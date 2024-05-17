Из временного оккупированной громады Херсонщины эвакуировали четырех детей, - руководитель ОВА Прокудин

Из временно оккупированной громады Херсонской области удалось эвакуировать четырех детей. Это трое родных братьев и сестра в возрасте от 2 до 12 лет.

Об этом сообщил в Telegram руководитель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Чиновник отметил, что детей удалось вывезти с временно оккупированной территории благодаря сотрудничеству родителей с организацией "Save Ukraine".

"Из временной оккупированной громады Херсонщины эвакуировали четырех детей. Это трое родных братьев и сестра. Детям - от двух до двенадцати лет", - сообщил руководитель Херсонской ОГА.

Сейчас дети находятся на подконтрольной Украине территории под наблюдением медиков, также с ними работают психологи.

Прокудин добавил, что с начала 2024 года с ВОТ Херсонщины удалось эвакуировать 88 детей.

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Несколькими днями ранее руководитель Херсонской ОГА Прокудин сообщал, что еще 6 детей удалось вернуть с временно оккупированных территорий.