуль їдальня для військових від Порошенка

Еще один проект - мобильная столовая - создан, чтобы обеспечить достойные условия для солдат, разработанный по заказу бойцов, которые постоянно находятся в полевых условиях и должны часто переезжать. В общем, изготовили уже 3 таких вагончика.

Мобільні штабні пункти
Мобільні штабні пункти

А мобильных штабных пунктов, которые начали делать по просьбе военных летчиков, уже изготовили 6 единиц.

Также читайте: Полтысячи FPV-дронов, квадроциклы для эвакуации и зарядные станции для РЭБ отправят на фронт. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

помощь (7800) Порошенко Петр (19600) волонтеры (2633)


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Топ комментарии
+33
Ви подивіться, що він робить! Позорить всю зелену контору та самого чесного і щедрого в світі в.о президента, якому крім скромної зарплати немає на шо жити.
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01.05.2024 20:50
+31
От барига, а міг би відосик забацать. Шутка юмора. Хтось підскаже: а нах нам взагалі оте хрипате чудо в ролі верховного головокомандуючого? Ну, крім постійних втрат і кришування здодіїв?
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01.05.2024 20:47
+30
Він з Кличком сьогодні вирішили добити Боневтіка?))

Він ж помститься нам потужними відосами ввечорі..
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01.05.2024 20:43
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І лише пердь в калюжу гоші - то істина в останній інстанції
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01.05.2024 21:00 Ответить
ну ніяк Порошенко невгомовиться,а зелені .....
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01.05.2024 21:09 Ответить
Гоша, чи варто було виставляти себе посміховеськом публікуючи цей допис...
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01.05.2024 21:02 Ответить
Він з Кличком сьогодні вирішили добити Боневтіка?))

Він ж помститься нам потужними відосами ввечорі..
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01.05.2024 20:43 Ответить
Коли починаєш з 500 нанометровими починаєш говорити про Порошенка, то у кращому разі чуєш - забудьте про Порошенка!
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01.05.2024 20:45 Ответить
порох щось дав ЗСУ
зе когось звільнив
порох щось купив
зе когось призначив
порох щось виробляє
зе когось на когось міняє
оба в потє ліца...
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01.05.2024 20:47 Ответить
От барига, а міг би відосик забацать. Шутка юмора. Хтось підскаже: а нах нам взагалі оте хрипате чудо в ролі верховного головокомандуючого? Ну, крім постійних втрат і кришування здодіїв?
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01.05.2024 20:47 Ответить
Уявляю відосик...Порошенко у спідньому зі спотвореним надмірним наближенням до камери обличчям хрипить...
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01.05.2024 20:51 Ответить
😂😂😂😂
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01.05.2024 22:28 Ответить
Ви подивіться, що він робить! Позорить всю зелену контору та самого чесного і щедрого в світі в.о президента, якому крім скромної зарплати немає на шо жити.
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01.05.2024 20:50 Ответить
Поки ЗЕлені покидьки країну обкрадають Гетьман робить свою справу 💪
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01.05.2024 20:54 Ответить
Ніяк Петро не заспокоїться - все краде і краде....
Правда, в бюджет України !
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01.05.2024 20:58 Ответить
Дві речі які є постійними впродовж 10 років - праця Пороха на зміцненя України,брехня Зєленського на знищеня України на користь раши!
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01.05.2024 22:33 Ответить
Зелені теж вкладають.. у свої офшори.
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01.05.2024 20:59 Ответить
Зібрати б отих 5-7 мільонів, що голосували за... та разом з їх кокаїновим лідором виставити як щит перед підарафією, разом з мангалами...
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01.05.2024 21:31 Ответить
Дебілів трохи більше
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01.05.2024 23:55 Ответить
а міг купити острів і плюнути на всіх нас
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01.05.2024 21:13 Ответить
Наш Гетьман забезпечує військових, тим самим захищаючи мирняк. Незважаючи на те, що більшість з них повірила брехні кацапів, олігархів та їх кишенькових журнашлюшок, обравши економічний занепад і війну.
Тому ...
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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01.05.2024 21:29 Ответить
- не молиться ніхто
- і не олігарх взагалі
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01.05.2024 21:30 Ответить
Знайшлися 73% яки моляться на маріонетку,яка особисто вкрала більше 2+ мільярдиів $, і більш 20+ мільярдів разом зі спільниками.
Спочатку молились на янека. З'ясувалось,що він зі спільниками нанесли шкоду на 40+ мільярдів. Моляться далі.
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01.05.2024 22:39 Ответить
"Олігарх - представник великого капіталуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80)#cite_note-1 [1] . Термін здебільшого використовується як аналог західного терміну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82 «бізнес-магнат» для https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8 країн пострадянського простору https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80)#cite_note-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80)#cite_note-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80)#cite_note-4 [4] і часто припускає окрім великих статків ще й значний політичний впливhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80)#cite_note-5 [5] . У більш загальному плані, олігарх - це «член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F олігархії ; особа, яка є частиною невеликої групи, що тримає владу в державі».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80)#cite_note-6 [6] Бізнес-лідера можна вважати олігархом, якщо виконуються наступні умови:
використовує монополістичну тактику для домінування в галузі;
володіє достатньою політичною владою для просування власних інтересів;
контролює кілька підприємств, які інтенсивно координують свою діяльність"

Про наявність якої влади в державі у Порошенка мова може вестися?
У якій галузі він тримає монопольне становище?
Які "власні інтереси" він просуває?
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02.05.2024 03:26 Ответить
Выпускнику ускоренных юридических курсов должно быть стыдно искать про олигархов в интернете. Законы нужно знать!
!

Стаття 2. Особа, яка має значну економічну та політичну вагу
в суспільному житті (олігарх)

Особою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), для цілей цього Закону вважається фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

1) бере участь у політичному житті;

2) має значний вплив на засоби масової інформації;

3) є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який після дня введення в дію цього Закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на ринку відповідно до Закону України "Про захист економічної конкуренції" та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище;

4) підтверджена вартість активів особи та суб'єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.
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02.05.2024 10:16 Ответить
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02.05.2024 10:17 Ответить
Ну от і нахєра він усе це робить - записав би відосік, розповів про якісь ідіотські "безпекові угоди" - і мав би рейтинг...
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01.05.2024 21:35 Ответить
зато Зелені купили в бомбосховища Барабани, Сковорідки електронні, Гучномовці і Двері що коштують як весь бюджет району....а ви кажете що вони всі Безуглі ...
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01.05.2024 21:57 Ответить
Як там законопроєкт Марьяни Безмозглої (з подачі дерьмяків і подляків), відносно кримінальної відповідальності волонтерів, які без дозволу жОПи взяли на себе державні функції??? Серед яких в першу чергу, Забезпечення ВСУ всім необхідним.
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01.05.2024 21:58 Ответить
я думав хоч співаки у нас розумні...нещодавно випадково побачив допис в інстаграмі Дзі -Дзьо....Що у нас самий найкращий президент....цікаво а його дружбан Понамарьов теж такої думки?
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01.05.2024 22:11 Ответить
Наявність таланту не є гарантією наявності інтелекту.
https://www.youtube.com/watch?v=MKkadx4NVbg
Пісня гарна і виконання, і Хрінпіду зі Скумбрією.
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02.05.2024 10:10 Ответить
да уж....
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02.05.2024 11:47 Ответить
Олексійович купіть Олександровичу велосипед будь-ласка дякую
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01.05.2024 22:36 Ответить
І обов'язково з протиугоним сюрпрайзом!
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01.05.2024 22:42 Ответить
Так, так! Тільки, будь ласка, без гальм та щоб сідло відпадало...
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01.05.2024 23:04 Ответить
"Протиугоний сюрпрайз" - це стійка седла з гостряком,і седло с замаскованим отвором.
Після сіданя на такий велік випаровується будь- яке бажаня його вкрасти,і залишається одне бажаня - швидше потрапити до лікарні
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01.05.2024 23:13 Ответить
А если в качестве "сюрпрайза" приделать гарпун от ружья для подводной охоты (с откидным флажком) - то в больницу придётся идти вместе с велосипедом!
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02.05.2024 00:18 Ответить
😂😂😂😂😂
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02.05.2024 09:25 Ответить
Аби не Порошенко. Свінарчуки, вбив брата, ліпецька фабрика. Ну радійте, ви заслужили цього клоуна.
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01.05.2024 22:51 Ответить
Ну.
А ваш ЧЛЕНограй закупает автозаки и мусорскую технику.
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01.05.2024 23:25 Ответить
Зеля не ********, з ****** договорняків.І вважаю трішки кращий.Не набагато.(це для парашоботів, щоб пукани не рвали😁).
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02.05.2024 00:31 Ответить
З усією повагою і вдячністю до Петра Олексійовича, який робить важливу справу, але чому наприклад якщо хтось каже "я донатю але в армію не йду" - то його хейтять як ухилянта, а якщо хтось донатить в більших масштабах то вже можна сину й по закордонах жити? Тобто питання лише в сумах виходить?
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01.05.2024 23:50 Ответить
а старий логін в тебе який?
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02.05.2024 01:03 Ответить
Акуратне підведення до думки, шо старий логін мав би звучати десь як "путін666" чи там "кгб-фсб" (ну бо інакше як можна хоч плямку сірого на білосніжний ідеал кинути)? Тунельне мислення - воно таке)
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02.05.2024 02:33 Ответить
старий логін в тебе мав би бути щось на зразок "богдан_дермак"; а в білосніжному, в хакі чи в сракі - то вже не суть важливо.
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02.05.2024 19:55 Ответить
Звісно, звісно)
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03.05.2024 00:12 Ответить
Хочешь умного изобразить? Тогда для начала выясни, что такое "ухилянт".
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02.05.2024 10:20 Ответить
Єдина претензія до Пороха
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01.05.2024 23:52 Ответить
Ай маладєц.😂
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02.05.2024 00:28 Ответить
Не плачте, вата, та не заздріть.
Ваш безробітний "пєрідаст" Подоляк скільки та чого передав у ЗСУ?
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02.05.2024 10:15 Ответить
Витрачено. Але це не ваша псяча кацапська справа.
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02.05.2024 10:11 Ответить
Не ваша псяча кацапська справа лізти з вашою кацапською маячнею на Цензор.
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02.05.2024 11:52 Ответить
Молодець, Петро. Справжній президент!
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02.05.2024 16:44 Ответить
 
 