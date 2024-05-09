РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11074 посетителя онлайн
Новости Фото Война
5 433 15

Подразделения ВСУ получили еще 5 комплексов РЭБ "Ай-Петри СВ". ФОТО

Петр Порошенко передал подразделениям ВСУ еще 5 комплексов противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

РЕБ Ай-Петрі для ЗСУ

"Здесь - пять новых комплексов, а в целом их уже 18. Наша задача как производителей довести это до 20 комплексов, которые способны перекрывать сотни километров фронта, обеспечить надежную защиту наших артиллеристов, пехотных подразделений, командных пунктов и т.д.", - отметил Порошенко.

Порошенко передав ЗСУ станції РЕБ Ай-Петрі

В соответствующие подразделения РЭБ сейчас набирают специалистов, готовых овладеть этими современными системами. "Кто имеет высшее техническое образование - можете зарегистрироваться, и вы будете иметь возможность служить в подразделении, которое обеспечивает противодействие средствам технической разведки противника", - подчеркнул Порошенко.

ЗСУ отримали від Порошенка РЕБ Ай-Петрі

Читайте также: Порошенко представил систему РЭБ "Ай-Петри СВ", в разработку которой вложено 150 млн грн

"Этот комплекс активно используется уже почти 2 месяца непосредственно на линии боевого соприкосновения. Все наши пожелания, все недостатки, которые проявляются, мы напрямую связываемся с производителем и все это без проблем решается", - рассказал один из военных.

РЕБ Ай-Петрі

"Скажу откровенно, в этот проект мало кто верил. Хотя на бумаге все сходилось, но выглядел он нереально, пока мы не увидели его в действии. Проект реализовала одна из лучших в Украине команд, которая еще с начала российского вторжения - с 2014 года - производила системы РЭБ. Их системы и сейчас стоят на вооружении. Но количество дронов значительно возросло, и теперь нам необходимы более мощные системы. Когда я увидел на бумаге, что этот РЭБ может "задавить" российские БПЛА на расстоянии до 20 километров, ослепить "Залы" и "Орланы" так, чтобы они больше не могли корректировать "Ланцеты" или арту по нашим позициям, а наши дроны одновременно могли спокойно доставать врага - то это казалось фантастикой. Но наша команда поверила разработчикам", - рассказал лидер "ЕС".

Читайте: Порошенко передал военным 5 комплексов РЭБ "Ай-Петри СВ"

Автор: 

Порошенко Петр (19600) РЭБ (130)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+28
показать весь комментарий
09.05.2024 21:10
+25
https://t.me/PresidentPoroshenko/9119 Петро Порошенко сьогодні зранку повернувся в Україну та відзвітував про свою участь в конгресі Християнсько-Демократичного Cоюзу Німеччини :

"Моя задача №1 була - утримати Україну на найвищій позиції порядку денного на Конгресі ХДС, де визначалася стратегія найближчого майбутнього для однієї з найвпливовіших політичних сил Європи. Я багато спілкувався з провідними німецькими політиками і можу сказати: вони розуміють, наскільки перемога України важлива.
Урсула фон дер Ляєн, Манфред Вебер, Крістофер Хойсген, Йоганн Вадефул, Юрген Хардт, Міхаель Рот, Фрідріх Мерц - справжні друзі України. Як сказав пан Мерц: «Україна бореться і за нашу свободу. Тому що путін не робить таємниці з того, що не тільки Україна, а й демократична вільна Європа є для нього історичним ворогом».
Задача №2 - це конкретна предметна розмова про допомогу, якої ми потребуємо. Зброя, «Таурус», снаряди, ППО, економічна допомога, санкції, вступ до ЄС та НАТО, єдність перед спільними викликами. Запросив наших європейських друзів відвідати Україну).
Партнери також мають розуміти, що ситуація на фронті дуже складна і нам дуже потрібна допомога просто зараз. Вони знають, що для нашої команди війна - це особистий біль. Більше 2500 наших партійців воюють, на жаль є й ті, хто загинув... Вірю, що наша щира розмова була переконливою і до неї прислухаються.
А зараз повертаємося в Україну, до парламентської роботи, і вже незабаром знову їдемо на фронт із черговою партією допомоги".
показать весь комментарий
09.05.2024 21:03
+22
От барига ніяк не уйметься, все донатить і донатить, а бідному вові приходиться самотужки відосики писать, краще б барига на марахвон так донатив, там у хлопів ті гроші точно куди треба підуть
показать весь комментарий
09.05.2024 21:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зараз тут з'являться зеботи, які брехатимуть, ніби Порох закликав уряд Шольца не підтримувати біженців з України... Можливо, навіть дійдуть до того, ніби Порох вимагав вислати до України її громадян-чоловіків призовного віку....
показать весь комментарий
09.05.2024 21:00 Ответить
показать весь комментарий
09.05.2024 21:01 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/9119 Петро Порошенко сьогодні зранку повернувся в Україну та відзвітував про свою участь в конгресі Християнсько-Демократичного Cоюзу Німеччини :

"Моя задача №1 була - утримати Україну на найвищій позиції порядку денного на Конгресі ХДС, де визначалася стратегія найближчого майбутнього для однієї з найвпливовіших політичних сил Європи. Я багато спілкувався з провідними німецькими політиками і можу сказати: вони розуміють, наскільки перемога України важлива.
Урсула фон дер Ляєн, Манфред Вебер, Крістофер Хойсген, Йоганн Вадефул, Юрген Хардт, Міхаель Рот, Фрідріх Мерц - справжні друзі України. Як сказав пан Мерц: «Україна бореться і за нашу свободу. Тому що путін не робить таємниці з того, що не тільки Україна, а й демократична вільна Європа є для нього історичним ворогом».
Задача №2 - це конкретна предметна розмова про допомогу, якої ми потребуємо. Зброя, «Таурус», снаряди, ППО, економічна допомога, санкції, вступ до ЄС та НАТО, єдність перед спільними викликами. Запросив наших європейських друзів відвідати Україну).
Партнери також мають розуміти, що ситуація на фронті дуже складна і нам дуже потрібна допомога просто зараз. Вони знають, що для нашої команди війна - це особистий біль. Більше 2500 наших партійців воюють, на жаль є й ті, хто загинув... Вірю, що наша щира розмова була переконливою і до неї прислухаються.
А зараз повертаємося в Україну, до парламентської роботи, і вже незабаром знову їдемо на фронт із черговою партією допомоги".
показать весь комментарий
09.05.2024 21:03 Ответить
показать весь комментарий
09.05.2024 21:10 Ответить
Петро = ❤💙💛👍
показать весь комментарий
09.05.2024 22:17 Ответить
Скільки таких РЕБ поставило ЗЕлене Міноборони у ЗСУ?

І не на папері, а реально, як Порох.
показать весь комментарий
09.05.2024 21:15 Ответить
Не знаю скільки, десь кожному військовом по одному РЕБу, але точно можу сказати, що на декілька мільярдів гривень.
А може один РЕБ на всіх, але теж вартістью мільярдів надцять.
показать весь комментарий
09.05.2024 21:23 Ответить
Красавчик.
показать весь комментарий
09.05.2024 21:16 Ответить
І на рахунок тролінгу теж! 😊 Як тонко тролить зелену владу! "Ай-Петрі"!!! 👏👏👏 Ай, Петро! 😁
показать весь комментарий
09.05.2024 21:58 Ответить
От барига ніяк не уйметься, все донатить і донатить, а бідному вові приходиться самотужки відосики писать, краще б барига на марахвон так донатив, там у хлопів ті гроші точно куди треба підуть
показать весь комментарий
09.05.2024 21:18 Ответить
Браво Гетьман, так треба піклуватись про країну, в якій живеш. Дай вам Бог здоровʼя і наснаги, а народу нашому розуму
показать весь комментарий
09.05.2024 21:18 Ответить
В Куп'янськи би один.
показать весь комментарий
09.05.2024 21:19 Ответить
А що поставив війську зеленський? Нічого! А такий гарний бренд пропадає - «Ай-Падло»!
показать весь комментарий
09.05.2024 21:40 Ответить
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
показать весь комментарий
09.05.2024 21:54 Ответить
Честь, пане Президенте!
показать весь комментарий
09.05.2024 22:06 Ответить
 
 