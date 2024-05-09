Подразделения ВСУ получили еще 5 комплексов РЭБ "Ай-Петри СВ". ФОТО

Петр Порошенко передал подразделениям ВСУ еще 5 комплексов противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Здесь - пять новых комплексов, а в целом их уже 18. Наша задача как производителей довести это до 20 комплексов, которые способны перекрывать сотни километров фронта, обеспечить надежную защиту наших артиллеристов, пехотных подразделений, командных пунктов и т.д.", - отметил Порошенко.

В соответствующие подразделения РЭБ сейчас набирают специалистов, готовых овладеть этими современными системами. "Кто имеет высшее техническое образование - можете зарегистрироваться, и вы будете иметь возможность служить в подразделении, которое обеспечивает противодействие средствам технической разведки противника", - подчеркнул Порошенко.

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"Этот комплекс активно используется уже почти 2 месяца непосредственно на линии боевого соприкосновения. Все наши пожелания, все недостатки, которые проявляются, мы напрямую связываемся с производителем и все это без проблем решается", - рассказал один из военных.

"Скажу откровенно, в этот проект мало кто верил. Хотя на бумаге все сходилось, но выглядел он нереально, пока мы не увидели его в действии. Проект реализовала одна из лучших в Украине команд, которая еще с начала российского вторжения - с 2014 года - производила системы РЭБ. Их системы и сейчас стоят на вооружении. Но количество дронов значительно возросло, и теперь нам необходимы более мощные системы. Когда я увидел на бумаге, что этот РЭБ может "задавить" российские БПЛА на расстоянии до 20 километров, ослепить "Залы" и "Орланы" так, чтобы они больше не могли корректировать "Ланцеты" или арту по нашим позициям, а наши дроны одновременно могли спокойно доставать врага - то это казалось фантастикой. Но наша команда поверила разработчикам", - рассказал лидер "ЕС".

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