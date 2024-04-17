Петр Порошенко передал военным 5 комплексов РЭБ "Ай-Петрі СВ". Это отечественная технология, в которую Порошенко полгода назад инвестировал 150 миллионов гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

В комплекте с установками РЭБ идут также новые пикапы, "старлинки", зарядные станции для автономного питания – все, что нужно для мобильности экипажей.

"Первые инвестиции в разработку были сделаны более полугода назад", – рассказал Порошенко. По его словам, первая партия из 5 комплексов уже несколько недель прикрывает артиллерийские бригады на Востоке, и результаты очень обнадеживающие.

"Противник использует беспилотные летательные аппараты, ведущие разведку позиций наших войск. Используют такие беспилотные летательные аппараты как "Орлан", осуществляющий ведение разведки, "Зал", "Суперкам". "Ай-Петрі" справляется с этими угрозами. На том участке, где сейчас тяжело, нужно от 25 до 30 таких комплексов", – объясняет военный. Он рассказывает, что командиры экипажей имеют прямую связь и с конструкторами и производителями, чтобы оперативно совершенствовать технологию, и с Порошенко, чтобы оперативно решать текущие вопросы.

Читайте также: Порошенко представил систему РЭБ "Ай-Петрі СВ", в разработку которой вложено 150 млн грн