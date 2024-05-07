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Новости
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На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть маму и бабушку бывшей военнопленной

З окупації повернули маму та бабусю колишньої військовополоненої

Из оккупации удалось вернуть маму и бабушку бывшей военнопленной.

Об этом в своем телеграм-канале написал полномочный по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Семья уже встречала светлый праздник Пасхи вместе на родной земле. Однако этого могло не произойти, потому что россияне угрожали не отпустить женщин. Они все оставили и просто сбежали оттуда. Позади остались ужасы оккупационного беспорядка, впереди - новая страница жизни на Родине", - рассказал он.

З окупації повернули маму та бабусю колишньої військовополоненої.

Также омбудсмен напомнил, что получить помощь с возвращением на подконтрольную Украине территорию можно, обратившись в Офис уполномоченного ВР по правам человека:

по адресу: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008;
на электронную почту: [email protected];
на горячую линию: 0800501720;
по телефону: 044-299-74-08.

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Автор: 

оккупация (10120) возврат (212)


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Допомагай Господи ,таким геройським сім'ям ! ❤💛💙
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07.05.2024 19:51 Ответить
... і матеріально від Української Держави та президента ЗЄлєнського лічно !
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07.05.2024 20:23 Ответить
 
 