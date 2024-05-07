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На підконтрольну Україні територію вдалось повернути маму та бабусю колишньої військовополоненої

З окупації повернули маму та бабусю колишньої військовополоненої

З окупації вдалось повернути маму та бабусю колишньої військовополоненої.

Про це у своєму телеграм-каналі написав повноважений із прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Родина вже зустрічала світле свято Великодня разом на рідній землі. Однак цього могло не відбутися, бо росіяни погрожували не відпустити жінок, вони все лишили і просто втекли звідти. Позаду лишилися жахи окупаційного безладу, попереду – нова сторінка життя на Батьківщині", - розповів він.

З окупації повернули маму та бабусю колишньої військовополоненої.

Також омбудсмен нагадав, що отримати допомогу з поверненням на підконтрольну Україні територію можна, звернувшись до  Офісу уповноваженого ВР з прав людини:

за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;
на електронну пошту: [email protected];
на гарячу лінію: 0800501720;
за телефоном: 044-299-74-08.

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Автор: 

окупація (6670) повернення (230)


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Допомагай Господи ,таким геройським сім'ям ! ❤💛💙
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07.05.2024 19:51 Відповісти
... і матеріально від Української Держави та президента ЗЄлєнського лічно !
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07.05.2024 20:23 Відповісти
 
 