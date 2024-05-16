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Семью с четырьмя детьми удалось вернуть из оккупации. ВИДЕО

Команда Save Ukraine вернула из оккупации на подконтрольную Украине территорию семью с четырьмя детьми.

Об этом сообщил основатель организации Save Ukraine Николай Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня команде Save Ukraine удалось вернуть домой семью с 4 детьми. А за эту неделю мы смогли помочь 11 маленьким украинцам снова оказаться на родной земле. Всего с начала нашей совместной программы мы уже вернули 335 детей", - отметил Кулеба.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Украине утвержден Порядок выявления и возвращения детей, депортированных в результате вооруженной агрессии РФ.

Автор: 

дети (6491) возврат (214) Кулеба Николай (73)


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Гарна новина...
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16.05.2024 22:52 Ответить
Дуже добра і потрібна справа.

Але чи не зашкодить подальшим успіхам у цьому постійне публічне нагадування про ці успіхи? Можливо, краще робити це тихо?
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18.05.2024 02:05 Ответить
 
 