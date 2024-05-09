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Новини Фото Війна
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Підрозділи ЗСУ отримали ще 5 комплексів РЕБ "Ай-Петрі СВ". ФОТО

Петро Порошенко передав підрозділам ЗСУ ще 5 комплексів протидії засобам технічної розвідки "Ай-Петрі СВ".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

РЕБ Ай-Петрі для ЗСУ

"Тут – п`ять нових комплексів, а загалом їх вже 18. Наше завдання як виробників довести це до 20 комплексів, які здатні перекривати сотні кілометрів фронту, забезпечити надійний захист наших артилеристів, піхотних підрозділів, командних пунктів тощо", – зазначив Порошенко.

Порошенко передав ЗСУ станції РЕБ Ай-Петрі

У відповідні підрозділи РЕБ зараз набирають фахівців, готових опанувати ці сучасні системи. "Хто має вищу технічну освіту – можете зареєструватися, і ви будете мати можливість служити в підрозділі, який забезпечує протидію засобам технічної розвідки противника", – наголосив Порошенко.

ЗСУ отримали від Порошенка РЕБ Ай-Петрі

Читайте також: Порошенко представив систему РЕБ "Ай-Петрі СВ", у розробку якої вкладено 150 млн грн

"Цей комплекс активно використовується вже майже 2 місяці безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Всі наші побажання, всі недоліки, які виявляються, ми безпосередньо зв’язуємося з виробником і все це без проблем вирішується", –  розповів один з військових.

РЕБ Ай-Петрі

"Скажу відверто, у цей проєкт мало хто вірив. Хоч на папері все сходилося, але виглядав він нереально, допоки ми не побачили його в дії. Проєкт реалізувала одна з найкращих в Україні команд, яка ще з початку російського вторгнення — з 2014 року — виробляла системи РЕБ. Їхні системи і зараз стоять на озброєнні. Але кількість дронів значно зросла, і тепер нам необхідні потужніші системи. Коли я побачив на папері, що цей РЕБ може "задавити" російські БПЛА на відстані до 20 кілометрів, засліпити "Зали" та "Орлани" так, щоби вони більше не могли коригувати "Ланцети" чи арту по наших позиціях, а наші дрони водночас могли спокійно діставати ворога — то це видавалось фантастикою. Але наша команда повірила розробникам", – розповів лідер "ЄС".

Читайте: Порошенко передав військовим 5 комплексів РЕБ "Ай-Петрі СВ"

Автор: 

Порошенко Петро (15173) РЕБ (156)


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Топ коментарі
+28
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09.05.2024 21:10
+25
https://t.me/PresidentPoroshenko/9119 Петро Порошенко сьогодні зранку повернувся в Україну та відзвітував про свою участь в конгресі Християнсько-Демократичного Cоюзу Німеччини :

"Моя задача №1 була - утримати Україну на найвищій позиції порядку денного на Конгресі ХДС, де визначалася стратегія найближчого майбутнього для однієї з найвпливовіших політичних сил Європи. Я багато спілкувався з провідними німецькими політиками і можу сказати: вони розуміють, наскільки перемога України важлива.
Урсула фон дер Ляєн, Манфред Вебер, Крістофер Хойсген, Йоганн Вадефул, Юрген Хардт, Міхаель Рот, Фрідріх Мерц - справжні друзі України. Як сказав пан Мерц: «Україна бореться і за нашу свободу. Тому що путін не робить таємниці з того, що не тільки Україна, а й демократична вільна Європа є для нього історичним ворогом».
Задача №2 - це конкретна предметна розмова про допомогу, якої ми потребуємо. Зброя, «Таурус», снаряди, ППО, економічна допомога, санкції, вступ до ЄС та НАТО, єдність перед спільними викликами. Запросив наших європейських друзів відвідати Україну).
Партнери також мають розуміти, що ситуація на фронті дуже складна і нам дуже потрібна допомога просто зараз. Вони знають, що для нашої команди війна - це особистий біль. Більше 2500 наших партійців воюють, на жаль є й ті, хто загинув... Вірю, що наша щира розмова була переконливою і до неї прислухаються.
А зараз повертаємося в Україну, до парламентської роботи, і вже незабаром знову їдемо на фронт із черговою партією допомоги".
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09.05.2024 21:03
+22
От барига ніяк не уйметься, все донатить і донатить, а бідному вові приходиться самотужки відосики писать, краще б барига на марахвон так донатив, там у хлопів ті гроші точно куди треба підуть
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09.05.2024 21:18
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Зараз тут з'являться зеботи, які брехатимуть, ніби Порох закликав уряд Шольца не підтримувати біженців з України... Можливо, навіть дійдуть до того, ніби Порох вимагав вислати до України її громадян-чоловіків призовного віку....
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09.05.2024 21:00 Відповісти
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09.05.2024 21:01 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/9119 Петро Порошенко сьогодні зранку повернувся в Україну та відзвітував про свою участь в конгресі Християнсько-Демократичного Cоюзу Німеччини :

"Моя задача №1 була - утримати Україну на найвищій позиції порядку денного на Конгресі ХДС, де визначалася стратегія найближчого майбутнього для однієї з найвпливовіших політичних сил Європи. Я багато спілкувався з провідними німецькими політиками і можу сказати: вони розуміють, наскільки перемога України важлива.
Урсула фон дер Ляєн, Манфред Вебер, Крістофер Хойсген, Йоганн Вадефул, Юрген Хардт, Міхаель Рот, Фрідріх Мерц - справжні друзі України. Як сказав пан Мерц: «Україна бореться і за нашу свободу. Тому що путін не робить таємниці з того, що не тільки Україна, а й демократична вільна Європа є для нього історичним ворогом».
Задача №2 - це конкретна предметна розмова про допомогу, якої ми потребуємо. Зброя, «Таурус», снаряди, ППО, економічна допомога, санкції, вступ до ЄС та НАТО, єдність перед спільними викликами. Запросив наших європейських друзів відвідати Україну).
Партнери також мають розуміти, що ситуація на фронті дуже складна і нам дуже потрібна допомога просто зараз. Вони знають, що для нашої команди війна - це особистий біль. Більше 2500 наших партійців воюють, на жаль є й ті, хто загинув... Вірю, що наша щира розмова була переконливою і до неї прислухаються.
А зараз повертаємося в Україну, до парламентської роботи, і вже незабаром знову їдемо на фронт із черговою партією допомоги".
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09.05.2024 21:03 Відповісти
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09.05.2024 21:10 Відповісти
Петро = ❤💙💛👍
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09.05.2024 22:17 Відповісти
Скільки таких РЕБ поставило ЗЕлене Міноборони у ЗСУ?

І не на папері, а реально, як Порох.
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09.05.2024 21:15 Відповісти
Не знаю скільки, десь кожному військовом по одному РЕБу, але точно можу сказати, що на декілька мільярдів гривень.
А може один РЕБ на всіх, але теж вартістью мільярдів надцять.
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09.05.2024 21:23 Відповісти
Красавчик.
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09.05.2024 21:16 Відповісти
І на рахунок тролінгу теж! 😊 Як тонко тролить зелену владу! "Ай-Петрі"!!! 👏👏👏 Ай, Петро! 😁
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09.05.2024 21:58 Відповісти
От барига ніяк не уйметься, все донатить і донатить, а бідному вові приходиться самотужки відосики писать, краще б барига на марахвон так донатив, там у хлопів ті гроші точно куди треба підуть
показати весь коментар
09.05.2024 21:18 Відповісти
Браво Гетьман, так треба піклуватись про країну, в якій живеш. Дай вам Бог здоровʼя і наснаги, а народу нашому розуму
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09.05.2024 21:18 Відповісти
В Куп'янськи би один.
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09.05.2024 21:19 Відповісти
А що поставив війську зеленський? Нічого! А такий гарний бренд пропадає - «Ай-Падло»!
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09.05.2024 21:40 Відповісти
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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09.05.2024 21:54 Відповісти
Честь, пане Президенте!
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09.05.2024 22:06 Відповісти
 
 