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Новости
13 092 63

Новый рекорд ВСУ: за сутки ликвидировано 1740 оккупантов. Общие боевые потери РФ с начала войны – около 484 030 человек, 7 485 танков, 12 487 артсистем, 14 417 боевых бронированных машин.. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 484 030 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.05.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 484030 (+1740) человек,
  • танков - 7485 (+31) ед,
  • боевых бронированных машин - 14417 (+42) ед,
  • артиллерийских систем - 12487 (+15) ед,
  • РСЗО - 1070 (+4) ед,
  • средства ППО - 797 (+0) ед,
  • самолетов - 350 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9936 (+26),
  • крылатые ракеты - 2197 (+3),
  • корабли /катера - 26 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16878 (+59) ед,
  • специальная техника - 2048 (+6)

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ сосредотачивает свои усилия на севере Харьковщины, в районах пограничных сел продолжаются оборонные операции ВСУ, - ОСУВ "Хортица"

Ліквідація російських окупантів за 12 травня

Автор: 

армия РФ (19106) Генштаб ВС (6220) ликвидация (3502) уничтожение (6854)


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Топ комментарии
+46
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13.05.2024 08:08
+39
Прийміть мої найщиріші вітання!
Героям слава!!!!
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13.05.2024 07:57
+34
То дійсно рекорд . Слава ЗСУ.
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13.05.2024 08:00
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Прийміть мої найщиріші вітання!
Героям слава!!!!
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13.05.2024 07:57 Ответить
Кацапів теж потрібно привітати, вони теж доклали зусиль у встановлені рекорду
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13.05.2024 09:19 Ответить
Ого, яке рубалово … Харківщина, мабуть.
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13.05.2024 07:57 Ответить
Вірогідно, "додатковий" бат розхєрачили на харківщині. З різних джерел пишуть - лізе там переважно пєхтура на бмп/мтлб. Частини не дуже обстріляні. От їх і ріжуть. Бо ЗСУ снарядів не жалкує. Але 5-10 батів штурмовиків - це 5-10 батів штурмовиків...
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13.05.2024 09:01 Ответить
То дійсно рекорд . Слава ЗСУ.
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13.05.2024 08:00 Ответить
Так держати!
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13.05.2024 08:01 Ответить
Так тримати!
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13.05.2024 08:32 Ответить
Бачу - в украінськіи мові ви як риба в воді -- речник - це украінське слово - чи калька з росіиськоі - як на мене -- мовник
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13.05.2024 08:55 Ответить
Слава ЗСУ!!! Героям Слава!!! Смерть ворогам!
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13.05.2024 08:01 Ответить
👀
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13.05.2024 08:04 Ответить
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13.05.2024 08:08 Ответить
👍
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13.05.2024 08:35 Ответить
Напевно нова зброя та ********** вже надійшли на поле бою. Слава Україні!!! Слава ЗСУ!!!!
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13.05.2024 08:09 Ответить
ніхт. вірогідно, то ще необстріляні частини засрашинців лізуть на харківщині. От їх і ріжуть сотнями.
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13.05.2024 09:03 Ответить
1740 чумардосів і це при тому що на трьох напрямках не було активності.
73 одиниці броні, вчора 27 - ітого сто за дві доби.
Потроху "цікавинки" надходять до нащих козаків.
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13.05.2024 08:10 Ответить
Ворог має тактичний успіх біля Вовчанська - хтось може сказати детальніше? Навряд чи це секрет для ворога.
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13.05.2024 08:13 Ответить
deepstatemap .дивись сам
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13.05.2024 08:15 Ответить
Оккупанты захватили еще 3 села на границе в Харьковской области - Мороховец, Олейниково и Зеленое, - https://t.me/DeepStateUA/19474 Deep State

В течение суток на этих направлениях враг совершил 22 штурма, из них 14 - еще продолжаются. Сейчас идут бои за Волчанск. Пока русня имеет тактический успех.
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13.05.2024 08:16 Ответить
Шо там казати - сьогодні зранку показували евакуиованого з Вовчанська - казазав шо в иого дім ввірвались кацапи - він не пускав - почали стріляти - відстрелили пальці на руці
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13.05.2024 08:20 Ответить
😥😠
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13.05.2024 09:40 Ответить
Наближаємось до по півмільйона, скоро ювілейний концерт кобзона
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13.05.2024 08:16 Ответить
Усі міста вже заброньовані ...
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13.05.2024 08:46 Ответить
Фантастичний результат по знищенню орків на нашій землі👍🏼🙏🏼❤️
Хлопці , Ви Герої!!
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13.05.2024 08:17 Ответить
Схоже ворог знову пішов в мясні штурми ,таких втрат рашиських вояків в живій силі я щось не пригадую. Слава ЗСУ !
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13.05.2024 08:18 Ответить
Це рекорд з початку війни
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13.05.2024 08:27 Ответить
А як можна пригадати те чого не було, неписано ж - рекорд (сподіваюсь не останній).
12 діб травня - 14 190 чумардосів, середньодобово 1 118
Попереду ще 19 діб а до півляма потрібно 15 970 фанатів "Я люблю тебя, жизнь" в кавервесії кобзона. До літа впораємось, ще й контрамарок буде не вистачать.
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13.05.2024 08:39 Ответить
Попереду ще десь 30-50 млн (із 140-150 млн їхнього населення я відкиув жінок, старих та та дітей). Якщо проведуть тотальну мобілізацію, таки важко нам буде. У війні 1941-45 років у СРСР загинуло офіційно близько 20 млн (реально - близько 27 млн, таке число називають), для запоребрика півмільйона загиблих - це майже нічого.
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13.05.2024 11:54 Ответить
Всі кацапи будуть знищені в нашій краіні , якщо не підуть в полон 😡
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13.05.2024 08:19 Ответить
Після відставки керівництва армії ,дєрьмачєлли хоч 100500 намалюють...
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13.05.2024 08:38 Ответить
На початку війни було трохи більше 2 тис., так що не рекорд
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13.05.2024 08:43 Ответить
Тоді рахували +/- тисяча. Цифри реально були чи не зі стелі. Зараз бюрократія підняла голову і хєра з два хтось собі просто так навіть зайвий десяток запише без підтвердження з 2 джерел...
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13.05.2024 09:06 Ответить
і то ця +/- тисяча подавалась за кілька днів...
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13.05.2024 09:15 Ответить
Ага. Зведення Генштабу тоді замінялися мурчанням Абдристовича.
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13.05.2024 09:22 Ответить
Вся рота йде "не вногу", один товариш прапорщик "уногу".
На початку війни це коли, дай конкретну дату.
З 24 лютого по 1 березня 2022 року мінус 5 710 орків
потім найбільше по місяцях
04.03.2022 - 900 чумардосів
23 і 28.04.2022 - по 400 чумардосів
в травні також 400 найбільше, що правда три рази
червень взагалі найбільше 300 тушок 21-го чісла.
Можу продовжити і далі, але це вже не початок війни.
До сьогодні найбільші добові втрати були (висвічувалось не одноразово)
20.10.2023 - 1 380
16.11.2023 - 1 330
11.05.2023 - 1 320
14.12.2023 - 1 300
09.05.2023 - 1 300
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13.05.2024 09:35 Ответить
Сорян - 9 і 11 травня це вже 24 рік, а тепер ще й 13 травня рекордні 1 740.
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13.05.2024 12:18 Ответить
стає очевидним ***** чомусь поспішає і жене своє бидло ще дужче
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13.05.2024 08:43 Ответить
В частини пішли стінгери та джавеліни з нових партій - 2 сушки знесли за 3 дні. Вже пішли ураження хаймарсами окремих машин. Звісно, поспішає. На протязі 1-2 місяців приїде більше тисячі бронемашин/бронетранспортерів, не кажучи про товарні партії снарядів та якісних дронів. І тоді "м'ясні" штурми подорожчають принаймні вдвічі.

А ресурс навіть м'яса в засрашинців далеко не безкінечний, як провокатори намагаються довести...
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13.05.2024 09:10 Ответить
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13.05.2024 08:43 Ответить
Минув 3732 день москальсько-української війни.
157! одиниць техніки та 1740!! чумардосів.
Арта 19, броня 73!, логістика 59!.
Порадувала рекордна кількість дохлих чумардосів, броня теж норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 484 000!!! це більше, ніж таке місто як Киров.
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13.05.2024 08:45 Ответить
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13.05.2024 08:48 Ответить
А можна рекорди в кілометрах втраченої території?

Ну, щоб краще розуміти скільки ще рекордів залишилося.
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13.05.2024 08:46 Ответить
якщо викласти цих свиноцакобак у ряд - довжина цього шедевра буде ≈822км 851м...!
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13.05.2024 08:52 Ответить
До Ла-маншу вистачить їм чмобиків
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13.05.2024 08:59 Ответить
Ну давай порахуємо: від Вовчанська до Ла-Маншу 2500 кілометрів. Ширина континента - десь 1500 кілометрів. Це 3'750'000 км2.

За захоплені 100 км2 біля Вовчанська вони заплатили десь приблизно 1000 осіб (вбитими та пораненими). Отже: 10 осіб за 1 км2.

Це проти знекровленої армії України. З лімітами на БК, ракети, без авіації. В країн НАТО зброя краща та її більше, очевидно. Є справжні, а не бутафорські, винищувачі 5го покоління. Значить - і втрати засрашинців будуть ЗНАЧНО БІЛЬШІ.

Це означає: необхідно 37'500'000 (це самий мінімум) для захоплення території "від Вовчанська до Ла-Маншу".

Просто по розміру населення - максимальний мобілізаційний резерв засрашки - 20'000'000 осіб.

Тож ти, провокатор, брехло кінчене.
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13.05.2024 09:20 Ответить
Занадто складно, хотів написати що у ботяри мізки поплавляться, та тільки ж звідки вони там.
Трохи простіше для загального розуміння.
3 2014 року анексовано двадцять відсотків території Неньки (більша частина взагалі без боїв, але зараз не про це) в цифрах це грубо 125 кв/км і за це, знову ж таки грубо, закобзонилось 500 тисяч орків (для справки загальна площа України 603 628 км²)
Як ти пишеш від Вовчанська до Ла-Маншу 2500 кілометрів навіть меленьким коридором шириною у 50 км (що вже само по собі сюр) маємо 125 000 кв/км.
тобто на разі
125 км² - 500 000 орків
то омріяний Ла-Манш
125 000 км² - 500 000 000 (три з половиною кацапії "від стар до млад")

Тільки трендіти й можуть, Готланд вже захоплювали - Фінляндія і Швеція в НАТО.
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13.05.2024 10:52 Ответить
А ще, по аналогії - до Вовчаньска 10 років, то до Ла-Маншу...
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13.05.2024 10:57 Ответить
Не *****.
До Вовчанська 2 дні. Почали в п'ятницю, а у неділю вони вже там.

А так то да рекорди для імбецилів...
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13.05.2024 14:52 Ответить
Що ж ти таке дебільне? Тобі в методичці написали не матюкатися, бо відразу спалешся.
Вовчанськ з кінця квітня 22-го був окупований (без бою) і визволенний у 23-му, практично теж без бою, бо такі герхарди як ти бігли так, що тільки срака блискала і п'яти горіли. 3,14раси ще з 14 року кричали про лугандонію в її адмінистративних кордонах, проте поперли і на Харьківщину, Суми, Чернігов, Київ, і південі Херсон, Миколаїв, Запоріжжя.
То які два дні, 2014 початок активної фази, а про пісуар почали верещать ще в 2004 році коли двічі не судимого шапкокрада не допустили до президенства.
Так що ботяра до Вовчанська підбиралися 20 років, до якого з адмінкордону від кацапії до околиць трохи менше п'яти кілометрів.
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13.05.2024 20:04 Ответить
"Території! Території". Вчи історію - https://spadok.org.ua/skify/pokhid-dariya-i-na-skifiv-abo-istoriya-skifo-perskoyi-viyny
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13.05.2024 09:36 Ответить
Слава ЗСУ! Слава Героям! Слава Україні!
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13.05.2024 08:48 Ответить
+1740 рил та 31 танк за добу? Щось занадто оптимiстично...
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13.05.2024 08:55 Ответить
поїдь перевір - і потім правду тут напишеш...
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13.05.2024 09:00 Ответить
После "Потерь территорий не допущено" туго верится в эти цифры.
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13.05.2024 08:58 Ответить
Всьому світу відомо, що кацапи - це тупікова гілка розвитку цивілізації, всі ці меря, мокша, єрзя, вепси, мурома ( а всі разом - вони рускіє ) - наскільки тупі племена, що навіть багаторічні навчання европейцями цих виродків ні до чого не приводять, це тупе бидло, яке вміє тільки жерти, гадити, пити алклголь, грабувати, насилувати. А хорошими, тобто такими, що не приносять зло другим людям вони тільки тоді, коли здихають. Тому в цивілізованому світі появилась приказка : хороший кацап - це дохлий кацап. А наші героїчні воїни перетворюють цих звірів в хороших, правда, мертвих, кацапів.
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13.05.2024 09:11 Ответить
Можно дурконуться с такого количества (на каазлабаде) . Это не мясорубка - а овощерезка в промышленных масштабах. Что значит(спасибо Западу) пошли к нам "вкусняхи". А ко всему. вчера поминальный день. Правду люди говорят, шо Киев каазламордых полудурков породил, Киев их и отпоет.
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13.05.2024 09:33 Ответить
Кого там отпевать 90 % или не верят или поклоняются пням.
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13.05.2024 09:57 Ответить
***** вони вклоняються. Усі.
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13.05.2024 17:19 Ответить
Каароч, за сутки почти 2 тысячи зажмуренных кацаповыродков... За десять дней - 20 000. За месяц - 60 000 хаароших москалей. За лето+май = 240 000 х 200. Лишь бы дядя Сэм не подкачал с оружием... Походу, израильские бомбы уже ушли к нам, бо вчера наша авиация активизировалась.
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13.05.2024 09:41 Ответить
Дякуємо ЗСУ!!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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13.05.2024 13:08 Ответить
 
 