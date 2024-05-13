Почти 2000 детей погибли или получили ранения с начала полномасштабной войны, - ЮНИСЕФ

По проверенной информации, по меньшей мере 1 993 ребенка в Украине были убиты или ранены с момента эскалации войны более двух лет назад - в среднем двое детей ежедневно. Однако эта цифра может быть гораздо выше.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет ЮНИСЕФ.

"Кроме убийств детей и физического вреда, вызванного нападениями, многие дети по всей Украине понесли потери и насилие, которые нанесли ущерб их психическому здоровью и благополучию. Половина подростков сообщают о проблемах со сном, а каждый пятый имеет навязчивые мысли и воспоминания", - говорится в отчете.

Кроме того, по данным организации, почти половина детей, которые учатся в школах Украины, не посещают очную форму обучения, а почти миллион детей по всей стране вообще не имеют доступа к очному обучению из-за опасности.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что в Украине расследуют около 3800 уголовных производств по факту совершения российскими военными военных преступлений против украинских детей.

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