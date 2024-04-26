Две артиллерийские бригады получили партию детекторов дронов "Цукорок". ФОТО

Петр Порошенко передал двум артиллерийским бригадам десятки шин для грузовиков КамАЗ, КРАЗ и Урал, а также шиномонтажную мастерскую и партию детекторов дронов "Цукорок".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Эти небольшие приборы - настоящие спасители на фронте. Они сигнализируют военным о наличии в воздухе вражеских дронов-разведчиков и камикадзе. Устройство только "слушает" и ничего не передает, поэтому его не видит вражеский РЭБ", - рассказал Порошенко.

Шестьдесят "Цукорків" лидер "ЕС" передал воинам 47-й и 43-й артиллерийских бригад. Говорит, что каждый экипаж, каждая машина должны быть обеспечены таким детектором дронов, чтобы своевременно реагировать на угрозу.

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Фонд Порошенко с волонтерами ОО "Справа Громад" за рубежом заказали комплектующие на тысячу детекторов и оплатили производство. Общая стоимость партии "Цукорків" - около двух миллионов гривен.