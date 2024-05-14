РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5023 посетителя онлайн
Новости
2 339 7

Россияне разворачивают дополнительные морги на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

Окупанти розгортають додаткові морги

Из-за значительных потерь россияне разворачивают дополнительные морги на временно оккупированных территориях, в частности на Луганщине.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"В связи с активными наступательными действиями и ростом потерь враг наращивает количество моргов на временно оккупированных территориях.

Дополнительные места хранения трупов людей, которые "достигли целей СВО", разворачивают преимущественно на ВОТ Луганщины, в частности в помещениях, которые не предусмотрены для этого", - рассказали в ЦНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 485 430 человек (+1400 за сутки), 351 самолет, 7496 танков, 12 515 артсистем, 14 460 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Как отмечается, туда свозят даже тела с севера Харьковщины, чтобы не "травмировать" жителей Белгорода.

"Это является красноречивым итогом правления международного преступника Владимира Путина, когда РФ экспортирует солдат в другие страны и импортирует обратно их тела в режиме нон-стоп", - добавили в Центре.

Также читайте: Оккупанты запретили посещение кладбищ на ВОТ в поминальный понедельник, - Центр нацсопротивления

Напомним, 13 мая сообщалось, что за сутки ВСУ ликвидировали рекордное количество оккупантов - 1740.

Автор: 

армия РФ (19143) морг (43) Центр национального сопротивления (562)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бог у поміч й безпілотники надодачу.
показать весь комментарий
14.05.2024 16:49 Ответить
А скотомогильники вже не в пошані?
показать весь комментарий
14.05.2024 16:55 Ответить
Ця дохла худоба валяється скрізь, та гниє. Які морги? Вони ж не забирають своїх жмурів, залишають нам на добрива.
показать весь комментарий
14.05.2024 17:12 Ответить
вау !
показать весь комментарий
14.05.2024 17:13 Ответить
Всьо для людей!
показать весь комментарий
14.05.2024 17:15 Ответить
Москалі кляті , заберіться зі українськоі землі на.....уй
зі своїми трупаками та нехай вам там на росіі смердять ,
а не на нашій землі ,
бо вона наша , а не кацапська 😡
показать весь комментарий
14.05.2024 17:39 Ответить
Пересувні крематоріі вже перегрілися і поламалися?На морги русня переходить
показать весь комментарий
14.05.2024 19:53 Ответить
 
 