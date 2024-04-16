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Новини Війна
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Порошенко передав військовим 5 комплексів РЕБ "Ай-Петрі СВ"

порошенко

Петро Порошенко передав військовим 5 комплексів РЕБ "Ай-Петрі СВ". Це вітчизняна розробка, в яку Порошенко півроку тому інвестував 150 мільйонів гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

В комплекті з установками РЕБ йдуть також нові пікапи, "Старлінки", зарядні станції для автономного живлення – все, що треба для мобільності екіпажів.

"Перші інвестиції в розробку були зроблені більш як півроку тому", – розповів Порошенко. За його словами, перша партія з 5 комплексів вже кілька тижнів прикриває артилерійські бригади на Сході, і результати – дуже обнадійливі.

"Противник використовує безпілотні літальні апарати, які ведуть розвідку позицій наших військ. Використовують такі безпілотні літальні апарати як "Орлан", який здійснює ведення розвідки, "Зала", "Суперкам". "Ай-Петрі" справляється з цими загрозами. На тій ділянці, де зараз важко, потрібно від 25 до 30 таких комплексів", – пояснює військовий. Він розповідає, що командири екіпажів мають прямий звʼязок і з конструкторами та виробниками, щоб оперативно удосконалювати технологію, і з Порошенком, щоб оперативно вирішувати поточні питання. 

Читайте також: Порошенко представив систему РЕБ "Ай-Петрі СВ", у розробку якої вкладено 150 млн грн

Автор: 

Порошенко Петро (15167) РЕБ (153)


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Топ коментарі
+46
Україні потрібен порох!
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16.04.2024 23:35
+39
Дякуємо , Петре Олексійовичу , за постійну допомогу нашим захисникам
і захисницям 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️
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16.04.2024 23:37
+36
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16.04.2024 23:38
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16.04.2024 23:38 Відповісти
Якщо воно дійсно працює то це дуже добре. Якби всі багатії в Україні були такими свідомими людьми.
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16.04.2024 23:35 Відповісти
Воно?
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16.04.2024 23:36 Відповісти
Я про обладнання. Обладнання середнього роду в українській мові. Все нормально.
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16.04.2024 23:37 Відповісти
А, зрозумів. Просто знаючи вас, по коментаріям. Думаю що за воно, щось тут не то.
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16.04.2024 23:42 Відповісти
по коментарям, а не по коментаріям )))
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17.04.2024 00:01 Відповісти
Дякую за виправлення)
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17.04.2024 00:44 Відповісти
Ну це жаргон зелених лошишць... Немає чому дивуватись. Вони звикли до сраних відосиків, а не до дій
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17.04.2024 07:25 Відповісти
Україні потрібен порох!
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16.04.2024 23:35 Відповісти
Як ти правий!
Так, порох!-

Накопилось...
Прорахувались-

Проблем - ворох!
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16.04.2024 23:58 Відповісти
Дякуємо , Петре Олексійовичу , за постійну допомогу нашим захисникам
і захисницям 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️
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16.04.2024 23:37 Відповісти
Я мож шо пропустил, стесняюсь спросить, а наш дурак, кроме попрошайничества на единых придуравошно-попрошайнических новынах, хоть шо-та задонатил.
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17.04.2024 02:36 Відповісти
А як же - відосик. Мало? Ну, Ви й не вдячний)
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17.04.2024 07:22 Відповісти
Знаєте що таке "ніх*я"? То він особисто передав аж п'ять штук, і його дружина три.
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17.04.2024 08:00 Відповісти
Дякуємо Порошенку, за реальну допомогу Захисникам України !!
Травень, наближається невблаганно !!

16.‎04.‎2024 782 доба війни

П'ятнадцята доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Перший серйозний скандал Єрмака з Зеленським. Єрмак істерично кричав на Вовочку про все разом - і про відмову від угоди про безпеку в Чорному морі і про підписаний закон ... Доля Богдана і Коломойського нічому не навчила - Зеленський своїх кидає ...

Формальним прикриттям початку сепаратних перемовин режиму Зеленського з РФ є відновлення перемовин про безпекову угоду щодо безпеки судноплавства в Чорному морі (Україна-Туреччина-РФ) із якої Україна вийшла односторонньо в березні 2024 року. Але характер, місце і посередництво Білорусі чітко вказує на іншу тематику перемовин.
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16.04.2024 23:38 Відповісти
І? Так Зеленський кидає свого сірого кардинала, якого підозрюють у роботі на росіян чи ні? А то в новині ніби один абзац протирічить іншому.
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16.04.2024 23:40 Відповісти
Та як він кине його, у Зеленського і права такого немає. Зеленський може тільки виконувати Оманські настанови і "смотрящим" приставили Єрмака.
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17.04.2024 01:51 Відповісти
А Ви спробуйте "об"єднать все у комплекс"
На близькому Сході "заварюється каша" між Іраном та Ізраїлем
У США проблеми з політичною системою
Поставки снарядів до України гальмуються
Користуючись цим Кремль масовано жене бидло на кулемети - щоб добиться хоч якихось успіхів на фронті
д"Єрмак якогось чорта їздить у БРСР (до союзника Росії)
Тобто іде активне підштовхування "Блазня" до перемир"я на невигідних для України умовах І головну роль в цьому грає саме д"Єрмак
І тут така "заподляна" - "клоун забикував" та "поламав усю комбінацію"!!! І шантаж "приключениями в сауне" не допоміг!!!
Тому і "паніка в "домі терпимості" під час пожежі при високій повені"
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17.04.2024 06:25 Відповісти
Що мені більше всього "подобається" у більшості "тутешніх" - вони не здатні до комплексної оцінки всіх складових Ухопляться за якийсь один момент - і "мусолять" його "до нестями" А коли "не витанцьовується" - "корчать здивовану пику"
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17.04.2024 07:28 Відповісти
Не сорозмірність у часі .
Поставки снарядів та ******** зброї гальмуються від союзників
ще з весни минулого року ,тому й було зірвано наш конрнаступ .
Немає у США проблем з політичною системою ,є проблеми
з наступними виборами президента ,на жаль попереду Трамп
і тому така неадекватна поведінка Джонсона і Конгресу в цілому .
Без фінансів не має зброї .
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17.04.2024 08:24 Відповісти
...немає зброї...
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17.04.2024 08:25 Відповісти
Проблеми з виборами - це наслідки проблем з політичною системою Бо нею керують люди далекі від стратегічного мислення
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17.04.2024 08:26 Відповісти
Звання кардинала це завищена оцінка для ларьочника та звичайного злодія...
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17.04.2024 06:36 Відповісти
"Ай-Петрі" - цікава назва.
Пʼять зірочок?
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16.04.2024 23:38 Відповісти
Попроси вазєлінського нехай він за свої кошти розробить "АйВова " , а ти наліпиш туди зірочок скільки вип'єш (( Ну а якщо відмовить - тоді з горя посьорбаєш біленької "зєлєнскій" без зірочок за триста гривень.
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16.04.2024 23:50 Відповісти
Такое сказать, мол, пусть луженое дышло зальет чимиргесом, а нафига он лечебную травку продвигал?
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17.04.2024 02:39 Відповісти
"Ай-ПЕтрі" - це гора в Криму Натяк прямий! Зенітні комплекси завжди ставили на підвищеннях - щоб стрілять вище та мать ширший радіус обстрілу І маємо стратегічну ціль - КРИМ!
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17.04.2024 06:29 Відповісти
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17.04.2024 06:47 Відповісти
Що сказать хотів? А то я не бачу нічого!
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17.04.2024 06:55 Відповісти
"Ай, Петро!" 👍
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17.04.2024 13:01 Відповісти
Так раніше не було такого великого протистояння з росіянами щоб будувати такі машини. АТО і ООС дитяча забавка порівняно з цією війною. І там ці машини не були потрібні точно. Тому їх і не було. Бо ніхто не думав що таке обладнання знадобиться взагалі.
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16.04.2024 23:42 Відповісти
Бу бу бу, скільки буковок бот написав.
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16.04.2024 23:44 Відповісти
В епоху АТО і ООС такі машини були не потрібні. Тоді максимум що загрожувало військовим України це мінометний чи артилерійський обстріл. Інколи незначний штурм. Тепер таких штурмів за добу до 50 буває. Про обстріли всім чим можна від мін до ракет взагалі мовчу. Саме тому і з'явилися ці машини тільки зараз. Раніше вони були не потрібні.
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16.04.2024 23:46 Відповісти
Блiн, хоч один порядний знайшовся.
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16.04.2024 23:41 Відповісти
73 відсотки, заздріть мовчки нікчеми!
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16.04.2024 23:43 Відповісти
У глабзеба уже нет 73% от 37%.
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17.04.2024 02:40 Відповісти
Почему ты, Петя, все это не сделал в 1992 году? И куда ты дел все ядерное оружие! Разокрал, да? А что с липецкой фабрикой, а где твой брат? О! ЭТО НАЖИВА НА ВОЙНЕ! Эти деньги, 150 миллионов, он украл у пенсионеров! БАРЫГА! АБЫРВАЛГ!!! Зачем войну начал? ААА ЭЭЭЭ ЫЫЫ УУУУ
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16.04.2024 23:45 Відповісти
Ви хоч зрозуміли що людина сміється із зелупків ?
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16.04.2024 23:57 Відповісти
Вже впору писати перед постом в дужках "троллінг", бо всі такі знервовані, що не бачать сарказму і іронії)
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17.04.2024 08:04 Відповісти
Таке враження, що існує паралельне не державне Міністрество оборони.

От тільки виходить, що не тим ми платимо свої податки. І йдуть ці податки зовсім не на те.
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16.04.2024 23:50 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Зоя Казанжи:
Іноді мені здається, що я знімаюсь в якомусь фільмі абсурду. Нескінченному. В ролі статистки.
Компанія Nielsen (це світовий лідер у сфері вимірювання аудиторії) зафіксувала, що "Єдиний марафон" дивляться кожного дня всього 4 відсотки населення. 5-6 разів на тиждень - 7 відсотків. Не дивляться ВЗАГАЛІ - 38 відсотків.
"Єдиний марафон" обходиться країні, яка воює і шукає допомогу по всьому світі, щоб відстояти свою незалежність і свою державу, у 1,7 мільярдів гривень. І ці мільярди з наших кишень забирають чотири олігархи - Пінчук, Ахметов, Фірташ та Коломойський. Бо це саме вони найбільші вигодо набувачі нинішнього маразму. Бо це саме вони переклали фінансування своїх телеканалів на плечі і кишені платників податків. Нам же з вами немає більше що фінансувати, правда?..
"Єдиний марафон" за всі часи існування України - найменш ефективний інструмент, який використовує влада. Розростання цього утворення підриває довіру до медіа взагалі і має ознаки тоталітаризму. Окрім цього, "Єдиний марафон" повністю спотворює реалії, не дає розуміння, що у нас відбувається і малює райдужні, нічим не підкріплені картинки, змученому суспільству.
Згадайте, як людям вносили в вуха і в голови, що «навесні питимемо каву в Криму», як люди, через ці та подібні повідомлення, приймали рішення, які часто коштували їм життя. Держава повністю монополізувала медійний ринок і витрачає на свою монополію абсолютно дурні кошти. Якщо «5-6 менеджерів», які рулять країною, не розуміють цього, то тут питання до їхніх компетенцій. Хоча, про що це я?
І таки «критична інфраструктура» - критична для країни, для держави і для здорового глузду. Всі, хто поруч з Зеленським, отримують фінансування з бюджету і бронь від армії.
І заяви Шмигаля про «недоцільність перенаправляти кошти з Єдиного марафону на ЗСУ» - нице рішення. Воно ганьбить країну. Яка з простягнутою рукою звертається до світу і хоронить своїх кращих синів і дочок, поки «успішні і улюблені люди» заробляють гроші і ллють лайно у вуха, прикриваючись розмовами про «інформаційну безпеку».
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17.04.2024 00:03 Відповісти
купи себе ложядь і іді дамой
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17.04.2024 00:03 Відповісти
А що на це каже геній фьодоров??? Пів року, 150 млн.гр., не баксів і реб готові, а що фьодоровскі роблять, там і грошей більше, млрд,гр., ??????? Порох показує як влада обирається на всіх напрямках!!!!
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17.04.2024 00:01 Відповісти
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17.04.2024 00:11 Відповісти
Проблема дебілів у тому, що вони замість того, щоб сплотитися проти ворога - обзивають скотом своїх співвіджичників, які борються против ворога.
І навіть приклад Порошенка, який неодноразово призивав до того, щоб переставали сіяти роздрай на час війни - дебілам не допомогає.
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17.04.2024 00:21 Відповісти
Як на мене, все очевидніше, що люди таки гуртуються проти обох ворогів та їх поплічників.
І починати треба з тих, що ближче.

Доречі, ми всі ще побачимо, як ці "співвітчизники" перевзуються, як тільки вітер переміниться і їх карні справи опиняться у інших руках.
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17.04.2024 00:45 Відповісти
Проблема дебілів у тому, що вони відмовляються приймати факт того, що саме зе-влада сьогодні і сіє розбрат у суспільстві. Зеленський та його найближче оточення не перестають шукати причини сьогоднішніх бід у діях попередників, а саме - Порошенка. Хіба не так? Тому розсудливі люди мають право висловлювати свої претензії на адресу тих, хто привів до влади зе-неадекватів... Але дебіли ******* маніпулювати, тому у них у всьому знов винні прихильники Порошенка
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17.04.2024 08:31 Відповісти
ЗЕ-лідор" - українцям і всьому світу:
- Браття! Ми тут "трохи всралися" - коли на вас "перділи", щоб приховать розкрадання нами ваших грошей Так от - давайте об"єднаємося єдиним фронтом - щоб "нашу з вами сраку відмить" і від нас не смерділо! А хто проти - той "агент Кремля"!!!
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17.04.2024 08:56 Відповісти
ПАП справжній державник, про якого дійсно варто сказати, що він не тільки не звалив з країни, але ще й не відсиджується сховавшти клюва у пісок, як деякі інші успішні бізнесмени
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17.04.2024 00:46 Відповісти
Iншi, типо баб Юлька?
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17.04.2024 02:41 Відповісти
...Був в історії України ще один барига. Усім баригам барига - Мазепа. Мудрий український на̀рід цього гада страшенно ненавидів, бо цей злодюга був дуже-дуже багатий, та і оті всі грошенята були "на крові". Коли цьому паразиту оголосили анафему, то Україна раділа і святкувала тиждень! І треба було 300 років та мільйони убитих українців, щоб до укрАінцев дійшло, чого хотів отой проклятий барига і де б зараз була Україна, якби баригу послухали.
Але зараз все повторилось. Українці знову наступили на дитячі граблі. Вже надцятий раз...
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17.04.2024 05:50 Відповісти
Я не фанат Пєті , але він реально допомогає , а єрмачня тільки тягне усе що баче...
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17.04.2024 06:33 Відповісти
https://t.me/voynareal/87774 🔥У Джанкої потужні вибухи в районі військового аеродрому та подальша пожежа з детонацією
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17.04.2024 07:16 Відповісти
Порох розумна та красива людина , може українцям ще пощастить...і команда Петра , буде керувати державою ...
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17.04.2024 07:19 Відповісти
Навіть тільки для того варто його обрати, щоб надер зади оцим потужним нєдорослям
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17.04.2024 08:09 Відповісти
Крим (лютий) при Пороху, Донбас (квітень) при Пороху , незважаючи на те, що Порошенко сатав президентом України у червні 2014 року. наступи ще раз (тільки не Порошенко) на зелені граблі і буде тобі щастя. живеш у Німеччині, твого села вже немає і, але -Треба як найшвидше згуртуватися. ти вже гуртуєшся у германіях?
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17.04.2024 10:01 Відповісти
Мій комент видалили.І зрозуміло чому. Хоча в ньому я ні кого не образив. Те, що я в Німеччіні і виїхав 7.12.23 я написав. В яких умомах я жив знаходився-промовчу. Да,не пам*ятаю написав про свій вік-мені 75, Тепер про вашого кумира згадувати не буду. І про владу-ніякої надії. Слава ЗСУ !

Сподіваюсь,що за це не заблокують. ЦН-джерело інфо для мене. Бувайте здорові.
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20.04.2024 11:20 Відповісти
Блазень повинен приймати важливі рішення разом з оппозицією, як в Ізраїлі.

Рішення про удар у відповідь ухвалює Військовий кабінет Ізраїлю, міжпартійна комісія уряду країни, створена невдовзі після терористичної атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Основним завданням цього органу є керівництво військовою операцією Ізраїлю в секторі Газа у відповідь на атаку ХАМАСу, при цьому комісія юридично підпорядкована Кабінету безпеки Ізраїлю.
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17.04.2024 08:02 Відповісти
Це не той випадок, він же не християнин, який підставить іншу щоку - він буде очі виколупувати. Одним словом #ид
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17.04.2024 08:07 Відповісти
Чортів барига - знову псує настрій найвеличнішому наполєончику **********
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17.04.2024 08:05 Відповісти
Порошенко П.О. гетьман і патріот України. хто такий зеленський-я не лох, я не тряпка. Слава ЗСУ!
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17.04.2024 09:47 Відповісти
 
 