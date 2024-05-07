Росія зруйнувала міжнародне право, і єдиний механізм, який дозволяє зберегти світ - це є членство України в НАТО, - Порошенко
Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, який наразі перебуває з візитом у Берліні, під час зустрічі з головою комітету у закордонних справах Бундестагу Міхаелем Ротом закликав Німеччину підтримати запрошення України в НАТО на Вашингтонському саміті.
Про це він також заявив під час свого виступу та дискусії, організованої Фондом Конрада Аденауера, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".
На думку Порошенка, Бундестаг має ухвалити спеціальну резолюцію і звернутися до інших країн-членів НАТО щодо підтримки запрошення України в Альянс.
"Хотів би наголосити на принциповому питанні - воно принципове саме в Німеччині - щодо вступу України в НАТО і підготовки дуже важливої позиції по Вашингтонському саміту. Я роблю все, що від мене залежить, для того, щоб наблизити вірогідність отримання запрошення для України. Це ще не членство. Але принципово важливо, що ми не піддаємось на шантаж путіна. І що ми зберігаємо єдність всередині НАТО", - сказав Порошенко у коментарі журналістам.
"Бо росія зруйнувала міжнародне право, і єдиний механізм, який дозволяє зберегти світ - це є членство України в НАТО. Мені здається, що ми дуже вдало провели ці переговори. Я пропоную, щоб Бундестаг прийняв резолюцію, яка закликає всі країни-члени НАТО прийняти Україну, запросити її. Щоб ніхто не кивав на позицію Німеччини", - пояснює пʼятий президент.
"Тим більше, що Німеччина має унікальний досвід, бо сама вона стала членом НАТО за ініціативи і під керівництвом канцлера Конрада Аденауера тоді, коли частина її території була окупована. І це їй не завадило. Тому ми категоричні противники подвійних стандартів і боремося за те, щоб Україна врешті-решт розпочала цей процес", - наголошує Порошенко.
Порошенко також закликав Німеччину передати Україні ракети "Таурус" та засоби протиповітряної оборони.
"Перше питання – це постачання ракет "Таурус". Бо далекобійні ракети "Таурус" дозволять нам давати гідну відповідь на руйнацію російськими агресорами нашої інфраструктури, цивільних будівель. Додатково обговорили питання забезпечення повітряного захисту, протиповітряної оборони. Я знаю, як нам важливо мати від "Iris-T" до "Гепардів", які на сьогоднішній день є одними з найбільш ефективних проти "Шахедів", проти ракет, якими русня атакує нашу державу", - наголосив Порошенко.
Він також обговорив фінансову підтримку України - зокрема, в контексті майбутнього проведення у Берліні конференції донорів. "Йдеться про сотні мільярдів євро, які ми маємо залучити на підтримку України", - зазначає Порошенко.
Ще одна принципова позиція - це початок переговорів про членство України в ЄС до виборів у Європарламент. "Ми дуже сподіваємось, що це рішення врешті-решт буде прийнято до виборів у Європарламент – для того, щоб не мати якихось втрачених можливостей", - зауважує Порошенко.
Він також констатував, що німецькі партнери добре обізнані із внутрішньополітичними питаннями України. "Принциповим для Німеччини є збереження демократії, парламентаризму, свободи слова, дуже рішучої антикорупційної політики, верховенства права, децентралізації. Я був вражений, наскільки глибоко німецькі колеги знають ситуацію в Україні", - говорить Порошенко.
"Ми домовились скоординувати наші дії, я запросив їх відвідати Україну. В тому числі, можливо, поїхати на лінію фронту. Для того, щоб побачили вони українських солдат і мешканців, які живуть в прифронтових територіях. Сьогодні для нас це важливо", - резюмує Петро Порошенко.
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А що зараз наробили??? Абізяна-Голограма по марахвону. ZE-гевара
а не "пилип з конопель" типу теперішнього
от, допустім, одеситка на третьому році війни, яка твердить, шо Путін не напав на Україну, вона адекватна ?
Не потрібно перекручувати, я достатньо зрозуміло висловився.
Але час іде і життя ставить все на свої місця, брехня і обіцянки слуг потроху розвіюються
Чи може ще й досі хтось вірить у обіцянки ЗЄ типу "епоха бідності закінчилася"?
Серіал "Слуга народу" саме це і зробив
А той, що вперся до влади, це той, що вам "нічего нє должен"
Порох вже вклав у ЗСУ майже 5 мілліардів.
А бізнесюк ЗЄ досі годує українців помийним антиукраїнським Кварталом
Дай Боже хоча б вижити
Україні потрібен Гетьман !
ду-май-тє !
невже САМ, ну той самий, який ..... ?
Беруть країну за здобутки, розвиток.
А не щоб воювати. Ніхто не шукає приводу прямого залучення. Бо суперечить основним напрямкам збереження миру для своїх народів.
Хочеш миру - готуйся до війни. А не воюй щоб був мир.
С Польшей вообще не смысла сравнивать. Много изменилось после Евросоюза, автобанов, трудовая миграция в более развитые страны ускорило их развитие.
Эстония маленькая, там легче делать изменения - допустим удаленное голосование.
Венгрия - это чемодан без ручки, но там разве были военные события при вступлении?
Я про то, что на данном этапе не будут брать проблемных.
Ради зерна? Так его и так везут по демпинговым ценам.
Ради людей? Миграция происходит, вербовка кадров, привлечение студенческими программами.
Газопровод ? Почти отжил свою важность.
Интеллектуальная собственность? под тип кольчуги и так продадут. Как и ядерку.
Экспорт электроэнергии? уже нет опций.
Что остаётся титан, янтарь, никель, дерево. Ну, она и бес союзов будет выезжать. Как карьеры , купленные турками.
А не щоб воювати"
А хіба Україна розпочала війну?! Чи ви тільки сьогодні проснулися від летаргіного сну і взнали про війну?
Ви пропонуєте Україні здатися рашистам?
То тоді не буде ні здобутків, ні країни
Так кривава раша за те й воює, щоб не стало українців
Ще й воюють пагано.
може спочатку навчитесь сміття в посадки не вивозить)))))))))
і то я маю сумніви)))
шоколядний Барига..Ліпєцка фабрика..офшорник.. що там ще ?
А тепер ? Гетьман
Як казав поет "Большое видится на расстояньи"
"На расстояньи " можна зробити висновок "что такое хорошо и что такое плохо"
Это во-первых, во-вторых, неужели вы думаете, что человек,
который вкладывает миллиарды в ВСУ, позарится на бюджетный квиток?
Прямо смешно.
Ну а третьих, вы
думаете, что он находится в "командировке" от власти?
Опять смешно.