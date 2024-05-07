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Новини
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Росія зруйнувала міжнародне право, і єдиний механізм, який дозволяє зберегти світ - це є членство України в НАТО, - Порошенко

порошенко у німеччині

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, який наразі перебуває з візитом у Берліні, під час зустрічі з головою комітету у закордонних справах Бундестагу Міхаелем Ротом закликав Німеччину підтримати запрошення України в НАТО на Вашингтонському саміті.

Про це він також заявив під час свого виступу та дискусії, організованої Фондом Конрада Аденауера, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".

На думку Порошенка, Бундестаг має ухвалити спеціальну резолюцію і звернутися до інших країн-членів НАТО щодо підтримки запрошення України в Альянс.

"Хотів би наголосити на принциповому питанні - воно принципове саме в Німеччині - щодо вступу України в НАТО і підготовки дуже важливої позиції по Вашингтонському саміту. Я роблю все, що від мене залежить, для того, щоб наблизити вірогідність отримання запрошення для України. Це ще не членство. Але принципово важливо, що ми не піддаємось на шантаж путіна. І що ми зберігаємо єдність всередині НАТО", - сказав Порошенко у коментарі журналістам.

"Бо росія зруйнувала міжнародне право, і єдиний механізм, який дозволяє зберегти світ - це є членство України в НАТО. Мені здається, що ми дуже вдало провели ці переговори. Я пропоную, щоб Бундестаг прийняв резолюцію, яка закликає всі країни-члени НАТО прийняти Україну, запросити її. Щоб ніхто не кивав на позицію Німеччини", - пояснює пʼятий президент.

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"Тим більше, що Німеччина має унікальний досвід, бо сама вона стала членом НАТО за ініціативи і під керівництвом канцлера Конрада Аденауера тоді, коли частина її території була окупована. І це їй не завадило. Тому ми категоричні противники подвійних стандартів і боремося за те, щоб Україна врешті-решт розпочала цей процес", - наголошує Порошенко.

Порошенко також закликав Німеччину передати Україні ракети "Таурус" та засоби протиповітряної оборони.

"Перше питання – це постачання ракет "Таурус". Бо далекобійні ракети "Таурус" дозволять нам давати гідну відповідь на руйнацію російськими агресорами нашої інфраструктури, цивільних будівель. Додатково обговорили питання забезпечення повітряного захисту, протиповітряної оборони. Я знаю, як нам важливо мати від "Iris-T" до "Гепардів", які на сьогоднішній день є одними з найбільш ефективних проти "Шахедів", проти ракет, якими русня атакує нашу державу", - наголосив Порошенко.

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Він також обговорив фінансову підтримку України - зокрема, в контексті майбутнього проведення у Берліні конференції донорів. "Йдеться про сотні мільярдів євро, які ми маємо залучити на підтримку України", - зазначає Порошенко.

Ще одна принципова позиція - це початок переговорів про членство України в ЄС до виборів у Європарламент. "Ми дуже сподіваємось, що це рішення врешті-решт буде прийнято до виборів у Європарламент – для того, щоб не мати якихось втрачених можливостей", - зауважує Порошенко.

Він також констатував, що німецькі партнери добре обізнані із внутрішньополітичними питаннями України. "Принциповим для Німеччини є збереження демократії, парламентаризму, свободи слова, дуже рішучої антикорупційної політики, верховенства права, децентралізації. Я був вражений, наскільки глибоко німецькі колеги знають ситуацію в Україні", - говорить Порошенко.

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"Ми домовились скоординувати наші дії, я запросив їх відвідати Україну. В тому числі, можливо, поїхати на лінію фронту. Для того, щоб побачили вони українських солдат і мешканців, які живуть в прифронтових територіях. Сьогодні для нас це важливо", - резюмує Петро Порошенко.

Автор: 

Німеччина (7326) Порошенко Петро (15162) членство в НАТО (1715)


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Топ коментарі
+23
ех.... Колись у нас був Президент. Головнокомандувач.
А що зараз наробили??? Абізяна-Голограма по марахвону. ZE-гевара
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07.05.2024 10:26
+15
Погоджуюся з кожним словом, але нинішньою владою ми в НАТО точно не будемо.

Дай Боже хоча б вижити
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07.05.2024 10:28
+14
Були часи коли в Україні був ПРЕЗИДЕНТ.
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07.05.2024 10:46
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ех.... Колись у нас був Президент. Головнокомандувач.
А що зараз наробили??? Абізяна-Голограма по марахвону. ZE-гевара
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07.05.2024 10:26 Відповісти
В Норвегії є король і прем`єр-міністр, посади президента не існує.
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07.05.2024 10:39 Відповісти
Можна і в Україні прибрати посаду президента, але тоді прем"єром всеодно повинна бути адекватна людина,
а не "пилип з конопель" типу теперішнього
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07.05.2024 10:57 Відповісти
А якщо в Україні не знайдеться адекватних людей?
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07.05.2024 11:00 Відповісти
Дай Боже , щоб знайшлися адекватні виборці
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07.05.2024 11:09 Відповісти
тобто ти заперечуєш існування неадекватних виборців ?

от, допустім, одеситка на третьому році війни, яка твердить, шо Путін не напав на Україну, вона адекватна ?
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07.05.2024 11:42 Відповісти
"Не тикай та не тикнутим будеш".

Не потрібно перекручувати, я достатньо зрозуміло висловився.
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07.05.2024 11:50 Відповісти
Достатньо з твого погляду. А якшо в тебе перепитують, то шось може не достатньо. Ти даси відповідь на моє питання ?
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07.05.2024 12:21 Відповісти
Як можна заперечувати 73% проценти неадекватів у 2019році?

Але час іде і життя ставить все на свої місця, брехня і обіцянки слуг потроху розвіюються

Чи може ще й досі хтось вірить у обіцянки ЗЄ типу "епоха бідності закінчилася"?
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07.05.2024 12:35 Відповісти
Ну, якщо в державі 73% - неадеквати, то немає сенсу існувати такій державі. Амінь.
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07.05.2024 13:28 Відповісти
як казав дядько Геббельс, дайте мені срєдства інформації і я з людей зроблю скот.

Серіал "Слуга народу" саме це і зробив
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07.05.2024 14:53 Відповісти
Тогда пригласить как сделал электрик Валенса--- реформатора с запада. С Канады, США и со своей командой. Это особо важно. Именно внешнее управление и спасет Украину. И ясно было давно. Последний шанс был такой у Ющенко. И у нас. Но хуторянские жрали окорочка, причмокивая сильно. Жизнь удалась.
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07.05.2024 16:05 Відповісти
Кращого президента, ніж Порох , в Україні поки що не було.

А той, що вперся до влади, це той, що вам "нічего нє должен"

Порох вже вклав у ЗСУ майже 5 мілліардів.

А бізнесюк ЗЄ досі годує українців помийним антиукраїнським Кварталом
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07.05.2024 11:14 Відповісти
Погоджуюся з кожним словом, але нинішньою владою ми в НАТО точно не будемо.

Дай Боже хоча б вижити
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07.05.2024 10:28 Відповісти
НАТА гарно, а українське ЯО то краще

Україні потрібен Гетьман !
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07.05.2024 10:35 Відповісти
Якщо буде Гетьман, а не вазелін, ми переможемо і без ЯО
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07.05.2024 11:06 Відповісти
Так если было бы свое Яо, то и НАТО не нужно. Франция однажды выходила из НАТО. Хотя там были иные причины. Потом обратно. Сильные такое могут себе позволить. Речь о нации. Мы пока народ, население. Может война научит? Или заставит.
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07.05.2024 16:09 Відповісти
А де воно те українське ЯО?
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07.05.2024 11:19 Відповісти
Україна пьята у світі за покладами урана..

ду-май-тє !
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07.05.2024 13:01 Відповісти
Средства доставки проблема у нас. Остальное почти запросто. Хотя бы 500---600 км. Для тактического Яо. Мы имеем даже юридическое право именно восстановить статус страны с ЯО. А не стать. Ведь меморандум не выполнил никто из подписантов гарантов. Только мы остались в правовом поле отказавшись от такого оружия.
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07.05.2024 16:15 Відповісти
Цей сіндікат мерзоти🤢🤡🤬МАФІЇ ,МЕГАМАРодерів на крові ЗСУ , вже - НЕЛЕГЕТИМНИЙ ! ПНХ!
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07.05.2024 12:42 Відповісти
хто в ОПі здох, що Пороха випустили за кордон ?

невже САМ, ну той самий, який ..... ?
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07.05.2024 10:33 Відповісти
Який вміє на піаніні?
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07.05.2024 10:58 Відповісти
Чекайте тепер у вечірньому відосику якусь херню...
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07.05.2024 10:37 Відповісти
Там суцільна безкінечна ерня, хіба щось зміниться?
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07.05.2024 10:59 Відповісти
Маніпуляції.
Беруть країну за здобутки, розвиток.
А не щоб воювати. Ніхто не шукає приводу прямого залучення. Бо суперечить основним напрямкам збереження миру для своїх народів.
Хочеш миру - готуйся до війни. А не воюй щоб був мир.
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07.05.2024 10:38 Відповісти
Не всегда. Весь СЭВ и Варшавский договор плюс прибалтов взяли хором за считанные годы подряд. Исключительно по политической причине. А потом уже вложили кучу, сотни лярдов евро! Например только в 2008 г после финансового кризиса в банковские системы недавно принятых вложили в Эстонию 4 миллиарда, Венгрии 20, Польше 40, итд. Только в банковский сектор. Я по памяти, копайте, есть точные цифры. Там сильно.
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07.05.2024 16:23 Відповісти
Вы так галопом, всё в кучу.
С Польшей вообще не смысла сравнивать. Много изменилось после Евросоюза, автобанов, трудовая миграция в более развитые страны ускорило их развитие.
Эстония маленькая, там легче делать изменения - допустим удаленное голосование.
Венгрия - это чемодан без ручки, но там разве были военные события при вступлении?

Я про то, что на данном этапе не будут брать проблемных.
Ради зерна? Так его и так везут по демпинговым ценам.
Ради людей? Миграция происходит, вербовка кадров, привлечение студенческими программами.
Газопровод ? Почти отжил свою важность.
Интеллектуальная собственность? под тип кольчуги и так продадут. Как и ядерку.
Экспорт электроэнергии? уже нет опций.
Что остаётся титан, янтарь, никель, дерево. Ну, она и бес союзов будет выезжать. Как карьеры , купленные турками.
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07.05.2024 18:42 Відповісти
із нинішнім прорашистським агентом "штольцом",котрий "керманить фатерляндом" , це майже марна справа
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07.05.2024 10:44 Відповісти
Були часи коли в Україні був ПРЕЗИДЕНТ.
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07.05.2024 10:46 Відповісти
Не прикидуйтесь. Ви знаєте хто це.
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07.05.2024 11:16 Відповісти
Ніхто в нато те не візьме і треба перестати лялякати на цю тему. Ядерний арсенал- це єдиний вихід скільки б це не коштувало.
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07.05.2024 10:47 Відповісти
Ви, налякане на цю тему?
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07.05.2024 10:53 Відповісти
"Беруть країну за здобутки, розвиток.
А не щоб воювати"

А хіба Україна розпочала війну?! Чи ви тільки сьогодні проснулися від летаргіного сну і взнали про війну?

Ви пропонуєте Україні здатися рашистам?
То тоді не буде ні здобутків, ні країни
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07.05.2024 10:52 Відповісти
кому потрібна буде країна, коли скінчаться українці?
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07.05.2024 10:56 Відповісти
"кому потрібна буде країна, коли скінчаться українці?"

Так кривава раша за те й воює, щоб не стало українців
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07.05.2024 11:02 Відповісти
а зеленський і ермак за що воюють?
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07.05.2024 11:11 Відповісти
За свої і своїх протеже кишені.
Ще й воюють пагано.
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07.05.2024 11:18 Відповісти
як можна було в 2019 замість досвіченого політика, українця, дипломата і державника обрати дібільного актора дешевого шоу? який зараз взагалі протрапив в повну залежность від дрібних злодіїв і аферистів з свого оточення і вчепився за владу, бо ссить відповідальності за все, що накоїв?
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07.05.2024 10:55 Відповісти
як до неба рачки...
може спочатку навчитесь сміття в посадки не вивозить)))))))))
і то я маю сумніви)))
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07.05.2024 11:23 Відповісти
А "какая разніца" куди вивозити, якщо це лозунг теперішньої влади
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07.05.2024 12:38 Відповісти
Зеленого виродка буде страчено.
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07.05.2024 11:30 Відповісти
Ви про це мрієте?
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07.05.2024 12:39 Відповісти
А не так давно...на цьому ж сайті...
шоколядний Барига..Ліпєцка фабрика..офшорник.. що там ще ?
А тепер ? Гетьман
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07.05.2024 11:42 Відповісти
А не так давно, були плакати ЗЄ про закінчення епохи бідності і що?

Як казав поет "Большое видится на расстояньи"
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07.05.2024 12:29 Відповісти
тобто...вашими словами-поета...через деякий час,і ЗЕ буде хорошим..
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07.05.2024 12:38 Відповісти
Ні.

"На расстояньи " можна зробити висновок "что такое хорошо и что такое плохо"
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07.05.2024 12:44 Відповісти
, если вы о Порохе, то он всегда ездит за свои.

Это во-первых, во-вторых, неужели вы думаете, что человек,

который вкладывает миллиарды в ВСУ, позарится на бюджетный квиток?
Прямо смешно.

Ну а третьих, вы
думаете, что он находится в "командировке" от власти?
Опять смешно.
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07.05.2024 12:23 Відповісти
 
 