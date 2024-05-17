Из временного оккупированной громады Херсонщины эвакуировали четырех детей, - руководитель ОВА Прокудин
Из временно оккупированной громады Херсонской области удалось эвакуировать четырех детей. Это трое родных братьев и сестра в возрасте от 2 до 12 лет.
Об этом сообщил в Telegram руководитель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Чиновник отметил, что детей удалось вывезти с временно оккупированной территории благодаря сотрудничеству родителей с организацией "Save Ukraine".
"Из временной оккупированной громады Херсонщины эвакуировали четырех детей. Это трое родных братьев и сестра. Детям - от двух до двенадцати лет", - сообщил руководитель Херсонской ОГА.
Сейчас дети находятся на подконтрольной Украине территории под наблюдением медиков, также с ними работают психологи.
Прокудин добавил, что с начала 2024 года с ВОТ Херсонщины удалось эвакуировать 88 детей.
Несколькими днями ранее руководитель Херсонской ОГА Прокудин сообщал, что еще 6 детей удалось вернуть с временно оккупированных территорий.
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