Затверджено Порядок виявлення та повернення дітей, депортованих внаслідок збройної агресії РФ
Сьогодні, 14 травня, Кабмін ухвалив постанову "Про затвердження Порядку виявлення та повернення дітей, депортованих або примусово переміщених внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України".
Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що проєкт акта було розроблено Мінреінтеграції у межах виконання плану Bring Kids Back UA, який є складовою "Формули миру" президента України Володимира Зеленського.
"Порядок визначає взаємодію між суб’єктами, які беруть участь у пошуку, поверненні й забезпеченні соціального захисту та реінтеграції дітей, зокрема дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування", - йдеться в повідомленні.
Також ідеться про тих дітей, які перебувають під ризиком такої депортації або переміщення.
Суб’єктами, як розповіли в Мінреінтеграції, є представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, СБУ, Національного інформаційного бюро. Координатором взаємодії суб’єктів визначено Мінреінтеграції.
Як зазначається, проєкт акта покликаний законодавчо врегулювати питання повноважень цих суб’єктів щодо виявлення та повернення депортованих або примусово переміщених дітей. Одним з основних заходів, який має здійснюватися законними представниками дитини й іншими уповноваженими органами, є розробка індивідуального плану повернення.
Зауважується, що такий план має бути комплексним та розробленим з урахуванням індивідуальних потреб дитини.
Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях росіяни формують списки для майбутньої депортації українських дітей. До цих списків потрапляють насамперед статусні діти: без батьків, або батьки позбавлені батьківських прав.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Гройсману з гончаруком, не до Дітей Українців було!
Увесь час, вони писали, так званні, Програми дій Уряду на рік…та гроші під них!!
Жодного РЕАЛЬНОГО ЗВІТУ КМУ, з матеріалами РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ/КРУ/Антимонопольного комітету, так Українці і не побачили!
Але, усі УРЯДОВЦІ, в рази збільшили свої та родичів статки !!!
Ось такі, «турботи про Дітей України …