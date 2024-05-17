З тимчасової окупованої громади Херсонщини евакуювали чотирьох дітей, - керівник ОВА Прокудін

Із тимчасово окупованої громади Херсонської області вдалося евакуювати чотирьох дітей. Це троє рідних братів і сестра віком від 2 до 12 років.

Про це повідомив у Telegram керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Посадовець зазначив, що дітей вдалося вивезти з тимчасово окупованої території завдяки співпраці батьків з організацією "Save Ukraine".

"З тимчасової окупованої громади Херсонщини евакуювали чотирьох дітей. Це троє рідних братів і сестричка. Малечі – від двох до дванадцяти років", - повідомив керівник Херсонської ОВА.

Наразі діти перебувають на підконтрольній Україні території під наглядом медиків, а також з ними працюють психологи.

Прокудін додав, що з початку 2024 року з ТОТ Херсонщини вдалося евакуювати 88 дітей.

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Кількома днями раніше керівник Херсонської ОВА Прокудін повідомляв, що ще 6 дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій.