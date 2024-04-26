Дві артилерійські бригади отримали партію детекторів дронів "Цукорок". ФОТО

Петро Порошенко передав двом артилерійським бригадам десятки шин для вантажівок КАМАЗ, КРАЗ та Урал, а також шиномонтажну майстерню і партію детекторів дронів "Цукорок".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Ці невеличкі прилади – справжні рятівники на фронті. Вони сигналізують військовим про наявність у повітрі ворожих дронів – розвідників і камікадзе. Пристрій тільки "слухає" і нічого не передає, тому його не бачить ворожий РЕБ" – розповів Порошенко.

Шістдесят "Цукорків" лідер "ЄС" передав воїнам 47-ї та 43-ї артилерійських бригад – каже, кожен екіпаж, кожна машина мають бути забезпечені таким детектором дронів, щоб вчасно реагувати на загрозу.

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Фонд Порошенка з волонтерами ГО "Справа Громад" за кордоном замовили комплектуючі на тисячу детекторів і оплатили виробництво. Загальна вартість партії "Цукорків" – близько двох мільйонів гривень.