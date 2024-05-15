17-річного хлопця вдалося повернути з окупованої частини Запорізької області
З окупованої частини Запорізької області на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 17-річного хлопця-сироту
Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, хлопець – сирота. Від початку повномасштабного вторгнення він проживав на окупованій території Запорізької області під наглядом сусідки й постійно шукав можливості виїхати з окупації. Він дуже хотів і встиг зробити це до повноліття.
У Мінреінтеграції зазначають, що на гарячу лінію звернулася рідна тітка Дениса із проханням допомогти вивезти племінника з окупованого міста. Його поверненню на підконтрольну Уряду України територію сприяли Мінреінтеграції спільно з громадською спілкою "Українська мережа за права дитини".
Хлопцеві нададуть соціально-психологічну допомогу та забезпечать речами першої потреби. Вже незабаром Денис вирушить до реабілітаційного табору у Трускавці.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні затверджено Порядок виявлення та повернення дітей, депортованих внаслідок збройної агресії РФ.
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