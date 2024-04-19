Полтысячи FPV-дронов, квадроциклы для эвакуации и зарядные станции для РЭБ отправят на фронт. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Очередной груз техники на 18 млн грн отправляется в войска. Это полтысячи смертоносных для врага FPV-дронов, квадроциклы для эвакуации раненых, зарядные станции для радио-электронной борьбы и вечный дефицит – автомобильные шины для грузовиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Как отмечает Петр Порошенко, который с начала полномасштабной войны держит связь с более чем сотней бригад и батальонов, силы волонтеров истощаются, а потребности армии наоборот растут.
"Сейчас очень непростые времена. События на Востоке и на Юге дают нам основания беспокоиться о наших воинах. Но нам свое делать. Мы имеем непосредственную связь с более чем 100 бригадами, полками и отдельными батальонами. И мы везем то, что нужно именно сейчас и немедленно", – объясняет Порошенко.
"От 50 до 400 FPV-дронов в партии. Квадроциклы оказались очень эффективными для эвакуации раненых. Ну а о шинах вы помните – это все еще клад", – показывает Порошенко подготовленный на фронт груз.
"Дело, которым мы сейчас живем – это РЭБ, кибербезопасность и борьба с российской радиотехнической разведкой. У нас неплохо получается. К сожалению, я не могу больше об этом сказать. Но вы увидите сами. К нашим комплексам радиотехнической разведки и противодействию вражеским средствам "Ай-Петри СВ" передаем зарядные станции Bluetti. Везем их нашим друзьям-военным", – рассказал Порошенко.
"Делаем все, чтобы снабжать наших воинов техникой и оружием, которым они будут уничтожать врага по всем направлениям", – говорит пятый президент.
Полгода назад Петр Порошенко инвестировал 150 млн грн в разработку и производство новейших комплексов РЭБ "Ай-Петри СВ". В войска уже поступило 10 таких установок. В ближайшее время планируется передать еще 10 комплексов. По словам Порошенко, нужно прикрыть системами радио-электронной борьбы, которые эффективны против российских дронов, всю линию фронта. Поэтому проект будет масштабироваться. Команда инженеров находится на постоянной прямой связи с командирами экипажей, чтобы, не теряя времени, совершенствовать технологические решения.
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Україні потрібен Гетьман!
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вважаю шоколадки, торти, тістечка та цукерки, найсмачнішими.
Він у вас мабуть щось "вкрав"..., чи то мозок, чи то дівочість...
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Цікаво, Зе! зі своїх хоч один дрон купив воякам?? Чи кинув грошей волонтерам?? Мабудь ні, бо півроку б піарився..тільки нєтлєнку у 12 томах видав, хз чиїм коштом..
Коли публікують переможні піар-висери Федорова про досягнення, до яких він ніяким боком, то прізвище у заголовку пишуть.
Коли пишуть про реальну допомогу від Порошенка та його партії, то у заголовку якось там хтось десь само поїхало на фронт.
Любі друзі з редакції, у вас є методички від ОПЗЄ, які треба виконувати?