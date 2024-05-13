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Почти 2000 детей погибли или получили ранения с начала полномасштабной войны, - ЮНИСЕФ

Скільки дітей загинуло чи зазнало поранень за час війни

По проверенной информации, по меньшей мере 1 993 ребенка в Украине были убиты или ранены с момента эскалации войны более двух лет назад - в среднем двое детей ежедневно. Однако эта цифра может быть гораздо выше.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет ЮНИСЕФ.

"Кроме убийств детей и физического вреда, вызванного нападениями, многие дети по всей Украине понесли потери и насилие, которые нанесли ущерб их психическому здоровью и благополучию. Половина подростков сообщают о проблемах со сном, а каждый пятый имеет навязчивые мысли и воспоминания", - говорится в отчете.

Кроме того, по данным организации, почти половина детей, которые учатся в школах Украины, не посещают очную форму обучения, а почти миллион детей по всей стране вообще не имеют доступа к очному обучению из-за опасности.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что в Украине расследуют около 3800 уголовных производств по факту совершения российскими военными военных преступлений против украинских детей.

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Автор: 

дети (6480) ЮНИСЕФ (166) жертвы (2064)


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І все це через непрофесійних, злодійкуватих клоунів, яких потрібно було одразу знімати після кисневих війн під час спалаху ковіду дельти, коли на два місяці закрився на ремонт єдиний завод, який виробляв медичний кисень.

Вже тоді потрібно було їх відправити у відставку усіх.
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13.05.2024 22:53 Ответить
При чем здесь кислородные войны и КОВИД? Может дело немножко и в соседнем на голову епнутом народе?
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14.05.2024 03:39 Ответить
А то, що той народ епнутий було відомо до 24.02.2022 ?
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14.05.2024 08:27 Ответить
Не всем. Примерно 25% украинцев.
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14.05.2024 15:36 Ответить
ще одна глибока стурбованість від переляканої західної демократії боягузливого нато - маєте лише Ф-16 6000 шт. то дійте щоб не гинули діти а не пускайте бульки.
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14.05.2024 05:55 Ответить
 
 