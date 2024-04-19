Около 3800 преступлений военных РФ против детей расследуют в Украине, - Лубинец

В Украине расследуют около 3800 уголовных производств по факту совершения российскими военными военных преступлений против украинских детей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время презентации аналитической записки "Годовщина ордеров на арест Путина и Львовой-Беловой за депортацию украинских детей: что это дало и что будет дальше?" заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"На сегодняшний день правоохранительные органы Украины расследуют около 3800 уголовных производств по факту совершения российскими военными преступлений против украинских детей. Эта процедура продолжается. Мы убеждены, что количество преступлений будет расти, как и количество официальных уголовных производств. Продолжается процесс идентификации преступников, сбора доказательной базы и привлечение виновных к ответственности на национальном уровне. В то же время, Офис генпрокурора тесно сотрудничает с МКС", - рассказал Лубинец.

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По его словам, также по состоянию на сегодняшний день в рамках работы Международной коалиции за возвращение украинских детей Украина прилагает немало усилий для фиксации преступлений россиян и возвращения детей домой.

Украинский омбудсман заявил, что ни президент РФ Владимир Путин, ни российский детский омбудсмен Мария Львова-Белова, являющиеся фигурантами дела о незаконной депортации украинских детей и в отношении которых Международный уголовный суд более года назад выдал ордера на арест, до сих пор не наказаны за совершенное и продолжают влиять на процесс торможения возвращения фактически похищенных детей.

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"И все это - на фоне того, что, по нашим данным, до сих пор продолжают составляться списки украинских детей на депортацию. Очевидно, что при таких обстоятельствах... нам нужно искать новые подходы, подключать новые инструментарии. И прежде всего мы надеемся на то, что именно международное сообщество нам будет в этом помогать", - заявил Лубинец.

Уполномоченный по правам человека отметил, что есть понимание того, что в процессе незаконной депортации украинских детей участвовали и продолжают участвовать тысячи представителей российских властей.

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