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З тимчасової окупованої громади Херсонщини евакуювали чотирьох дітей, - керівник ОВА Прокудін

З тимчасової окупованої громади Херсонщини евакуювали чотирьох дітей, - керівник ОВА Прокудін

Із тимчасово окупованої громади Херсонської області вдалося евакуювати чотирьох дітей. Це троє рідних братів і сестра віком від 2 до 12 років.

Про це повідомив у Telegram керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Посадовець зазначив, що дітей вдалося вивезти з тимчасово окупованої території завдяки співпраці батьків з організацією "Save Ukraine". 

"З тимчасової окупованої громади Херсонщини евакуювали чотирьох дітей. Це троє рідних братів і сестричка. Малечі – від двох до дванадцяти років", - повідомив керівник Херсонської ОВА.

Наразі діти перебувають на підконтрольній Україні території під наглядом медиків, а також з ними працюють психологи.

Прокудін додав, що з початку 2024 року з ТОТ Херсонщини вдалося евакуювати 88 дітей.

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Кількома днями раніше керівник Херсонської ОВА Прокудін повідомляв, що ще 6 дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій.

Автор: 

діти (5044) окупація (6668) Прокудін Олександр (183) Херсонська область (5708)


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Чергова гарна новина-всі викрадені рашистами з України діти мають бути знайдені та повернені додому на батьківщину.А всі мерзенні мерзоти причетні до викрадень мають бути жорстоко покарані...
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17.05.2024 18:38 Відповісти
 
 