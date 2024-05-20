В школах на ТОТ почали викладати предмет "Моральні основи сімейного життя", під час якого дітям розповідають про "російські цінності", - Центр нацспротиву

Росіяни запровадили черговий пропагандистський предмет в школах на тимчасово окупованих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Центр національного спротиву.

"Під час уроків школярам розповідають, про російську "духовність" та "традиції". Зокрема про те, що жінка має народжувати й бути покірною чоловіку, а чоловік має захищати вітчизну", - йдеться в повідомленні.

Таким чином формується патерн "взірцевої родини РФ", де чоловік має помирати у війнах, а жінка має народжувати нових солдатів.

В ЦНС наголошують, що "на цих уроках забувають говорити, що міжнародний злочинець Владімір Путін має купу позашлюбних дітей й кинув свою дружину в традиціях "російської родини".

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