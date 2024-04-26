Дві артилерійські бригади отримали партію детекторів дронів "Цукорок". ФОТО
Петро Порошенко передав двом артилерійським бригадам десятки шин для вантажівок КАМАЗ, КРАЗ та Урал, а також шиномонтажну майстерню і партію детекторів дронів "Цукорок".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Ці невеличкі прилади – справжні рятівники на фронті. Вони сигналізують військовим про наявність у повітрі ворожих дронів – розвідників і камікадзе. Пристрій тільки "слухає" і нічого не передає, тому його не бачить ворожий РЕБ" – розповів Порошенко.
Шістдесят "Цукорків" лідер "ЄС" передав воїнам 47-ї та 43-ї артилерійських бригад – каже, кожен екіпаж, кожна машина мають бути забезпечені таким детектором дронів, щоб вчасно реагувати на загрозу.
Фонд Порошенка з волонтерами ГО "Справа Громад" за кордоном замовили комплектуючі на тисячу детекторів і оплатили виробництво. Загальна вартість партії "Цукорків" – близько двох мільйонів гривень.
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Але зараз все повторилось. Вже надцятий раз.
Мати претензії до Всесвіту і не заглядати в зеркало - це генетична хвороба україців. Українці - це нація анархістів. Нація, котра століттями платить кров'ю за свій анархізм і спинитися ніяк не може. Щоб нами хтось керував? Та ніколи! Ми ж козаки! Воля, кінь, *****! А держава? Та пофіг нам та держава! Ми вільні як Вітер у степах! Українці завжди ненавиділи владу над собою. Чи добру, чи погану. І якби Президентом став Ісус Христос, то вони б його за два тижні розіп'яли ще раз..."
"Груз 200 - мы вместе" и
"Мой гроб еще шумит в лесу. Он - дерево. Он нянчит гнезда".
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Это сарказм, если что.
Добре, що не всі думають, як ця зелена влада!