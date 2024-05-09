Підрозділи ЗСУ отримали ще 5 комплексів РЕБ "Ай-Петрі СВ". ФОТО
Петро Порошенко передав підрозділам ЗСУ ще 5 комплексів протидії засобам технічної розвідки "Ай-Петрі СВ".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Тут – п`ять нових комплексів, а загалом їх вже 18. Наше завдання як виробників довести це до 20 комплексів, які здатні перекривати сотні кілометрів фронту, забезпечити надійний захист наших артилеристів, піхотних підрозділів, командних пунктів тощо", – зазначив Порошенко.
У відповідні підрозділи РЕБ зараз набирають фахівців, готових опанувати ці сучасні системи. "Хто має вищу технічну освіту – можете зареєструватися, і ви будете мати можливість служити в підрозділі, який забезпечує протидію засобам технічної розвідки противника", – наголосив Порошенко.
"Цей комплекс активно використовується вже майже 2 місяці безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Всі наші побажання, всі недоліки, які виявляються, ми безпосередньо зв’язуємося з виробником і все це без проблем вирішується", – розповів один з військових.
"Скажу відверто, у цей проєкт мало хто вірив. Хоч на папері все сходилося, але виглядав він нереально, допоки ми не побачили його в дії. Проєкт реалізувала одна з найкращих в Україні команд, яка ще з початку російського вторгнення — з 2014 року — виробляла системи РЕБ. Їхні системи і зараз стоять на озброєнні. Але кількість дронів значно зросла, і тепер нам необхідні потужніші системи. Коли я побачив на папері, що цей РЕБ може "задавити" російські БПЛА на відстані до 20 кілометрів, засліпити "Зали" та "Орлани" так, щоби вони більше не могли коригувати "Ланцети" чи арту по наших позиціях, а наші дрони водночас могли спокійно діставати ворога — то це видавалось фантастикою. Але наша команда повірила розробникам", – розповів лідер "ЄС".
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"Моя задача №1 була - утримати Україну на найвищій позиції порядку денного на Конгресі ХДС, де визначалася стратегія найближчого майбутнього для однієї з найвпливовіших політичних сил Європи. Я багато спілкувався з провідними німецькими політиками і можу сказати: вони розуміють, наскільки перемога України важлива.
Урсула фон дер Ляєн, Манфред Вебер, Крістофер Хойсген, Йоганн Вадефул, Юрген Хардт, Міхаель Рот, Фрідріх Мерц - справжні друзі України. Як сказав пан Мерц: «Україна бореться і за нашу свободу. Тому що путін не робить таємниці з того, що не тільки Україна, а й демократична вільна Європа є для нього історичним ворогом».
Задача №2 - це конкретна предметна розмова про допомогу, якої ми потребуємо. Зброя, «Таурус», снаряди, ППО, економічна допомога, санкції, вступ до ЄС та НАТО, єдність перед спільними викликами. Запросив наших європейських друзів відвідати Україну).
Партнери також мають розуміти, що ситуація на фронті дуже складна і нам дуже потрібна допомога просто зараз. Вони знають, що для нашої команди війна - це особистий біль. Більше 2500 наших партійців воюють, на жаль є й ті, хто загинув... Вірю, що наша щира розмова була переконливою і до неї прислухаються.
А зараз повертаємося в Україну, до парламентської роботи, і вже незабаром знову їдемо на фронт із черговою партією допомоги".
І не на папері, а реально, як Порох.
А може один РЕБ на всіх, але теж вартістью мільярдів надцять.