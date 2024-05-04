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Новини Фото Війна
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Українські воїни на сході отримали 1200 FPV-дронів, детектори та пересувний шиномонтаж, а військові будівельники - два екскаватори. ФОТОрепортаж

Петро Порошенко під час поїздки на Донеччину зустрівся з представниками бригад ДШВ, артилеристами та військовими інженерами та допоміг військовим із закриттям нагальних потреб.

"Цього разу наша команда приїхала на Схід до шести підрозділів: тут і 25-тка, і 46-та бригада, і хлопці з 82-ї, військові інженери з 23-го полку, а також 45-та та 148-ма артилерійські бригади", – розповідає пʼятий Президент, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

Військові будівельники отримали від Порошенка ще два екскаватора

Перше, що просять військові – дрони, дрони і ще раз дрони. Засобів ураження, снарядів на фронті досі не вистачає, тож ситуацію рятують маленькі летючі "камікадзе". Цього разу Порошенко привіз у бригади ЗСУ 1200 "Мольфарів" і півсотні "Мавіків".

Бригади на Сході отримали від Порошенка 1200 FPV-дронів

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"У часи, коли воюють здебільшого артою та безпілотниками, постійними запитами, що прилітають нам від хлопців, є саме "пташки". Сьогодні закрили потреби бригад і передали FPV-дрони "Мольфар 8" та "Мольфар 10", а також "Мавіки", які й досі залишаються незамінними для розвідки", – пояснює Порошенко.

Порошенко привіз воїнам допомогу

А щоб наші хлопці уникали російських "Ланцетів", "Орланів", "Суперкамів" та FPVшок, їм також передали три сотні детекторів "Ванільний цукорок", які на різних частотах розпізнають ворожі розвідувальні та атакувальні безпілотники.

Військовим передали шини на вантажівки

"Продовжуємо доставляти військовим дефіцитні шини на вантажівки: 24 колеса на УРАЛи, 54 — на КрАЗи, 30 — на КАМАЗи. Десантникам із 46-тої бригади на додачу до коліс передали ще й пересувний шиномонтаж", – говорить Порошенко.

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Українські воїни отримали від Порошенка пересувний шиномонтаж

Пересувний шиномонтаж на фронті – вкрай необіхідна опція, кажуть бійці. "Шиномонтажний комплекс для того, щоб ремонтувати колеса в машинах, це дуже необхідно. Тому що осколки попадають по колесам. Колеса спускаються. Відновити на місці дуже тяжко. Треба кудись везти техніку. А так у нас буде вже свій шиномонтажний комплекс. І ми будемо самі все робити", – пояснює представник 46-ї бригади.

Екскаватори для військових будівельників

Петро Порошенко, який ще з минулого року наголошує на необхідності терміново зводити кілька ліній фортифікацій, цього разу знову привіз на фронт будівельну техніку – два екскаватори.

"Військові інженери тепер під міцною опікою нашої команди — передали їм ще один екскаватор та 30 бензопил для будівництва ліній оборони. Ще одного велетня отримала від нас 148-ма артилерійська бригада", – пояснює пʼятий Президент. Будівельникам також привезли детектори "Ванільний цукорок", бо окупанти атакують їх дронами просто під час роботи.

82-а бригада, де воює ветеран АТО, військовий блогер Олексій Петров, отримала прально-душовий комплекс. Петро Порошенко жартує: 82-а має бути найчистішою на фронті, бо це вже 8-й комплекс, який передають бригаді. А також партію дронів і "Цукорків". Олексій Петров каже – FPV дуже гарної якості, хлопці задоволені їхніми результатами, тому просять ще.

"Військові кажуть, що попри всі складнощі, вихід лише один — боротись і перемагати. А ми продовжуємо працювати – разом до перемоги!", – резюмує Петро Порошенко.

Автор: 

благодійність (569) допомога (8343) Порошенко Петро (15173) 25 окрема повітряно-десантна бригада (156) 46 окрема десантно-штурмова бригада (58) 45 артилерійська бригада (53)


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Топ коментарі
+55
не читаючі - Порох!
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04.05.2024 18:45
+53
От навіть без згадки у заголовку:
Якщо вже отримали - Порох.
Якщо ******* та обіцянки - МО та ЗЄрмаки.
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04.05.2024 18:48
+31
От клятий Порох! На війні піариться, робить все, щоб найвеличнішого підкузьмити. Але наш зелений геній не такий, щоб піддатись на провокацію, і далі буде потужно красти.
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04.05.2024 19:05
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не читаючі - Порох!
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04.05.2024 18:45 Відповісти
От клятий Порох! На війні піариться, робить все, щоб найвеличнішого підкузьмити. Але наш зелений геній не такий, щоб піддатись на провокацію, і далі буде потужно красти.
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04.05.2024 19:05 Відповісти
Порох з Кличками - вирішили зе! затроліти))

Давайте ще))

Зепадло
потім всім "подякує".
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04.05.2024 18:47 Відповісти
От навіть без згадки у заголовку:
Якщо вже отримали - Порох.
Якщо ******* та обіцянки - МО та ЗЄрмаки.
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04.05.2024 18:48 Відповісти
А що робить Умеров?!

Де поставки МО? Де єксковатори?
Де укріплення із залізобетону?
Де мінні поля для захисту оборони?

Знову усе вивозять на своїх плечах волонтери?! Від трусів до дронів та єксковаторів?!

Ганьба та сором!
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04.05.2024 19:29 Відповісти
Умеров торгаш,як "зе" .Вчасі війни як і послиця в штатах і багато "зелених" торгашів в часі війни шукають власної вигоди .а не користі і допомоги Україні.та її народу....
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04.05.2024 19:39 Відповісти
Цікаво, чи постачаються щоденно 2 747 дрончиків з "того" мільйону? І якщо ні, то чому?
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04.05.2024 18:49 Відповісти
Звісно, як мільярд дерев, 4 тис $ вчителям і багато чого обіцяного.
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04.05.2024 18:52 Відповісти
Так то ж "вумні" вчителя, що отримують по 4 тис. ЗЕлених і купують оті 2747 дронів щоденно, а після "трудов праведньіх" йдуть і...саджають дерева, бідосі. А ще вони встигають підняти випуск ракет...в 100 разів! Он, вони навіть спини не розгинають від зайнятості. Так і переможемо....гундосіками.
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04.05.2024 19:11 Відповісти
Вони ще виділили 15 мільярдів на дрони, бо вже гроші вкрали закінчилися.
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04.05.2024 19:32 Відповісти
Шоб да так нет.
Встречал в каналах вообще информацию, что на волонтерские дроны тупо наклейку лепят, вроде как от членоквартала . Это шок и цинизм 100 лвл
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04.05.2024 20:15 Відповісти
Ні, щоб відосік запиляти, так він дрони якісь і екскаватори... Знову піариться...
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04.05.2024 18:49 Відповісти
Куда ему до Потужного Гундосика!
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04.05.2024 20:26 Відповісти
Піариться, чоколадний "барІга".
І тільки фонд найвЯличайшага Вови Зелегського без зайвого піару 3,14здить бюджетні гроши та допомогу партнерів.
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04.05.2024 18:51 Відповісти
Мені тут одна думка прийшла, а може найвеличніший зі своїми дружками не краде гроші та допомогу, а виготовляє ядерну зброю. Дурня, напевно, дивлячись на їхні пики яка там ядерна зброя, вони навіть одного на всіх шолома чи бронежилета не купили.
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04.05.2024 19:01 Відповісти
Звісно за ЯЗ дурня.
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04.05.2024 19:23 Відповісти
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04.05.2024 19:51 Відповісти
Гарні ''пасочки'' для наших Витязів. Матимуть чим ''святити'' кацапопітеків.
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04.05.2024 18:54 Відповісти
А що скажуть гардони , прутили , стерненки , і інші лосі , які донатать на дрони а такої гонорової передачі як у Порошенка не має . Не переживайте від скромності не помрете .
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04.05.2024 19:01 Відповісти
хлопці, охорона, бережіть Пороха.
бо маленький ****** здатен на все...
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04.05.2024 19:03 Відповісти
Доречі, Ви в цьому дуже праві.
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05.05.2024 04:24 Відповісти
знаю - і ви це знаєте..
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05.05.2024 04:28 Відповісти
шо він і родина їсть, шо вони пьють повинно бути перепровувано до *** раз...
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04.05.2024 19:17 Відповісти
* перепровіряно малося на увазі...
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04.05.2024 22:24 Відповісти
ну от і знову впечатлітельний...
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04.05.2024 19:23 Відповісти
Прочитав заголовок, подумав:невже нарешті Вова-мільярдер?
А ні, знов президент Порошенко
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04.05.2024 19:27 Відповісти
Мабуть Зеля схаменувся, і таємно, щоб єрмак не наніс йому «інвестицій по Оманські», через Пороха, почав ВОЛОНТЕРИТИ, щоб встигнути до 20 травня!!
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04.05.2024 19:28 Відповісти
Дякуємо, Петре Олексійновичу.
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04.05.2024 19:38 Відповісти
От клятий барига - накрав, а тепер віддає
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04.05.2024 19:56 Відповісти
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04.05.2024 19:58 Відповісти
Нещодавно дивився на ютибі документалку - Битва за Миколаїв - так от - головним захисником, у томі кіно виставляють - так, кіма. Генералу Марченко там, з сорока хвилин, десь секунд 40 приділено - от так зелені гниди вже зараз починають свою пропаганду про замовчування подвигів патріотів та відбілюючи свою здачу Півдяня. Держава - гнида.
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04.05.2024 20:10 Відповісти
Там ще був Роман Костенко, до речі, і зараз допомагає дронщикам на півдні.
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04.05.2024 22:09 Відповісти
Не держава, а очільники.
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05.05.2024 09:26 Відповісти
Дякуємо ПЕТРУ! А про те лайно навіть згадувати не треба...
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04.05.2024 20:29 Відповісти
Війна вже десятий рік, а бригада ще не має свого шиномонтажу?
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04.05.2024 20:54 Відповісти
Дякую, шновний пане Президенте, оббріханий зеленими вівцями і їх Лідером Вовкою Херпіду Боневтіковичем.
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04.05.2024 20:54 Відповісти
да,як ніколи сьогодні Україні потрібен ПОРОХ.
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04.05.2024 23:51 Відповісти
Молодчина, Порох! Дякую!
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05.05.2024 05:41 Відповісти
 
 