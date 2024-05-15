17-летнего парня удалось вернуть с оккупированной части Запорожской области
С оккупированной части Запорожской области на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 17-летнего парня-сироту
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, парень – сирота. С самого начала полномасштабного вторжения он проживал на оккупированной территории Запорожской области под наблюдением соседки и постоянно искал возможности уехать из оккупации. Он очень хотел и успел сделать это до совершеннолетия.
В Минреинтеграции отмечают, что на горячую линию обратилась родная тетя Дениса с просьбой помочь увезти племянника из оккупированного города. Его возвращению на подконтрольную правительству Украины территорию способствовали Минреинтеграции совместно с общественным союзом "Украинская сеть за права ребенка".
Парню окажут социально-психологическую помощь и обеспечат вещами первой необходимости. Вскоре Денис отправится в реабилитационный лагерь в Трускавце.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине утвержден Порядок выявления и возвращения детей, депортированных в результате вооруженной агрессии РФ.
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