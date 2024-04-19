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Новости Война
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Полтысячи FPV-дронов, квадроциклы для эвакуации и зарядные станции для РЭБ отправят на фронт. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Очередной груз техники на 18 млн грн отправляется в войска. Это полтысячи смертоносных для врага FPV-дронов, квадроциклы для эвакуации раненых, зарядные станции для радио-электронной борьбы и вечный дефицит – автомобильные шины для грузовиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Как отмечает Петр Порошенко, который с начала полномасштабной войны держит связь с более чем сотней бригад и батальонов, силы волонтеров истощаются, а потребности армии наоборот растут.

"Сейчас очень непростые времена. События на Востоке и на Юге дают нам основания беспокоиться о наших воинах. Но нам свое делать. Мы имеем непосредственную связь с более чем 100 бригадами, полками и отдельными батальонами. И мы везем то, что нужно именно сейчас и немедленно", – объясняет Порошенко.

FPV-дрони від Порошенка на фронт

"От 50 до 400 FPV-дронов в партии. Квадроциклы оказались очень эффективными для эвакуации раненых. Ну а о шинах вы помните – это все еще клад", – показывает Порошенко подготовленный на фронт груз.

Квадроцикли для евакуації поранених і шини

"Дело, которым мы сейчас живем – это РЭБ, кибербезопасность и борьба с российской радиотехнической разведкой. У нас неплохо получается. К сожалению, я не могу больше об этом сказать. Но вы увидите сами. К нашим комплексам радиотехнической разведки и противодействию вражеским средствам "Ай-Петри СВ" передаем зарядные станции Bluetti. Везем их нашим друзьям-военным", – рассказал Порошенко.

Допомога військовим від Порошенка

"Делаем все, чтобы снабжать наших воинов техникой и оружием, которым они будут уничтожать врага по всем направлениям", – говорит пятый президент.

Квадроцикли для військових від Порошенка

Полгода назад Петр Порошенко инвестировал 150 млн грн в разработку и производство новейших комплексов РЭБ "Ай-Петри СВ". В войска уже поступило 10 таких установок. В ближайшее время планируется передать еще 10 комплексов. По словам Порошенко, нужно прикрыть системами радио-электронной борьбы, которые эффективны против российских дронов, всю линию фронта. Поэтому проект будет масштабироваться. Команда инженеров находится на постоянной прямой связи с командирами экипажей, чтобы, не теряя времени, совершенствовать технологические решения.

Смотрите также: Военные строители на Восточном фронте получили 4 экскаватора для строительства фортификаций. ФОТО

Автор: 

помощь (7754) Порошенко (19587) ВСУ (6539)


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Топ комментарии
+40
Да, "разошелся" Порох не на шутку. Сразу видно кому из президентов реально нужна победа, а кому просто поговорить и помутить бабло.
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19.04.2024 16:12
+23
мені теж подобається продукція рошен.
вважаю шоколадки, торти, тістечка та цукерки, найсмачнішими.
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19.04.2024 16:18
+19
Ще один ображений Порошенком
Він у вас мабуть щось "вкрав"..., чи то мозок, чи то дівочість...
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19.04.2024 16:22
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Правила форума Совет форумчан
Да, "разошелся" Порох не на шутку. Сразу видно кому из президентов реально нужна победа, а кому просто поговорить и помутить бабло.
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19.04.2024 16:12 Ответить
зелена пліснява теж - дерибанять бабло нє по-дєтскі)
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19.04.2024 16:21 Ответить
Гетьман бачить, знає та дає Українському Війську саме те, що треба!

Україні потрібен Гетьман!


.
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19.04.2024 18:21 Ответить
мені теж подобається продукція рошен.
вважаю шоколадки, торти, тістечка та цукерки, найсмачнішими.
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19.04.2024 16:18 Ответить
Ще один ображений Порошенком
Він у вас мабуть щось "вкрав"..., чи то мозок, чи то дівочість...
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19.04.2024 16:22 Ответить
Видно брата убив і з'їв , або сьостру юлу ((
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19.04.2024 16:31 Ответить
🤣
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19.04.2024 17:50 Ответить
а як, в оригіналі, написано речення, що гугл так перевів?
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19.04.2024 16:23 Ответить
Тут я поспорю, " Світоч", вже потім " Рошен", проблема що "Світоч" маленька фабрика, але яка !!!
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19.04.2024 18:36 Ответить
Сві́точ - кондитерська фабрика у Львові, контрольним пакетом акцій якої володіє швейцарська корпорація «Nestlé», яка продовжила працювати в РФ після повномасштабного вторгнення РФ до України навесні 2022 року.

https://www.google.com/search?sca_esv=09379ecd0b6efd91&sxsrf=ACQVn08CTDCyQY8uolND21Tctx46U6U5wQ:1713543263874&q=%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%87+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8&sa=X&ved=2ahUKEwjLpbOM1s6FAxUcJRAIHf8ICk8Q6BMoAHoECFoQAg Власник(и) : https://www.google.com/search?sca_esv=09379ecd0b6efd91&sxsrf=ACQVn08CTDCyQY8uolND21Tctx46U6U5wQ:1713543263874&q=Nestl%C3%A9+S.A.+(97%25+%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9)&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDQ1NUtfxCrrl1pcknN4pUKwnqOegoaluarChQ0Xdl1suzjtwk5NAPpgc8MtAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjLpbOM1s6FAxUcJRAIHf8ICk8QmxMoAXoECFoQAw Nestlé S.A. (97% акцій)
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19.04.2024 19:15 Ответить
І що змінилося??? Як був смак так і залишився, світочивський смак, шоколад як був смачний так і залишився, львівський шоколад, додали якіс цукерки з нестле і що????????? Фабрика з початку 19 століття, має свої секрети і рецепти!!! Взяти Рошен, смачно но все сьогоднішнє, все взято з світу по трохи і добрі кондитери!!!
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19.04.2024 21:45 Ответить
А на рахунок торгівлі Світоча з парашею не *****, думай що тут витираєш!!!
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19.04.2024 21:48 Ответить
"Дурень не той, хто говорить дурниці, а той, хто не помічає, що він їх говорить."
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19.04.2024 22:01 Ответить
брись під шконку
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19.04.2024 16:19 Ответить
Ото блін, то Порошенко, то Кличко - так принижують та мордякою в багнюку тицяють Найвеличнішого Боневтіка Бонопартовича..

Цікаво, Зе! зі своїх хоч один дрон купив воякам?? Чи кинув грошей волонтерам?? Мабудь ні, бо півроку б піарився..тільки нєтлєнку у 12 томах видав, хз чиїм коштом..
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19.04.2024 16:37 Ответить
...а Зєля Україні "нічєво нє должен"(с)
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19.04.2024 16:45 Ответить
Коли бачиш заголовок про таку щедру поставку і війська, то можеш не шукати хто поставив. Звісно не Найвідосніший зі своїм шоблом.
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19.04.2024 16:50 Ответить
Эх хорошо что мы проголосовали за Зе комика. А не вон за этого господина.
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19.04.2024 16:56 Ответить
А как же "борыга?")
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19.04.2024 16:58 Ответить
А де поділися зі своїми донатами гардони , прутили , лосі , стерненки і остальні алєсі боцман ... ?
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19.04.2024 17:05 Ответить
Вони не діляться вони збирають, а потім морозять таку хєрню, тіпо купили супутник, а данні нам надає НАТО!!! Десь так!!!
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19.04.2024 23:13 Ответить
Порох реально дивує майже щодня. Велика подяка справжньому державникові
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19.04.2024 17:21 Ответить
Серьозна людина цей Порошенко , і навіть ще і досі любить українців , Дякуємо Вам Петро Олексійовичу ❤😎
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19.04.2024 17:48 Ответить
Хотя я на его месте давно бы сказал "Да ******* вы конем" и уехал на теплые острова.
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19.04.2024 18:06 Ответить
Ось тут і проблема, ти не на його місці!!!
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19.04.2024 23:14 Ответить
Ізнову Порох !!! А де хвалені дрони від Федорова, всі задаються питанням, де 200 тис., на місяць, де хоча би 10 тисяч??? Хтось чув, може я щось пропустив???
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19.04.2024 18:38 Ответить
Хтось там відправить... Ага. Воно само.

Коли публікують переможні піар-висери Федорова про досягнення, до яких він ніяким боком, то прізвище у заголовку пишуть.

Коли пишуть про реальну допомогу від Порошенка та його партії, то у заголовку якось там хтось десь само поїхало на фронт.

Любі друзі з редакції, у вас є методички від ОПЗЄ, які треба виконувати?
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19.04.2024 21:06 Ответить
 
 