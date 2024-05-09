Підрозділи ЗСУ отримали ще 5 комплексів РЕБ "Ай-Петрі СВ". ФОТО

Петро Порошенко передав підрозділам ЗСУ ще 5 комплексів протидії засобам технічної розвідки "Ай-Петрі СВ".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Тут – п`ять нових комплексів, а загалом їх вже 18. Наше завдання як виробників довести це до 20 комплексів, які здатні перекривати сотні кілометрів фронту, забезпечити надійний захист наших артилеристів, піхотних підрозділів, командних пунктів тощо", – зазначив Порошенко.

У відповідні підрозділи РЕБ зараз набирають фахівців, готових опанувати ці сучасні системи. "Хто має вищу технічну освіту – можете зареєструватися, і ви будете мати можливість служити в підрозділі, який забезпечує протидію засобам технічної розвідки противника", – наголосив Порошенко.

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"Цей комплекс активно використовується вже майже 2 місяці безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Всі наші побажання, всі недоліки, які виявляються, ми безпосередньо зв’язуємося з виробником і все це без проблем вирішується", – розповів один з військових.

"Скажу відверто, у цей проєкт мало хто вірив. Хоч на папері все сходилося, але виглядав він нереально, допоки ми не побачили його в дії. Проєкт реалізувала одна з найкращих в Україні команд, яка ще з початку російського вторгнення — з 2014 року — виробляла системи РЕБ. Їхні системи і зараз стоять на озброєнні. Але кількість дронів значно зросла, і тепер нам необхідні потужніші системи. Коли я побачив на папері, що цей РЕБ може "задавити" російські БПЛА на відстані до 20 кілометрів, засліпити "Зали" та "Орлани" так, щоби вони більше не могли коригувати "Ланцети" чи арту по наших позиціях, а наші дрони водночас могли спокійно діставати ворога — то це видавалось фантастикою. Але наша команда повірила розробникам", – розповів лідер "ЄС".

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