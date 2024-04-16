Петро Порошенко передав військовим 5 комплексів РЕБ "Ай-Петрі СВ". Це вітчизняна розробка, в яку Порошенко півроку тому інвестував 150 мільйонів гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

В комплекті з установками РЕБ йдуть також нові пікапи, "Старлінки", зарядні станції для автономного живлення – все, що треба для мобільності екіпажів.

"Перші інвестиції в розробку були зроблені більш як півроку тому", – розповів Порошенко. За його словами, перша партія з 5 комплексів вже кілька тижнів прикриває артилерійські бригади на Сході, і результати – дуже обнадійливі.

"Противник використовує безпілотні літальні апарати, які ведуть розвідку позицій наших військ. Використовують такі безпілотні літальні апарати як "Орлан", який здійснює ведення розвідки, "Зала", "Суперкам". "Ай-Петрі" справляється з цими загрозами. На тій ділянці, де зараз важко, потрібно від 25 до 30 таких комплексів", – пояснює військовий. Він розповідає, що командири екіпажів мають прямий звʼязок і з конструкторами та виробниками, щоб оперативно удосконалювати технологію, і з Порошенком, щоб оперативно вирішувати поточні питання.

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