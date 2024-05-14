Россияне на оккупированных территориях отбирают выпускников школ для обучения в военных вузах, - Лубинец

Россияне на временно оккупированных территориях Украины отбирают выпускников школ для обучения в своих военных вузах.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Недавно из медиа стало известно, что оккупанты на ВОТ Украины "отбирают" выпускников местных школ для дальнейшего обучения в российских высших военных и милицейских учебных заведениях. Это в очередной раз свидетельствует об одном: РФ хочет сделать из украинских детей будущее поколение солдат, чтобы заставить воевать против своей Родины", - отметил Лубинец.

Читайте также: Почти 2000 детей погибли или получили ранения с начала полномасштабной войны, - ЮНИСЕФ

По его словам, в течение 10 лет россияне на временно оккупированных территориях Украины перевоспитывают детей, привлекают их к движению "Юнармия" и кадетским школам. Украинским детям агрессивно навязываются российские пропагандистские нарративы, чтобы изменить их самоидентификацию.

"Подчеркну, что все эти действия - нарушение норм международно гуманитарного права. В частности, Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. В рамках этой темы также напомню, что жители ВОТ подвергаются принудительной паспортизации и мобилизации. В ряды армии РФ фактически могут попасть 18-летние юноши, которые только закончили среднюю школу!" - подчеркнул Лубинец.

Читайте также: Еще 6 детей удалось вернуть из оккупации на подконтрольную Украине территорию

Он призвал международное сообщество обратить внимание на нарушение прав человека страной-террористом и осудить эти действия.

Ранее Лубинец сообщал, что россияне формируют списки детей на депортацию.