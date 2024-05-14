Россияне разворачивают дополнительные морги на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

Из-за значительных потерь россияне разворачивают дополнительные морги на временно оккупированных территориях, в частности на Луганщине.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"В связи с активными наступательными действиями и ростом потерь враг наращивает количество моргов на временно оккупированных территориях.

Дополнительные места хранения трупов людей, которые "достигли целей СВО", разворачивают преимущественно на ВОТ Луганщины, в частности в помещениях, которые не предусмотрены для этого", - рассказали в ЦНС.

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Как отмечается, туда свозят даже тела с севера Харьковщины, чтобы не "травмировать" жителей Белгорода.

"Это является красноречивым итогом правления международного преступника Владимира Путина, когда РФ экспортирует солдат в другие страны и импортирует обратно их тела в режиме нон-стоп", - добавили в Центре.

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Напомним, 13 мая сообщалось, что за сутки ВСУ ликвидировали рекордное количество оккупантов - 1740.