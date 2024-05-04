Українські воїни на сході отримали 1200 FPV-дронів, детектори та пересувний шиномонтаж, а військові будівельники - два екскаватори. ФОТОрепортаж

Петро Порошенко під час поїздки на Донеччину зустрівся з представниками бригад ДШВ, артилеристами та військовими інженерами та допоміг військовим із закриттям нагальних потреб.

"Цього разу наша команда приїхала на Схід до шести підрозділів: тут і 25-тка, і 46-та бригада, і хлопці з 82-ї, військові інженери з 23-го полку, а також 45-та та 148-ма артилерійські бригади", – розповідає пʼятий Президент, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

Перше, що просять військові – дрони, дрони і ще раз дрони. Засобів ураження, снарядів на фронті досі не вистачає, тож ситуацію рятують маленькі летючі "камікадзе". Цього разу Порошенко привіз у бригади ЗСУ 1200 "Мольфарів" і півсотні "Мавіків".

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"У часи, коли воюють здебільшого артою та безпілотниками, постійними запитами, що прилітають нам від хлопців, є саме "пташки". Сьогодні закрили потреби бригад і передали FPV-дрони "Мольфар 8" та "Мольфар 10", а також "Мавіки", які й досі залишаються незамінними для розвідки", – пояснює Порошенко.







А щоб наші хлопці уникали російських "Ланцетів", "Орланів", "Суперкамів" та FPVшок, їм також передали три сотні детекторів "Ванільний цукорок", які на різних частотах розпізнають ворожі розвідувальні та атакувальні безпілотники.







"Продовжуємо доставляти військовим дефіцитні шини на вантажівки: 24 колеса на УРАЛи, 54 — на КрАЗи, 30 — на КАМАЗи. Десантникам із 46-тої бригади на додачу до коліс передали ще й пересувний шиномонтаж", – говорить Порошенко.

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Пересувний шиномонтаж на фронті – вкрай необіхідна опція, кажуть бійці. "Шиномонтажний комплекс для того, щоб ремонтувати колеса в машинах, це дуже необхідно. Тому що осколки попадають по колесам. Колеса спускаються. Відновити на місці дуже тяжко. Треба кудись везти техніку. А так у нас буде вже свій шиномонтажний комплекс. І ми будемо самі все робити", – пояснює представник 46-ї бригади.

Петро Порошенко, який ще з минулого року наголошує на необхідності терміново зводити кілька ліній фортифікацій, цього разу знову привіз на фронт будівельну техніку – два екскаватори.

"Військові інженери тепер під міцною опікою нашої команди — передали їм ще один екскаватор та 30 бензопил для будівництва ліній оборони. Ще одного велетня отримала від нас 148-ма артилерійська бригада", – пояснює пʼятий Президент. Будівельникам також привезли детектори "Ванільний цукорок", бо окупанти атакують їх дронами просто під час роботи.

82-а бригада, де воює ветеран АТО, військовий блогер Олексій Петров, отримала прально-душовий комплекс. Петро Порошенко жартує: 82-а має бути найчистішою на фронті, бо це вже 8-й комплекс, який передають бригаді. А також партію дронів і "Цукорків". Олексій Петров каже – FPV дуже гарної якості, хлопці задоволені їхніми результатами, тому просять ще.

"Військові кажуть, що попри всі складнощі, вихід лише один — боротись і перемагати. А ми продовжуємо працювати – разом до перемоги!", – резюмує Петро Порошенко.