На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть маму и бабушку бывшей военнопленной

Из оккупации удалось вернуть маму и бабушку бывшей военнопленной.

Об этом в своем телеграм-канале написал полномочный по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Семья уже встречала светлый праздник Пасхи вместе на родной земле. Однако этого могло не произойти, потому что россияне угрожали не отпустить женщин. Они все оставили и просто сбежали оттуда. Позади остались ужасы оккупационного беспорядка, впереди - новая страница жизни на Родине", - рассказал он.

Также омбудсмен напомнил, что получить помощь с возвращением на подконтрольную Украине территорию можно, обратившись в Офис уполномоченного ВР по правам человека:

по адресу: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008;

на электронную почту: [email protected];

на горячую линию: 0800501720;

по телефону: 044-299-74-08.

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