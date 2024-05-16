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Родину із чотирма дітьми вдалося повернути з окупації. ВIДЕО

Команда Save Ukraine повернула з окупації на підконтрольну Україні територію родину із чотирма дітьми.

Про це повідомив засновник організації Save Ukraine Микола Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні команді Save Ukraine вдалося повернути додому родину з 4 дітьми. А за цей тиждень ми змогли допомогти 11 маленьким українцям знову опинитися на рідній землі. Загалом від початку нашої спільної програми ми вже повернули 335 дітей", - зазначив Кулеба.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні затверджено Порядок виявлення та повернення дітей, депортованих внаслідок збройної агресії РФ.

Автор: 

діти (5064) повернення (232) Кулеба Микола (70)


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Гарна новина...
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16.05.2024 22:52 Відповісти
Дуже добра і потрібна справа.

Але чи не зашкодить подальшим успіхам у цьому постійне публічне нагадування про ці успіхи? Можливо, краще робити це тихо?
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18.05.2024 02:05 Відповісти
 
 