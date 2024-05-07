На підконтрольну Україні територію вдалось повернути маму та бабусю колишньої військовополоненої

З окупації вдалось повернути маму та бабусю колишньої військовополоненої.

Про це у своєму телеграм-каналі написав повноважений із прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Родина вже зустрічала світле свято Великодня разом на рідній землі. Однак цього могло не відбутися, бо росіяни погрожували не відпустити жінок, вони все лишили і просто втекли звідти. Позаду лишилися жахи окупаційного безладу, попереду – нова сторінка життя на Батьківщині", - розповів він.

Також омбудсмен нагадав, що отримати допомогу з поверненням на підконтрольну Україні територію можна, звернувшись до Офісу уповноваженого ВР з прав людини:

за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;

на електронну пошту: [email protected];

на гарячу лінію: 0800501720;

за телефоном: 044-299-74-08.

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