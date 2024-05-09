Подразделения ВСУ получили еще 5 комплексов РЭБ "Ай-Петри СВ". ФОТО
Петр Порошенко передал подразделениям ВСУ еще 5 комплексов противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Здесь - пять новых комплексов, а в целом их уже 18. Наша задача как производителей довести это до 20 комплексов, которые способны перекрывать сотни километров фронта, обеспечить надежную защиту наших артиллеристов, пехотных подразделений, командных пунктов и т.д.", - отметил Порошенко.
В соответствующие подразделения РЭБ сейчас набирают специалистов, готовых овладеть этими современными системами. "Кто имеет высшее техническое образование - можете зарегистрироваться, и вы будете иметь возможность служить в подразделении, которое обеспечивает противодействие средствам технической разведки противника", - подчеркнул Порошенко.
"Этот комплекс активно используется уже почти 2 месяца непосредственно на линии боевого соприкосновения. Все наши пожелания, все недостатки, которые проявляются, мы напрямую связываемся с производителем и все это без проблем решается", - рассказал один из военных.
"Скажу откровенно, в этот проект мало кто верил. Хотя на бумаге все сходилось, но выглядел он нереально, пока мы не увидели его в действии. Проект реализовала одна из лучших в Украине команд, которая еще с начала российского вторжения - с 2014 года - производила системы РЭБ. Их системы и сейчас стоят на вооружении. Но количество дронов значительно возросло, и теперь нам необходимы более мощные системы. Когда я увидел на бумаге, что этот РЭБ может "задавить" российские БПЛА на расстоянии до 20 километров, ослепить "Залы" и "Орланы" так, чтобы они больше не могли корректировать "Ланцеты" или арту по нашим позициям, а наши дроны одновременно могли спокойно доставать врага - то это казалось фантастикой. Но наша команда поверила разработчикам", - рассказал лидер "ЕС".
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"Моя задача №1 була - утримати Україну на найвищій позиції порядку денного на Конгресі ХДС, де визначалася стратегія найближчого майбутнього для однієї з найвпливовіших політичних сил Європи. Я багато спілкувався з провідними німецькими політиками і можу сказати: вони розуміють, наскільки перемога України важлива.
Урсула фон дер Ляєн, Манфред Вебер, Крістофер Хойсген, Йоганн Вадефул, Юрген Хардт, Міхаель Рот, Фрідріх Мерц - справжні друзі України. Як сказав пан Мерц: «Україна бореться і за нашу свободу. Тому що путін не робить таємниці з того, що не тільки Україна, а й демократична вільна Європа є для нього історичним ворогом».
Задача №2 - це конкретна предметна розмова про допомогу, якої ми потребуємо. Зброя, «Таурус», снаряди, ППО, економічна допомога, санкції, вступ до ЄС та НАТО, єдність перед спільними викликами. Запросив наших європейських друзів відвідати Україну).
Партнери також мають розуміти, що ситуація на фронті дуже складна і нам дуже потрібна допомога просто зараз. Вони знають, що для нашої команди війна - це особистий біль. Більше 2500 наших партійців воюють, на жаль є й ті, хто загинув... Вірю, що наша щира розмова була переконливою і до неї прислухаються.
А зараз повертаємося в Україну, до парламентської роботи, і вже незабаром знову їдемо на фронт із черговою партією допомоги".
І не на папері, а реально, як Порох.
А може один РЕБ на всіх, але теж вартістью мільярдів надцять.