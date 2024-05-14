РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12111 посетитель онлайн
Новости
1 856 50

Россияне на оккупированных территориях отбирают выпускников школ для обучения в военных вузах, - Лубинец

Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець

Россияне на временно оккупированных территориях Украины отбирают выпускников школ для обучения в своих военных вузах.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Недавно из медиа стало известно, что оккупанты на ВОТ Украины "отбирают" выпускников местных школ для дальнейшего обучения в российских высших военных и милицейских учебных заведениях. Это в очередной раз свидетельствует об одном: РФ хочет сделать из украинских детей будущее поколение солдат, чтобы заставить воевать против своей Родины", - отметил Лубинец.

Читайте также: Почти 2000 детей погибли или получили ранения с начала полномасштабной войны, - ЮНИСЕФ

По его словам, в течение 10 лет россияне на временно оккупированных территориях Украины перевоспитывают детей, привлекают их к движению "Юнармия" и кадетским школам. Украинским детям агрессивно навязываются российские пропагандистские нарративы, чтобы изменить их самоидентификацию.

"Подчеркну, что все эти действия - нарушение норм международно гуманитарного права. В частности, Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. В рамках этой темы также напомню, что жители ВОТ подвергаются принудительной паспортизации и мобилизации. В ряды армии РФ фактически могут попасть 18-летние юноши, которые только закончили среднюю школу!" - подчеркнул Лубинец.

Читайте также: Еще 6 детей удалось вернуть из оккупации на подконтрольную Украине территорию

Он призвал международное сообщество обратить внимание на нарушение прав человека страной-террористом и осудить эти действия.

Дмитро Лубінець про дітей на окупованих Росією територіях

Ранее Лубинец сообщал, что россияне формируют списки детей на депортацию.

Автор: 

дети (6482) оккупация (10131) Лубинец Дмитрий (457)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
вони відбирають випускників не лише для вишів, а й в м'ясні батальони....

Це до слова, до тої істини, що війна не омине нікого. Хто не захоче воювати за Україну, той буде воювати за касапів якщо не під Варшавою, то під Києвом, Вілбнюсом, тощо.
показать весь комментарий
14.05.2024 21:21
+4
А чим ти їм зможеш протидіяти, облрембуд, окрім свого ритуального бекання-мекання?
показать весь комментарий
14.05.2024 21:21
+3
І не тільки в армію набирали скрізь в усі сфери життя тягнули всіх самих кращих щоб потім, коли вони проявлять свої таланти, назвати їх русскімі.
показать весь комментарий
14.05.2024 21:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Росіянам майдани муляють до сих пір. Скільки років вже пройшло.
показать весь комментарий
14.05.2024 21:36 Ответить
целый день отрабатываете деньги сидя в ростове или мухосранске
показать весь комментарий
14.05.2024 21:40 Ответить


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:14.05.2024
показать весь комментарий
14.05.2024 21:41 Ответить
А чим ти їм зможеш протидіяти, облрембуд, окрім свого ритуального бекання-мекання?
показать весь комментарий
14.05.2024 21:21 Ответить
вони відбирають випускників не лише для вишів, а й в м'ясні батальони....

Це до слова, до тої істини, що війна не омине нікого. Хто не захоче воювати за Україну, той буде воювати за касапів якщо не під Варшавою, то під Києвом, Вілбнюсом, тощо.
показать весь комментарий
14.05.2024 21:21 Ответить
так, погоджуюсь, в т.ч. я особисто *******, бо не зміг таких як ти переагітувати
показать весь комментарий
14.05.2024 21:44 Ответить
Як свіжовилупленому, раджу перевіряти в опонента графу: "мене читають" у даному випадку... А тоді вже, спорожнюватись на форумі, хоч до лазні...
показать весь комментарий
15.05.2024 14:41 Ответить
покукурікай ще кугуте, вважатимемо, що це твій бенефіс, одразу по тому як пір'я обсохло та голос гнусавого лідора прорізався.
показать весь комментарий
15.05.2024 15:01 Ответить
дев'яти денний кугуте!
показать весь комментарий
15.05.2024 15:07 Ответить
ти хворий
показать весь комментарий
15.05.2024 15:08 Ответить
Тут "цікавіше" інше - а чим ТИ займався до 6 травня 2024 року? Учився у школі погано і батько до комп"ютера не допускав? Бо ця людина та її політичні погляди мені відомі з моменту мого першого з"явлення на "Цензорі" (у 2014-му) Й інакше як "дурним висером" я твої коментарі назвать не можу!
показать весь комментарий
15.05.2024 03:51 Ответить
ви, шановний, тут давно зареєстровані? і це означає, що ви дуже розумний? вірно?
показать весь комментарий
15.05.2024 08:18 Ответить
А ти перевір!
показать весь комментарий
15.05.2024 08:31 Ответить
навіщо воно мені? ви навіть на просте питання відповідь дати не змогли, що перевіряти??? все й так ясно.
показать весь комментарий
15.05.2024 08:51 Ответить
Це все на що ти здатен? Лайном поплювать в людей?
показать весь комментарий
15.05.2024 08:53 Ответить
я тобі не писав, ти перший лайном почав плюватись. з тобою все в порядку?
показать весь комментарий
15.05.2024 11:26 Ответить
А мені достатньо що ти "скочив як Пилип з конопель" та лайном плювать почав у мого однодумця Та ще й одного з найнепримиренніших противників "ЗЕ-дебілів" Тому й порекомендував тобі "заткнуться"!
показать весь комментарий
15.05.2024 11:39 Ответить
так в нього риторика як в зедебілів. він точно проти них?
показать весь комментарий
15.05.2024 12:09 Ответить
Я скоріше тебе запідозрю в належності до "батраків Подоляка"! Бо останнім часом вони тактику змінювать почали : не вдається прославить "Блазня" -так ллють лайно на його противників під "псевдопатріотичними" лозунгами
показать весь комментарий
15.05.2024 12:15 Ответить
їбанутись можна. і шо, така тактика допомагає? ну, типу, якщо я обісру тут на форумі когось, хто проти Зе, то що? що станеться?
показать весь комментарий
15.05.2024 12:19 Ответить
Я ж кажу - що ти "школяр вчорашній"! Бо "ні хрєна" не тямиш в психології Це іменується там "роботою від зворотнього" - коли цілком розумна річ спеціально доволиться до абсурду І тоді вона сприймається людиною негативно Лекцію тобі не читатиму - це все одно що розказувать першокласнику принцип роботи ядерного реактора
показать весь комментарий
15.05.2024 12:29 Ответить
як це працює з форумними ноунеймами?
показать весь комментарий
15.05.2024 14:14 Ответить
Це стосується обговорення статті? Ні! Тому лекція - платна
показать весь комментарий
15.05.2024 14:20 Ответить
Тут "цікавіше" інше - а чим ТИ займався до 6 травня 2024 року? Учився у школі погано і батько до комп"ютера не допускав? Бо ця людина та її політичні погляди мені відомі з моменту мого першого з"явлення на "Цензорі" (у 2014-му) Й інакше як "дурним висером" я твої коментарі назвать не можу!

а цей ваш комент стосується обговорення статті. ага. лікуйтеся.
показать весь комментарий
15.05.2024 14:23 Ответить


цікаво було б послухати твої аргументи проти пороха і за зе.
переубедітель ****.
показать весь комментарий
15.05.2024 14:34 Ответить
ну і що? що ви від мене хочете? я не розумію
показать весь комментарий
15.05.2024 14:37 Ответить
Чого хочу? Щоб ти трохи думав перед тим як тут про щось писать! Або просто промовчав - якщо чогось не знаєш
показать весь комментарий
15.05.2024 14:50 Ответить
ваше прохання прийнято до уваги.
показать весь комментарий
15.05.2024 14:55 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2024 14:56 Ответить
➡️
показать весь комментарий
15.05.2024 14:58 Ответить
Йди-йди! Я не затримую!
показать весь комментарий
15.05.2024 15:13 Ответить
🖕
показать весь комментарий
15.05.2024 15:16 Ответить
На жаль це правда. На окупованих територіях залишилось вже мало чоловіків, яких не погнали на фронт. І в першу мобілізували тих, хто у 2014 кричал "путін памагі".
показать весь комментарий
14.05.2024 22:31 Ответить
Мабуть, отой лубинець, і буде наступним після зелі!
Жорсткі заяви і прямі відосики, аж зашпари беруть…
Потужний, як і голобородько у ВРУ… Але ж єрмак, чи згодиться??
показать весь комментарий
14.05.2024 21:30 Ответить
Так само як набирають з татар, азіатів, кавказців. Це для них типово і було так завжди. Не розумію чому дивується обмундсмен.
показать весь комментарий
14.05.2024 21:35 Ответить
І не тільки в армію набирали скрізь в усі сфери життя тягнули всіх самих кращих щоб потім, коли вони проявлять свої таланти, назвати їх русскімі.
показать весь комментарий
14.05.2024 21:41 Ответить
Це ще в часи Совка було - усі мізки з України текл в Маскву, та ставали "русскімі".
показать весь комментарий
14.05.2024 21:58 Ответить
А може того хотів "мудрий нАрід", голосуючи на виборах, не кажучи вже про лугондон...
показать весь комментарий
14.05.2024 21:58 Ответить
ті випускники не проти.. оттак ми готуємо собі ворогів. Україна вигодувала вороже сім'я.
показать весь комментарий
14.05.2024 22:00 Ответить
Та не ми , а самогубці , прокляті БИДЛЮКИ 73% 🐑🐏🦠‼️ Які ржали на концертах ФСБшного 95 кварталу -пацюків ЧЛЕНОГРАЯ -ЖИДКОВА, Кравец , ……… Коли ЗЕІУДА зняв незаконно Денисову , 🙃за те, що вона , « вигадувала злочини росіян» ЦЕ Ж БУВ ПОВНИЙ ПИ…ь Так оцей лопух тявкає тільки , що « козирь « дозволить , чтоб партнерів не обидет
показать весь комментарий
14.05.2024 22:39 Ответить
 
 