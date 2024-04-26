Две артиллерийские бригады получили партию детекторов дронов "Цукорок". ФОТО
Петр Порошенко передал двум артиллерийским бригадам десятки шин для грузовиков КамАЗ, КРАЗ и Урал, а также шиномонтажную мастерскую и партию детекторов дронов "Цукорок".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Эти небольшие приборы - настоящие спасители на фронте. Они сигнализируют военным о наличии в воздухе вражеских дронов-разведчиков и камикадзе. Устройство только "слушает" и ничего не передает, поэтому его не видит вражеский РЭБ", - рассказал Порошенко.
Шестьдесят "Цукорків" лидер "ЕС" передал воинам 47-й и 43-й артиллерийских бригад. Говорит, что каждый экипаж, каждая машина должны быть обеспечены таким детектором дронов, чтобы своевременно реагировать на угрозу.
Фонд Порошенко с волонтерами ОО "Справа Громад" за рубежом заказали комплектующие на тысячу детекторов и оплатили производство. Общая стоимость партии "Цукорків" - около двух миллионов гривен.
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Але зараз все повторилось. Вже надцятий раз.
Мати претензії до Всесвіту і не заглядати в зеркало - це генетична хвороба україців. Українці - це нація анархістів. Нація, котра століттями платить кров'ю за свій анархізм і спинитися ніяк не може. Щоб нами хтось керував? Та ніколи! Ми ж козаки! Воля, кінь, *****! А держава? Та пофіг нам та держава! Ми вільні як Вітер у степах! Українці завжди ненавиділи владу над собою. Чи добру, чи погану. І якби Президентом став Ісус Христос, то вони б його за два тижні розіп'яли ще раз..."
"Груз 200 - мы вместе" и
"Мой гроб еще шумит в лесу. Он - дерево. Он нянчит гнезда".
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Это сарказм, если что.
Добре, що не всі думають, як ця зелена влада!