Россияне разворачивают дополнительные морги на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления
Из-за значительных потерь россияне разворачивают дополнительные морги на временно оккупированных территориях, в частности на Луганщине.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.
"В связи с активными наступательными действиями и ростом потерь враг наращивает количество моргов на временно оккупированных территориях.
Дополнительные места хранения трупов людей, которые "достигли целей СВО", разворачивают преимущественно на ВОТ Луганщины, в частности в помещениях, которые не предусмотрены для этого", - рассказали в ЦНС.
Как отмечается, туда свозят даже тела с севера Харьковщины, чтобы не "травмировать" жителей Белгорода.
"Это является красноречивым итогом правления международного преступника Владимира Путина, когда РФ экспортирует солдат в другие страны и импортирует обратно их тела в режиме нон-стоп", - добавили в Центре.
Напомним, 13 мая сообщалось, что за сутки ВСУ ликвидировали рекордное количество оккупантов - 1740.
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зі своїми трупаками та нехай вам там на росіі смердять ,
а не на нашій землі ,
бо вона наша , а не кацапська 😡