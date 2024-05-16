Семью с четырьмя детьми удалось вернуть из оккупации. ВИДЕО

Команда Save Ukraine вернула из оккупации на подконтрольную Украине территорию семью с четырьмя детьми.

Об этом сообщил основатель организации Save Ukraine Николай Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня команде Save Ukraine удалось вернуть домой семью с 4 детьми. А за эту неделю мы смогли помочь 11 маленьким украинцам снова оказаться на родной земле. Всего с начала нашей совместной программы мы уже вернули 335 детей", - отметил Кулеба.

Также читайте: Еще 6 детей удалось вернуть из оккупации на подконтрольную Украине территорию

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине утвержден Порядок выявления и возвращения детей, депортированных в результате вооруженной агрессии РФ.