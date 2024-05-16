Родину із чотирма дітьми вдалося повернути з окупації. ВIДЕО

Команда Save Ukraine повернула з окупації на підконтрольну Україні територію родину із чотирма дітьми.

Про це повідомив засновник організації Save Ukraine Микола Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні команді Save Ukraine вдалося повернути додому родину з 4 дітьми. А за цей тиждень ми змогли допомогти 11 маленьким українцям знову опинитися на рідній землі. Загалом від початку нашої спільної програми ми вже повернули 335 дітей", - зазначив Кулеба.

Також читайте: 17-річного хлопця вдалося повернути з окупованої частини Запорізької області

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні затверджено Порядок виявлення та повернення дітей, депортованих внаслідок збройної агресії РФ.