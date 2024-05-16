Родину із чотирма дітьми вдалося повернути з окупації. ВIДЕО
Команда Save Ukraine повернула з окупації на підконтрольну Україні територію родину із чотирма дітьми.
Про це повідомив засновник організації Save Ukraine Микола Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні команді Save Ukraine вдалося повернути додому родину з 4 дітьми. А за цей тиждень ми змогли допомогти 11 маленьким українцям знову опинитися на рідній землі. Загалом від початку нашої спільної програми ми вже повернули 335 дітей", - зазначив Кулеба.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні затверджено Порядок виявлення та повернення дітей, депортованих внаслідок збройної агресії РФ.
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Але чи не зашкодить подальшим успіхам у цьому постійне публічне нагадування про ці успіхи? Можливо, краще робити це тихо?