17-річного хлопця вдалося повернути з окупованої частини Запорізької області

З окупованої частини Запорізької області на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 17-річного хлопця-сироту

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, хлопець – сирота. Від початку повномасштабного вторгнення він проживав на окупованій території Запорізької області під наглядом сусідки й постійно шукав можливості виїхати з окупації. Він дуже хотів і встиг зробити це до повноліття.

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У Мінреінтеграції зазначають, що на гарячу лінію звернулася рідна тітка Дениса із проханням допомогти вивезти племінника з окупованого міста. Його поверненню на підконтрольну Уряду України територію сприяли Мінреінтеграції спільно з громадською спілкою "Українська мережа за права дитини".



Хлопцеві нададуть соціально-психологічну допомогу та забезпечать речами першої потреби. Вже незабаром Денис вирушить до реабілітаційного табору у Трускавці.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні затверджено Порядок виявлення та повернення дітей, депортованих внаслідок збройної агресії РФ.