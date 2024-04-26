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Новости Фото Война
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Две артиллерийские бригады получили партию детекторов дронов "Цукорок". ФОТО

Петр Порошенко передал двум артиллерийским бригадам десятки шин для грузовиков КамАЗ, КРАЗ и Урал, а также шиномонтажную мастерскую и партию детекторов дронов "Цукорок".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко передав військовим шини та детектори дронів "Цукорок"

"Эти небольшие приборы - настоящие спасители на фронте. Они сигнализируют военным о наличии в воздухе вражеских дронов-разведчиков и камикадзе. Устройство только "слушает" и ничего не передает, поэтому его не видит вражеский РЭБ", - рассказал Порошенко.

Порошенко передав військовим шини та детектори дронів "Цукорок"

Шестьдесят "Цукорків" лидер "ЕС" передал воинам 47-й и 43-й артиллерийских бригад. Говорит, что каждый экипаж, каждая машина должны быть обеспечены таким детектором дронов, чтобы своевременно реагировать на угрозу.

Порошенко передав військовим шини та детектори дронів "Цукорок"

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Фонд Порошенко с волонтерами ОО "Справа Громад" за рубежом заказали комплектующие на тысячу детекторов и оплатили производство. Общая стоимость партии "Цукорків" - около двух миллионов гривен.

Автор: 

помощь (7798) Порошенко Петр (19599) РЭБ (129)


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Топ комментарии
+27
Порох - сила. Кокс- могила.
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26.04.2024 20:18
+22
пля....він працювати вміє на відміну від....
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26.04.2024 20:20
+16
Немає дня,щоб він щось не передав.Людина з великої букви.
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26.04.2024 20:23
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Порох - сила. Кокс- могила.
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26.04.2024 20:18 Ответить
пля....він працювати вміє на відміну від....
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26.04.2024 20:20 Ответить
Там, в НИХ, працювати западло...
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26.04.2024 20:22 Ответить
Немає дня,щоб він щось не передав.Людина з великої букви.
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26.04.2024 20:23 Ответить
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26.04.2024 20:57 Ответить
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26.04.2024 20:24 Ответить
"...Був в історії України ще один барига. Усім баригам барига - Мазепа. Мудрий український на̀рід цього гада страшенно ненавидів, бо цей злодюга був дуже-дуже багатий, та і оті всі грошенята були "на крові". Коли цьому паразиту оголосили анафему, то Україна раділа і святкувала тиждень! І треба було 300 років та мільйони убитих українців, щоб до укрАінцев дійшло, чого хотів отой проклятий барига і де б зараз була Україна, якби баригу послухали.
Але зараз все повторилось. Вже надцятий раз.
Мати претензії до Всесвіту і не заглядати в зеркало - це генетична хвороба україців. Українці - це нація анархістів. Нація, котра століттями платить кров'ю за свій анархізм і спинитися ніяк не може. Щоб нами хтось керував? Та ніколи! Ми ж козаки! Воля, кінь, *****! А держава? Та пофіг нам та держава! Ми вільні як Вітер у степах! Українці завжди ненавиділи владу над собою. Чи добру, чи погану. І якби Президентом став Ісус Христос, то вони б його за два тижні розіп'яли ще раз..."
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26.04.2024 20:29 Ответить
Так само із Скоропадським було. Цього 'баригу' теж скинули за гроші більшовиків. А вже через пару місяців вся Україна була ними окупована
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26.04.2024 20:31 Ответить
Він брав в уряд всяку кацапню а під кінець правління взагалі оголосив, що Україна частина єдіной і нєдєлімой. Ну але правда вже в еміграції він визнав що то була помилка. Про це писав Донцов в своєму щоденнику.
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26.04.2024 20:52 Ответить
школьники одеты в бронежилеты с символикой ЧВК "Группа Вагнера" и нашивками
"Груз 200 - мы вместе" и
"Мой гроб еще шумит в лесу. Он - дерево. Он нянчит гнезда".
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26.04.2024 20:46 Ответить
Нема слів ...сумно ... 🤡на
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26.04.2024 20:29 Ответить
Велика подяка Президенту Порошенку, який всім чим може "підсолоджує" життя наших захисників!
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26.04.2024 20:33 Ответить
Это тот редкий момент, когда за Укроборонпром и Укррезиншинапром под руководством зеленой плесени не стыдно.
==========
Это сарказм, если что.
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26.04.2024 20:36 Ответить
Красавчик!!!!
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26.04.2024 20:38 Ответить
А чим похваляться ось так як Порошенко при передачі нашим воїнам , на камеру гардони , прутили , приторможені лосі , алєсі бацмани і остальні данати ?
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26.04.2024 21:02 Ответить
Ще декілька місяців тому викладав скрін посту Сергія Флеша, який дуже схвально писав про "Цукорок". Нажаль, владі цей виріб виявився нецікавим - видно, не бачили можливості заробити на ньому.

Добре, що не всі думають, як ця зелена влада!

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26.04.2024 21:05 Ответить
А від ЗЄрмакового Міноборони отримали *** і звістку, що воювати будуть до смерті.
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26.04.2024 22:55 Ответить
 
 