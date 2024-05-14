Россияне на оккупированных территориях отбирают выпускников школ для обучения в военных вузах, - Лубинец
Россияне на временно оккупированных территориях Украины отбирают выпускников школ для обучения в своих военных вузах.
Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Недавно из медиа стало известно, что оккупанты на ВОТ Украины "отбирают" выпускников местных школ для дальнейшего обучения в российских высших военных и милицейских учебных заведениях. Это в очередной раз свидетельствует об одном: РФ хочет сделать из украинских детей будущее поколение солдат, чтобы заставить воевать против своей Родины", - отметил Лубинец.
По его словам, в течение 10 лет россияне на временно оккупированных территориях Украины перевоспитывают детей, привлекают их к движению "Юнармия" и кадетским школам. Украинским детям агрессивно навязываются российские пропагандистские нарративы, чтобы изменить их самоидентификацию.
"Подчеркну, что все эти действия - нарушение норм международно гуманитарного права. В частности, Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. В рамках этой темы также напомню, что жители ВОТ подвергаются принудительной паспортизации и мобилизации. В ряды армии РФ фактически могут попасть 18-летние юноши, которые только закончили среднюю школу!" - подчеркнул Лубинец.
Он призвал международное сообщество обратить внимание на нарушение прав человека страной-террористом и осудить эти действия.
Ранее Лубинец сообщал, что россияне формируют списки детей на депортацию.
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Реєстрація:14.05.2024
Це до слова, до тої істини, що війна не омине нікого. Хто не захоче воювати за Україну, той буде воювати за касапів якщо не під Варшавою, то під Києвом, Вілбнюсом, тощо.
а цей ваш комент стосується обговорення статті. ага. лікуйтеся.
цікаво було б послухати твої аргументи проти пороха і за зе.
переубедітель ****.
Жорсткі заяви і прямі відосики, аж зашпари беруть…
Потужний, як і голобородько у ВРУ… Але ж єрмак, чи згодиться??