В школах на ТОТ почали викладати предмет "Моральні основи сімейного життя", під час якого дітям розповідають про "російські цінності", - Центр нацспротиву
Росіяни запровадили черговий пропагандистський предмет в школах на тимчасово окупованих територіях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Центр національного спротиву.
"Під час уроків школярам розповідають, про російську "духовність" та "традиції". Зокрема про те, що жінка має народжувати й бути покірною чоловіку, а чоловік має захищати вітчизну", - йдеться в повідомленні.
Таким чином формується патерн "взірцевої родини РФ", де чоловік має помирати у війнах, а жінка має народжувати нових солдатів.
В ЦНС наголошують, що "на цих уроках забувають говорити, що міжнародний злочинець Владімір Путін має купу позашлюбних дітей й кинув свою дружину в традиціях "російської родини".
Топ коментарі
+13 Михайло Иляш
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+12 stels400
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+11 Urs
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Конепт "бабы еще нарожают" починає втілюватись.
За 500к дерев'яних будуть народжувати лише на соціальному дні, де не факт що личинка доживе до призовної кондиції.
мародерити, брехати, красти, гвалтувати, привласнювати собі спортсменів, історію, досягнення і письменників, морити голодом, робити депортації, викрадати дітей, порушувати міжнародне право, утворювати концлагер буд де від Кореї до Німеччини і тд
1 - Убий у собі москаля !
2 - Убий москаля !
3 - І усе буде добре !
У нацистів для німецької жінки був "принцип три "К" : "Кюхєн" (кухня) "Кірхе" (церква) та "Кіндер" - "діти)...
Тут - те саме ...
Уходя, пенис, «гасит свет» всюду, в том числе, и в мозгу.
Это лишний раз доказал артист бурляев, призвавший немедленно оцеломудоить российские школы.
Вместо секспросвета - школьников будут пытать лютой домостроевщиной и пропагандой воздержания, а также покорности мужу и готовностью сносить брачные побои, столь популярные в российских семьях.
Разумеется, все во имя «веры».
Православие давно засунуло нос в трусы населению россии и очень активно им там шурундит. Пока без результата.
Но!
Инициатива 88 летнего артиста принята на ура в ГД и вскоре обретет форму «закона».
Невзоров
Прошу зауважити. На росії - це поки що ініціатива, яка тільки набиратиме форми закону.
На ТОТ - це вже закон, який виконується.
З цього висновок: в разі окупації територія України стане зоною "особого юрідічєского рєжима", де русня буде впроваджувати заходи, що вважаються занадто одіозними навіть для русні.
В даному випадку - на хохлах, як на собаках, тестуються "урокі моральних цєнностєй".
Так само буде і з мобілізацією.
Не дивіться, що на росії облав немає.
Тут буде все інакше.