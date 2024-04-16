Порошенко передав військовим 5 комплексів РЕБ "Ай-Петрі СВ"
Петро Порошенко передав військовим 5 комплексів РЕБ "Ай-Петрі СВ". Це вітчизняна розробка, в яку Порошенко півроку тому інвестував 150 мільйонів гривень.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
В комплекті з установками РЕБ йдуть також нові пікапи, "Старлінки", зарядні станції для автономного живлення – все, що треба для мобільності екіпажів.
"Перші інвестиції в розробку були зроблені більш як півроку тому", – розповів Порошенко. За його словами, перша партія з 5 комплексів вже кілька тижнів прикриває артилерійські бригади на Сході, і результати – дуже обнадійливі.
"Противник використовує безпілотні літальні апарати, які ведуть розвідку позицій наших військ. Використовують такі безпілотні літальні апарати як "Орлан", який здійснює ведення розвідки, "Зала", "Суперкам". "Ай-Петрі" справляється з цими загрозами. На тій ділянці, де зараз важко, потрібно від 25 до 30 таких комплексів", – пояснює військовий. Він розповідає, що командири екіпажів мають прямий звʼязок і з конструкторами та виробниками, щоб оперативно удосконалювати технологію, і з Порошенком, щоб оперативно вирішувати поточні питання.
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Травень, наближається невблаганно !!
16.04.2024 782 доба війни
П'ятнадцята доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Перший серйозний скандал Єрмака з Зеленським. Єрмак істерично кричав на Вовочку про все разом - і про відмову від угоди про безпеку в Чорному морі і про підписаний закон ... Доля Богдана і Коломойського нічому не навчила - Зеленський своїх кидає ...
Формальним прикриттям початку сепаратних перемовин режиму Зеленського з РФ є відновлення перемовин про безпекову угоду щодо безпеки судноплавства в Чорному морі (Україна-Туреччина-РФ) із якої Україна вийшла односторонньо в березні 2024 року. Але характер, місце і посередництво Білорусі чітко вказує на іншу тематику перемовин.
На близькому Сході "заварюється каша" між Іраном та Ізраїлем
У США проблеми з політичною системою
Поставки снарядів до України гальмуються
Користуючись цим Кремль масовано жене бидло на кулемети - щоб добиться хоч якихось успіхів на фронті
д"Єрмак якогось чорта їздить у БРСР (до союзника Росії)
Тобто іде активне підштовхування "Блазня" до перемир"я на невигідних для України умовах І головну роль в цьому грає саме д"Єрмак
І тут така "заподляна" - "клоун забикував" та "поламав усю комбінацію"!!! І шантаж "приключениями в сауне" не допоміг!!!
Тому і "паніка в "домі терпимості" під час пожежі при високій повені"
Поставки снарядів та ******** зброї гальмуються від союзників
ще з весни минулого року ,тому й було зірвано наш конрнаступ .
Немає у США проблем з політичною системою ,є проблеми
з наступними виборами президента ,на жаль попереду Трамп
і тому така неадекватна поведінка Джонсона і Конгресу в цілому .
Без фінансів не має зброї .
Пʼять зірочок?
От тільки виходить, що не тим ми платимо свої податки. І йдуть ці податки зовсім не на те.
Зоя Казанжи:
Іноді мені здається, що я знімаюсь в якомусь фільмі абсурду. Нескінченному. В ролі статистки.
Компанія Nielsen (це світовий лідер у сфері вимірювання аудиторії) зафіксувала, що "Єдиний марафон" дивляться кожного дня всього 4 відсотки населення. 5-6 разів на тиждень - 7 відсотків. Не дивляться ВЗАГАЛІ - 38 відсотків.
"Єдиний марафон" обходиться країні, яка воює і шукає допомогу по всьому світі, щоб відстояти свою незалежність і свою державу, у 1,7 мільярдів гривень. І ці мільярди з наших кишень забирають чотири олігархи - Пінчук, Ахметов, Фірташ та Коломойський. Бо це саме вони найбільші вигодо набувачі нинішнього маразму. Бо це саме вони переклали фінансування своїх телеканалів на плечі і кишені платників податків. Нам же з вами немає більше що фінансувати, правда?..
"Єдиний марафон" за всі часи існування України - найменш ефективний інструмент, який використовує влада. Розростання цього утворення підриває довіру до медіа взагалі і має ознаки тоталітаризму. Окрім цього, "Єдиний марафон" повністю спотворює реалії, не дає розуміння, що у нас відбувається і малює райдужні, нічим не підкріплені картинки, змученому суспільству.
Згадайте, як людям вносили в вуха і в голови, що «навесні питимемо каву в Криму», як люди, через ці та подібні повідомлення, приймали рішення, які часто коштували їм життя. Держава повністю монополізувала медійний ринок і витрачає на свою монополію абсолютно дурні кошти. Якщо «5-6 менеджерів», які рулять країною, не розуміють цього, то тут питання до їхніх компетенцій. Хоча, про що це я?
І таки «критична інфраструктура» - критична для країни, для держави і для здорового глузду. Всі, хто поруч з Зеленським, отримують фінансування з бюджету і бронь від армії.
І заяви Шмигаля про «недоцільність перенаправляти кошти з Єдиного марафону на ЗСУ» - нице рішення. Воно ганьбить країну. Яка з простягнутою рукою звертається до світу і хоронить своїх кращих синів і дочок, поки «успішні і улюблені люди» заробляють гроші і ллють лайно у вуха, прикриваючись розмовами про «інформаційну безпеку».
І навіть приклад Порошенка, який неодноразово призивав до того, щоб переставали сіяти роздрай на час війни - дебілам не допомогає.
І починати треба з тих, що ближче.
Доречі, ми всі ще побачимо, як ці "співвітчизники" перевзуються, як тільки вітер переміниться і їх карні справи опиняться у інших руках.
- Браття! Ми тут "трохи всралися" - коли на вас "перділи", щоб приховать розкрадання нами ваших грошей Так от - давайте об"єднаємося єдиним фронтом - щоб "нашу з вами сраку відмить" і від нас не смерділо! А хто проти - той "агент Кремля"!!!
Але зараз все повторилось. Українці знову наступили на дитячі граблі. Вже надцятий раз...
живзнаходився-промовчу. Да,не пам*ятаю написав про свій вік-мені 75, Тепер про вашого кумира згадувати не буду. І про владу-ніякої надії. Слава ЗСУ !
Сподіваюсь,що за це не заблокують. ЦН-джерело інфо для мене. Бувайте здорові.
Рішення про удар у відповідь ухвалює Військовий кабінет Ізраїлю, міжпартійна комісія уряду країни, створена невдовзі після терористичної атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Основним завданням цього органу є керівництво військовою операцією Ізраїлю в секторі Газа у відповідь на атаку ХАМАСу, при цьому комісія юридично підпорядкована Кабінету безпеки Ізраїлю.