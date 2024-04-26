УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10301 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна
9 011 26

Дві артилерійські бригади отримали партію детекторів дронів "Цукорок". ФОТО

Петро Порошенко передав двом артилерійським бригадам десятки шин для вантажівок КАМАЗ, КРАЗ та Урал, а також шиномонтажну майстерню і партію детекторів дронів "Цукорок".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко передав військовим шини та детектори дронів "Цукорок"

"Ці невеличкі прилади – справжні рятівники на фронті. Вони сигналізують військовим про наявність у повітрі ворожих дронів – розвідників і камікадзе. Пристрій тільки "слухає" і нічого не передає, тому його не бачить ворожий РЕБ" – розповів Порошенко.

Порошенко передав військовим шини та детектори дронів "Цукорок"

Шістдесят "Цукорків" лідер "ЄС" передав воїнам  47-ї та 43-ї артилерійських бригад – каже, кожен екіпаж, кожна машина мають бути забезпечені таким детектором дронів, щоб вчасно реагувати на загрозу.

Порошенко передав військовим шини та детектори дронів "Цукорок"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко передав військовим 5 комплексів РЕБ "Ай-Петрі СВ"

Фонд Порошенка з волонтерами ГО "Справа Громад" за кордоном замовили комплектуючі на тисячу детекторів і оплатили виробництво. Загальна вартість партії "Цукорків" – близько двох мільйонів гривень.

Автор: 

допомога (8341) Порошенко Петро (15171) РЕБ (155)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+27
Порох - сила. Кокс- могила.
показати весь коментар
26.04.2024 20:18
+22
пля....він працювати вміє на відміну від....
показати весь коментар
26.04.2024 20:20
+16
Немає дня,щоб він щось не передав.Людина з великої букви.
показати весь коментар
26.04.2024 20:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Порох - сила. Кокс- могила.
показати весь коментар
26.04.2024 20:18 Відповісти
пля....він працювати вміє на відміну від....
показати весь коментар
26.04.2024 20:20 Відповісти
Там, в НИХ, працювати западло...
показати весь коментар
26.04.2024 20:22 Відповісти
Немає дня,щоб він щось не передав.Людина з великої букви.
показати весь коментар
26.04.2024 20:23 Відповісти
показати весь коментар
26.04.2024 20:57 Відповісти
показати весь коментар
26.04.2024 20:24 Відповісти
"...Був в історії України ще один барига. Усім баригам барига - Мазепа. Мудрий український на̀рід цього гада страшенно ненавидів, бо цей злодюга був дуже-дуже багатий, та і оті всі грошенята були "на крові". Коли цьому паразиту оголосили анафему, то Україна раділа і святкувала тиждень! І треба було 300 років та мільйони убитих українців, щоб до укрАінцев дійшло, чого хотів отой проклятий барига і де б зараз була Україна, якби баригу послухали.
Але зараз все повторилось. Вже надцятий раз.
Мати претензії до Всесвіту і не заглядати в зеркало - це генетична хвороба україців. Українці - це нація анархістів. Нація, котра століттями платить кров'ю за свій анархізм і спинитися ніяк не може. Щоб нами хтось керував? Та ніколи! Ми ж козаки! Воля, кінь, *****! А держава? Та пофіг нам та держава! Ми вільні як Вітер у степах! Українці завжди ненавиділи владу над собою. Чи добру, чи погану. І якби Президентом став Ісус Христос, то вони б його за два тижні розіп'яли ще раз..."
показати весь коментар
26.04.2024 20:29 Відповісти
Так само із Скоропадським було. Цього 'баригу' теж скинули за гроші більшовиків. А вже через пару місяців вся Україна була ними окупована
показати весь коментар
26.04.2024 20:31 Відповісти
Він брав в уряд всяку кацапню а під кінець правління взагалі оголосив, що Україна частина єдіной і нєдєлімой. Ну але правда вже в еміграції він визнав що то була помилка. Про це писав Донцов в своєму щоденнику.
показати весь коментар
26.04.2024 20:52 Відповісти
школьники одеты в бронежилеты с символикой ЧВК "Группа Вагнера" и нашивками
"Груз 200 - мы вместе" и
"Мой гроб еще шумит в лесу. Он - дерево. Он нянчит гнезда".
показати весь коментар
26.04.2024 20:46 Відповісти
Нема слів ...сумно ... 🤡на
показати весь коментар
26.04.2024 20:29 Відповісти
Велика подяка Президенту Порошенку, який всім чим може "підсолоджує" життя наших захисників!
показати весь коментар
26.04.2024 20:33 Відповісти
Это тот редкий момент, когда за Укроборонпром и Укррезиншинапром под руководством зеленой плесени не стыдно.
==========
Это сарказм, если что.
показати весь коментар
26.04.2024 20:36 Відповісти
Красавчик!!!!
показати весь коментар
26.04.2024 20:38 Відповісти
А чим похваляться ось так як Порошенко при передачі нашим воїнам , на камеру гардони , прутили , приторможені лосі , алєсі бацмани і остальні данати ?
показати весь коментар
26.04.2024 21:02 Відповісти
Ще декілька місяців тому викладав скрін посту Сергія Флеша, який дуже схвально писав про "Цукорок". Нажаль, владі цей виріб виявився нецікавим - видно, не бачили можливості заробити на ньому.

Добре, що не всі думають, як ця зелена влада!

показати весь коментар
26.04.2024 21:05 Відповісти
А від ЗЄрмакового Міноборони отримали *** і звістку, що воювати будуть до смерті.
показати весь коментар
26.04.2024 22:55 Відповісти
 
 